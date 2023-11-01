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AI용 프록시

AI API 키 로테이션을 위한 전용 IPv4 프록시: 키당 하나의 IP 할당, HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek 전반에서 429 제한을 우회합니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

다음 조건으로 구성하십시오. AI API 액세스용 프록시.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • one 전용 IP 용 one AI proxy workload 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • an unhealthy IP 포함 an 사용 가능한 backup 교체하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

온라인 안전을 중요하게 생각하는 분들에게 훌륭한 서비스입니다. 10일 동안 사용했으며 속도에 완전히 만족합니다. 가장 마음에 드는 점은 이렇게 저렴한 가격에도 트래픽 제한이 없다는 것입니다.

Alex D.FineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

노트북, 스마트폰, 태블릿 중 어떤 기기를 사용하든 이 프록시 서비스는 일관된 성능을 제공합니다. 크로스 플랫폼 호환성 덕분에 사용 중인 기기에 상관없이 온라인 활동을 원활하게 이어갈 수 있습니다.

userproxyDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

API 및 에이전트 액세스

Fineproxy 프록시를 정말 좋아합니다. 속도가 매우 빠르고 탐지되지 않습니다. 키워드 도구 같은 자동화 도구와 스크래핑 도구에 사용했는데 판도를 바꿀 정도입니다. 도움이 필요할 때마다 고객 지원이 최고 수준이며 문제를 해결하기 위해 24/7 대응합니다. 프록시 품질도 정말 놀랍습니다.

asdjkakarNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

저희 회사는 SEO 조사, 소셜 미디어 관리, 경쟁사 분석 및 자동화 작업에 프록시를 크게 의존하고 있습니다. FineProxy는 저희 팀에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 안전하며 익명성이 매우 높은 다양한 프록시를 제공해 작업을 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 대시보드는 사용하기 편리하여 여러 프록시를 번거로움 없이 관리할 수 있습니다. 이전에 사용해 본 다른 프록시 업체와 달리 FineProxy는 일관된 속도와 가동 시간을 유지하며, 이는 저희 업무에 매우 중요합니다. 비즈니스급 프록시 솔루션이 필요하다면 이 서비스를 꼭 이용해 보시기를 권합니다!

omkaarSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
AI 제공업체가 데이터센터 IP를 차단합니까?아닙니다

아닙니다. AI API는 서버 간 통신을 위해 설계되었으며, 데이터센터, 클라우드 서버 및 인프라에서 발신되는 요청을 기대합니다. 속도 제한은 IP 유형이 아닌 API 키와 계정에 연동됩니다. 데이터센터 프록시가 이 용도에 완벽하게 작동합니다.

하나의 프록시로 여러 AI 제공업체를 처리할 수 있습니까?가능합니다

가능합니다. 현재 대부분의 제공업체가 OpenAI API 형식을 지원하므로, 하나의 프록시로 OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek에 대한 요청을 동일한 인터페이스를 통해 라우팅할 수 있습니다. 제공업체별로 API 키와 베이스 URL만 다르게 설정하시면 됩니다.

VPN과 어떻게 다릅니까?VPN은 모든

VPN은 모든 트래픽의 IP를 변경합니다. 프록시는 서로 다른 API 키나 작업에 서로 다른 IP를 할당할 수 있습니다. AI API 작업에는 세밀한 제어가 필요합니다 — 키 A는 IP 1을 통해, 키 B는 IP 2를 통해 라우팅하는 방식입니다. VPN으로는 이러한 제어가 불가능합니다.

AI 프로바이더의 서비스 약관에 위배되지 않습니까?밴 회피를

밴 회피를 위해 다중 계정을 운영하는 것은 대부분의 서비스 약관(ToS)에 위배됩니다. 그러나 정당하게 결제 중인 여러 계정에 API 트래픽을 분산하기 위해 프록시를 사용하는 것은 표준적인 인프라 운영 방식입니다. 기업들은 매일 대규모로 이러한 방식을 활용하고 있습니다.

FineProxy는 제 API 요청을 기록합니까?아니요

아니요. FineProxy는 IP 연결만 제공합니다. 트래픽이 당사 프록시를 통해 전달되지만, 요청 또는 응답의 내용을 검사하거나 저장하거나 기록하지 않습니다. 프롬프트, API 키, 모델 출력 결과는 오직 고객님과 AI 제공업체 사이에서만 유지됩니다.

