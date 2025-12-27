Integratiehandleiding
Proxifier installatiehandleiding
Stel uw proxy snel en eenvoudig in.
Proxifier gebruiken
Proxifier is een geavanceerde proxyclient voor Windows en macOS waarmee u specifieke applicaties via een proxy kunt routeren, terwijl andere apps een directe verbinding gebruiken. Het is handig wanneer u routing per applicatie nodig heeft, SOCKS5 met gebruikersnaam/wachtwoord-authenticatie, of voorspelbaarder proxygedrag dan systeeminstellingen kunnen bieden.
Proxifier is een betaalde applicatie. Als u niet specifiek routing per applicatie nodig heeft, is er doorgaans geen reden om het te installeren. Voor dagelijks webbrowsen is het meestal voldoende om de proxy rechtstreeks in uw browser in te stellen.
Installeer en start Proxifier
Download de nieuwste versie van Proxifier van de officiële website. Voer het installatieprogramma uit en voltooi de setup → Start Proxifier Ga vervolgens naar Profile → Proxy Servers…
Een SOCKS5-proxyserver toevoegen
Klik op Add in het venster Proxy Servers Vul bij Address uw proxy-IP of hostnaam in (gebruik poort 1080 voor een SOCKS5-proxy) Selecteer de SOCKS5 protocol en schakel in Authenticatie Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten in uw klantenpaneel: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Systeembrede tunneling inschakelen
Om al het uitgaande verkeer via uw SOCKS5-proxy te routeren, past u de Default-regel aan: Ga naar Profile → Proxification Rules… Selecteer de Default-regel en kies vervolgens uw proxy in het Action-dropdown-menu Klik op OK
Alleen geselecteerde applicaties routeren
U kunt de proxy ook alleen voor bepaalde programma's gebruiken terwijl andere via een directe verbinding blijven werken: Open Profile → Proxification Rules… → Add Klik onder Applications op Browse en selecteer het uitvoerbare bestand van de applicatie die u via de proxy wilt routeren. Kies onder Action de optie Proxy, selecteer vervolgens uw SOCKS5-proxy en klik op OK om de regel op te slaan.
U kunt dit proces herhalen voor alle apps die de proxy moeten gebruiken. Proxifier verwerkt regels van boven naar beneden. Plaats applicatiespecifieke regels boven de Default-regel.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Proxifier installatiehandleiding?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Proxifier installatiehandleiding werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Proxifier installatiehandleiding geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.