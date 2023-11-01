Proxy Riêng Biệt
Hoàn toàn của riêng bạn: hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, chứng chỉ SSL theo từng IP, băng thông không giới hạn, tốc độ lên tới 500 Mbps — từ $0.07 IP/tháng.
Thiết lập gói proxy riêng.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|Khuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua một proxy riêng tại Hoa Kỳ
- Thêm proxy riêng ở quốc gia khác
- Xuất danh sách proxy riêng dạng JSON
- Cập nhật danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xem trạng thái và ngày thanh toán tiếp theo của dịch vụ
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Chạy tài khoản
Tôi đã làm việc với Fineproxy được vài tháng. Proxy là tốt. Tôi đã mua cho mạng xã hội từ lâu. Nếu có câu hỏi, câu trả lời sẽ đến rất nhanh. Các điều kiện rất linh hoạt, bạn luôn có thể thương lượng. Nói chung, ấn tượng là tích cực nhất. Rất khuyến khích.
Thời gian hoạt động: Proxy rất tốt, duy trì ổn định từ 3–7 ngày mà không bị gián đoạn Tốc độ: Đủ nhanh cho TikTok, Gmail và đăng nhập ví tiền mã hóa Giao thức được hỗ trợ: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 và cả UDP Phạm vi toàn cầu: Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác
Mức đặt hàng tối thiểu
Proxy tốt, đã kiểm tra. Tôi đã mua một gói IP lớn, tất cả đều còn sống, hoạt động mà không có khiếu nại. Đắt hơn nhà cung cấp khác mà tôi đã sử dụng trước đây, nhưng ở đây có chất lượng tốt hơn và số lượng địa chỉ lớn hơn. Và cũng rất tiện lợi khi bạn có thể thanh toán bằng tiền điện tử, đối với tôi đây cũng là một điểm cộng. Nhìn chung tôi hài lòng.
Proxy tuyệt vời, hoạt động chính xác như đồng hồ. Tôi đã dùng chúng được một năm, sử dụng liên tục và mua 1.000 proxy.
Hỗ trợ
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng FineProxy. Tốc độ và tính ổn định của proxy của họ rất vượt trội và họ cung cấp nhiều tùy chọn cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Việc thiết lập rất đơn giản và bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ luôn sẵn sàng và hiệu quả. Tôi đặc biệt giới thiệu FineProxy cho những ai cần một giải pháp proxy đáng tin cậy!
Sự khác biệt thực tế giữa proxy "riêng tư" và "chuyên dụng" là gì?Không khác biệt
Trong thực tế — không có. Ngành công nghiệp sử dụng cả hai thuật ngữ cho cùng một thứ: một IP proxy được gán độc quyền cho một người dùng. Một số nhà cung cấp phân biệt giữa "riêng tư" (không được chia sẻ ngay bây giờ) và "chuyên dụng" (được gán vĩnh viễn), nhưng tại FineProxy cả hai đều có nghĩa như nhau: IP của bạn, quyền truy cập độc quyền của bạn, trong toàn bộ kỳ thuê.
Proxy chuyên dụng (dedicated) và proxy xoay khác nhau như thế nào?Cố định, xoay
Proxy chuyên dụng cung cấp cho bạn một địa chỉ IP cố định, không thay đổi trong suốt thời gian thuê — bạn xây dựng và kiểm soát danh tiếng của nó theo thời gian. Proxy xoay gán một IP mới cho mỗi yêu cầu (hoặc theo chu kỳ đã đặt), rất hữu ích cho scraping khối lượng lớn khi bạn cần đa dạng địa chỉ. Đánh đổi là: với proxy xoay, bạn không kiểm soát được lịch sử của từng IP, nên có thể gặp những địa chỉ đã bị đánh dấu. Proxy chuyên dụng là lựa chọn tốt hơn khi cần danh tính nhất quán và danh tiếng sạch — quản lý tài khoản, theo dõi SEO, hoặc bất kỳ tác vụ nào mà việc được nhận diện là cùng một visitor đáng tin cậy là lợi thế.
