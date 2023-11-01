नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

UK प्रॉक्सी

विश्वसनीय स्टैटिक यूनाइटेड किंगडम IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% अपटाइम, असीमित ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूनाइटेड किंगडम में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे ब्रिटिश प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

FineProxy निश्चित रूप से उन बेहतरीन प्रॉक्सी प्रदाताओं में से एक है जिनका मैंने कभी उपयोग किया है! कनेक्शन की गति बहुत तेज़ है, सेवा विश्वसनीय है, और ग्राहक सहायता टीम बेहद मददगार है। चाहे आपको ब्राउज़िंग, स्क्रैपिंग, या भू-प्रतिबंधित सामग्री को अनलॉक करने के लिए प्रॉक्सी की आवश्यकता हो, वे एक सहज अनुभव प्रदान करते हैं। मैंने पहले कई अन्य सेवाओं का उपयोग किया है, लेकिन FineProxy की स्थिरता और प्रदर्शन से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। यदि आप उच्च गुणवत्ता वाली, तनाव-मुक्त प्रॉक्सी सेवा की तलाश में हैं, तो मैं उन्हें आज़माने की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ।

omkarDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्टाफ बहुत ही मित्रवत और मददगार थे। स्थान उत्कृष्ट था। मैं इसकी सिफारिश करता हूँ!

Asmaul HoqueFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

प्रॉक्सी बहुत अच्छी तरह काम करता है, मैं इसे एक महीने से उपयोग कर रहा हूं और किसी भी चेकपॉइंट या रुकावट का सामना नहीं किया। बहुत भरोसेमंद!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं सेवा से संतुष्ट था, प्रॉक्सियाँ सही काम करती हैं, गति कभी-कभी धीमी हो जाती है, हालांकि हो सकता है कि यह केवल मेरी कल्पना थी। लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा है।

InnaProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
BBC iPlayer बार-बार ब्लॉक कर रहा है। Datacenter या ISP प्रॉक्सी?iPlayer हेतु ISP

iPlayer स्ट्रीमिंग में सबसे कठिन geo-detection चलाता है। वे कनेक्शन को फ़िंगरप्रिंट करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं — यहाँ तक कि बेहतरीन VPN भी सिर्फ़ 72-87% सक्सेस रेट हासिल कर पाते हैं, और शाम के समय (UK टाइम 7-10 PM) ब्लॉकिंग चरम पर होती है। डेटासेंटर IP जल्दी पकड़े जाते हैं क्योंकि iPlayer ज्ञात रेंज की ब्लॉकलिस्ट मेंटेन करता है। बेहतर क्या काम करता है: UK स्टैटिक रेजिडेंशियल (ISP) प्रॉक्सी — यानी एक ऐसा IP जो BT या Sky जैसे असली ब्रिटिश ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर के नाम पर रजिस्टर्ड हो। iPlayer के लिए यह एक सामान्य होम कनेक्शन जैसा दिखता है। FineProxy की ISP प्रॉक्सी बिल्कुल ऐसी ही हैं। iPlayer का कैटलॉग स्क्रैप करने या उपलब्धता जाँचने के लिए डेटासेंटर IP ठीक काम करते हैं, लेकिन असल प्लेबैक के लिए — ISP ही सही विकल्प है।

Amazon.co.uk UK के बाहर से अलग कीमतें क्यों दिखाता है?VAT सहित कीमत

UK कानून के अनुसार कीमतों में 20% VAT शामिल होता है। अगर आप नॉन-UK IP से Amazon.co.uk एक्सेस करते हैं, तो आपको प्री-VAT कीमतें दिख सकती हैं, Prime डिलीवरी ऑप्शन गायब हो सकते हैं, या आपको किसी दूसरे रीजनल वर्शन पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है। Argos, ASOS, John Lewis भी यही करते हैं — वे सभी आपके IP के आधार पर स्टोरफ्रंट बदल देते हैं। अगर आप ब्रिटिश मार्केट का प्राइसिंग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो नॉन-UK IP का मतलब है कि आपके नंबर वास्तविक खरीदारों की कीमतों से मेल नहीं खाएंगे।

