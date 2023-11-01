नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

फास्ट प्रॉक्सी

AMD EPYC हार्डवेयर, 80 Gbps अपलिंक, प्रति प्रॉक्सी 500 Mbps तक — HTTP/HTTPS/SOCKS5, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, इंस्टेंट API डिलीवरी।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना तेज़ प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूरोप में 1,000 उच्च-गति डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी तेज़ प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी उच्च-गति प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली तेज़ प्रॉक्सी सेवाएँ देखें
  • मेरी तेज़ प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

एक शानदार प्रॉक्सी। मैं इस सेवा का लगभग एक महीने से उपयोग कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई अफसोस नहीं है। तुलनात्मक रूप से तेज़, कोई लैग नहीं, उपयोग करने में सुविधाजनक, सलाहकार जल्दी जवाब देता है, काम के लिए और सामान्य इंटरनेट सर्फिंग के लिए बहुत उपयोगी है। मेरे लिए, कीमत थोड़ी अधिक है, लेकिन कम से कम गुणवत्ता उत्कृष्ट है। मैंने परियोजना 9 प्रॉक्सी को 10 के बाहर रखा है

KembyFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।

ZainDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

अपटाइम: बेहतरीन प्रॉक्सी, जो बिना कनेक्शन टूटे 3–7 दिनों तक स्थिर रहती हैं गति: TikTok, Gmail और क्रिप्टो वॉलेट में लॉग इन करने के लिए पर्याप्त तेज़ समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 और यहाँ तक कि UDP भी वैश्विक उपलब्धता: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और अन्य देश

esta bazaarSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।

Charles BrownProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
FineProxy प्रॉक्सी कितनी तेज़ हैं?700–800 Mbps

वास्तविक परीक्षणों में: सामान्य होम कनेक्शन पर 500 Mbps तक, और डेटासेंटर से सर्वर-टू-सर्वर टेस्ट में 700–800 Mbps। कुल सर्वर क्षमता AMD EPYC हार्डवेयर पर 80 Gbps है। अधिकांश कार्यों — स्क्रैपिंग, डाउनलोड, स्ट्रीमिंग — में सीमा टार्गेट वेबसाइट या आपका ISP होता है, हमारी प्रॉक्सी नहीं। जिसे कुछ लोग टर्बो क्विक प्रॉक्सी कहते हैं, वह किसी एक जादुई नंबर के बारे में नहीं है — यह लोड बढ़ने पर भी लगातार स्थिर प्रदर्शन के बारे में है।

कुछ प्रॉक्सी «high speed» लेबल होने के बावजूद स्लो क्यों लगती हैं?हार्डवेयर और रूटिंग

तीन आम वजहें। प्रोवाइडर रीसाइकल्ड हार्डवेयर पर चलता है — स्क्रैप प्राइस पर खरीदे गए पुराने Xeon Gold चिप्स, जिन्हें ऐसे सर्वर में असेंबल किया गया है जो मॉडर्न TLS और कन्करंट लोड झेल नहीं पाते। वे ट्रैफ़िक को बिचौलियों से रूट करते हैं, और हर एक्स्ट्रा हॉप लेटेंसी बढ़ाता है। या वे «up to 1 Gbps» एडवर्टाइज़ करते हैं लेकिन असली डॉक्स में पता चलता है कि वह पूरे सर्वर अपलिंक है जो मशीन पर हर IP के बीच शेयर होता है। FineProxy तीनों समस्याएँ दूर करता है: अपने खुद के AMD EPYC सर्वर, डायरेक्ट रूटिंग, हर प्लान पर अनलिमिटेड ट्रैफ़िक।

SOCKS5 या HTTP — कौन तेज़ है?नगण्य अंतर

आधुनिक हार्डवेयर पर अंतर नगण्य है। SOCKS5 में थोड़ा कम ओवरहेड होता है क्योंकि यह HTTP हेडर्स को पार्स नहीं करता, लेकिन TLS हैंडशेक का समय दोनों प्रोटोकॉल पर हावी रहता है। जो भी आपके टूल के लिए सबसे उपयुक्त हो, वही चुनें। FineProxy दोनों को एक ही कीमत पर बिना किसी स्पीड अंतर के सपोर्ट करता है।

