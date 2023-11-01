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Proxy voor Facebook

IPv4-proxy's voor Facebook Ads, Marketplace-scraping en onbeperkte toegang — statische adressen, HTTP/HTTPS/SOCKS5, onbeperkt verkeer, API-toegang.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPHier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 ISP proxies voor Facebook Ads accounts
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Verkeer wordt nooit gemeten

Zeer goed product, ik vind het leuk.Alles werkt goed-onbeperkt verkeer, topsnelheid en laagste prijs op de markt.Altijd beschikbaar en responsieve technische ondersteuning.En ik zal mijn vrienden adviseren.

Anna FletcherIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Actieve accounts

Ik gebruik fineproxy.org proxies voor sociale media, zorgen voor anonimiteit en het vermijden van account blokken. Betrouwbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken voor stabiele prestaties. Een gratis proefversie voor nieuwe gebruikers zou het nog beter maken, het aantrekken van meer klanten. Proxies van fineproxy.org zijn ook compatibel met verschillende platforms en bieden grote snelheid en veiligheid. Of voor persoonlijk gebruik of zakelijke behoeften, deze service is sterk aanbevolen voor de kwaliteit en functionaliteit.

Alexsander123SaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Proxy werkt zeer goed, hebben het gebruikt voor een maand en hebben geen checkpoints of onderbrekingen ondervonden. Zeer betrouwbaar!

lananhsoi17Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Top proxy service! Verschillende proxy types, waaronder roterende, betaalbare prijzen, geo-targeting optie. Makkelijk te betalen met crypto, PayPal of kaarten. U vraagt een gratis proefversie via ondersteuning

Vladimir AkimkinDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.

Charles BrownProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Welk proxytype is het beste voor Facebook Ads?ISP-proxy's —

ISP-proxy's — ze lijken op thuisinternetverbindingen (Facebook vertrouwt deze het meest), het adres is statisch (geen verdachte IP-wisselingen) en er zijn geen verkeerslimieten. Datacenter-proxy's kunnen werken voor het bekijken van advertenties en het opzoeken van concurrentpagina's, maar voor het beheren van uw eigen advertentieaccounts is ISP veiliger.

Kan ik meerdere advertentieaccounts beheren via één proxy?Wij raden

Wij raden dit sterk af. Facebook koppelt accounts die een IP delen. Als één account wordt gemarkeerd, loopt elk account dat aan dat adres is gekoppeld risico. Eén proxy per advertentieaccount — dat is de regel.

Heb ik een anti-detect browser nodig, of is een proxy voldoende?Voor alles

Voor alles wat verder gaat dan eenvoudige toegang heeft u beide nodig. Een proxy verandert uw IP. Facebook volgt echter ook uw browserfingerprint: canvas-rendering, WebGL-hash, geïnstalleerde lettertypen, tijdzone, taal, schermafmetingen. Een anti-detectbrowser geeft elk account een unieke set van deze parameters. Proxy plus anti-detectbrowser — dat is het minimum voor veilig multi-accountwerk.

Hoe deblokkeer ik specifiek Messenger?Messenger gebruikt dezelfde

Messenger gebruikt dezelfde servers. Als het platform werkt via een proxy, werkt Messenger ook: tekst, spraakoproepen en video. Als u de Messenger-desktopapp gebruikt, configureer de proxy dan op systeemniveau, niet alleen in de browser. Op mobiel — stel het in via de Wi-Fi-instellingen van uw telefoon.

Hoeveel proxy's heb ik nodig voor Marketplace-scraping?Voor het

Voor het afdekken van 5-10 steden heeft u minimaal 100-300 datacenter-IP's nodig. Facebook blokkeert scraping-adressen snel, dus u heeft voldoende ruimte nodig om te roteren. Voor landelijke scraping over alle categorieën — enkele duizenden. De sleutel is het laag houden van de aanvraagsnelheid per IP — detectie van het platform is agressief, maar met voldoende adressen en geduld zijn de gegevens te verzamelen.

Wat is het verschil tussen ISP-proxy's en roterende residentiële proxy's voor Facebook?ISP-proxy's geven u

ISP-proxy's geven u één statisch IP-adres dat voor de gehele huurperiode is toegewezen — ideaal voor advertentieaccounts waarbij Facebook verwacht elke sessie hetzelfde adres te zien. Roterende residentiële proxy's wisselen bij elk verzoek of op ingestelde intervallen van IP, wat handig is voor scraping maar gevaarlijk voor accountbeheer. Als Facebook ziet dat uw advertentieaccount tussen tientallen residentiële IP's wisselt, komt dat verdacht over. Gebruik ISP-proxy's voor accounts die u in leven wilt houden, en roterende residentiële of datacenter-pools voor dataverzameling.

Handleiding

Proxy's voor Facebook: advertenties, scraping, Marketplace en toegang

5 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Facebook is een van de lastigste platformen als het gaat om proxygebruik. Het volgt alles — IP-geschiedenis, apparaatfingerprint, inlogpatronen, zelfs hoe snel u typt. Of u nu advertentieaccounts beheert, Marketplace scrapt of gewoon toegang probeert te krijgen vanaf een beperkt netwerk, de aanpak maakt het verschil.

Facebook Ads en multi-accountbeheer

Hier zit de echte vraag. Bureaus en zelfstandige media buyers die Facebook ADS draaien over meerdere accounts moeten elk account isoleren: apart IP, aparte browserfootprint, aparte cookies. Facebook koppelt accounts aan elkaar via gedeelde signalen, en zodra het twee profielen met elkaar verbindt, kunnen beide worden beperkt — zelfs als geen van beide het beleid heeft geschonden.

