IPv4 Proxy

Elke proxy die FineProxy verkoopt is IPv4 — meer dan 100.000 adressen in eigen bezit, niet geleaset via een broker of gedeeld via een reseller. Wanneer u IPv4-proxyservertoegang koopt bij FineProxy, krijgt u een dedicated IPv4-adres met SOCKS5- en HTTP/HTTPS-ondersteuning, onbeperkt verkeer en geen kosten per GB. Dat is de korte versie. De langere versie gaat over waarom specifiek IPv4, en waarom de herkomst van het adres net zo belangrijk is als het protocol.

IPv4 vs IPv6 — het compatibiliteitsprobleem

IPv6-proxy\'s bestaan en ze zijn goedkoop. De adresruimte is in feite oneindig, waardoor aanbieders miljoenen IPv6-adressen voor een prikkie verkopen. Het probleem: de meeste doelwebsites ondersteunen IPv6 niet volledig. Anno 2026 verwerkt ruwweg 40% van de top 1.000 websites IPv6-verkeer correct.

Betaalverwerkers, socialemediaplatformen, advertentienetwerken, e-commercesites — de overgrote meerderheid draait anti-botdetectie, geolocatie en sessiebeheer nog steeds op IPv4.

Als uw doelwebsite geen IPv6 ondersteunt, mislukt de verbinding stilletjes, valt deze terug op IPv4 via uw ISP (waardoor uw echte IP wordt blootgesteld), of wordt deze geblokkeerd. Er is geen sierlijke degradatie — het werkt of het werkt niet. Voor scraping, accountbeheer, advertentieverificatie en alles wat met botdetectie te maken heeft, is IPv4 de enige betrouwbare keuze.

Goedkope IPv4 betekent niet slechte IPv4

IPv4-adressen zijn schaars — er bestaan er in totaal ruwweg 4,3 miljard, en de vrije pool is al jaren uitgeput. Deze schaarste drijft de prijzen op. Sommige aanbieders kopen adressen in bulk van ontmantelde netwerken, andere leasen ze door van grotere houders. De eigendomsketen beïnvloedt de kwaliteit: hoe meer handen een IP is gepasseerd, hoe groter de kans dat het een geschiedenis met zich meedraagt — zwarte lijsten, spamdatabases, reputatievlaggen.

FineProxy bezit zijn IPv4-pool rechtstreeks. Geen tussenhandelaren, geen onderverhuur. Wanneer een adres tekenen van reputatieverlies vertoont, wordt het uit de rotatie gehaald en vervangen. Een goedkope IPv4-datacenter-proxy van een directe aanbieder kost in de praktijk minder dan een adres dat op papier goedkoper lijkt, maar al op de helft van het internet gemarkeerd staat.

SOCKS5 op elk IPv4-adres