क्या प्रॉक्सी वाकई मेरे कनेक्शन को तेज़ कर सकती है?विशिष्ट मामलों में

कुछ विशेष मामलों में, हाँ। अगर आपका ISP कुछ खास तरह के ट्रैफ़िक (स्ट्रीमिंग, बड़े डाउनलोड) को थ्रॉटल करता है, तो प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने से थ्रॉटल बाईपास हो जाता है क्योंकि आपका ISP पहचान नहीं पाता कि आप क्या कर रहे हैं। अगर किसी वेबसाइट का CDN आपको दूर के सर्वर पर भेजता है, तो सही लोकेशन की प्रॉक्सी नज़दीकी CDN नोड से कनेक्ट करती है। इसके अलावा, प्रॉक्सी एक अतिरिक्त हॉप जोड़ती है और भौतिकी के नियमों के कारण सीधे कनेक्शन को हरा नहीं सकती।

अपनी प्रॉक्सी स्पीड कैसे टेस्ट करें?डाउनलोड मापें

प्रॉक्सी के ज़रिए एक टेस्ट फ़ाइल डाउनलोड करें और थ्रूपुट मापें। बर्स्ट और सस्टेंड दोनों स्पीड चेक करने के लिए अलग-अलग साइज़ की फ़ाइलें इस्तेमाल करें। नीचे कॉपी-पेस्ट कमांड दिए गए हैं — IP:PORT की जगह अपना प्रॉक्सी एड्रेस डालें:

क्विक चेक (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

थ्रूपुट टेस्ट (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

निरंतर स्पीड (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

अगर प्रॉक्सी लॉगिन/पासवर्ड इस्तेमाल करती है: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

speed_download वैल्यू बाइट्स पर सेकंड में होती है। Mbps पाने के लिए 125,000 से डिवाइड करें। TTFB (time to first byte) लेटेंसी दिखाता है — सेम-रीजन सर्वर के लिए 100 ms से कम का मतलब है प्रॉक्सी बढ़िया है। हर टेस्ट 3–5 बार रन करें और मीडियन लें।

Tele2 टेस्ट सर्वर यूरोप में हैं; अन्य क्षेत्रों के लिए Hetzner (US East के लिए https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin, Finland के लिए https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin) या OVH (France के लिए https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat) का उपयोग करें।

FineProxy की एक फ़ास्ट एनोनिमस प्रॉक्सी इन टेस्ट में होम कनेक्शन से आसानी से 400–500 Mbps तक दिखा सकती है। अगर आपको इससे काफ़ी कम दिख रहा है, तो पहले अपनी ISP स्पीड चेक करें — प्रॉक्सी लिमिट नहीं है।

गाइड

प्रॉक्सी को वास्तव में तेज़ क्या बनाता है

5 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

FineProxy AMD EPYC सर्वर-क्लास प्रोसेसर पर चलता है जिसमें 80 Gbps एग्रीगेट अपलिंक हैं। जब आप फास्ट प्रॉक्सी सर्विस खरीदते हैं, तो आपको मिलने वाली स्पीड इस पर निर्भर करती है कि आपका ट्रैफ़िक किस हार्डवेयर से गुज़रता है, आपके और सर्वर के बीच की दूरी कितनी है, और बीच में कितने राउटिंग हॉप्स हैं। “टर्बो” या “अल्ट्रा-फास्ट” जैसे मार्केटिंग लेबल आपको कुछ नहीं बताते। सर्वर स्पेसिफिकेशन बताते हैं।

