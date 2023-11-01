FineProxy AMD EPYC सर्वर-क्लास प्रोसेसर पर चलता है जिसमें 80 Gbps एग्रीगेट अपलिंक हैं। जब आप फास्ट प्रॉक्सी सर्विस खरीदते हैं, तो आपको मिलने वाली स्पीड इस पर निर्भर करती है कि आपका ट्रैफ़िक किस हार्डवेयर से गुज़रता है, आपके और सर्वर के बीच की दूरी कितनी है, और बीच में कितने राउटिंग हॉप्स हैं। “टर्बो” या “अल्ट्रा-फास्ट” जैसे मार्केटिंग लेबल आपको कुछ नहीं बताते। सर्वर स्पेसिफिकेशन बताते हैं।

हार्डवेयर तय करता है अधिकतम सीमा

हर रिक्वेस्ट में एन्क्रिप्शन, राउटिंग और फ़ॉरवर्डिंग शामिल होती है। हर स्टेप में CPU साइकिल खर्च होते हैं। पुराने हार्डवेयर पर ये साइकिल जुड़ते जाते हैं — अकेले TLS हैंडशेक पुराने प्रोसेसर पर प्रति कनेक्शन 5–15 ms जोड़ सकते हैं। कई प्रॉक्सी प्रोवाइडर बंद हो चुके डेटासेंटर से सस्ते में खरीदे गए रीसाइकल्ड Intel Xeon Gold चिप्स पर चलते हैं। ये प्रोसेसर पाँच साल पहले टॉप-टियर थे, लेकिन सिंगल-थ्रेड परफ़ॉर्मेंस और TLS थ्रूपुट दोनों में आधुनिक AMD EPYC से काफ़ी पीछे रह गए हैं। AMD EPYC चिप्स डेडिकेटेड हार्डवेयर एक्सेलेरेशन के साथ हज़ारों कंकरेंट TLS ऑपरेशन हैंडल करते हैं — भारी लोड में भी प्रति-रिक्वेस्ट ओवरहेड कम रहता है।

FineProxy के सर्वर 80 Gbps चैनल के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। अधिकतर प्रोवाइडर अपने लैंडिंग पेज पर “1 Gbps तक” का विज्ञापन करते हैं, लेकिन असली डॉक्यूमेंटेशन खंगालें तो या तो कुछ मिलता ही नहीं, या एक नोट मिलता है कि यह उस मशीन पर हर IP के बीच शेयर किया गया सर्वर अपलिंक है। वास्तविक टेस्ट में, FineProxy प्रॉक्सी एक सामान्य होम कनेक्शन पर 500 Mbps तक और डेटासेंटर में रिमोट सर्वर से टेस्ट करने पर 700–800 Mbps तक डिलीवर करती हैं। हम नियमित रूप से हार्डवेयर अपग्रेड करते हैं — नवीनतम EPYC जेनरेशन ने पिछली जेनरेशन को विशेष रूप से बेहतर सिंगल-थ्रेड परफ़ॉर्मेंस और TLS थ्रूपुट के लिए रिप्लेस किया है।

सबसे तेज़ हाई स्पीड प्रॉक्सी सर्वर वे नहीं हैं जिनका लैंडिंग पेज सबसे चमकदार है। वे हैं जिनका हार्डवेयर कंकरेंट लोड के लिए बनाया गया है, रीसाइकल्ड पार्ट्स से असेम्बल नहीं किया गया।

दूरी और रूटिंग — वह फ़िज़िक्स जिसे आप स्किप नहीं कर सकते

फ़ाइबर में लाइट लगभग 200 km प्रति मिलीसेकंड की स्पीड से चलती है। New York से Frankfurt तक कोई भी प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले ~40 ms बेसलाइन लेटेंसी जुड़ जाती है। कोई भी हार्डवेयर इसे ठीक नहीं कर सकता। एकमात्र उपाय: अपने टारगेट के करीब प्रॉक्सी लोकेशन चुनें।

डायरेक्ट प्रोवाइडर राउटिंग भी उतनी ही मायने रखती है। जब आप किसी रीसेलर से गुज़रते हैं, तो आपका ट्रैफ़िक इस रास्ते चलता है: आप → रीसेलर गेटवे → अपस्ट्रीम प्रोवाइडर → टारगेट। यह एक अतिरिक्त हॉप है — संभावित +10–30 ms। FineProxy अपने सर्वर और 100,000+ एड्रेस के अपने IP पूल का मालिक है। आपका ट्रैफ़िक इस रास्ते चलता है: आप → हमारा सर्वर → टारगेट। एक हॉप। कोई बिचौलिया राउटिंग नहीं।

