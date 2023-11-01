Proxy Riêng Biệt

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Trên proxy shared, hành vi của người khác trở thành vấn đề của bạn. Nếu một người dùng khác đã spam liên tục một trang thương mại điện tử từ IP đó ngày hôm qua, trang đó vẫn nhớ. Yêu cầu hoàn toàn hợp lệ của bạn đến hôm nay — và bị chặn ngay lập tức vì địa chỉ đó đã bị đánh dấu.

Theo IPQS, các cơ sở dữ liệu phát hiện thêm hơn 10.000 proxy vào danh sách đen mỗi giây. Trên cơ sở hạ tầng chia sẻ, khả năng nhận được địa chỉ sạch giảm đi mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bị chặn 30% trên proxy chia sẻ biến chi phí danh nghĩa $3/GB thành $4,29/GB khi bạn tính đến các yêu cầu lãng phí và thử lại.

Và còn một vấn đề sâu hơn mà nhiều người bỏ qua: danh tiếng ASN. Các trang web không chỉ kiểm tra từng IP riêng lẻ — họ đánh giá toàn bộ khối mạng (ASN) mà IP thuộc về. Nếu dải địa chỉ của một nhà cung cấp nổi tiếng với lưu lượng bot, mọi IP trong dải đó đều bị kiểm tra gắt gao hơn, bất kể địa chỉ cụ thể của bạn có từng bị lạm dụng hay không. Vì FineProxy sở hữu các khối IP của mình và kiểm soát mọi hoạt động trên đó, ASN của chúng tôi luôn duy trì hồ sơ sạch — IP chuyên dụng của bạn được hưởng lợi từ danh tiếng tập thể đó.

Với proxy cá nhân (riêng) từ FineProxy, bạn kiểm soát danh tiếng ngay từ ngày đầu tiên. IP đã sạch khi bạn nhận được, và nó vẫn sạch vì không ai khác sử dụng nó.