हार्डवेयर तय करता है अधिकतम सीमा

हर रिक्वेस्ट में एन्क्रिप्शन, राउटिंग और फ़ॉरवर्डिंग शामिल होती है। हर स्टेप में CPU साइकिल खर्च होते हैं। पुराने हार्डवेयर पर ये साइकिल जुड़ते जाते हैं — अकेले TLS हैंडशेक पुराने प्रोसेसर पर प्रति कनेक्शन 5–15 ms जोड़ सकते हैं। कई प्रॉक्सी प्रोवाइडर बंद हो चुके डेटासेंटर से सस्ते में खरीदे गए रीसाइकल्ड Intel Xeon Gold चिप्स पर चलते हैं। ये प्रोसेसर पाँच साल पहले टॉप-टियर थे, लेकिन सिंगल-थ्रेड परफ़ॉर्मेंस और TLS थ्रूपुट दोनों में आधुनिक AMD EPYC से काफ़ी पीछे रह गए हैं। AMD EPYC चिप्स डेडिकेटेड हार्डवेयर एक्सेलेरेशन के साथ हज़ारों कंकरेंट TLS ऑपरेशन हैंडल करते हैं — भारी लोड में भी प्रति-रिक्वेस्ट ओवरहेड कम रहता है।

FineProxy के सर्वर 80 Gbps चैनल के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। अधिकतर प्रोवाइडर अपने लैंडिंग पेज पर “1 Gbps तक” का विज्ञापन करते हैं, लेकिन असली डॉक्यूमेंटेशन खंगालें तो या तो कुछ मिलता ही नहीं, या एक नोट मिलता है कि यह उस मशीन पर हर IP के बीच शेयर किया गया सर्वर अपलिंक है। वास्तविक टेस्ट में, FineProxy प्रॉक्सी एक सामान्य होम कनेक्शन पर 500 Mbps तक और डेटासेंटर में रिमोट सर्वर से टेस्ट करने पर 700–800 Mbps तक डिलीवर करती हैं। हम नियमित रूप से हार्डवेयर अपग्रेड करते हैं — नवीनतम EPYC जेनरेशन ने पिछली जेनरेशन को विशेष रूप से बेहतर सिंगल-थ्रेड परफ़ॉर्मेंस और TLS थ्रूपुट के लिए रिप्लेस किया है।

सबसे तेज़ हाई स्पीड प्रॉक्सी सर्वर वे नहीं हैं जिनका लैंडिंग पेज सबसे चमकदार है। वे हैं जिनका हार्डवेयर कंकरेंट लोड के लिए बनाया गया है, रीसाइकल्ड पार्ट्स से असेम्बल नहीं किया गया।

दूरी और रूटिंग — वह फ़िज़िक्स जिसे आप स्किप नहीं कर सकते

फ़ाइबर में लाइट लगभग 200 km प्रति मिलीसेकंड की स्पीड से चलती है। New York से Frankfurt तक कोई भी प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले ~40 ms बेसलाइन लेटेंसी जुड़ जाती है। कोई भी हार्डवेयर इसे ठीक नहीं कर सकता। एकमात्र उपाय: अपने टारगेट के करीब प्रॉक्सी लोकेशन चुनें।

डायरेक्ट प्रोवाइडर राउटिंग भी उतनी ही मायने रखती है। जब आप किसी रीसेलर से गुज़रते हैं, तो आपका ट्रैफ़िक इस रास्ते चलता है: आप → रीसेलर गेटवे → अपस्ट्रीम प्रोवाइडर → टारगेट। यह एक अतिरिक्त हॉप है — संभावित +10–30 ms। FineProxy अपने सर्वर और 100,000+ एड्रेस के अपने IP पूल का मालिक है। आपका ट्रैफ़िक इस रास्ते चलता है: आप → हमारा सर्वर → टारगेट। एक हॉप। कोई बिचौलिया राउटिंग नहीं।

एक फास्ट पेड IP एड्रेस और पोर्ट के लिए, आपके डेटा का फ़िज़िकल पाथ किसी भी सेल्स पेज पर स्पीड लेबल से ज़्यादा मायने रखता है।

डेटासेंटर प्रॉक्सी सबसे तेज़ क्यों हैं

रेजिडेंशियल प्रॉक्सी कंज़्यूमर डिवाइस और ISP नेटवर्क के ज़रिए रूट होती हैं। मोबाइल प्रॉक्सी सेल्युलर टावर के ज़रिए रूट होती हैं। दोनों में ऐसी लेटेंसी जुड़ती है जो डेटासेंटर प्रॉक्सी में बिल्कुल नहीं होती। डेटासेंटर प्रॉक्सी डायरेक्ट बैकबोन कनेक्शन वाली फ़ैसिलिटी में बैठती है — एंटरप्राइज़-ग्रेड नेटवर्किंग जिसमें मेजर इंटरनेट एक्सचेंज तक न्यूनतम हॉप्स होते हैं।