LangChain, LlamaIndex 또는 기타 AI 프레임워크에서도 작동합니까?가능합니다

가능합니다. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI 및 대부분의 AI 프레임워크에서는 API 호출의 기본 URL을 재정의할 수 있습니다. 기본 URL을 제공업체의 엔드포인트 대신 프록시 서버로 지정하면 모든 요청이 할당된 IP를 통해 자동으로 라우팅됩니다. 애플리케이션 로직을 변경할 필요가 없습니다.

프록시가 AI API 요청에 얼마나 지연을 추가합니까?전용

전용 데이터센터 프록시는 일반적으로 요청당 15~30ms의 지연을 추가합니다. AI 모델 생성 자체가 출력 길이에 따라 500~3,000ms가 소요되므로, 프록시 오버헤드는 전체 응답 시간의 5% 미만에 불과합니다. 배치 처리에서는 무시할 수 있는 수준이며, 실시간 채팅에서도 거의 체감되지 않습니다.

프록시 IP가 차단되거나 키가 속도 제한에 도달하면 어떻게 됩니까?프록시 서버에는

프록시 서버에는 자동 페일오버 기능을 구현해야 합니다. 60초마다 헬스 체크를 통해 각 키-IP 쌍을 모니터링하십시오. 특정 키에서 지속적으로 429 또는 403 오류가 반환되면, 해당 키를 활성 풀에서 제외하고 백업 IP를 통해 트래픽을 라우팅하십시오. 이러한 상황에 대비하여 1~2개의 예비 IP를 별도로 확보해 두십시오.

AI API 호출에 HTTP/HTTPS와 SOCKS5 중 어느 것을 사용해야 합니까?대부분의 AI

대부분의 AI API 환경에서는 HTTPS만으로 충분합니다 — 모든 주요 제공업체가 HTTPS 엔드포인트를 사용하며, HTTP를 지원하는 프록시 클라이언트(httpx, requests, curl)는 이를 기본적으로 처리합니다. SOCKS5는 클라이언트나 프레임워크가 HTTP CONNECT를 지원하지 않거나, API 호출과 함께 비 HTTP 트래픽도 프록시해야 하는 경우에만 사용하십시오. 성능은 어느 방식이든 동일하며, 차이는 순전히 클라이언트 호환성에 관한 것입니다.

가이드

AI 플랫폼용 프록시: API 키만으로는 부족한 이유

4 분 소요FineProxy 네트워크 팀

모든 주요 AI 플랫폼은 전송 가능한 요청 수를 제한합니다. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — 모두 계정당, 분당, 일당 사용량에 한도를 둡니다. 제품을 구축하거나, 자동화를 실행하거나, 대량의 데이터를 처리할 때 하나의 계정과 하나의 IP로는 금세 한계에 도달합니다. 429 오류가 발생하고, 대기 중인 요청이 쌓이며, 파이프라인이 정체됩니다.

AI 프록시 서버는 애플리케이션과 AI 제공업체 사이에 위치합니다. 프록시로 요청을 보내면, 프록시가 여러 API 키에 요청을 분배하며 각 키는 고유한 IP 주소를 통해 전송됩니다. 제공업체 측에서는 하나의 과부하된 계정이 아닌 별도의 사용자로 인식합니다. 전체 처리 용량은 배가되면서도 개별 키는 안전하게 한도 내에 유지됩니다. 실제로 잘 구성된 프록시는 요청당 15~30ms의 지연 시간만 추가하며, 이는 배치 처리에서는 무시할 수 있는 수준이고, 모델 자체의 생성 시간이 500~3,000ms에 달하는 실시간 채팅 애플리케이션에서도 거의 체감되지 않습니다.

이 방식이 효과적인 이유는 AI 플랫폼이 속도 제한을 IP가 아닌 계정 기준으로 적용하기 때문입니다 — 다만 IP 패턴도 모니터링합니다. 하나의 주소가 10개의 서로 다른 API 키를 빠르게 순환하면 위험 신호로 감지됩니다. 키별로 별도의 전용 프록시를 사용하면 모든 것이 자연스럽게 유지됩니다. 또한 페일오버 전략이 필요합니다. 각 키의 에러율을 모니터링하고, 특정 IP에서 지속적으로 429 또는 403 에러가 반환되면 자동으로 해당 IP를 풀에서 제거하고 백업 IP를 통해 트래픽을 라우팅하십시오. 키-IP 쌍별로 60초마다 헬스 체크를 실행하면 문제가 확산되기 전에 감지할 수 있습니다.

