इंटीग्रेशन गाइड
Linux प्रॉक्सी सेटिंग्स
अपनी प्रॉक्सी जल्दी और आसानी से सेट करें।
Linux पर प्रॉक्सी कैसे सेटअप करें
यूज़र इंटरफ़ेस का लुक आपके Linux डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है, हालाँकि अधिकतर GNOME डेस्कटॉप काफ़ी समान दिखते हैं। यहाँ इसे Fedora Linux (GNOME/KDE) पर दिखाया गया है।
नेटवर्क सेटिंग्स खोलें
ऊपर दाएँ कोने पर क्लिक करें → Settings आइकन (Gear) पर क्लिक करें Network टैब पर जाएँ → Proxy सेटिंग्स पर जाएँ
सिस्टम प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें
Network Proxy स्विच सक्षम करें Manual configuration चुनें अपना IP एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें
GNOME की बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग्स SOCKS5 यूज़रनेम/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को ठीक से सपोर्ट नहीं करतीं, इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका है कि ट्रैफ़िक को एक लोकल प्रॉक्सी लेयर के ज़रिए रूट किया जाए। एक आम सॉल्यूशन redsocks है, जो TCP कनेक्शन को ट्रांसपेरेंटली रिमोट SOCKS5 प्रॉक्सी पर सही ऑथेंटिकेशन के साथ रीडायरेक्ट कर सकता है।
Redsocks के साथ एडवांस्ड सेटअप
अगर आप यूज़रनेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के साथ SOCKS5 प्रॉक्सी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसे Redsocks के ज़रिए सिस्टम-वाइड प्रॉक्सी के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
Redsocks इंस्टॉल करें
Terminal खोलें (आमतौर पर ctrl-alt-t) एंटर करें: sudo dnf install redsocks (sudo पासवर्ड ज़रूरी है)
dnf Fedora, RHEL, और CentOS Stream पर इस्तेमाल होता है। अन्य लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन के लिए: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें
redsocks कॉन्फ़िग फ़ाइल खोलें: sudo nano /etc/redsocks.conf प्रेस Alt + \ फ़ाइल की शुरुआत में जाने के लिए, फिर बार-बार दबाते रहें Ctrl + K जब तक सब कुछ रिमूव न हो जाए सही कॉन्फ़िग पेस्ट करें (नीचे दिया गया है) और इसे अपनी एक्टिव प्रॉक्सी सर्विस के क्रेडेंशियल्स से भरें (आपका अकाउंट पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सर्विसेज़ यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्रेस Ctrl + X, फिर वाई, फिर Enter सेव करने के लिए टर्मिनल में रन करें: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
nftables कॉन्फ़िगर करें
टर्मिनल में पेस्ट करें: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft उचित टेबल पेस्ट करें (नीचे दी गई है) टर्मिनल में: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft सेव करने के लिए Ctrl X और Y दबाएँ टर्मिनल में रन करें: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
DNS over TCP कॉन्फ़िगर करें
फ़ाइल खोलें: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf पेस्ट करें: [main] dns=none फ़ाइल खोलें: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf पेस्ट करें: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes टर्मिनल में रन करें: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Linux प्रॉक्सी सेटिंग्स के लिए FineProxy क्रेडेंशियल कहाँ मिलेंगे?
FineProxy डैशबोर्ड में अपनी सक्रिय सेवा खोलें। उसी सेवा के लिए दिखाए गए प्रॉक्सी होस्ट, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड इस्तेमाल करें।
क्या मुझे अपना FineProxy खाता पासवर्ड दर्ज करना चाहिए?
नहीं। सक्रिय सेवा का प्रॉक्सी प्रमाणीकरण पासवर्ड इस्तेमाल करें, वह पासवर्ड नहीं जिससे आप FineProxy खाते में साइन इन करते हैं।
मैं कैसे सत्यापित करूँ कि Linux प्रॉक्सी सेटिंग्स प्रॉक्सी सेटअप काम कर रहा है?
प्रॉक्सी चालू करने के बाद कोई IP-जाँच वेबसाइट खोलें। पहचाना गया IP और स्थान आपके कॉन्फ़िगर किए गए प्रॉक्सी से मेल खाना चाहिए।
अगर Linux प्रॉक्सी सेटिंग्स प्रॉक्सी से कनेक्ट नहीं हो पाए तो क्या जाँचें?
पहले होस्ट, पोर्ट, प्रोटोकॉल और प्रमाणीकरण विवरण की पुष्टि करें। फिर कोई विरोधी VPN या प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल बंद करके फिर से कनेक्ट करें।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।