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Proxy cho Facebook

Proxy IPv4 cho Facebook Ads, thu thập dữ liệu Marketplace và truy cập không giới hạn — địa chỉ tĩnh, HTTP/HTTPS/SOCKS5, lưu lượng không giới hạn, truy cập API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPKhuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 proxy ISP cho tài khoản Facebook Ads
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Lưu lượng không tính dung lượng

Sản phẩm rất tốt, tôi thích nó. Mọi thứ đều hoạt động tốt - lưu lượng không giới hạn, tốc độ tối đa và giá thấp nhất trên thị trường. Luôn sẵn sàng và hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng. Và tôi sẽ tư vấn cho bạn bè của mình.

Anna FletcherNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Chạy tài khoản

Tôi sử dụng proxy của fineproxy.org cho mạng xã hội để đảm bảo tính ẩn danh và tránh bị chặn tài khoản. Đáng tin cậy, hiệu quả và dễ sử dụng để có hiệu suất ổn định. Bản dùng thử miễn phí cho người dùng mới sẽ làm cho nó thậm chí còn tốt hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn. Proxy từ fineproxy.org cũng tương thích với nhiều nền tảng khác nhau và cung cấp tốc độ cũng như tính bảo mật cao. Dù cho mục đích sử dụng cá nhân hay nhu cầu kinh doanh, dịch vụ này rất được khuyến khích vì chất lượng và chức năng của nó.

Alexsander123SaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy hoạt động rất tốt, dùng được 1 tháng rồi chưa hề gặp phải checkpoint hay gián đoạn nào cả. Rất đáng tin cậy!

lananhsoi17Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Dịch vụ proxy hàng đầu! Các loại proxy khác nhau bao gồm các loại proxy luân phiên, giá cả phải chăng, tùy chọn nhắm mục tiêu theo địa lý. Dễ dàng thanh toán bằng tiền điện tử, PayPal hoặc thẻ. Bạn yêu cầu dùng thử miễn phí thông qua bộ phận hỗ trợ

Vladimir AkimkinDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.

Charles BrownProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Loại proxy nào tốt nhất cho Facebook Ads?Proxy ISP

Proxy ISP — trông giống kết nối internet gia đình (Facebook tin tưởng loại này nhất), địa chỉ tĩnh (không có thay đổi IP đáng ngờ), và không giới hạn lưu lượng. Proxy datacenter có thể dùng để kiểm tra quảng cáo và tìm kiếm trang đối thủ, nhưng để chạy tài khoản quảng cáo riêng thì ISP an toàn hơn.

Tôi có thể quản lý nhiều tài khoản quảng cáo từ một proxy không?Không khuyến nghị

Chúng tôi rất khuyên bạn không nên làm vậy. Facebook liên kết các tài khoản chia sẻ cùng một IP. Nếu một tài khoản bị gắn cờ, mọi tài khoản kết nối với địa chỉ đó đều có nguy cơ. Một proxy cho mỗi tài khoản quảng cáo — đó là quy tắc.

Tôi có cần trình duyệt anti-detect hay chỉ proxy là đủ?Dùng cả hai

Ngoài việc truy cập đơn giản, bạn cần cả hai. Proxy thay đổi IP của bạn. Facebook còn theo dõi fingerprint trình duyệt: canvas rendering, WebGL hash, font đã cài, múi giờ, ngôn ngữ, kích thước màn hình. Anti-detect browser cung cấp cho mỗi tài khoản một bộ tham số riêng biệt. Proxy kết hợp anti-detect browser — đó là mức tối thiểu để quản lý đa tài khoản an toàn.

Làm cách nào để bỏ chặn cụ thể cho Messenger?Proxy hệ thống

Messenger dùng cùng server. Nếu nền tảng hoạt động qua proxy — Messenger cũng hoạt động: tin nhắn, gọi thoại và video. Nếu bạn dùng ứng dụng Messenger trên desktop, hãy cấu hình proxy ở cấp hệ thống, không chỉ trong trình duyệt. Trên di động — hãy cài đặt trong phần cài đặt Wi-Fi của điện thoại.