Điều này khác với proxy chung như thế nào?Chỉ bạn dùng
Trên một proxy dùng chung, nhiều người dùng gửi lưu lượng qua cùng một IP cùng lúc. Nếu người dùng khác khiến địa chỉ đó bị đưa vào blacklist, bạn cũng bị ảnh hưởng. Phân tích của IPinfo trên hơn 170 triệu IP proxy cho thấy phần lớn địa chỉ IPv4 dùng chung có thể truy cập qua nhiều dịch vụ cùng lúc — nghĩa là proxy «private» dùng chung của bạn gần như chẳng private chút nào. Proxy chuyên dụng loại bỏ hoàn toàn rủi ro đó — chỉ mình bạn sử dụng địa chỉ này.
Tôi đã mua proxy "chuyên dụng" từ một nhà cung cấp khác và chúng đã bị cấm rồi. Tại sao?IP tái dùng
Điều này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ. Nhiều nhà cung cấp tái sử dụng IP từ khách hàng trước mà không dọn dẹp đúng cách, hoặc nhãn «chuyên dụng» của họ đơn giản chỉ có nghĩa là IP hiện không được chia sẻ — nhưng trước đó đã từng chia sẻ, và thiệt hại đã xảy ra. Một số nhà cung cấp hoàn toàn không kiểm soát IP vì họ bán lại từ mạng upstream. Tại FineProxy, chúng tôi sở hữu hạ tầng và các địa chỉ. IP của bạn chưa từng được chuyển qua các dịch vụ khác trước khi đến tay bạn.
Tôi cần bao nhiêu proxy?Một IP/tài khoản
Tùy thuộc vào nhiệm vụ. Một proxy cho một tài khoản mạng xã hội hoặc duyệt web cá nhân. Một proxy trên mỗi tài khoản nếu quản lý nhiều hồ sơ (10 tài khoản = 10 proxy). Để scraping, số lượng tùy thuộc vào độ nhạy cảm của mục tiêu và khối lượng yêu cầu — từ 50 đến hàng nghìn. Chúng tôi bán cả proxy riêng lẻ và gói đơn vị lớn.
Bandwidth thực sự không giới hạn sao?Có
Có. Các địa chỉ proxy riêng không giới hạn lưu lượng của FineProxy không có giới hạn dung lượng. Tải xuống, tải lên, truyền phát — không có phí theo GB và không bị giảm tốc độ. Điều này áp dụng cho mọi giao thức: HTTP, HTTPS và SOCKS5.
Tôi có thể sử dụng cùng một proxy cho cả HTTP và SOCKS5 không?Có
Có. Mỗi proxy dành riêng hỗ trợ cả ba giao thức trên cùng một IP. Chuyển đổi giữa HTTP, HTTPS và SOCKS5 tùy thuộc vào nhu cầu của ứng dụng của bạn. Không cần mua riêng.
Khái niệm "chứng chỉ SSL riêng cho mỗi IP" có nghĩa gì đối với tôi?Mã hóa hop
Điều đó có nghĩa là kết nối từ thiết bị của bạn đến proxy được mã hóa bằng SSL/TLS — không chỉ phần proxy-to-website. Hầu hết các nhà cung cấp chỉ mã hóa nửa thứ hai, để lộ thông tin đăng nhập proxy và header yêu cầu trên hop đầu tiên. Các chứng chỉ SSL theo IP của chúng tôi hoàn toàn đóng kín khoảng trống đó.
Làm cách nào tôi biết các IP là sạch trước khi mua?Xác minh, thử
Bạn có thể kiểm tra danh tiếng ASN của chúng tôi bằng các công cụ công cộng như IPinfo.io hoặc IPQS. Ngoài ra, FineProxy sở hữu các địa chỉ IP của mình — chúng tôi không bán lại từ các pool chung xuất hiện trên nhiều dịch vụ proxy. Nếu một IP đến sạch và chỉ có bạn sử dụng nó, nó sẽ luôn sạch. Chúng tôi gợi ý kiểm tra với các trang web đích thực tế của bạn để xác minh.
