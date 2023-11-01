무료 온라인 프록시 체커

프록시가 저희 체크 엔드포인트로 전달하는 헤더를 기반으로 판별합니다.

이 테스트는 헤더 수준의 검사입니다. HTTP 요청 자체 외부에서 발생하는 WebRTC 또는 DNS 유출과 같은 브라우저 누출은 감지하지 못합니다.