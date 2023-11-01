검색 엔진용 SEO 프록시

검색 엔진은 CAPTCHA, 속도 제한, IP 차단 등을 통해 자동화된 요청을 적극적으로 차단합니다. 순위 추적, SERP 파싱 또는 경쟁사 모니터링 등 SEO 작업을 본격적으로 수행하려면 이러한 문제를 처리할 수 있는 SEO용 프록시가 필수적입니다.

SEO에 프록시가 필요한 이유

검색 결과는 개인화되어 있습니다. 동일한 키워드라도 위치, 기기, 검색 기록, 시간대에 따라 최대 72%까지 다른 결과가 표시될 수 있습니다. 프록시 없이는 고객님의 개인화된 버전만 보이며, 타겟 고객이 실제로 보는 결과는 확인할 수 없습니다. SEO용 프록시 서비스를 이용하면 신규 사용자 입장에서 원하는 위치의 순위를 확인하실 수 있습니다.

속도 제한은 금방 발생합니다. 수백 개의 키워드를 확인하는 순위 트래커를 실행하면 몇 분 안에 차단이 발생합니다. 검색 엔진은 동일한 IP에서 반복되는 쿼리를 탐지하여 CAPTCHA 또는 403/429 오류로 응답합니다. 프록시는 요청을 여러 IP에 분산시켜 탐지 임계값 이하로 유지해 줍니다.

로컬 SEO에는 해당 지역의 IP가 필요합니다. 「plumber in Chicago」와 같은 키워드를 최적화하고 있다면, 시카고 사용자가 실제로 보는 결과를 확인해야 합니다. 우수한 검색 엔진 모니터링용 프록시 서버는 도시 수준의 지오 타겟팅을 제공하여 로컬 팩 순위, 지도 결과, 위치별 기능을 검증할 수 있게 해 줍니다.

저렴한 프록시가 잘못된 데이터를 제공하는 이유

모든 프록시가 SEO에 동일하게 작동하는 것은 아닙니다. 연구에 따르면 데이터센터 프록시는 실제 사용자가 보는 결과와 43%의 불일치율을 보입니다. 검색 엔진은 데이터센터 IP 범위를 감지하여 수정된 결과를 제공하며, 때로는 스크래핑 데이터를 오염시키기 위해 의도적으로 품질을 낮추기도 합니다.

주거용 프록시는 실제 ISP에서 할당한 IP 주소를 사용하여 이 문제를 해결합니다. Google 입장에서 주거용 IP의 트래픽은 일반 가정 사용자의 웹 브라우징과 동일하게 보입니다. 탐지 페널티 없이 정확한 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

SEO 순위 확인에 가장 정확한 프록시를 원하신다면, 스티키 세션(동일 IP 5~10분 유지)이 적용된 주거용 프록시가 페이지네이션과 추천 스니펫, 맵 팩 등 SERP 기능 전반에 걸쳐 일관된 데이터를 제공합니다.

SEO 프록시로 할 수 있는 것

순위 추적. 여러 검색 엔진과 지역에 걸쳐 수백에서 수천 개의 키워드에 대한 순위를 모니터링하십시오. 각 타겟 시장에서 정확한 순위를 확인할 수 있습니다.

SERP 분석. 검색 결과를 파싱하여 타겟 쿼리에 대해 Google이 표시하는 내용을 파악하십시오 — 추천 스니펫, People Also Ask, 로컬 팩, 광고, 오가닉 검색 결과 등. 이러한 요소가 시간에 따라 어떻게 변화하는지 추적할 수 있습니다.

경쟁사 모니터링. 경쟁사 순위를 확인하고, SERP 노출 현황을 분석하며, 타겟팅 중인 키워드를 파악하십시오. 프록시를 사용하면 차단 없이 대규모로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

로컬 SEO 검증. 다양한 도시의 로컬 검색 결과에서 Google Business Profile이 올바르게 표시되는지 확인하십시오. 로컬 팩 순위와 지도 노출 여부를 점검하실 수 있습니다.

링크 프로스펙팅. 속도 제한에 걸리지 않고 게스트 포스팅 기회, 리소스 페이지, 링크 빌딩 대상을 검색하십시오.

프록시 유형 선택 방법

주거용 프록시. 정확도 최우선. 검색 엔진이 신뢰하는 실제 ISP IP를 사용합니다. 데이터 품질이 중요한 순위 추적에 필수적입니다. 비용은 높지만 신뢰할 수 있는 결과를 위한 충분한 투자입니다.

고정 ISP 프록시. 주거용 프록시의 신뢰성과 데이터센터 프록시의 속도를 결합한 방식입니다. 정확성과 처리량이 모두 필요한 대량 SERP 파싱에 적합합니다. FineProxy는 무제한 대역폭의 고정 ISP 프록시를 제공하며, 지속적인 모니터링에 효과적입니다.

데이터센터 프록시. 가장 저렴하고 빠르지만, 탐지 위험이 높습니다. 적절한 로테이션과 지연을 설정하면 효과적으로 사용할 수 있습니다. 일부 데이터 손실이 허용되는 대량 작업에 가장 적합합니다.

모바일 프록시. 검색 엔진으로부터 가장 높은 신뢰도를 확보하지만, 비용이 가장 높습니다. 차단 시 손실이 큰 민감한 작업에 사용하십시오.

검색 엔진 스크래핑을 위한 프록시 설정 방법

속도 제한을 준수하십시오. 프록시를 사용하더라도 검색 엔진에 과도한 요청을 보내지 마십시오. 쿼리 사이에 40~50초의 랜덤 딜레이를 추가하십시오. 검색 엔진은 요청 패턴을 추적하며, 기계적인 타이밍은 탐지를 유발합니다.

로컬 SEO에는 스티키 세션을 활용하십시오. 로컬 검색 결과를 확인하거나 SERP 페이지를 탐색할 때 동일한 IP를 5~10분 동안 유지하십시오. 세션 도중에 IP를 변경하면 의심스러운 활동으로 감지됩니다.

프록시에 맞는 User Agent를 사용하십시오. 데이터센터 IP를 사용하면서 모바일 User Agent를 보내면 명백한 탐지 신호가 됩니다.

차단에 적절히 대응하십시오. CAPTCHA 또는 429 오류가 발생하면 해당 IP를 60분 이상 일시 중단하십시오. 무리하게 재시도하면 차단 기간만 연장됩니다.

효과를 추적하십시오. 어떤 프록시가 언제 차단되는지 모니터링하십시오. 특정 시간대나 쿼리 볼륨에서 차단이 더 많이 발생하는 패턴을 파악할 수 있습니다.

SEO에 FineProxy를 선택해야 하는 이유

FineProxy는 고객 간에 공유되지 않는 전용 IP로 자체 인프라를 운영하여 리셀러에서 흔히 발생하는 「소진된 IP」 문제를 원천적으로 차단합니다. 필요 시 신속한 IP 교체, 30개 이상 국가의 도시 수준 지오 타겟팅으로 로컬 순위 확인, 최대 30분 스티키 세션으로 일관된 SERP 페이지네이션, 그리고 Ahrefs, Semrush, Screaming Frog 및 커스텀 스크래퍼와 호환되는 완전한 프로토콜 지원(HTTP/HTTPS/SOCKS5)을 제공합니다. 저희 대시보드와 API를 통해 로테이션 관리, 사용량 모니터링, 수백 건에서 수백만 건까지 쿼리 규모를 확장할 수 있으며, 서비스 제공업체를 변경할 필요가 없습니다.

검색 엔진 자체가 차단되었을 때