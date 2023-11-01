Proxy cho Facebook

Facebook là một trong những nền tảng khó nhất khi nói đến việc sử dụng proxy. Nó theo dõi mọi thứ — lịch sử IP, fingerprint thiết bị, mẫu đăng nhập, thậm chí cả tốc độ gõ phím của bạn. Cho dù bạn đang chạy tài khoản quảng cáo, scraping Marketplace, hay chỉ cố truy cập từ mạng bị hạn chế, cách tiếp cận rất quan trọng.

Quảng cáo Facebook và quản lý đa tài khoản

Đây chính là nơi nhu cầu thực sự nằm. Các agency và media buyer solo chạy Facebook ADS trên nhiều tài khoản cần mỗi tài khoản được cách ly: IP riêng, browser fingerprint riêng, cookie riêng. Facebook liên kết các tài khoản thông qua các tín hiệu chung, và một khi nó kết nối hai hồ sơ, cả hai đều có thể bị hạn chế — ngay cả khi không tài khoản nào vi phạm bất kỳ chính sách nào.

Một máy chủ proxy private cho công việc quảng cáo FB cần phải là static. Nền tảng sẽ nhận ra khi một tài khoản nhảy giữa các IP hoặc khu vực. Nếu tài khoản quảng cáo của bạn đăng nhập từ Chicago mỗi ngày và bỗng nhiên xuất hiện tại Singapore, điều đó sẽ kích hoạt quy trình xem xét. Một proxy cho mỗi tài khoản, cùng vị trí trong mỗi phiên.

Static residential (ISP) proxy là lựa chọn mạnh nhất trong trường hợp này. Chúng mang địa chỉ IP residential (Facebook coi chúng như người dùng gia đình thông thường), địa chỉ giữ nguyên suốt cả thời gian thuê, và không giới hạn lưu lượng — bạn có thể dành cả ngày trong ads manager mà không lo về giới hạn dung lượng.

Tài khoản mới cần thời gian khởi tạo 7-14 ngày trước khi tăng chi tiêu quảng cáo. Trong thời gian đó, hãy hành động như một người dùng bình thường: lướt bảng tin, tham gia vài nhóm, đăng nội dung gì đó. Chạy chiến dịch $500/ngày từ một tài khoản mới không có lịch sử là cách nhanh nhất để bị vô hiệu hóa.

Cho các agency quản lý 10+ tài khoản, hãy kết hợp proxy với trình duyệt anti-detect — Multilogin, Dolphin Anty, hoặc AdsPower. Trình duyệt cách ly fingerprint của mỗi phiên (canvas, WebGL, font, múi giờ, kích thước màn hình và nhiều thông số khác), trong khi proxy cung cấp cho mỗi tài khoản địa chỉ riêng biệt. Thiếu một trong hai lớp bảo vệ, việc liên kết tài khoản là không thể tránh khỏi.

Web scraping và thu thập dữ liệu

Facebook Marketplace là mỏ vàng cho nghiên cứu thương mại điện tử — giá sản phẩm, hoạt động người bán, số lượng tin đăng theo từng thành phố. Nhưng nền tảng này chặn scraper rất mạnh tay. Một trường hợp được ghi nhận: 445 hồ sơ mất 45 giờ để thu thập qua Tor với các lệnh cấm tạm thời liên tục và thời gian chờ hàng giờ.

Cách tiếp cận thông minh hơn: proxy datacenter với số lượng lớn và chi phí thấp, kết hợp phân phối yêu cầu cẩn thận. Vài nghìn IP, tốc độ yêu cầu chậm trên mỗi địa chỉ, và bạn có thể bao phủ hàng chục thành phố mà không bị chặn. Các công cụ như scraper trên Marketplace của Apify hoặc script dựa trên Selenium hoạt động tốt với proxy rotation.

Facebook Ads Library — nơi bạn có thể xem bất kỳ quảng cáo đang hoạt động nào trên nền tảng — rất có giá trị cho nghiên cứu cạnh tranh. Nó công khai, nhưng Facebook vẫn giới hạn tốc độ truy cập tự động lớn. Một pool proxy trải rộng trên nhiều vị trí cho phép bạn vượt qua các giới hạn này và thu thập creative quảng cáo, thông tin nhắm mục tiêu và dữ liệu chi tiêu của đối thủ.

Truy cập và bỏ chặn

Tại một số quốc gia và trên một số mạng nhất định, nền tảng này đơn giản là không thể truy cập được. Bạn có thể mở khóa Facebook bằng proxy từ bất kỳ vị trí bị hạn chế nào — kết nối được định tuyến qua máy chủ nơi quyền truy cập được mở, và nền tảng sẽ tải bình thường.

Điều này cũng áp dụng cho Messenger. Vì Messenger chạy trên cùng hạ tầng, cách mở khóa Facebook Messenger cũng là câu trả lời tương tự: định tuyến kết nối của bạn qua proxy ở quốc gia không bị hạn chế. Cuộc gọi thoại và video trong Messenger cũng hoạt động qua proxy, miễn là kết nối đủ nhanh — điều này đưa chúng ta đến phần kỹ thuật.

Facebook hoàn toàn dùng HTTPS. Proxy HTTPS bảo mật để truy cập Facebook qua proxy nghĩa là bạn cần proxy xử lý lưu lượng mã hóa đúng cách. Hãy tìm các proxy xử lý SSL ở cấp IP — điều này tránh lỗi chứng chỉ gây đứt kết nối. Proxy HTTPS của FineProxy hỗ trợ tính năng này, nên mọi thứ hoạt động trơn tru — không lỗi, không sự cố kết nối.

Để mở chặn trang Facebook qua proxy an toàn, thiết lập khá đơn giản: cấu hình proxy trong trình duyệt hoặc cài đặt hệ thống, và trang web sẽ mở như thể bạn đang ở một quốc gia khác. Để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết trên các thiết bị khác nhau, hãy xem Integration hub proxy của chúng tôi.

Chọn loại proxy phù hợp cho tác vụ của bạn

Địa chỉ IP tốt nhất cho công việc trên Facebook phụ thuộc vào nhiệm vụ của bạn. Cho tài khoản quảng cáo — proxy ISP với địa chỉ US hoặc EU khớp với khu vực tài khoản của bạn. Cho scraping — pool lớn IP datacenter. Cho truy cập cá nhân — bất kỳ proxy nhanh nào thực sự hoạt động mà không bị đứt kết nối.

Máy chủ proxy ẩn danh giấu địa chỉ thật của bạn khỏi nền tảng, nhưng chỉ riêng tính ẩn danh là chưa đủ cho việc quản lý tài khoản. Facebook quan tâm đến sự nhất quán hơn là tính ẩn danh — cùng IP, cùng fingerprint, cùng pattern hành vi, ngày qua ngày.