Cần bao nhiêu proxy cho scraping Marketplace?Tối thiểu 100–300

Để bao phủ 5-10 thành phố — tối thiểu 100-300 IP datacenter. Facebook ban địa chỉ scraping rất nhanh, nên bạn cần đủ dự phòng để xoay vòng. Để scraping trên toàn quốc trên tất cả danh mục — vài nghìn. Điều quan trọng là giữ tốc độ yêu cầu trên mỗi IP thấp — hệ thống phát hiện của nền tảng rất mạnh, nhưng với đủ số lượng địa chỉ và sự kiên nhẫn, dữ liệu hoàn toàn thu thập được.

Sự khác biệt giữa ISP proxy và rotating residential proxy cho Facebook là gì?Tĩnh hay xoay

Proxy ISP cho bạn một địa chỉ IP tĩnh duy nhất được gán cho toàn bộ thời gian thuê — lý tưởng cho các tài khoản quảng cáo mà Facebook mong đợi thấy cùng một địa chỉ mỗi phiên. Proxy residential xoay luân chuyển qua các IP khác nhau với mỗi yêu cầu hoặc theo khoảng thời gian đặt trước, điều này hữu ích cho scraping nhưng nguy hiểm cho quản lý tài khoản. Nếu Facebook thấy tài khoản quảng cáo của bạn chuyển đổi giữa hàng chục IP residential, điều đó trông đáng ngờ. Hãy dùng ISP cho các tài khoản bạn cần duy trì, và proxy residential xoay hoặc pool datacenter cho các tác vụ thu thập dữ liệu.

Hướng dẫn

Proxy cho Facebook: Quảng cáo, Thu thập dữ liệu, Marketplace và Truy cập

6 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Facebook là một trong những nền tảng khó nhất khi nói đến việc sử dụng proxy. Nó theo dõi mọi thứ — lịch sử IP, fingerprint thiết bị, mẫu đăng nhập, thậm chí cả tốc độ gõ phím của bạn. Cho dù bạn đang chạy tài khoản quảng cáo, scraping Marketplace, hay chỉ cố truy cập từ mạng bị hạn chế, cách tiếp cận rất quan trọng.

Quảng cáo Facebook và quản lý đa tài khoản

Đây chính là nơi nhu cầu thực sự nằm. Các agency và media buyer solo chạy Facebook ADS trên nhiều tài khoản cần mỗi tài khoản được cách ly: IP riêng, browser fingerprint riêng, cookie riêng. Facebook liên kết các tài khoản thông qua các tín hiệu chung, và một khi nó kết nối hai hồ sơ, cả hai đều có thể bị hạn chế — ngay cả khi không tài khoản nào vi phạm bất kỳ chính sách nào.

Một máy chủ proxy private cho công việc quảng cáo FB cần phải là static. Nền tảng sẽ nhận ra khi một tài khoản nhảy giữa các IP hoặc khu vực. Nếu tài khoản quảng cáo của bạn đăng nhập từ Chicago mỗi ngày và bỗng nhiên xuất hiện tại Singapore, điều đó sẽ kích hoạt quy trình xem xét. Một proxy cho mỗi tài khoản, cùng vị trí trong mỗi phiên.

Static residential (ISP) proxy là lựa chọn mạnh nhất trong trường hợp này. Chúng mang địa chỉ IP residential (Facebook coi chúng như người dùng gia đình thông thường), địa chỉ giữ nguyên suốt cả thời gian thuê, và không giới hạn lưu lượng — bạn có thể dành cả ngày trong ads manager mà không lo về giới hạn dung lượng.

Tài khoản mới cần thời gian khởi tạo 7-14 ngày trước khi tăng chi tiêu quảng cáo. Trong thời gian đó, hãy hành động như một người dùng bình thường: lướt bảng tin, tham gia vài nhóm, đăng nội dung gì đó. Chạy chiến dịch $500/ngày từ một tài khoản mới không có lịch sử là cách nhanh nhất để bị vô hiệu hóa.

Cho các agency quản lý 10+ tài khoản, hãy kết hợp proxy với trình duyệt anti-detect — Multilogin, Dolphin Anty, hoặc AdsPower. Trình duyệt cách ly fingerprint của mỗi phiên (canvas, WebGL, font, múi giờ, kích thước màn hình và nhiều thông số khác), trong khi proxy cung cấp cho mỗi tài khoản địa chỉ riêng biệt. Thiếu một trong hai lớp bảo vệ, việc liên kết tài khoản là không thể tránh khỏi.

