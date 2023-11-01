नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

AI के लिए प्रॉक्सी

AI API की रोटेशन के लिए डेडिकेटेड IPv4 प्रॉक्सी: प्रत्येक की के लिए एक IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek पर 429 लिमिट बायपास करें।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना AI प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • एक AI प्रॉक्सी कार्यभार के लिए एक समर्पित IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • खराब IP को उपलब्ध बैकअप से बदलें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

उन लोगों के लिए एक योग्य सेवा जो अपनी ऑनलाइन सुरक्षा की परवाह करते हैं। मैं इसे 10 दिनों से उपयोग कर रहा हूँ और इसकी गति से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और सबसे सुखद बात यह है कि इतनी कम कीमत में कोई ट्रैफिक सीमा नहीं है।

Alex D.FineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

चाहे मैं अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन, या टैबलेट का उपयोग कर रहा हूँ, यह प्रॉक्सी सेवा लगातार प्रदर्शन प्रदान करती है। क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म संगतता सुनिश्चित करती है कि मैं किसी भी डिवाइस पर अपने ऑनलाइन कार्यों को आसानी से जारी रख सकूँ।

userproxyDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

मुझे fineproxy प्रॉक्सी बहुत पसंद हैं, यह वास्तव में तेज और अज्ञात हैं। मैंने इसका उपयोग ऑटोमेशन टूल्स जैसे कीवर्ड टूल्स और स्क्रैपिंग टूल्स पर किया, यह जैसे खेल बदलने वाला है, ग्राहक सहायता बेहतरीन है, जब भी आपको मदद की जरूरत हो, वे 24/7 आपकी समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध हैं, प्रॉक्सी की गुणवत्ता बस अद्भुत है।

asdjkakarNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हमारी कंपनी SEO शोध, सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और स्वचालित कार्यों के लिए प्रॉक्सी पर बहुत अधिक निर्भर है। FineProxy हमारी टीम के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है। यह तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक गुमनाम प्रॉक्सी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे हमें कार्य कुशलता से पूरे करने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता-अनुकूल है, इसलिए कई प्रॉक्सी को बिना किसी परेशानी के प्रबंधित करना आसान है। पहले आज़माए गए अन्य प्रॉक्सी प्रदाताओं के विपरीत, FineProxy लगातार गति और अपटाइम बनाए रखती है, जो हमारे संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको व्यावसायिक स्तर के प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, तो मैं इसे आज़माने की पुरज़ोर सलाह देता हूँ!

omkaarSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या AI प्रोवाइडर डेटासेंटर IP बैन करते हैं?नहीं

नहीं। AI API सर्वर-टू-सर्वर कम्युनिकेशन के लिए बने हैं — ये डेटा सेंटर, क्लाउड सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिक्वेस्ट की उम्मीद करते हैं। रेट-लिमिट आपके API की और अकाउंट से जुड़ी होती है, IP टाइप से नहीं। डेटासेंटर प्रॉक्सी इसके लिए परफ़ेक्ट काम करती हैं।

क्या एक प्रॉक्सी कई AI प्रोवाइडर्स को हैंडल कर सकता है?हाँ

हाँ। ज़्यादातर प्रोवाइडर अब OpenAI API फ़ॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, इसलिए एक ही प्रॉक्सी के ज़रिए OpenAI, Anthropic, Google और DeepSeek को रिक्वेस्ट एक ही इंटरफ़ेस से रूट की जा सकती हैं। आपको बस हर प्रोवाइडर के लिए अलग-अलग API की और बेस URL कॉन्फ़िगर करने होंगे।

यह VPN से कैसे अलग है?सूक्ष्म नियंत्रण

VPN आपके सारे ट्रैफ़िक का IP बदल देता है। प्रॉक्सी आपको अलग-अलग API कीज़ या टास्क के लिए अलग-अलग IP असाइन करने देती है। AI API वर्क के लिए आपको ग्रैनुलर कंट्रोल चाहिए — की A, IP 1 से जाए, की B, IP 2 से जाए। VPN ऐसा नहीं कर सकता।