Bạn có đảm bảo uptime không? Điều gì xảy ra nếu proxy của tôi bị gián đoạn?Uptime 99.9%
Chúng tôi duy trì uptime 99.9% trên toàn bộ hạ tầng, được giám sát 24/7. Tất cả các kênh mạng đều có dự phòng và tải máy chủ được cân bằng để giảm thiểu gián đoạn. Nếu sự cố xảy ra, bạn có thể tạo ticket hỗ trợ và chúng tôi sẽ thay thế các subnet bị ảnh hưởng ngay lập tức — dịch vụ thường được khôi phục trong vòng vài giờ.
Bạn có chấp nhận tiền điện tử không?Có
Có. Bitcoin và các loại tiền điện tử khác được chấp nhận khi thanh toán. Giá và sản phẩm proxy private trả phí là giống nhau bất kể phương thức thanh toán.
Tôi có thể mua proxy ở một quốc gia cụ thể không?Có
Có. FineProxy cung cấp proxy dành riêng ở các vị trí khác nhau. Bạn có thể chọn quốc gia bạn cần khi mua hàng và nhận các địa chỉ IP từ khu vực đó. Vị trí được đảm bảo cho toàn bộ thời gian cho thuê.
Proxy riêng:
Vì sao IP riêng thay đổi mọi thứ
Nghiên cứu của IPinfo.io phân tích hơn 170 triệu địa chỉ IP proxy cho thấy gần một nửa IP proxy dùng chung có thể truy cập qua nhiều mạng nhà cung cấp cùng lúc. Proxy «private» của bạn trên gói shared? Rất có thể ngay lúc này người khác trên một dịch vụ khác đang gửi lưu lượng qua cùng địa chỉ đó — và bạn hoàn toàn không biết họ đang làm gì với nó. Đó là vấn đề cốt lõi mà proxy chuyên dụng giải quyết. Một IP, một người dùng, kiểm soát toàn bộ.
«dedicated» thực sự có nghĩa là gì
Khi bạn mua proxy chuyên dụng từ FineProxy, địa chỉ IPv4 đó được gán độc quyền cho bạn trong toàn bộ thời gian thuê. Không ai khác trên nền tảng của chúng tôi — hoặc bất kỳ nền tảng nào khác — có thể sử dụng nó. Chúng tôi là nhà cung cấp, không phải người bán lại: những IP này chỉ tồn tại trong mạng của chúng tôi và không được bán qua bất kỳ dịch vụ nào khác.
Điều này quan trọng hơn vẻ ngoài của nó. Mọi người thường phát hiện ra rằng proxy «chuyên dụng» từ các nhà cung cấp khác hóa ra là các địa chỉ tái chế từ một pool chia sẻ với một nhãn tiếp thị ở trên. Nhà cung cấp gán lại cùng một IP cho khách hàng mới mà không dọn dẹp, và người mua thấy nó đã nằm trên danh sách đen trước khi họ thậm chí gửi yêu cầu đầu tiên. Tại FineProxy, IP mà bạn nhận được không bị trao đổi giữa các dịch vụ — nó đến từ cơ sở hạ tầng riêng của chúng tôi và luôn thuộc quyền sử dụng độc quyền của bạn.
Vấn đề hồ chứa trì trệ
Một thất vọng khác là các nhà cung cấp bán gói proxy «suốt đời» hoặc «không hết hạn». Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng kinh tế học không có lợi cho khách hàng. Không có doanh thu định kỳ, những nhà cung cấp này không có động lực để duy trì hoặc làm mới các pool IP của họ. Theo thời gian, các địa chỉ tích lũy lạm dụng từ hàng trăm người dùng trước đó, tỷ lệ thành công giảm xuống dưới 80%, và proxy «suốt đời» trở thành vô dụng.
FineProxy hoạt động khác biệt. Chúng tôi quản lý một nhóm gồm khoảng 100.000 địa chỉ IPv4 trung tâm dữ liệu. Vì chúng tôi kiểm soát cơ sở hạ tầng trực tiếp, chúng tôi giám sát sức khỏe IP và ngay lập tức loại bỏ bất kỳ địa chỉ nào nằm trên cơ sở dữ liệu spam như Spamhaus. Những gì bạn nhận được thực sự hoạt động vào ngày đầu tiên.
