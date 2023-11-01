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저가 프록시

정액제 IPv4 프록시: HTTP/HTTPS/SOCKS5 포함, 무제한 트래픽, 공유 또는 전용 — IP당 월 $0.07부터, GB당 과금 없음.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 가장 경제적인 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 데이터센터 IP 포함 고정 IP당 가격 및 무제한 트래픽 구매하십시오
  • 경제적인 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 203.0.113.7 cheap 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 경제적인 프록시 서비스 표시하십시오
  • static 프록시 목록 when the next free swap is 사용 가능한 새로 고치십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

무제한 트래픽

멋진 서비스입니다. 결제 후 잠시만 지나면 프록시를 사용할 수 있습니다. IP가 많아서 업무 생산성이 높아집니다. 좋은 속도와 무제한 트래픽도 마음에 듭니다.&nbsp;

Diana DeeFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

특히 무제한 주거용 프록시 면에서는 이보다 나은 서비스를 찾을 수 없습니다. 사용하기 시작하면 품질이 낮아질 거라고 생각했지만, 젠장, 제가 사용한 내내 99% 이상을 유지했습니다. 정말 대단합니다. 행운을 빌며 앞으로도 그대로이기를 바랍니다.

ZainDieg, 작년영어에서 번역됨출처

최소 주문

시계처럼 정확하게 작동하는 훌륭한 프록시입니다. 1년 동안 계속 사용해 왔고, 한 번에 1,000개씩 구매합니다.

IvanTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

데이터 조사를 위해 신뢰할 수 있는 로테이팅 프록시 솔루션이 필요했는데, 이 서비스가 기대에 부응했습니다. IP 100개가 모두 깨끗하고 응답도 빨랐습니다. 고객 지원팀은 설정에 관한 제 질문에 한 시간 이내로 답했습니다. 망설임 없이 갱신할 생각입니다.

IgorSaasHub, 올해영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

몇 달 동안 FineProxy를 사용해 왔는데 제가 접한 프록시 서비스 중 단연 최고 수준입니다! 연결이 안정적이고 빠르며 안전해서 브라우징과 지역 제한 콘텐츠 접근이 원활합니다. FineProxy는 매우 다양한 IP를 제공하며 IP 전환도 빠르고 번거롭지 않습니다. 고객 지원팀은 신속하고 친절하며 질문이 있을 때마다 언제나 도울 준비가 되어 있습니다. 게다가 제공되는 서비스 수준에 비해 가격 경쟁력이 놀라울 정도로 뛰어납니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 프록시가 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.

Charles BrownProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
GB당 과금 vs 정액제 — 실제로 어느 쪽이 더 저렴합니까?실제 워크로드에서는

실제 워크로드에서는 정액 요금이 항상 유리합니다. 월 100 GB(가벼운 스크래핑) 기준으로 GB당 $5를 부과하는 프로바이더는 $500을 청구합니다. FineProxy의 무제한 트래픽 IP당 요금제는 동일한 작업에 그 비용의 극히 일부만 소요됩니다. GB당 과금이 합리적인 경우는 월 5 GB 미만일 때뿐이며, 그 정도 볼륨이라면 프록시 자체가 필요 없을 가능성이 높습니다.

저렴한 프록시는 안전합니까?신뢰할 수 있는

신뢰할 수 있는 업체라면 안전합니다. 위험은 무료 프록시 리스트나 트래픽을 가로챌 수 있는 출처 불명의 서비스에서 발생합니다. FineProxy는 IP별 개별 SSL 인증서가 적용된 HTTPS를 제공하므로, 대상 사이트가 일반 HTTP를 사용하더라도 고객님과 프록시 간의 트래픽은 암호화됩니다. 데이터는 안전하게 보호됩니다.

대규모 스크래핑에 가장 저렴한 옵션은 무엇입니까?무제한 트래픽이 포함된

무제한 트래픽이 포함된 공유 데이터센터 프록시. IP당 정액 요금으로 수백에서 수천 개의 IP를 제공하며, 트래픽 제한이 없습니다. FineProxy의 대량 패키지를 이용하면 볼륨이 커질수록 IP당 비용이 더욱 낮아집니다. 더 많은 IP × 정액 요금 × 무제한 대역폭 = 데이터센터 프록시에서 요청당 최저 비용.

SOCKS5가 HTTP보다 비용이 더 높습니까?저희는

저희는 다릅니다. 모든 FineProxy 프록시는 HTTP, HTTPS, SOCKS5를 동일한 가격으로 지원합니다. 저렴한 SOCKS5 프록시 프로바이더는 프로토콜에 대해 추가 요금을 부과하는 경우가 많지만, 저희는 그렇지 않습니다. 동일한 주소, 동일한 포트 범위에서 원하시는 프로토콜을 선택하십시오.

무료 프록시 — 사용할 가치가 있습니까?프록시의 작동 원리를

프록시의 작동 원리를 학습하는 용도라면 — 괜찮을 수 있습니다. 그러나 실제 계정, 실제 데이터, 실제 자금이 관련된 작업에는 절대 그렇지 않습니다. 무료 프록시에는 책임 소재도, SLA도 없으며, 트래픽 데이터를 수집할 목적으로 존재하는 경우가 많습니다. "무료"와 엔트리급 유료 요금제 사이의 비용 차이는 미미합니다. 하지만 안정성과 안전성의 차이는 매우 큽니다.