क्या यह AI प्रोवाइडर्स की सेवा की शर्तों के खिलाफ़ है?केवल वैध रूप

बैन से बचने के लिए मल्टीपल अकाउंट चलाना — हाँ, यह ज़्यादातर ToS का उल्लंघन है। जिन अकाउंट्स के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं उनके लेजिटिमेट API ट्रैफ़िक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉक्सी इस्तेमाल करना — यह स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिस है। कंपनियाँ हर रोज़ बड़े स्केल पर ऐसा करती हैं।

क्या FineProxy मेरी API रिक्वेस्ट्स लॉग करता है?नहीं

नहीं। FineProxy केवल IP connectivity प्रदान करता है — आपका traffic हमारे proxies से होकर गुज़रता है, लेकिन हम आपकी requests या responses की सामग्री को न inspect करते हैं, न store करते हैं, और न ही log करते हैं। आपके prompts, API keys और model outputs केवल आपके और AI provider के बीच रहते हैं।

क्या यह LangChain, LlamaIndex, या अन्य AI फ़्रेमवर्क के साथ काम करता है?हाँ

हाँ। LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI, और ज़्यादातर अन्य AI फ़्रेमवर्क API कॉल के लिए बेस URL ओवरराइड करने की सुविधा देते हैं। बेस URL को सीधे प्रोवाइडर के एंडपॉइंट की बजाय अपने प्रॉक्सी सर्वर पर पॉइंट करें, और सारी रिक्वेस्ट ऑटोमैटिकली आपके असाइन किए गए IP से रूट होंगी। आपके एप्लिकेशन लॉजिक में कोई बदलाव ज़रूरी नहीं।

प्रॉक्सी AI API रिक्वेस्ट में कितनी लेटेंसी जोड़ती है?15–30 ms

एक डेडिकेटेड डेटासेंटर प्रॉक्सी आमतौर पर प्रत्येक रिक्वेस्ट में 15–30ms जोड़ती है। चूँकि AI मॉडल जनरेशन में आउटपुट लेंथ के हिसाब से 500–3000ms लगते हैं, प्रॉक्सी ओवरहेड कुल रिस्पॉन्स टाइम का 5% से कम होता है — बैच प्रोसेसिंग के लिए नगण्य और रियल-टाइम चैट में भी मुश्किल से महसूस होता है।

अगर प्रॉक्सी IP ब्लॉक हो जाए या key रेट लिमिट में आ जाए तो क्या होगा?failover इस्तेमाल करें

आपके प्रॉक्सी सर्वर में ऑटोमैटिक फ़ेलओवर लागू होना चाहिए। हर key-IP पेयर को हर 60 सेकंड में हेल्थ चेक से मॉनिटर करें। अगर कोई key लगातार 429 या 403 एरर रिटर्न करे, तो उसे एक्टिव पूल से हटाएँ और ट्रैफ़िक को बैकअप IP के ज़रिए रूट करें। इसी उद्देश्य के लिए 1–2 स्पेयर IP रिज़र्व में रखें।

AI API कॉल के लिए HTTP/HTTPS या SOCKS5 — कौन सा उपयोग करें?आमतौर पर HTTPS

अधिकांश AI API सेटअप के लिए HTTPS पर्याप्त है — सभी प्रमुख प्रदाता HTTPS endpoints का उपयोग करते हैं, और कोई भी HTTP-सक्षम proxy client (httpx, requests, curl) इसे स्वाभाविक रूप से हैंडल करता है। SOCKS5 का उपयोग केवल तभी करें जब आपका client या framework HTTP CONNECT को सपोर्ट न करता हो, या जब आपको API कॉल के साथ-साथ non-HTTP ट्रैफ़िक भी proxy करना हो। परफ़ॉर्मेंस दोनों में समान रहती है; अंतर केवल client कम्पैटिबिलिटी का है।

