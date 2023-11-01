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검색 엔진용 SEO 프록시

순위 추적 및 SERP 스크래핑을 위한 ISP(주거용) 및 데이터센터 IPv4 프록시: 지오 타겟팅, 고정 IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 무제한 트래픽.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 300 European ISP IPs 용 SEO rank tracking 구매하십시오
  • 203.0.113.7 search engine proxy allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

품질이 좋고 빠르며 안정적으로 작동하는 프록시라서 매우 만족합니다. 바로 제가 필요하던 것입니다. 제 나라(우크라이나)에서는 많은 사이트와 소셜 네트워크가 차단되어 있는데 이제 이 문제가 해결되었습니다. 가격도 기분 좋게 만족스럽습니다. 엄청난 수의 프록시(1000+)에 단 20 dlrs만 내고 있습니다. 이보다 저렴하고 빠른 프록시는 어디에서도 찾을 수 없으니 이 서비스를 추천합니다.

Darya MolchanovaFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

FineProxy.Org는 폭넓은 IP 주소, 빠른 속도, 전 세계 지원 범위를 갖춘 신뢰할 수 있는 프록시 서비스를 제공하여 개인정보를 보호합니다. 좋습니다.

Mai TienSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

API 및 에이전트 액세스

Fineproxy가 정말 좋습니다. 속도가 훌륭해서 자동화 도구, 웹 스크래핑, 브라우징에 사용합니다. 연결이 안정적이고 속도가 매우 좋으며 절대 끊기지 않고 IP도 차단되지 않습니다. 계속해서 다시 구매할 것이며 지원팀도 정말 훌륭하고 제때 답변합니다.

7heGoatCR7Dieg, 작년영어에서 번역됨출처

Fineproxy 프록시를 정말 좋아합니다. 속도가 매우 빠르고 탐지되지 않습니다. 키워드 도구 같은 자동화 도구와 스크래핑 도구에 사용했는데 판도를 바꿀 정도입니다. 도움이 필요할 때마다 고객 지원이 최고 수준이며 문제를 해결하기 위해 24/7 대응합니다. 프록시 품질도 정말 놀랍습니다.

asdjkakarNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

온라인 안전을 중요하게 생각하는 분들에게 훌륭한 서비스입니다. 10일 동안 사용했으며 속도에 완전히 만족합니다. 가장 마음에 드는 점은 이렇게 저렴한 가격에도 트래픽 제한이 없다는 것입니다.

Alex D.FineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
SEO 도구에 프록시가 필요한 이유는 무엇입니까?순위를 확인하거나 검색

순위를 확인하거나 검색 결과를 파싱하는 SEO 도구는 많은 자동화된 요청을 생성합니다. 검색 엔진은 이를 감지하고 CAPTCHA, 속도 제한 또는 IP 차단으로 대응합니다. 프록시는 요청을 여러 IP에 분산시킵니다. 또한 고객님의 브라우징 이력에 기반한 개인화된 결과 대신 특정 지역의 결과를 확인할 수 있도록 해줍니다.

순위 추적에 가장 적합한 프록시 유형은 무엇입니까?주거용 프록시는

주거용 프록시는 검색 엔진이 신뢰하는 실제 ISP 할당 IP를 사용하기 때문에 가장 정확한 결과를 제공합니다. 데이터센터 프록시는 더 저렴하지만, 검색 엔진이 데이터센터 IP를 감지하고 응답을 변경하기 때문에 최대 43%의 결과 차이가 발생할 수 있습니다. 본격적인 순위 추적을 위해서는 주거용 프록시 또는 ISP 프록시에 투자하는 것이 충분히 가치가 있습니다.

SEO 작업에 프록시가 몇 개나 필요합니까?쿼리 볼륨과

쿼리 볼륨과 요구 속도에 따라 다릅니다. 일반적인 기준으로 안전한 운영을 위해 프록시 1개당 시간당 20~30개의 쿼리가 적정합니다. 적절한 딜레이를 적용하여 매일 1,000개의 키워드를 확인하려면 30~50개의 프록시가 필요합니다. 프록시가 많을수록 작업 완료 속도는 빨라지지만 비용은 증가합니다.

순위 추적에 무료 프록시를 사용할 수 있습니까?권장하지 않습니다

권장하지 않습니다. 무료 프록시는 느리고 불안정하며, 이미 검색 엔진에 의해 차단되었을 가능성이 높습니다. 또한 수천 명의 사용자가 공유하기 때문에 다른 사용자의 남용이 고객님의 접속에도 영향을 미칩니다. 데이터 정확성이 중요한 SEO 작업에서 무료 프록시는 절약하는 시간보다 낭비하는 시간이 훨씬 더 많습니다.