Web scraping và thu thập dữ liệu

Facebook Marketplace là mỏ vàng cho nghiên cứu thương mại điện tử — giá sản phẩm, hoạt động người bán, số lượng tin đăng theo từng thành phố. Nhưng nền tảng này chặn scraper rất mạnh tay. Một trường hợp được ghi nhận: 445 hồ sơ mất 45 giờ để thu thập qua Tor với các lệnh cấm tạm thời liên tục và thời gian chờ hàng giờ.

Cách tiếp cận thông minh hơn: proxy datacenter với số lượng lớn và chi phí thấp, kết hợp phân phối yêu cầu cẩn thận. Vài nghìn IP, tốc độ yêu cầu chậm trên mỗi địa chỉ, và bạn có thể bao phủ hàng chục thành phố mà không bị chặn. Các công cụ như scraper trên Marketplace của Apify hoặc script dựa trên Selenium hoạt động tốt với proxy rotation.

Facebook Ads Library — nơi bạn có thể xem bất kỳ quảng cáo đang hoạt động nào trên nền tảng — rất có giá trị cho nghiên cứu cạnh tranh. Nó công khai, nhưng Facebook vẫn giới hạn tốc độ truy cập tự động lớn. Một pool proxy trải rộng trên nhiều vị trí cho phép bạn vượt qua các giới hạn này và thu thập creative quảng cáo, thông tin nhắm mục tiêu và dữ liệu chi tiêu của đối thủ.

Truy cập và bỏ chặn

Tại một số quốc gia và trên một số mạng nhất định, nền tảng này đơn giản là không thể truy cập được. Bạn có thể mở khóa Facebook bằng proxy từ bất kỳ vị trí bị hạn chế nào — kết nối được định tuyến qua máy chủ nơi quyền truy cập được mở, và nền tảng sẽ tải bình thường.

Điều này cũng áp dụng cho Messenger. Vì Messenger chạy trên cùng hạ tầng, cách mở khóa Facebook Messenger cũng là câu trả lời tương tự: định tuyến kết nối của bạn qua proxy ở quốc gia không bị hạn chế. Cuộc gọi thoại và video trong Messenger cũng hoạt động qua proxy, miễn là kết nối đủ nhanh — điều này đưa chúng ta đến phần kỹ thuật.

Facebook hoàn toàn dùng HTTPS. Proxy HTTPS bảo mật để truy cập Facebook qua proxy nghĩa là bạn cần proxy xử lý lưu lượng mã hóa đúng cách. Hãy tìm các proxy xử lý SSL ở cấp IP — điều này tránh lỗi chứng chỉ gây đứt kết nối. Proxy HTTPS của FineProxy hỗ trợ tính năng này, nên mọi thứ hoạt động trơn tru — không lỗi, không sự cố kết nối.

Để mở chặn trang Facebook qua proxy an toàn, thiết lập khá đơn giản: cấu hình proxy trong trình duyệt hoặc cài đặt hệ thống, và trang web sẽ mở như thể bạn đang ở một quốc gia khác. Để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết trên các thiết bị khác nhau, hãy xem Integration hub proxy của chúng tôi.

Chọn loại proxy phù hợp cho tác vụ của bạn

Địa chỉ IP tốt nhất cho công việc trên Facebook phụ thuộc vào nhiệm vụ của bạn. Cho tài khoản quảng cáo — proxy ISP với địa chỉ US hoặc EU khớp với khu vực tài khoản của bạn. Cho scraping — pool lớn IP datacenter. Cho truy cập cá nhân — bất kỳ proxy nhanh nào thực sự hoạt động mà không bị đứt kết nối.

Máy chủ proxy ẩn danh giấu địa chỉ thật của bạn khỏi nền tảng, nhưng chỉ riêng tính ẩn danh là chưa đủ cho việc quản lý tài khoản. Facebook quan tâm đến sự nhất quán hơn là tính ẩn danh — cùng IP, cùng fingerprint, cùng pattern hành vi, ngày qua ngày.

Nếu bạn đang tìm proxy cho Facebook online, điều quan trọng là chọn đúng loại proxy cho tác vụ của bạn: Proxy chuyên dụng Cho tài khoản cá nhân, ISP cho quản lý quảng cáo, datacenter cho thu thập dữ liệu. Dùng một loại cho mọi thứ thường có nghĩa là trả quá nhiều hoặc kết quả kém hơn.