गाइड

AI प्लेटफ़ॉर्म के लिए प्रॉक्सी: सिर्फ़ API की काफ़ी क्यों नहीं हैं

5 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

हर प्रमुख AI प्लेटफ़ॉर्म आपके भेजे जाने वाले रिक्वेस्ट की संख्या को सीमित करता है। OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — ये सभी प्रति अकाउंट, प्रति मिनट, प्रति दिन के हिसाब से उपयोग को कैप करते हैं। जब आप प्रोडक्ट बना रहे हों, ऑटोमेशन चला रहे हों, या बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस कर रहे हों, तो एक अकाउंट और एक IP से सीमा जल्दी ही पूरी हो जाती है। आपको 429 एरर मिलने लगते हैं, कतार में रिक्वेस्ट जमा होने लगते हैं, और आपकी पाइपलाइन रुक जाती है।

एक AI proxy सर्वर आपके एप्लिकेशन और AI प्रदाता के बीच बैठता है। आप proxy को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और यह उन्हें कई API keys में वितरित करता है, जिनमें से प्रत्येक अपने अलग IP एड्रेस से जाती है। प्रदाता को एक ओवरलोडेड अकाउंट की जगह अलग-अलग यूज़र दिखाई देते हैं। आपकी कुल क्षमता कई गुना बढ़ जाती है जबकि प्रत्येक key सुरक्षित रूप से सीमा के अंदर रहती है। व्यवहार में, एक अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर किया गया proxy प्रति रिक्वेस्ट केवल 15–30ms की लेटेंसी जोड़ता है — बैच प्रोसेसिंग के लिए नगण्य और रियल-टाइम चैट एप्लिकेशन में भी मुश्किल से ध्यान देने योग्य, जहाँ मॉडल का अपना जनरेशन टाइम 500–3000ms पर हावी रहता है।

यह इसलिए काम करता है क्योंकि AI प्लेटफ़ॉर्म रेट लिमिट को अकाउंट से जोड़ते हैं, IP से नहीं — लेकिन वे IP पैटर्न की निगरानी ज़रूर करते हैं। यदि एक एड्रेस तेज़ी से 10 अलग-अलग API keys को साइकल करता है, तो यह एक रेड फ़्लैग है। प्रति key अलग डेडिकेटेड प्रॉक्सी सब कुछ स्वाभाविक बनाए रखती हैं। आपको एक failover रणनीति भी चाहिए: हर key की एरर रेट को मॉनिटर करें, और यदि कोई विशिष्ट IP लगातार 429 या 403 एरर देने लगे, तो उसे स्वचालित रूप से पूल से हटा दें और उस key के ट्रैफ़िक को बैकअप IP के माध्यम से रूट करें। हर 60 सेकंड में प्रत्येक key-IP जोड़ी पर हेल्थ चेक समस्याओं को बड़ा होने से पहले पकड़ लेते हैं।

प्रैक्टिस में सेटअप कैसा दिखता है

ज़्यादातर AI API प्रॉक्सी सेटअप प्रोवाइडर चाहे कोई भी हो, एक ही पैटर्न फ़ॉलो करते हैं। आप एक लाइटवेट प्रॉक्सी सर्वर रन करते हैं (FastAPI, Node, Go — आपका स्टैक जो भी हो) जिसमें API कीज़ का एक पूल होता है। जब कोई रिक्वेस्ट आती है, तो प्रॉक्सी अगली उपलब्ध की उठाती है, रिक्वेस्ट को उस की के असाइन किए गए IP से रूट करती है, और रिस्पॉन्स लौटाती है। अगर किसी की को 429 (रेट-लिमिट एरर) मिलता है, तो प्रॉक्सी अगली की पर चली जाती है। यहाँ FastAPI और httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