실제 설정 과정

대부분의 AI API 프록시 설정은 제공업체에 관계없이 동일한 패턴을 따릅니다. 경량 프록시 서버(FastAPI, Node, Go — 사용 중인 스택에 맞는 것)를 실행하고 API 키 풀을 보유합니다. 요청이 들어오면 프록시가 다음 사용 가능한 키를 선택하고, 해당 키에 할당된 IP를 통해 요청을 라우팅한 뒤 응답을 반환합니다. 하나의 키가 429(속도 제한 오류)를 받으면 프록시가 다음 키로 전환합니다. 다음은 FastAPI와 httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

참고: 이 최소 예제는 단순화를 위해 itertools.cycle을 사용하지만, 429 에러 발생 시 자동 재시도 기능은 포함되어 있지 않습니다. 프로덕션 환경에서는 스로틀링된 키를 건너뛰고 다음 사용 가능한 키-IP 쌍으로 시도한 후, 모두 실패할 경우에만 호출자에게 에러를 반환하는 재시도 로직을 추가하십시오. 현재 거의 모든 AI 프로바이더가 OpenAI API 포맷을 지원하므로, 하나의 프록시로 각 AI 프로바이더가 요구하는 포맷 변환을 처리할 수 있습니다 — 적절한 프로바이더로 라우팅하면 애플리케이션에서는 차이를 인식할 필요가 없습니다. 프로바이더별로 기본 URL과 키 풀만 변경하면, 동일한 20줄짜리 서버로 OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek을 모두 커버할 수 있습니다.

실제로 필요한 IP 수는 얼마인가

이것은 수천 개의 주소가 필요한 웹 스크래핑이 아닙니다. AI API 작업의 경우, 3–15개의 전용 프록시로 대부분의 설정을 커버합니다. API 키당 또는 프로바이더 계정당 하나의 IP를 사용합니다. 볼륨이 아닌 안정성과 클린 IP에 비용을 지불하는 것입니다. 페일오버를 위해 1–2개의 여분 IP를 예비로 확보해 두십시오 — 키가 스로틀링되거나 IP가 플래그 표시되면, 프록시가 자동으로 트래픽을 백업 IP로 전환하여 요청 손실 없이 처리합니다.

플랫폼별 가이드

각 AI 프로바이더마다 고유한 속도 제한, 특이사항, 모범 사례가 있습니다. 저희가 각 프로바이더별로 상세 내용을 별도로 정리하였습니다:

DeepSeek — 공개된 제한이 없으며, 서버 부하에 따라 동적으로 스로틀링됩니다. 피크 시간대에는 경고 없이 요청이 타임아웃될 수 있습니다. 여러 IP에 분산된 다중 키를 사용하면 이 문제를 완화할 수 있습니다. → DeepSeek용 프록시 Google Gemini — 무료 티어가 2025년 말 50~80% 삭감되었습니다. 현재 모델에 따라 분당 5~10회 요청만 가능합니다. 여러 Google Cloud 프로젝트를 통한 키 로테이션이 표준적인 해결 방법입니다. → Gemini용 프록시 Anthropic Claude — 지출 금액에 따라 증가하는 단계별 속도 제한(RPM, 분당 입력/출력 토큰)이 적용됩니다. 평균이 한도 내에 있더라도 버스트 트래픽은 거부됩니다. → Claude용 프록시 OpenAI ChatGPT — 조직당 RPM 및 토큰 제한이 적용됩니다. 가장 널리 사용되는 AI 챗 프록시 대상이며, 관련 도구도 가장 풍부합니다. → ChatGPT용 프록시 Janitor AI — 여기서 「프록시」란 IP 프록시가 아닌 더 나은 모델로의 API 게이트웨이를 의미합니다. 다만 자체 릴레이 서버를 호스팅하는 경우, 클린 아웃바운드 IP를 사용하면 차단을 방지할 수 있습니다. → Janitor AI용 프록시

각 플랫폼마다 제한 기준, 탐지 로직, 프록시 설정의 최적 조건이 모두 다릅니다. 주요 제공업체에 맞는 가이드부터 시작하시고, 모든 API 키-IP 페어에 대해 헬스 모니터링을 설정하며, 장애 조치를 위한 여유 용량을 확보해 두십시오.