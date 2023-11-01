FineProxy의 저렴한 프록시 서버는 IP당 월 정액 요금으로 제공됩니다 — 무제한 트래픽, GB당 추가 요금 없음, 대역폭 제한 없음. 각 주소는 HTTP, 자체 SSL 인증서를 포함한 HTTPS, 그리고 SOCKS5를 동일한 가격으로 지원합니다. 이것이 실제로 지불하시는 금액입니다. "저렴한" 프록시를 광고하는 대부분의 프로바이더는 실제 사용을 시작하면 전혀 다른 금액이 기다리고 있습니다.

GB당 과금의 함정

가장 일반적인 요금 모델은 트래픽 기가바이트당 과금 방식입니다. GB당 $5~10이면 소규모 테스트는 부담 없어 보입니다. 하지만 50 GB를 사용하면 $400, 500 GB로 확장하면 $4,000이 됩니다. 1 테라바이트에 도달하면 전용 서버 팜보다 월 비용이 더 높아집니다.

데이터센터 프록시는 이런 방식으로 운영되어서는 안 됩니다. 대역폭은 프로바이더에게 극히 적은 비용만 발생시킵니다. GB당 과금은 실제 인프라 비용의 반영이 아니라 마진 전략일 뿐입니다. GB당 과금 방식의 저렴한 프록시 서비스를 구매하면, 프로젝트가 성장하는 순간 그 "저렴함"은 사라집니다.

FineProxy는 IP당, 월 단위로 과금합니다. 모든 요금제에서 트래픽은 무제한입니다. 프록시를 통해 10 GB를 전송하든 10 TB를 전송하든 청구 금액은 변하지 않습니다. 스크래핑, 모니터링, 광고 검증 등 대용량 트래픽이 필요한 모든 작업에서 이는 예측 가능한 예산과 예상치 못한 청구서의 차이를 의미합니다.

프록시를 저렴하게 만드는 실질적인 요소

IP 소유 주체. 리셀러는 상위 프로바이더로부터 주소를 구매한 뒤 2~5배로 마크업합니다. 직접 프로바이더는 자체적으로 가격을 설정합니다. FineProxy는 여러 ASN에 걸쳐 100,000개 이상의 IPv4 주소를 직접 보유하고 있습니다. 중간 업체 없음, 타사 하드웨어에 대한 마크업 없음.

트래픽 과금 방식. GB당 과금 vs 무제한. 실제 워크로드에서는 무제한이 10~50배 차이로 유리합니다. 최저가 프록시 서비스 프로바이더의 가격을 비교할 때, 랜딩 페이지의 기본 가격이 아니라 고객님의 예상 트래픽 볼륨 기준으로 비용을 반드시 계산하십시오.

가격에 포함된 항목. 일부 프로바이더는 SOCKS5, HTTPS, 또는 API 접근에 별도 요금을 부과합니다. FineProxy는 모든 프록시에 HTTP, HTTPS(IP별 개별 SSL 인증서 포함), SOCKS5를 기본 제공합니다. HTTP 대비 추가 요금 없이 저렴한 SOCKS5 프록시를 구매하실 수 있습니다 — 동일한 주소, 동일한 가격, 프로토콜만 전환하십시오.

결국 더 비싸지는 "저렴함"

무료 프록시 리스트와 초저가 프로바이더("무제한" 전체 포함 월 $1~2)는 거의 대부분 다음을 의미합니다: 주요 플랫폼에서 이미 차단된 재판매 IP, 품질 관리 제로, 잠재적인 데이터 가로채기. 무료 프록시를 통해 계정에 로그인하면 반대편에서 누군가가 자격 증명을 기록하고 있을 수 있습니다.

진정한 최저가 프록시 서비스란 페이지에 표시된 숫자가 가장 낮은 곳이 아닙니다. IP당 비용이 낮으면서도 실제로 대상 사이트에서 정상 작동하는 곳이 진짜입니다. 깨끗한 주소, 충분한 서브넷 다양성, SLA로 보장되는 99.9% 가동률, 그리고 사용 도구와 호환되는 프로토콜을 갖춘 서비스여야 합니다.

공유, 전용, 또는 둘 다

FineProxy는 이 두 가지를 모두 제공합니다. 공유 프록시는 저비용 옵션으로, IP당 최대 3~5명의 사용자가 함께 사용하면서도 무제한 트래픽을 지원합니다. 상품 목록 스크래핑, 검색 결과 모니터링, 로그인이 필요 없는 공개 데이터 수집 등 외부 대상 작업에 적합합니다. 가장 저렴한 전용 프록시 옵션은 IP 하나를 단독 사용자에게 할당하며 깨끗한 사용 이력과 임대 기간 동안의 독점적 사용을 보장합니다. 계정 인증, 세션 민감 작업, 또는 여러 사용자가 공유하는 IP를 차단하는 플랫폼을 다루는 작업에는 전용 프록시를 선택하십시오. 두 유형 모두 동일한 프로토콜과 무제한 트래픽 정책을 지원합니다.