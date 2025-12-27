इंटीग्रेशन गाइड
Proxifier सेटअप ट्यूटोरियल
अपनी प्रॉक्सी जल्दी और आसानी से सेट करें।
Proxifier का उपयोग कैसे करें
Proxifier, Windows और macOS के लिए एक एडवांस्ड प्रॉक्सी क्लाइंट है जो आपको विशिष्ट एप्लिकेशन को प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने की सुविधा देता है, जबकि अन्य ऐप्स डायरेक्ट कनेक्शन पर बने रहते हैं। यह तब उपयोगी है जब आपको प्रति-ऐप रूटिंग, यूज़रनेम/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के साथ SOCKS5, या सिस्टम सेटिंग्स से अधिक विश्वसनीय प्रॉक्सी व्यवहार चाहिए।
Proxifier एक पेड एप्लिकेशन है, इसलिए अगर आपको विशेष रूप से प्रति-ऐप रूटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसे इंस्टॉल करने का आमतौर पर कोई कारण नहीं है। रोज़मर्रा की वेब ब्राउज़िंग के लिए, सीधे अपने ब्राउज़र में प्रॉक्सी सेट करना पर्याप्त रहता है।
Proxifier इंस्टॉल और रन करें
Proxifier का नवीनतम वर्शन यहाँ से डाउनलोड करें: आधिकारिक वेबसाइट. इंस्टॉलर चलाएँ और सेटअप पूरा करें → Proxifier लॉन्च करें फिर Profile → Proxy Servers… पर जाएँ
SOCKS5 प्रॉक्सी सर्वर जोड़ना
Proxy Servers विंडो में Add पर क्लिक करें Address फ़ील्ड में अपनी प्रॉक्सी IP या hostname भरें (पोर्ट के लिए 1080 SOCKS5 प्रॉक्सी के लिए) का चयन करें SOCKS5 प्रोटोकॉल और इनेबल करें ऑथेंटिकेशन अपनी एक्टिव प्रॉक्सी सर्विस का username और password डालें (यह आपके अकाउंट पासवर्ड से अलग है)। आप अपनी सर्विसेज़ अपने क्लाइंट एरिया में देख सकते हैं: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
सिस्टम-वाइड टनलिंग इनेबल करना
सभी आउटबाउंड ट्रैफ़िक को अपने SOCKS5 प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने के लिए Default रूल अपडेट करें: Profile → Proxification Rules… पर जाएँ Default रूल सेलेक्ट करें, फिर Action ड्रॉपडाउन से अपनी प्रॉक्सी चुनें OK पर क्लिक करें
सिर्फ़ चुनिंदा एप्लिकेशन को रूट करना
आप प्रॉक्सी को केवल कुछ विशेष प्रोग्रामों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य प्रोग्राम सीधे कनेक्शन पर बने रहें: Open Profile → Proxification Rules… → Add Applications के अंतर्गत, Browse पर क्लिक करें और उस ऐप की executable फ़ाइल सेलेक्ट करें जिसे आप प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करना चाहते हैं। Action के अंतर्गत, Proxy चुनें, फिर अपनी SOCKS5 प्रॉक्सी सेलेक्ट करें और रूल सेव करने के लिए OK पर क्लिक करें।
आप इस प्रक्रिया को किसी भी ऐसे ऐप के लिए दोहरा सकते हैं जिसे प्रॉक्सी का उपयोग करना हो। Proxifier रूल्स को ऊपर से नीचे प्रोसेस करता है। एप्लिकेशन-स्पेसिफ़िक रूल्स को Default रूल से ऊपर रखें।
Proxifier सेटअप ट्यूटोरियल के लिए FineProxy क्रेडेंशियल कहाँ मिलेंगे?
FineProxy डैशबोर्ड में अपनी सक्रिय सेवा खोलें। उसी सेवा के लिए दिखाए गए प्रॉक्सी होस्ट, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड इस्तेमाल करें।
क्या मुझे अपना FineProxy खाता पासवर्ड दर्ज करना चाहिए?
नहीं। सक्रिय सेवा का प्रॉक्सी प्रमाणीकरण पासवर्ड इस्तेमाल करें, वह पासवर्ड नहीं जिससे आप FineProxy खाते में साइन इन करते हैं।
मैं कैसे सत्यापित करूँ कि Proxifier सेटअप ट्यूटोरियल प्रॉक्सी सेटअप काम कर रहा है?
प्रॉक्सी चालू करने के बाद कोई IP-जाँच वेबसाइट खोलें। पहचाना गया IP और स्थान आपके कॉन्फ़िगर किए गए प्रॉक्सी से मेल खाना चाहिए।
अगर Proxifier सेटअप ट्यूटोरियल प्रॉक्सी से कनेक्ट नहीं हो पाए तो क्या जाँचें?
पहले होस्ट, पोर्ट, प्रोटोकॉल और प्रमाणीकरण विवरण की पुष्टि करें। फिर कोई विरोधी VPN या प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल बंद करके फिर से कनेक्ट करें।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।