Rightmove और Zoopla कुछ ही रिक्वेस्ट के बाद मेरे स्क्रैपर को ब्लॉक कर देते हैं। IP की समस्या है?आंशिक रूप से

आंशिक रूप से। दोनों साइटें भारी एंटी-बॉट सुरक्षा चलाती हैं — Rightmove पर Cloudflare, Zoopla पर DataDome। वे सिर्फ़ IP से ज़्यादा चेक करते हैं: हेडर्स, TLS फ़िंगरप्रिंट, रिक्वेस्ट की स्पीड। फ्री या शेयर्ड प्रॉक्सी इन साइट्स पर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती हैं। प्रॉपर्टी डेटा के लिए सबसे अच्छी England प्रॉक्सी सर्विस के रूप में, आपको रियलिस्टिक ब्राउज़र हेडर्स और सही पेसिंग के साथ क्लीन UK डेटासेंटर IP चाहिए। ये सिंपल HTML पेज भी नहीं हैं — इनमें JavaScript रेंडरिंग ज़रूरी है, इसलिए हेडलेस ब्राउज़र सेटअप रॉ HTTP रिक्वेस्ट से बेहतर काम करते हैं।

मेरे चेकआउट टेस्ट में Scottish Highlands की डिलीवरी ज़्यादा महंगी दिखती है। बग है?नहीं

नहीं, UK ई-कॉमर्स ऐसे ही काम करता है। कई रिटेलर Highlands, Islands, Northern Ireland और Channel Islands पर डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। Royal Mail की स्टैंडर्ड दरें होती हैं, लेकिन DPD, Hermes और DHL जैसे कूरियर अपने खुद के सरचार्ज तय करते हैं — और ये काफ़ी अलग-अलग होते हैं। जब आप चेकआउट फ़्लो टेस्ट कर रहे हों या UK भर में डिलीवरी प्राइसिंग की तुलना कर रहे हों, तो हर रीजन के लिए सही पोस्टकोड इस्तेमाल करें। लंदन का पोस्टकोड आपको Highland सरचार्ज नहीं दिखाएगा।

UK ड्रॉप साइट्स बार-बार मुझे वेटिंग रूम में डाल देती हैं। प्रॉक्सी से मदद मिलेगी?कतार तय करती

End Clothing, Size?, Footpatrol जैसी साइट्स — और टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म — ट्रैफ़िक मैनेज करने और बॉट्स फ़िल्टर करने के लिए Queue-it या इसी तरह के सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। वे IP, ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट और सेशन कंसिस्टेंसी चेक करती हैं। एक ही IP से कई कनेक्शन को डीप्रायोरिटाइज़ या पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है। क्लीन UK IP का पूल मदद करता है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो ब्राउज़र बिहेवियर IP की संख्या से ज़्यादा मायने रखता है। रियलिस्टिक हेडर्स, स्टेबल सेशन, और क्यू पर ज़्यादा लोड न डालना — यही वो चीज़ें हैं जो असल में आपको अंदर ले जाती हैं।

Brexit के बाद — क्या EU जियो-ब्लॉकिंग रेगुलेशन अभी भी UK पर लागू होता है?नहीं

नहीं। EU छोड़ने के बाद से वह रेगुलेशन UK कंज़्यूमर्स पर लागू नहीं रहा। ब्रिटिश साइट्स लोकेशन के आधार पर कंटेंट, प्राइसिंग और एक्सेस फ़्रीली रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं — और करती भी हैं। प्रैक्टिस में, UK स्टोर्स के वर्शन तेज़ी से अलग हो रहे हैं: GBP प्राइसिंग, UK-ओनली पेमेंट मेथड, रीजन-स्पेसिफ़िक स्टॉक। अगर आप एक ही रिटेलर के ब्रिटिश vs. यूरोपियन वर्शन की तुलना कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग IP चाहिए।