Een privéproxyserver voor FB-advertentiewerk moet statisch zijn. Het platform merkt het wanneer een account tussen IP's of regio's springt. Als uw advertentieaccount elke dag inlogt vanuit Chicago en plotseling in Singapore opduikt, triggert dat een controle. Eén proxy per account, dezelfde locatie bij elke sessie.

Statische residentiële (ISP) proxy's zijn hier de sterkste optie. Ze dragen residentiële IP-adressen (Facebook behandelt ze als gewone thuisgebruikers), het adres blijft hetzelfde gedurende de volledige huurperiode en er zijn geen verkeerslimieten — u kunt de hele dag in de ads manager werken zonder u zorgen te maken over limieten.

Nieuwe accounts hebben een opwarmperiode van 7–14 dagen nodig voordat u het advertentiebudget opschaalt. Gedraag u in die tijd als een normale gebruiker: scroll door de feed, word lid van een paar groepen, plaats iets. Een campagne van € 500/dag starten vanaf een vers account zonder geschiedenis is de snelste manier om geblokkeerd te worden.

Voor bureaus die 10+ accounts beheren, combineer uw proxy's met een anti-detectbrowser — Multilogin, Dolphin Anty of AdsPower. De browser isoleert de fingerprint van elke sessie (canvas, WebGL, lettertypen, tijdzone, schermgrootte en vele andere parameters), terwijl de proxy elk account een eigen uniek adres geeft. Zonder beide lagen is accountkoppeling onvermijdelijk.

Scraping en dataverzameling

Facebook Marketplace is een goudmijn voor e-commerceonderzoek — productprijzen, verkopersactiviteit, aantallen advertenties per stad. Maar het platform blokkeert scrapers agressief. Een gedocumenteerd geval: 445 profielen kostten 45 uur om te verzamelen via Tor, met constante tijdelijke blokkades en afkoelperiodes van een uur.

De slimmere aanpak: datacenter-proxy's in grote aantallen tegen lage kosten, met een zorgvuldige verdeling van verzoeken. Een paar duizend IP's, een laag aanvraagritme per adres, en u dekt tientallen steden zonder blokkeringen te activeren. Tools zoals de Marketplace-scraper van Apify of op Selenium gebaseerde scripts werken uitstekend met proxyrotatie.

De Facebook Ads Library — waar u elke actieve advertentie op het platform kunt bekijken — is waardevol voor concurrentie-inzicht. Het is openbaar, maar Facebook beperkt zware geautomatiseerde toegang nog steeds met rate-limiting. Een pool van proxy's verspreid over verschillende locaties stelt u in staat deze limieten te omzeilen en advertentiecreatives, targeting-informatie en bestedingsdata van concurrenten te verzamelen.

Toegang en deblokkering

In sommige landen en op bepaalde netwerken is het platform simpelweg niet beschikbaar. U kunt Facebook deblokkeren met een proxy vanaf elke beperkte locatie — de verbinding loopt via een server waar toegang open is, en het platform laadt normaal.

Dit geldt ook voor Messenger. Aangezien Messenger op dezelfde infrastructuur draait, is het antwoord op de vraag hoe u Facebook Messenger deblokkeert hetzelfde: leid uw verbinding via een proxy in een niet-beperkt land. Spraak- en videogesprekken in Messenger werken ook via een proxy, zolang de verbinding snel genoeg is — en daarmee komen we bij de technische kant.

Facebook is volledig HTTPS. Een beveiligde HTTPS-proxy om Facebook via een proxy te bekijken betekent dat u een proxy nodig heeft die versleuteld verkeer correct afhandelt. Zoek naar proxy's die SSL op IP-niveau verwerken — dit voorkomt certificaatfouten die de verbinding verbreken. De HTTPS-proxy's van FineProxy ondersteunen dit, zodat alles soepel werkt — geen fouten, geen verbindingsproblemen.

Om een Facebook-pagina te deblokkeren via een veilige proxy is de instelling eenvoudig: configureer de proxy in uw browser- of systeeminstellingen, en de site opent alsof u zich in een ander land bevindt. Voor gedetailleerde installatiestappen op verschillende apparaten kunt u onze Integration hub proxies raadplegen.

Het juiste proxytype kiezen voor uw taak

Het beste IP-adres voor Facebook-webwerk hangt af van uw taak. Voor advertentieaccounts — ISP-proxy's met een US- of EU-adres dat overeenkomt met de regio van uw account. Voor scraping — een grote pool van datacenter-IP's. Voor persoonlijke toegang — elke snelle proxy die daadwerkelijk werkt zonder verbindingen te verliezen.

Een anonieme proxyserver verbergt uw echte adres voor het platform, maar anonimiteit alleen is niet voldoende voor accountwerk. Facebook hecht meer waarde aan consistentie dan aan anonimiteit — hetzelfde IP, dezelfde fingerprint, hetzelfde gedragspatroon, dag na dag.

Als u op zoek bent naar een Facebook-proxy online, is het belangrijk om het proxytype af te stemmen op uw taak: Dedicated proxies voor individuele accounts, ISP voor advertentiebeheer, datacenter voor dataverzameling. Eén type voor alles gebruiken betekent meestal te veel betalen of slechtere resultaten behalen.