프록시마다 다른 결과가 나오는 이유는 무엇입니까?검색 결과는 위치

검색 결과는 위치, 언어, 기기 유형, 브라우징 이력에 따라 크게 개인화됩니다. 서로 다른 프록시 IP는 서로 다른 위치와 프로필에서 접속하는 것처럼 보이므로 결과가 달라집니다. 이는 사실 SEO에 유용합니다. 다른 도시의 사용자가 실제로 보는 결과를 확인할 수 있기 때문입니다. 정확한 로컬 데이터를 얻으려면 타겟 지역의 프록시를 사용하십시오.

검색 엔진 스크래핑 시 차단을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?요청 사이에 현실적인

요청 사이에 현실적인 지연 시간(40~50초)을 추가하고, 주거용 또는 ISP 프록시를 사용하며, User-Agent를 적절히 로테이션하고, 세션 쿠키를 유지하십시오. CAPTCHA가 발생하면 속도를 줄이고 다음 요청까지 더 오래 대기하십시오. 완벽하게 규칙적인 간격을 사용하지 마시고, 보다 자연스러운 사람의 행동처럼 보이도록 무작위성을 추가하십시오.

FineProxy 프록시는 Ahrefs, Semrush, Screaming Frog 같은 SEO 도구와 호환됩니까?

네, 가능합니다. FineProxy는 HTTP, HTTPS, SOCKS5 프로토콜을 지원하며, 모든 주요 SEO 플랫폼을 커버합니다. 저희 프록시는 Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox 및 모든 커스텀 스크래핑 스크립트에 직접 설정하실 수 있습니다. 또한 저희 API를 통해 외부 프록시 리스트를 지원하는 도구에서 자동 프록시 로테이션 및 관리가 가능합니다.

가이드

순위 추적, SERP 분석 및 경쟁사 모니터링

4 분 소요FineProxy 네트워크 팀

검색 엔진은 CAPTCHA, 속도 제한, IP 차단 등을 통해 자동화된 요청을 적극적으로 차단합니다. 순위 추적, SERP 파싱 또는 경쟁사 모니터링 등 SEO 작업을 본격적으로 수행하려면 이러한 문제를 처리할 수 있는 SEO용 프록시가 필수적입니다.

SEO에 프록시가 필요한 이유

검색 결과는 개인화되어 있습니다. 동일한 키워드라도 위치, 기기, 검색 기록, 시간대에 따라 최대 72%까지 다른 결과가 표시될 수 있습니다. 프록시 없이는 고객님의 개인화된 버전만 보이며, 타겟 고객이 실제로 보는 결과는 확인할 수 없습니다. SEO용 프록시 서비스를 이용하면 신규 사용자 입장에서 원하는 위치의 순위를 확인하실 수 있습니다.

속도 제한은 금방 발생합니다. 수백 개의 키워드를 확인하는 순위 트래커를 실행하면 몇 분 안에 차단이 발생합니다. 검색 엔진은 동일한 IP에서 반복되는 쿼리를 탐지하여 CAPTCHA 또는 403/429 오류로 응답합니다. 프록시는 요청을 여러 IP에 분산시켜 탐지 임계값 이하로 유지해 줍니다.

로컬 SEO에는 해당 지역의 IP가 필요합니다. 「plumber in Chicago」와 같은 키워드를 최적화하고 있다면, 시카고 사용자가 실제로 보는 결과를 확인해야 합니다. 우수한 검색 엔진 모니터링용 프록시 서버는 도시 수준의 지오 타겟팅을 제공하여 로컬 팩 순위, 지도 결과, 위치별 기능을 검증할 수 있게 해 줍니다.

저렴한 프록시가 잘못된 데이터를 제공하는 이유

모든 프록시가 SEO에 동일하게 작동하는 것은 아닙니다. 연구에 따르면 데이터센터 프록시는 실제 사용자가 보는 결과와 43%의 불일치율을 보입니다. 검색 엔진은 데이터센터 IP 범위를 감지하여 수정된 결과를 제공하며, 때로는 스크래핑 데이터를 오염시키기 위해 의도적으로 품질을 낮추기도 합니다.

주거용 프록시는 실제 ISP에서 할당한 IP 주소를 사용하여 이 문제를 해결합니다. Google 입장에서 주거용 IP의 트래픽은 일반 가정 사용자의 웹 브라우징과 동일하게 보입니다. 탐지 페널티 없이 정확한 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

SEO 순위 확인에 가장 정확한 프록시를 원하신다면, 스티키 세션(동일 IP 5~10분 유지)이 적용된 주거용 프록시가 페이지네이션과 추천 스니펫, 맵 팩 등 SERP 기능 전반에 걸쳐 일관된 데이터를 제공합니다.

SEO 프록시로 할 수 있는 것

순위 추적. 여러 검색 엔진과 지역에 걸쳐 수백에서 수천 개의 키워드에 대한 순위를 모니터링하십시오. 각 타겟 시장에서 정확한 순위를 확인할 수 있습니다.

