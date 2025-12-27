Proxifier का उपयोग कैसे करें

Step 4

सिर्फ़ चुनिंदा एप्लिकेशन को रूट करना

आप प्रॉक्सी को केवल कुछ विशेष प्रोग्रामों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य प्रोग्राम सीधे कनेक्शन पर बने रहें: Open Profile → Proxification Rules… → Add Applications के अंतर्गत, Browse पर क्लिक करें और उस ऐप की executable फ़ाइल सेलेक्ट करें जिसे आप प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करना चाहते हैं। Action के अंतर्गत, Proxy चुनें, फिर अपनी SOCKS5 प्रॉक्सी सेलेक्ट करें और रूल सेव करने के लिए OK पर क्लिक करें।