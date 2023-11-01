Proxy voor Instagram
Beheer meerdere Instagram-accounts, automatiseer de groei en voorkom blokkades met veilige, statische datacenterproxy's.
Stel uw proxyabonnement voor Instagram.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
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Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|Hier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop één dedicated IP voor een Instagram-account
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn Instagram proxyservice
- Exporteer mijn Instagram proxylijst als JSON
- Toon welke Instagram-proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
- Toon de locations beschikbaar voor dedicated Instagram proxies
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Actieve accounts
Ik gebruik deze dienst al meer dan vijf jaar voor mijn gegevens schrapen projecten, en het is uitstekend geweest. Ze bieden roterende IP's, snelle prestaties, en in tegenstelling tot vele andere proxies, ze niet worden geblokkeerd op sociale media platforms.
Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.
Locaties en voorraad
goed deze service is geweldig, want ik heb het NOORD EN ZUID AMERIKA pakket voordat had die van usa, maar ik overstap naar dit plan en het is super snel ...
Beschikbaarheid: uitstekende proxy’s die 3–7 dagen stabiel blijven zonder uitval Snelheid: snel genoeg voor TikTok, Gmail en het inloggen bij cryptowallets Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 en zelfs UDP Wereldwijde dekking: de VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en meer
API- en agenttoegang
De prijs is redelijk en de proxy’s werken prima. Ook het API-gedeelte is eenvoudig in te stellen. Voor deze prijs is dit gemakkelijk aan te bevelen!
Het ontwikkelen van apps die IP diversiteit vereisen, FINEproxy.ORG is een bondgenoot geweest. De API integratie in onze systemen was naadloos. Snelheid en betrouwbaarheid zijn over het algemeen goed geweest, met af en toe dips die snel werden opgelost door hun team.
Kan ik één proxy voor meerdere accounts gebruiken?Technisch gezien ja
Technisch gezien ja, maar wij raden sterk aan om één statisch IP per account te gebruiken voor Instagram-achtige, sessiegebaseerde workflows. Door accounts per IP te isoleren vermindert u het risico op kruissignalen (gedeelde fingerprints, vermengde cookies) en blijven login, profielbewerkingen en acties consistent. Beheert u veel accounts, koppel ze dan 1:1 aan statische IP's en houd elk profiel langdurig op hetzelfde adres.
Werken deze proxies met Instagram-bots?Onze
Onze server-grade proxy's integreren met de meeste automatiseringstools en aangepaste scripts, waaronder Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin en AdsPower. U kunt proxylijsten rechtstreeks uploaden, ze ophalen via URL of onze REST API gebruiken.
Bieden jullie residentiële of mobiele proxy's aan?Wij verkopen
Wij verkopen geen mobiele of klassieke roterende residentiële proxy's. Wel bieden wij Static ISP (statisch-residentiële) IPv4-adressen aan — IP-adressen die zijn geregistreerd bij consumenten-ISP's — handig wanneer doelplatforms datacenter-ASN's strenger controleren. Als u nieuw bent in automatisering of minder uitdagingen wilt, kan Static ISP een goede keuze zijn.
Zijn dit gedeelde of dedicated proxy's?Beide
Beide opties bestaan. Dedicated IP's worden uitsluitend aan u toegewezen. Grote gedeelde pools worden gedeeld en kunnen door maximaal 3 klanten per IP tegelijkertijd worden gebruikt. Kies dedicated IP's voor gevoelige of langlopende accounts; gebruik gedeelde pools voor lichtere taken op schaal.
Kan ik mijn profiel vanuit een ander land registreren?Ja
Ja. Selecteer een proxy in het gewenste land en houd dat IP stabiel gedurende het hele proces — inloggen, e-mail-/telefoonverificatie, eerste login, profielinstelling. Regionale consistentie zorgt ervoor dat de juiste taal, valuta en risicocontroles worden weergegeven.
Hoe deblokkeer ik de Instagram-website op de computer?Open de
Open de netwerkinstellingen van uw browser, voer het proxyadres en de poort in, sla op en herlaad Instagram. U hebt nu een gedeblokkeerde login voor Instagram — de site ziet de locatie van de proxy, niet die van u. Geen VPN-software, geen browserextensies nodig. FineProxy-proxy's werken in elke browser — Chrome, Firefox, Edge of Safari — zonder extra software.