UK चेकआउट पर Open Banking और "Pay by Bank" — क्या यह IP से जुड़ा है?हाँ

हाँ। Open Banking ऑप्शन UK विज़िटर्स को इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे ब्रिटिश बैंक इंफ़्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, FCA द्वारा रेगुलेटेड। नॉन-UK IP से चेकआउट आमतौर पर सिर्फ़ कार्ड ऑप्शन पर फ़ॉलबैक करता है। जानने लायक बात: Open Banking पेमेंट्स पर Section 75 प्रोटेक्शन नहीं मिलता — वह UK कानून जो £100 से ऊपर की खरीदारी के लिए आपके क्रेडिट कार्ड इश्यूअर को ज़िम्मेदार बनाता है। अगर आप पेमेंट फ़्लो टेस्ट कर रहे हैं या ब्रिटिश ई-कॉमर्स चेकआउट हैंडलिंग एनालाइज़ कर रहे हैं, तो फ़ुल वर्शन देखने का एकमात्र तरीका एक स्टेबल UK IP है।

FineProxy के पास कौन-कौन सी UK प्रॉक्सी उपलब्ध हैं?डेटा सेंटर IPv4

Datacenter IPv4 — 500 Mbps तक की हाई-स्पीड UK प्राइवेट प्रॉक्सी, मॉनिटरिंग, API और ऐसे स्क्रैपिंग टार्गेट के लिए जो IP टाइप के आधार पर फ़िल्टर नहीं करते। ISP IPv4 — UK ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स के नाम पर रजिस्टर्ड, होम कनेक्शन जैसा दिखता है, स्ट्रीमिंग और datacenter रेंज ब्लॉक करने वाली साइट्स के लिए। पूल में UK के साथ रोटेटिंग — हर रिक्वेस्ट पर नया IP, बल्क कलेक्शन के लिए। कंट्री-लेवल टार्गेटिंग (GB), कोई सिटी सिलेक्शन नहीं। स्टैटिक की बिलिंग प्रति IP अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ, रोटेटिंग की बिलिंग API क्रेडिट्स पर। हर प्रॉक्सी एक एलीट एनोनिमस प्रॉक्सी सर्वर है — कोई फ़ॉरवर्डिंग हेडर नहीं, व्यक्तिगत SSL सर्टिफ़िकेट।

लाइव यूनाइटेड किंगडम प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक यूनाइटेड किंगडम प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
418 ऑनलाइन·और चाहिए? →
185.238.228.71:80
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
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185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 घं पहले
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
9.00 Mbps
100.0%
1 घं पहले
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
8.33 Mbps
100.0%
1 घं पहले
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
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पारदर्शीLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 घं पहले
185.238.228.216:80
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पारदर्शीLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 घं पहले
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पारदर्शीLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 घं पहले
185.170.166.4:80
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पारदर्शी
4.17 Mbps
100.0%
1 घं पहले
164.38.155.81:80
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पारदर्शी
3.25 Mbps
100.0%
1 घं पहले
185.170.166.99:80
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पारदर्शी
2.86 Mbps
100.0%
1 घं पहले
185.238.228.165:80
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पारदर्शीLondon
2.87 Mbps
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1 घं पहले
185.170.166.75:80
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पारदर्शी
3.17 Mbps
100.0%
1 घं पहले
185.238.228.12:80
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पारदर्शीLondon
3.19 Mbps
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1 घं पहले
185.238.228.153:80
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2.88 Mbps
100.0%
1 घं पहले
185.238.228.249:80
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2.91 Mbps
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1 घं पहले
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1 घं पहले
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1 घं पहले
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100.0%
1 घं पहले
164.38.155.87:80
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2.77 Mbps
100.0%
1 घं पहले
185.238.228.64:80
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पारदर्शीLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 घं पहले
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 घं पहले
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
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पारदर्शीLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 घं पहले
164.38.155.53:80
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गाइड

UK IP आपको अलग डेटा क्यों दिखाते हैं — और FineProxy आपको क्या देता है

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

कृपया ध्यान दें: नीचे सूचीबद्ध प्रॉक्सी हमारी प्रीमियम सर्वर प्रॉक्सी नहीं हैं. यह एक सार्वजनिक मुफ्त सूची खुले स्रोतों से एकत्रित - परीक्षण या बुनियादी उपयोग के लिए उपयोगी।

