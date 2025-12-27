Proxifier gebruiken

Step 2

Een SOCKS5-proxyserver toevoegen

Klik op Add in het venster Proxy Servers Vul bij Address uw proxy-IP of hostnaam in (gebruik poort 1080 voor een SOCKS5-proxy) Selecteer de SOCKS5 protocol en schakel in Authenticatie Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten in uw klantenpaneel: https://fineproxy.org/account_new/dashboard