FineProxy के डेटासेंटर IP लगातार सबसे कम लेटेंसी और सबसे ज़्यादा थ्रूपुट देते हैं। कोई सॉफ़्टवेयर ट्रिक नहीं — बस छोटा डेटा पाथ और तेज़ हार्डवेयर। स्क्रैपिंग, मॉनिटरिंग, बल्क डाउनलोड, कोई भी टास्क जहाँ IP क्लासिफ़िकेशन से ज़्यादा स्पीड मायने रखती है — डेटासेंटर हर बार जीतता है।

अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब है कोई आपको थ्रॉटल नहीं करता

प्रति-GB चार्ज करने वाले प्रोवाइडर के पास आपको बड़े पैमाने पर धीमा करने का आर्थिक प्रोत्साहन होता है। आप वॉल्यूम के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं — अगर वे थ्रॉटल करें, तो आप उनके नेटवर्क पर कम खर्च पैदा करते हैं। FineProxy प्रति IP चार्ज करता है, प्रति गीगाबाइट नहीं। 10 GB पुश करें या 10 TB — स्पीड वही रहती है। बस एक बात ध्यान रखें: हर प्लान में प्रति प्रॉक्सी एक अनुशंसित स्पीड लिमिट होती है। ये लिमिट इसलिए हैं ताकि पीक आवर्स में भी हर क्लाइंट को एक जैसी स्पीड मिले — आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक ही सर्वर पर सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए।

अनलिमिटेड ट्रैफ़िक वाले तेज़ और किफ़ायती प्रॉक्सी सर्वर इसलिए मुमकिन हैं क्योंकि डेटासेंटर प्रॉक्सी की असल बैंडविड्थ कॉस्ट बहुत कम है। पर-GB मॉडल एक मार्जिन स्ट्रैटेजी है, ज़रूरत नहीं।

विभिन्न कार्यों के लिए “फास्ट” का क्या मतलब है

स्ट्रीमिंग — एक तेज़ वीडियो प्रॉक्सी को सिर्फ़ कम लेटेंसी नहीं, बल्कि लगातार हाई थ्रूपुट चाहिए। जो प्रॉक्सी बर्स्ट तो हैंडल कर ले लेकिन कंटीन्यूअस HD स्ट्रीम पर चोक हो जाए, वह यहाँ बेकार है। 80 Gbps एग्रीगेट के साथ अनलिमिटेड बैंडविड्थ स्ट्रीम को बिना बफ़रिंग के चालू रखती है।

डाउनलोड — फ़ास्ट डाउनलोड प्रॉक्सी का मतलब है रॉ बैंडविड्थ। आपकी 2 GB फ़ाइल को हज़ारों दूसरे यूज़र्स के साथ एक ही संकरी पाइप के लिए कॉम्पिटीशन नहीं करना चाहिए।

फास्ट इंटरनेट अनब्लॉक — रीजन-लॉक्ड कंटेंट एक्सेस करना मुख्य रूप से लेटेंसी पर निर्भर है। टारगेट देश में प्रॉक्सी चुनें और कनेक्शन लगभग नेटिव जैसा लगता है।

बड़े स्केल पर स्क्रैपिंग — हज़ारों कन्करंट रिक्वेस्ट के लिए ऐसा सर्वर चाहिए जो उन्हें क्यू में न रखे। AMD EPYC प्रोसेसर यह काम कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ठीक इसी तरह के पैरेलल वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक काम करने वाली प्रॉक्सी जो लोड में चोक न हो, लंबे समय में उस फ्री प्रॉक्सी से सस्ती पड़ती है जो आपके आधे कनेक्शन ड्रॉप कर देती है।

क्या आप अपनी वास्तविक कार्यप्रणाली पर सेवा आज़माना चाहते हैं? 48 घंटे के लिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करके भुगतान करें, फिर ऊपर दिए गए बेंचमार्क अपने कार्यों पर चलाएँ।