Brexit के बाद UK अपने खुद के डेटा प्रोटेक्शन नियम चलाता है — ICO द्वारा लागू UK GDPR, EU वर्शन नहीं। ब्रिटिश ई-कॉमर्स UK विज़िटर्स को 20% VAT शामिल GBP प्राइस दिखाता है। Amazon.co.uk को बाहर से विज़िट करें तो हो सकता है USD प्राइसिंग दिखे, Prime डिलीवरी ऑप्शन गायब हो जाएँ, या बिल्कुल अलग स्टोरफ़्रंट खुले। Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — सबका यही व्यवहार है। अगर आप लोकल IP के बिना UK रिटेल ट्रैक कर रहे हैं, तो आपका कलेक्ट किया डेटा असली शॉपर्स को जो दिखता है उससे मैच नहीं करेगा।

FineProxy के पास UK में 15,000 IPv4 हैं — डेटासेंटर और ISP दोनों। जब आप UK प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस खरीदते हैं, तो आपको स्टेटिक IP (रेंटल अवधि तक आपके अपने) या रोटेटिंग IP मिलते हैं जो हर रिक्वेस्ट पर बदल जाते हैं। HTTP/HTTPS और SOCKS5 शामिल हैं, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, प्रति IP फ़्लैट रेट। कोई X-Forwarded-For नहीं, कोई Via हेडर नहीं, हर एड्रेस के लिए अलग SSL सर्टिफ़िकेट।

UK IP लंदन के डेटा सेंटर्स से चलते हैं — ब्रिटिश टारगेट्स तक बेहद कम लेटेंसी। AMD Threadripper सर्वर, 500 Mbps तक की कनेक्शन स्पीड। स्ट्रीमिंग, स्क्रैपिंग या मॉनिटरिंग के लिए, टारगेट सर्वर के पास फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी तब बहुत मायने रखती है जब आपको एक तेज़ Great Britain IP एड्रेस चाहिए।

BBC iPlayer स्ट्रीमिंग में सबसे कठिन जियो-चेक में से एक है। यह ML-आधारित डिटेक्शन चलाता है जो अधिकांश डेटासेंटर और VPN IP को पकड़ लेता है — टॉप VPN भी लगभग 72-87% सक्सेस रेट रिपोर्ट करते हैं। डेटासेंटर IP तेज़ी से फ़्लैग हो जाते हैं। ISP प्रॉक्सी — यानी असली ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स के नाम पर रजिस्टर्ड IP — पास हो जाते हैं क्योंकि वे सामान्य घरेलू कनेक्शन जैसे दिखते हैं। यही मुख्य कारण है कि लोग UK स्ट्रीमिंग के लिए डेटासेंटर की बजाय ISP प्रॉक्सी चुनते हैं।

UK प्रॉपर्टी प्लेटफ़ॉर्म स्क्रैपिंग का आम टारगेट हैं। Rightmove, Zoopla, AutoTrader सभी सीरियस एंटी-बॉट चलाते हैं — Cloudflare, DataDome। सस्ती प्रॉक्सी इन साइट्स पर घंटों में बर्न हो जाती हैं। क्लीन IP, रियलिस्टिक हेडर्स, और रिक्वेस्ट के बीच सही पेसिंग — यही फ़र्क लाती है। ये साइट्स JavaScript रेंडरिंग पर भी निर्भर करती हैं, इसलिए सिंपल HTTP रिक्वेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा।

Brexit के बाद से UK के नियम EU से अलग होते जा रहे हैं। जियो-ब्लॉकिंग रेगुलेशन अब लागू नहीं होता — ब्रिटिश साइट्स लोकेशन के आधार पर कंटेंट फ़्रीली रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। पेमेंट्स की अपनी बारीकियाँ हैं: Open Banking सिर्फ़ UK विज़िटर्स को दिखता है, Section 75 कंज़्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ़ कार्ड पेमेंट्स पर लागू होता है, और UKGC के तहत बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म एग्रेसिव जियो-चेक्स चलाते हैं जो सिर्फ़ IP से कहीं आगे जाते हैं।

FineProxy पर किफ़ायती United Kingdom प्रॉक्सी प्लान $12/माह से शुरू होते हैं — 100 IP के लिए, कोई प्रति-GB शुल्क नहीं। हाई-वॉल्यूम कलेक्शन के लिए 3,000 IP तक स्केल करें या रोटेटिंग प्रॉक्सी का उपयोग करें।