नोट: यह न्यूनतम उदाहरण सरलता के लिए itertools.cycle का उपयोग करता है, लेकिन यह 429 एरर पर स्वचालित रूप से retry नहीं करता। प्रोडक्शन में, retry लॉजिक जोड़ें जो थ्रॉटल की गई key को स्किप करे और कॉलर को एरर लौटाने से पहले अगली उपलब्ध key-IP जोड़ी को आज़माए। चूँकि लगभग हर AI प्रदाता अब OpenAI API फ़ॉर्मेट को सपोर्ट करता है, एक ही proxy हर AI प्रदाता द्वारा आवश्यक फ़ॉर्मेट ट्रांसलेशन को हैंडल कर सकता है — सही प्रदाता की ओर रूट करें, और आपके एप्लिकेशन को अंतर जानने की ज़रूरत नहीं। प्रति प्रदाता base URL और key पूल बदलें, और वही 20-लाइन का सर्वर OpenAI, Anthropic, Google, और DeepSeek को कवर कर लेता है।

आपको असल में कितने IP चाहिए

यह वेब स्क्रैपिंग नहीं है जहाँ आपको हज़ारों एड्रेस चाहिए। AI API कार्य के लिए, 3–15 डेडिकेटेड प्रॉक्सी अधिकांश सेटअप को कवर कर लेती हैं। एक IP प्रति API key या प्रति प्रदाता अकाउंट। आप स्थिरता और क्लीन IP के लिए भुगतान कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए नहीं। Failover के लिए 1–2 अतिरिक्त IP रिज़र्व में रखें — यदि कोई key थ्रॉटल हो जाती है या कोई IP फ़्लैग हो जाता है, तो आपका proxy बिना रिक्वेस्ट ड्रॉप किए ट्रैफ़िक को स्वचालित रूप से बैकअप पर शिफ़्ट कर देता है।

प्लेटफ़ॉर्म-स्पेसिफ़िक गाइड

हर AI प्रोवाइडर की अपनी रेट-लिमिट, खामियाँ और बेस्ट प्रैक्टिसेज़ होती हैं। हमने हर एक के लिए अलग से डिटेल कवर की है:

DeepSeek — कोई प्रकाशित लिमिट नहीं, सर्वर लोड के आधार पर डायनामिक थ्रॉटलिंग। पीक आवर्स में आपके रिक्वेस्ट बिना चेतावनी के टाइमआउट हो सकते हैं। कई IPs पर मल्टीपल keys इसे संतुलित कर देती हैं। → DeepSeek के लिए प्रॉक्सी Google Gemini — 2025 के अंत में फ्री टियर 50-80% तक कटा। अब मॉडल के अनुसार केवल 5-10 रिक्वेस्ट प्रति मिनट। कई Google Cloud प्रोजेक्ट्स के ज़रिए key रोटेशन — यही स्टैंडर्ड वर्कअराउंड है। → Gemini के लिए प्रॉक्सी Anthropic Claude — टियर्ड रेट लिमिट्स (RPM, इनपुट/आउटपुट टोकन प्रति मिनट) जो आपके खर्च बढ़ने के साथ बढ़ती हैं। बर्स्ट ट्रैफ़िक रिजेक्ट हो जाता है, भले ही आपका औसत लिमिट के अंदर हो। → Claude के लिए प्रॉक्सी OpenAI ChatGPT — प्रति-ऑर्गनाइज़ेशन RPM और टोकन लिमिट। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला AI चैट प्रॉक्सी टारगेट, जिसके लिए सबसे अधिक टूलिंग उपलब्ध है। → ChatGPT के लिए प्रॉक्सी Janitor AI — यहाँ "proxy" का मतलब बेहतर मॉडलों के लिए API गेटवे है, IP प्रॉक्सी नहीं। लेकिन अगर आप अपना रिले सर्वर होस्ट करते हैं, तो क्लीन आउटबाउंड IP इसे ब्लॉक होने से बचाते हैं। → Janitor AI के लिए प्रॉक्सी

हर प्लेटफ़ॉर्म की लिमिट अलग हैं, डिटेक्शन लॉजिक अलग है, और प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्वीट स्पॉट भी अलग हैं। अपने प्राइमरी प्रोवाइडर की गाइड से शुरू करें, हर की-IP पेयर पर हेल्थ मॉनिटरिंग सेट करें, और फ़ेलओवर के लिए स्पेयर कैपेसिटी रखें।