एक फास्ट पेड IP एड्रेस और पोर्ट के लिए, आपके डेटा का फ़िज़िकल पाथ किसी भी सेल्स पेज पर स्पीड लेबल से ज़्यादा मायने रखता है।

डेटासेंटर प्रॉक्सी सबसे तेज़ क्यों हैं

रेजिडेंशियल प्रॉक्सी कंज़्यूमर डिवाइस और ISP नेटवर्क के ज़रिए रूट होती हैं। मोबाइल प्रॉक्सी सेल्युलर टावर के ज़रिए रूट होती हैं। दोनों में ऐसी लेटेंसी जुड़ती है जो डेटासेंटर प्रॉक्सी में बिल्कुल नहीं होती। डेटासेंटर प्रॉक्सी डायरेक्ट बैकबोन कनेक्शन वाली फ़ैसिलिटी में बैठती है — एंटरप्राइज़-ग्रेड नेटवर्किंग जिसमें मेजर इंटरनेट एक्सचेंज तक न्यूनतम हॉप्स होते हैं।

FineProxy के डेटासेंटर IP लगातार सबसे कम लेटेंसी और सबसे ज़्यादा थ्रूपुट देते हैं। कोई सॉफ़्टवेयर ट्रिक नहीं — बस छोटा डेटा पाथ और तेज़ हार्डवेयर। स्क्रैपिंग, मॉनिटरिंग, बल्क डाउनलोड, कोई भी टास्क जहाँ IP क्लासिफ़िकेशन से ज़्यादा स्पीड मायने रखती है — डेटासेंटर हर बार जीतता है।

अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब है कोई आपको थ्रॉटल नहीं करता

प्रति-GB चार्ज करने वाले प्रोवाइडर के पास आपको बड़े पैमाने पर धीमा करने का आर्थिक प्रोत्साहन होता है। आप वॉल्यूम के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं — अगर वे थ्रॉटल करें, तो आप उनके नेटवर्क पर कम खर्च पैदा करते हैं। FineProxy प्रति IP चार्ज करता है, प्रति गीगाबाइट नहीं। 10 GB पुश करें या 10 TB — स्पीड वही रहती है। बस एक बात ध्यान रखें: हर प्लान में प्रति प्रॉक्सी एक अनुशंसित स्पीड लिमिट होती है। ये लिमिट इसलिए हैं ताकि पीक आवर्स में भी हर क्लाइंट को एक जैसी स्पीड मिले — आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक ही सर्वर पर सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए।

अनलिमिटेड ट्रैफ़िक वाले तेज़ और किफ़ायती प्रॉक्सी सर्वर इसलिए मुमकिन हैं क्योंकि डेटासेंटर प्रॉक्सी की असल बैंडविड्थ कॉस्ट बहुत कम है। पर-GB मॉडल एक मार्जिन स्ट्रैटेजी है, ज़रूरत नहीं।

विभिन्न कार्यों के लिए “फास्ट” का क्या मतलब है

स्ट्रीमिंग — एक तेज़ वीडियो प्रॉक्सी को सिर्फ़ कम लेटेंसी नहीं, बल्कि लगातार हाई थ्रूपुट चाहिए। जो प्रॉक्सी बर्स्ट तो हैंडल कर ले लेकिन कंटीन्यूअस HD स्ट्रीम पर चोक हो जाए, वह यहाँ बेकार है। 80 Gbps एग्रीगेट के साथ अनलिमिटेड बैंडविड्थ स्ट्रीम को बिना बफ़रिंग के चालू रखती है।

डाउनलोड — फ़ास्ट डाउनलोड प्रॉक्सी का मतलब है रॉ बैंडविड्थ। आपकी 2 GB फ़ाइल को हज़ारों दूसरे यूज़र्स के साथ एक ही संकरी पाइप के लिए कॉम्पिटीशन नहीं करना चाहिए।

फास्ट इंटरनेट अनब्लॉक — रीजन-लॉक्ड कंटेंट एक्सेस करना मुख्य रूप से लेटेंसी पर निर्भर है। टारगेट देश में प्रॉक्सी चुनें और कनेक्शन लगभग नेटिव जैसा लगता है।

बड़े स्केल पर स्क्रैपिंग — हज़ारों कन्करंट रिक्वेस्ट के लिए ऐसा सर्वर चाहिए जो उन्हें क्यू में न रखे। AMD EPYC प्रोसेसर यह काम कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ठीक इसी तरह के पैरेलल वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक काम करने वाली प्रॉक्सी जो लोड में चोक न हो, लंबे समय में उस फ्री प्रॉक्सी से सस्ती पड़ती है जो आपके आधे कनेक्शन ड्रॉप कर देती है।