Tại Sao Danh Tiếng Proxy Chia Sẻ Là Vấn Đề Của Bạn
Trên proxy shared, hành vi của người khác trở thành vấn đề của bạn. Nếu một người dùng khác đã spam liên tục một trang thương mại điện tử từ IP đó ngày hôm qua, trang đó vẫn nhớ. Yêu cầu hoàn toàn hợp lệ của bạn đến hôm nay — và bị chặn ngay lập tức vì địa chỉ đó đã bị đánh dấu.
Theo IPQS, các cơ sở dữ liệu phát hiện thêm hơn 10.000 proxy vào danh sách đen mỗi giây. Trên cơ sở hạ tầng chia sẻ, khả năng nhận được địa chỉ sạch giảm đi mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bị chặn 30% trên proxy chia sẻ biến chi phí danh nghĩa $3/GB thành $4,29/GB khi bạn tính đến các yêu cầu lãng phí và thử lại.
Và còn một vấn đề sâu hơn mà nhiều người bỏ qua: danh tiếng ASN. Các trang web không chỉ kiểm tra từng IP riêng lẻ — họ đánh giá toàn bộ khối mạng (ASN) mà IP thuộc về. Nếu dải địa chỉ của một nhà cung cấp nổi tiếng với lưu lượng bot, mọi IP trong dải đó đều bị kiểm tra gắt gao hơn, bất kể địa chỉ cụ thể của bạn có từng bị lạm dụng hay không. Vì FineProxy sở hữu các khối IP của mình và kiểm soát mọi hoạt động trên đó, ASN của chúng tôi luôn duy trì hồ sơ sạch — IP chuyên dụng của bạn được hưởng lợi từ danh tiếng tập thể đó.
Với proxy cá nhân (riêng) từ FineProxy, bạn kiểm soát danh tiếng ngay từ ngày đầu tiên. IP đã sạch khi bạn nhận được, và nó vẫn sạch vì không ai khác sử dụng nó.
Nhà cung cấp vs. đại lý: tại sao điều đó quan trọng
Hầu hết các «nhà cung cấp» trên thị trường proxy thực chất chỉ là reseller. Họ mua quyền truy cập hàng loạt từ một số ít mạng upstream rồi đóng gói lại. Kết quả? Cùng một pool IP xuất hiện dưới nhiều tên thương hiệu khác nhau, và một lệnh cấm trên một dịch vụ có thể đồng nghĩa với việc proxy «dedicated» của bạn từ dịch vụ khác đã bị tổn hại.
FineProxy sở hữu toàn bộ hạ tầng datacenter. Chúng tôi không bán lại địa chỉ của bên khác. Khi chúng tôi nói IP của bạn là độc quyền, nghĩa là nó thực sự không tồn tại trong catalog của bất kỳ dịch vụ proxy nào khác. Đó là điều mà hầu hết các nhà cung cấp không thể khẳng định — và là yếu tố quan trọng nhất giúp proxy của bạn hoạt động hiệu quả lâu dài.
Xác thực: cách bạn kết nối
FineProxy yêu cầu liên kết IP (IP binding) cho tất cả kết nối — bạn đăng ký địa chỉ IP thực của mình với chúng tôi, và mọi kết nối từ địa chỉ đó sẽ tự động được xác thực. Không cần truyền thông tin đăng nhập, không có gì để lộ. Phù hợp nhất cho server và máy trạm có IP công cộng cố định.
Nếu IP công cộng của bạn thay đổi (laptop, kết nối nhà với địa chỉ động), chúng tôi cung cấp xác thực bằng username và password bên cạnh IP binding. Trong chế độ này, liên kết của bạn hoạt động trong phạm vi subnet mask /21, nên ngay cả khi ISP chuyển địa chỉ của bạn trong dải đó, kết nối vẫn không bị gián đoạn. Cả hai phương thức đều hoạt động trên HTTP, HTTPS và SOCKS5.