가이드

표시 가격이 실제 지불 가격과 다른 이유

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

FineProxy의 저렴한 프록시 서버는 IP당 월 정액 요금으로 제공됩니다 — 무제한 트래픽, GB당 추가 요금 없음, 대역폭 제한 없음. 각 주소는 HTTP, 자체 SSL 인증서를 포함한 HTTPS, 그리고 SOCKS5를 동일한 가격으로 지원합니다. 이것이 실제로 지불하시는 금액입니다. "저렴한" 프록시를 광고하는 대부분의 프로바이더는 실제 사용을 시작하면 전혀 다른 금액이 기다리고 있습니다.

GB당 과금의 함정

가장 일반적인 요금 모델은 트래픽 기가바이트당 과금 방식입니다. GB당 $5~10이면 소규모 테스트는 부담 없어 보입니다. 하지만 50 GB를 사용하면 $400, 500 GB로 확장하면 $4,000이 됩니다. 1 테라바이트에 도달하면 전용 서버 팜보다 월 비용이 더 높아집니다.

데이터센터 프록시는 이런 방식으로 운영되어서는 안 됩니다. 대역폭은 프로바이더에게 극히 적은 비용만 발생시킵니다. GB당 과금은 실제 인프라 비용의 반영이 아니라 마진 전략일 뿐입니다. GB당 과금 방식의 저렴한 프록시 서비스를 구매하면, 프로젝트가 성장하는 순간 그 "저렴함"은 사라집니다.

FineProxy는 IP당, 월 단위로 과금합니다. 모든 요금제에서 트래픽은 무제한입니다. 프록시를 통해 10 GB를 전송하든 10 TB를 전송하든 청구 금액은 변하지 않습니다. 스크래핑, 모니터링, 광고 검증 등 대용량 트래픽이 필요한 모든 작업에서 이는 예측 가능한 예산과 예상치 못한 청구서의 차이를 의미합니다.

프록시를 저렴하게 만드는 실질적인 요소

IP 소유 주체. 리셀러는 상위 프로바이더로부터 주소를 구매한 뒤 2~5배로 마크업합니다. 직접 프로바이더는 자체적으로 가격을 설정합니다. FineProxy는 여러 ASN에 걸쳐 100,000개 이상의 IPv4 주소를 직접 보유하고 있습니다. 중간 업체 없음, 타사 하드웨어에 대한 마크업 없음.

트래픽 과금 방식. GB당 과금 vs 무제한. 실제 워크로드에서는 무제한이 10~50배 차이로 유리합니다. 최저가 프록시 서비스 프로바이더의 가격을 비교할 때, 랜딩 페이지의 기본 가격이 아니라 고객님의 예상 트래픽 볼륨 기준으로 비용을 반드시 계산하십시오.

가격에 포함된 항목. 일부 프로바이더는 SOCKS5, HTTPS, 또는 API 접근에 별도 요금을 부과합니다. FineProxy는 모든 프록시에 HTTP, HTTPS(IP별 개별 SSL 인증서 포함), SOCKS5를 기본 제공합니다. HTTP 대비 추가 요금 없이 저렴한 SOCKS5 프록시를 구매하실 수 있습니다 — 동일한 주소, 동일한 가격, 프로토콜만 전환하십시오.

결국 더 비싸지는 "저렴함"

무료 프록시 리스트와 초저가 프로바이더("무제한" 전체 포함 월 $1~2)는 거의 대부분 다음을 의미합니다: 주요 플랫폼에서 이미 차단된 재판매 IP, 품질 관리 제로, 잠재적인 데이터 가로채기. 무료 프록시를 통해 계정에 로그인하면 반대편에서 누군가가 자격 증명을 기록하고 있을 수 있습니다.

진정한 최저가 프록시 서비스란 페이지에 표시된 숫자가 가장 낮은 곳이 아닙니다. IP당 비용이 낮으면서도 실제로 대상 사이트에서 정상 작동하는 곳이 진짜입니다. 깨끗한 주소, 충분한 서브넷 다양성, SLA로 보장되는 99.9% 가동률, 그리고 사용 도구와 호환되는 프로토콜을 갖춘 서비스여야 합니다.

공유, 전용, 또는 둘 다

FineProxy는 이 두 가지를 모두 제공합니다. 공유 프록시는 저비용 옵션으로, IP당 최대 3~5명의 사용자가 함께 사용하면서도 무제한 트래픽을 지원합니다. 상품 목록 스크래핑, 검색 결과 모니터링, 로그인이 필요 없는 공개 데이터 수집 등 외부 대상 작업에 적합합니다. 가장 저렴한 전용 프록시 옵션은 IP 하나를 단독 사용자에게 할당하며 깨끗한 사용 이력과 임대 기간 동안의 독점적 사용을 보장합니다. 계정 인증, 세션 민감 작업, 또는 여러 사용자가 공유하는 IP를 차단하는 플랫폼을 다루는 작업에는 전용 프록시를 선택하십시오. 두 유형 모두 동일한 프로토콜과 무제한 트래픽 정책을 지원합니다.

실제 작업 환경에서 서비스를 확인하고 싶으신가요? 48시간 프록시를 구성하고 결제한 다음 위의 벤치마크를 실제 작업으로 실행해 보세요.