SERP 분석. 검색 결과를 파싱하여 타겟 쿼리에 대해 Google이 표시하는 내용을 파악하십시오 — 추천 스니펫, People Also Ask, 로컬 팩, 광고, 오가닉 검색 결과 등. 이러한 요소가 시간에 따라 어떻게 변화하는지 추적할 수 있습니다.

경쟁사 모니터링. 경쟁사 순위를 확인하고, SERP 노출 현황을 분석하며, 타겟팅 중인 키워드를 파악하십시오. 프록시를 사용하면 차단 없이 대규모로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

로컬 SEO 검증. 다양한 도시의 로컬 검색 결과에서 Google Business Profile이 올바르게 표시되는지 확인하십시오. 로컬 팩 순위와 지도 노출 여부를 점검하실 수 있습니다.

링크 프로스펙팅. 속도 제한에 걸리지 않고 게스트 포스팅 기회, 리소스 페이지, 링크 빌딩 대상을 검색하십시오.

프록시 유형 선택 방법

주거용 프록시. 정확도 최우선. 검색 엔진이 신뢰하는 실제 ISP IP를 사용합니다. 데이터 품질이 중요한 순위 추적에 필수적입니다. 비용은 높지만 신뢰할 수 있는 결과를 위한 충분한 투자입니다.

고정 ISP 프록시. 주거용 프록시의 신뢰성과 데이터센터 프록시의 속도를 결합한 방식입니다. 정확성과 처리량이 모두 필요한 대량 SERP 파싱에 적합합니다. FineProxy는 무제한 대역폭의 고정 ISP 프록시를 제공하며, 지속적인 모니터링에 효과적입니다.

데이터센터 프록시. 가장 저렴하고 빠르지만, 탐지 위험이 높습니다. 적절한 로테이션과 지연을 설정하면 효과적으로 사용할 수 있습니다. 일부 데이터 손실이 허용되는 대량 작업에 가장 적합합니다.

모바일 프록시. 검색 엔진으로부터 가장 높은 신뢰도를 확보하지만, 비용이 가장 높습니다. 차단 시 손실이 큰 민감한 작업에 사용하십시오.

검색 엔진 스크래핑을 위한 프록시 설정 방법

속도 제한을 준수하십시오. 프록시를 사용하더라도 검색 엔진에 과도한 요청을 보내지 마십시오. 쿼리 사이에 40~50초의 랜덤 딜레이를 추가하십시오. 검색 엔진은 요청 패턴을 추적하며, 기계적인 타이밍은 탐지를 유발합니다.

로컬 SEO에는 스티키 세션을 활용하십시오. 로컬 검색 결과를 확인하거나 SERP 페이지를 탐색할 때 동일한 IP를 5~10분 동안 유지하십시오. 세션 도중에 IP를 변경하면 의심스러운 활동으로 감지됩니다.

프록시에 맞는 User Agent를 사용하십시오. 데이터센터 IP를 사용하면서 모바일 User Agent를 보내면 명백한 탐지 신호가 됩니다.

차단에 적절히 대응하십시오. CAPTCHA 또는 429 오류가 발생하면 해당 IP를 60분 이상 일시 중단하십시오. 무리하게 재시도하면 차단 기간만 연장됩니다.

효과를 추적하십시오. 어떤 프록시가 언제 차단되는지 모니터링하십시오. 특정 시간대나 쿼리 볼륨에서 차단이 더 많이 발생하는 패턴을 파악할 수 있습니다.

SEO에 FineProxy를 선택해야 하는 이유

FineProxy는 고객 간에 공유되지 않는 전용 IP로 자체 인프라를 운영하여 리셀러에서 흔히 발생하는 「소진된 IP」 문제를 원천적으로 차단합니다. 필요 시 신속한 IP 교체, 30개 이상 국가의 도시 수준 지오 타겟팅으로 로컬 순위 확인, 최대 30분 스티키 세션으로 일관된 SERP 페이지네이션, 그리고 Ahrefs, Semrush, Screaming Frog 및 커스텀 스크래퍼와 호환되는 완전한 프로토콜 지원(HTTP/HTTPS/SOCKS5)을 제공합니다. 저희 대시보드와 API를 통해 로테이션 관리, 사용량 모니터링, 수백 건에서 수백만 건까지 쿼리 규모를 확장할 수 있으며, 서비스 제공업체를 변경할 필요가 없습니다.

검색 엔진 자체가 차단되었을 때

문제가 스크래핑이 아닌 접속 자체인 경우도 있습니다. 기업 방화벽, 학교 네트워크 또는 지역 제한으로 인해 Google, Bing 또는 로컬 검색 엔진에 대한 접속이 완전히 차단될 수 있습니다. 프록시는 제한 없는 위치를 통해 트래픽을 라우팅하여 정상적인 검색 엔진 접속을 제공합니다.