Nhiều khách hàng của chúng tôi sử dụng cả hai: ràng buộc IP cố định cho máy chủ production và thông tin đăng nhập với linh hoạt /21 cho môi trường phát triển và kiểm thử.
Giao thức: HTTP, HTTPS với SSL, và SOCKS5
Mỗi proxy chuyên dụng của FineProxy đều hỗ trợ ba giao thức:
HTTP — lưu lượng web tiêu chuẩn. Nhanh, đơn giản, tương thích với mọi thứ.
HTTPS — kết nối được mã hóa từ thiết bị của bạn tới proxy. Mỗi IP của FineProxy có chứng chỉ SSL riêng, vì vậy chặng đầu tiên (thiết bị của bạn tới proxy) được mã hóa, không chỉ chặng proxy-tới-website. Hầu hết các nhà cung cấp chỉ mã hóa nửa sau, để lộ thông tin đăng nhập của bạn ở chặng đầu tiên. Chúng tôi mã hóa toàn bộ chuỗi. Kết nối SSL/HTTPS private proxy qua FineProxy thực sự an toàn từ đầu đến cuối.
SOCKS5 — xử lý mọi loại lưu lượng, không chỉ web. VoIP, gaming, các protocol tùy chỉnh — SOCKS5 tunnel tất cả. Proxy SOCKS5 của chúng tôi bao gồm hỗ trợ đầy đủ UDP, điều này quan trọng cho các ứng dụng thời gian thực như gọi thoại và streaming.
Mua theo số lượng: từ một đến hàng nghìn
Chỉ cần một proxy duy nhất cho dự án cá nhân? Bạn có thể mua 1 Private Proxy cho mạng xã hội — một Static IP chỉ dành riêng cho bạn, hoàn hảo cho một tài khoản duy nhất cần danh tính nhất quán.
Điều hành một agency với hàng chục tài khoản trên nhiều nền tảng? Mỗi tài khoản nhận một IP proxy chuyên dụng riêng cho SEO ranking, quản lý mạng xã hội hoặc bất cứ nhiệm vụ nào. Các IP không trùng lặp, các phiên không trộn lẫn.
Mở rộng quy mô lên hàng trăm hoặc hàng nghìn để scraping hoặc monitoring? FineProxy bán các gói dịch vụ proxy datacenter chuyên dụng rẻ tiền với số lượng lớn. Giá mỗi IP giảm khi khối lượng tăng, và mỗi địa chỉ vẫn đi kèm bandwidth không giới hạn, SSL riêng lẻ và hỗ trợ giao thức đầy đủ.
Đối với các đội cần dịch vụ proxy riêng tư nhanh chóng và nhà cung cấp ở quy mô lớn, cơ sở hạ tầng datacenter của chúng tôi cung cấp tốc độ lên tới 500 Mbps mỗi kết nối. So sánh với các nhà cung cấp ngân sách thường giao 1.5-3 giây trên mỗi yêu cầu với tỷ lệ thành công 75-85%. Cơ sở hạ tầng của chúng tôi được xây dựng với ưu tiên tốc độ — proxy không bao giờ là thứ làm bạn chậm lại.
Cách xác minh chất lượng proxy trước khi mua
Một mối quan ngại hợp lý cho bất kỳ ai từng bị tổn thương trước: làm sao bạn biết các IP thực sự sạch trước khi bạn trả tiền?
Hãy hỏi xem nhà cung cấp sở hữu các IP hay chỉ bán lại chúng. Nếu họ không thể trả lời rõ ràng, đó là một dấu hiệu cảnh báo. Bạn cũng nên kiểm tra lịch sử và uy tín ASN của nhà cung cấp bằng các công cụ công khai như IPinfo.io hoặc IPQS.
FineProxy sở hữu các IP của mình và ASN của chúng tôi có thể được xác minh công khai. Giao dịch mua được áp dụng bảo đảm hoàn tiền trong 24 giờ, để bạn kiểm tra proxy trên các mục tiêu thực tế và so sánh kết quả với giải pháp hiện tại — đây là cơ sở ra quyết định đáng tin cậy hơn bất kỳ tuyên bố nào trên trang giới thiệu.