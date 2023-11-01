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IPv4 Proxy

Meer dan 100.000 eigen IPv4-adressen — HTTP/HTTPS/SOCKS5, onbeperkt verkeer, API-toegang, automatische levering. Gebouwd voor scraping, advertentieverificatie en accountbeheer.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 IPv4 datacenterproxy’s in Europe
  • Exporteer mijn IPv4 proxylijst als JSON
  • Filter mijn IPv4-proxylijst op land of subnet
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn IPv4 proxyservice
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn IPv4 proxyabonnementen
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Aan de slag met FineProxy was verrassend gemakkelijk, zelfs voor iemand die niet een tech-expert. Hun interface is intuïtief, en de proxies zelf zijn ongelooflijk gemakkelijk te integreren. De prestaties zijn foutloos geweest, waardoor mijn online taken zo veel soepeler. Zeker een geweldige keuze!

PathanIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Fine proxy is een van de beste proxy service provider die ik heb gebruikt, het biedt goedkope en relaible servie. Het biedt golbad dekking. Beste ervaring ooit.

Ahmed ArshadDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy proxy service voor een aantal maanden nu en ik ben erg tevreden met het. Hoge verbindingssnelheid, betrouwbare gegevensbescherming en een breed scala van locaties maken het een uitstekende tool voor het werken op het internet. Ik beveel het!

RobertSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.

Charles BrownProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Is er een reden om IPv6-proxy's te gebruiken in plaats van IPv4?Alleen als

Alleen als uw doelsite expliciet IPv6 ondersteunt ÉN u enorm volume nodig hebt tegen de laagst mogelijke kosten per IP. Voor het scrapen van sites die IPv6 accepteren (sommige zoekmachines, CDN's) is IPv6 goedkoper omdat adressen overvloedig beschikbaar zijn. Voor al het andere — social media, e-commerce, betaalsystemen, advertentieplatformen — is IPv4 de enige optie die betrouwbaar werkt.

Hoeveel IPv4-adressen heeft FineProxy?Meer dan

Meer dan 100.000 IPv4-adressen verspreid over meerdere subnetten en ASN's. Allemaal rechtstreeks in eigen bezit — niet geleaset, niet via een tussenpersoon. Dit is belangrijk voor IP-diversiteit: als uw doelsite één subnet blokkeert, blijven adressen uit een ander bereik gewoon werken.

Worden IPv4-proxy's overbodig?Daar

Daar wijst binnen afzienbare tijd niets op. IPv6-adoptie wordt al meer dan tien jaar als „imminent

Handleiding

IPv4-proxy's: waarom het adrestype er nog steeds toe doet

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Elke proxy die FineProxy verkoopt is IPv4 — meer dan 100.000 adressen in eigen bezit, niet geleaset via een broker of gedeeld via een reseller. Wanneer u IPv4-proxyservertoegang koopt bij FineProxy, krijgt u een dedicated IPv4-adres met SOCKS5- en HTTP/HTTPS-ondersteuning, onbeperkt verkeer en geen kosten per GB. Dat is de korte versie. De langere versie gaat over waarom specifiek IPv4, en waarom de herkomst van het adres net zo belangrijk is als het protocol.

IPv4 vs IPv6 — het compatibiliteitsprobleem

IPv6-proxy\'s bestaan en ze zijn goedkoop. De adresruimte is in feite oneindig, waardoor aanbieders miljoenen IPv6-adressen voor een prikkie verkopen. Het probleem: de meeste doelwebsites ondersteunen IPv6 niet volledig. Anno 2026 verwerkt ruwweg 40% van de top 1.000 websites IPv6-verkeer correct.

Betaalverwerkers, socialemediaplatformen, advertentienetwerken, e-commercesites — de overgrote meerderheid draait anti-botdetectie, geolocatie en sessiebeheer nog steeds op IPv4.

Als uw doelwebsite geen IPv6 ondersteunt, mislukt de verbinding stilletjes, valt deze terug op IPv4 via uw ISP (waardoor uw echte IP wordt blootgesteld), of wordt deze geblokkeerd. Er is geen sierlijke degradatie — het werkt of het werkt niet. Voor scraping, accountbeheer, advertentieverificatie en alles wat met botdetectie te maken heeft, is IPv4 de enige betrouwbare keuze.

Goedkope IPv4 betekent niet slechte IPv4

IPv4-adressen zijn schaars — er bestaan er in totaal ruwweg 4,3 miljard, en de vrije pool is al jaren uitgeput. Deze schaarste drijft de prijzen op. Sommige aanbieders kopen adressen in bulk van ontmantelde netwerken, andere leasen ze door van grotere houders. De eigendomsketen beïnvloedt de kwaliteit: hoe meer handen een IP is gepasseerd, hoe groter de kans dat het een geschiedenis met zich meedraagt — zwarte lijsten, spamdatabases, reputatievlaggen.

FineProxy bezit zijn IPv4-pool rechtstreeks. Geen tussenhandelaren, geen onderverhuur. Wanneer een adres tekenen van reputatieverlies vertoont, wordt het uit de rotatie gehaald en vervangen. Een goedkope IPv4-datacenter-proxy van een directe aanbieder kost in de praktijk minder dan een adres dat op papier goedkoper lijkt, maar al op de helft van het internet gemarkeerd staat.

SOCKS5 op elk IPv4-adres

Elke FineProxy-proxy ondersteunt zowel HTTP/HTTPS als SOCKS5 zonder extra kosten. IPv4 SOCKS5-proxytoegang is van belang voor taken die verder gaan dan webbrowsing — gaming, aangepaste protocollen, UDP-verkeer of tools die niet native HTTP spreken. SOCKS5 opereert op een lager niveau dan HTTP-proxy's en stuurt elk type verkeer door zonder het te interpreteren. Op de infrastructuur van FineProxy — AMD EPYC-servers met 80 Gbps-kanalen — heeft de protocolkeuze geen invloed op de snelheid, waardoor zowel HTTP als SOCKS5 dezelfde bandbreedte en latentie leveren.