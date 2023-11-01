무료 온라인 프록시 체커
브라우저 기반 프록시 체커로 IP 주소, 연결 속도, 익명성을 테스트하십시오. 회원가입이 필요 없습니다.
어떤 프록시가 아직 작동하는지 더 이상 추측하지 마십시오
프록시 목록을 입력하시면 온라인 상태, 속도, 실제 익명성 여부를 실시간 테이블로 확인할 수 있습니다. 스크래퍼에 문제를 일으키기 전에 작동하지 않는 프록시를 걸러내십시오. 무료이며, 가입이나 설치가 필요 없습니다.
각 프록시에 대해 확인할 수 있는 정보
- 상태 & 프로토콜온라인/오프라인 상태와 함께 실제로 작동하는 프로토콜(HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5)을 확인할 수 있습니다.
- 지연 시간프록시의 작동 프로토콜에 대한 응답 시간(밀리초).
- 출구 IP & 위치프록시를 통해 인터넷에서 노출되는 IP 주소와 국가 및 ISP 정보를 확인할 수 있습니다.
- 익명성 수준프록시가 전송하는 HTTP 헤더를 기반으로 투명(Transparent), 익명(Anonymous), 엘리트(Elite) 등급을 판별합니다.
- 필터 & 내보내기작동 중인 프록시만 표시하거나 특정 프로토콜로 필터링할 수 있으며, 결과를 TXT 또는 CSV로 다운로드할 수 있습니다.
사용 방법
- 프록시 목록을 붙여넣으십시오 위 입력란에 일반 텍스트로, 한 줄에 하나씩 입력하십시오.
- 검사 실행을 클릭하십시오. 테스트가 진행되는 동안 결과가 한 행씩 표시됩니다.
- 검토, 필터링 및 내보내기 온라인 프록시만 또는 특정 프로토콜만 선택한 후 목록을 다운로드하십시오.
저희는 프록시를 통해 자체 점검 엔드포인트로 요청을 전송합니다. 제3자 웹사이트가 아닌 저희 자체 서버로 요청하므로, 단순히 포트가 열려 있는지가 아니라 실제로 작동하는 터널이 구성되어 응답하는지를 확인합니다. 특정 대상 사이트에 의존하지 않기 때문에, 해당 IP를 차단하는 특정 목적지로 인해 결과가 왜곡되지 않습니다.
각 프록시에 10초의 타임아웃과 최대 3회의 시도가 적용됩니다. 모든 시도가 실패한 경우에만 오프라인으로 보고되므로, 느리지만 정상 작동하는 프록시가 잘못 감지되는 오류를 방지합니다.
테스트는 미국에 위치한 저희 전용 서버에서 수행되며, 고객님의 브라우저에서 실행되지 않습니다. 고객님의 IP와 기기는 테스트에 사용되지 않으므로, 결과는 로컬 네트워크가 아닌 프록시 자체의 성능을 반영합니다. 따라서 고객님의 IP로 제한된 프록시는 검사에 실패할 수 있습니다. 이에 대해서는 위의 화이트리스트 관련 질문을 참고하십시오.
아닙니다. 저희는 고객님의 목록을 열람하지 않으며, 어떠한 로그도 보관하지 않습니다. 이는 서비스 전체에 동일하게 적용되는 개인정보 보호 원칙입니다.
아닙니다. 프로토콜 감지는 완전히 자동으로 이루어집니다. 저희 시스템이 모든 항목에 대해 HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5를 순서대로 시도한 뒤 실제로 작동하는 프로토콜을 보고합니다. 입력 필드 위에 표시된 형식에 맞춰 한 줄에 하나의 프록시를 붙여넣기만 하십시오.
프록시가 저희 체크 엔드포인트로 전달하는 헤더를 기반으로 판별합니다.
이 테스트는 헤더 수준의 검사입니다. HTTP 요청 자체 외부에서 발생하는 WebRTC 또는 DNS 유출과 같은 브라우저 누출은 감지하지 못합니다.
- 투명(Transparent) — 프록시가 실제 IP를 대상 서버에 그대로 전달합니다(예: X-Forwarded-For, Forwarded, X-Real-IP 헤더). 프라이버시 보호가 없습니다.
- Anonymous — 실제 IP는 숨겨지지만, Via 또는 Proxy-Connection 같은 헤더가 존재하여 프록시를 사용 중임이 여전히 노출됩니다.
- Elite (고익명성) — 프록시 관련 헤더가 전혀 전송되지 않으며, 요청이 일반적인 직접 연결처럼 보입니다.
최대 10개까지 동시에 검사하며, 각 검사가 완료되는 대로 결과가 한 행씩 실시간으로 표시됩니다.
저희는 매주 갱신되는 MaxMind GeoIP 데이터베이스를 사용하며, 국가 수준의 위치 정보를 제공합니다. 국가 수준 정확도는 일반적으로 약 99%이지만, 지오로케이션 데이터베이스는 서드파티 소스이므로 특정 웹사이트에서 다른 데이터베이스를 사용할 경우 동일한 IP가 다른 위치로 표시될 수 있습니다.
가장 흔한 원인은 IP 화이트리스트입니다. 검사는 미국에 위치한 저희 서버에서 실행되므로, 고객님의 프록시가 특정 IP 주소에서만 접속을 허용하도록 설정되어 있다면 저희 서버의 연결을 거부하여 오프라인으로 표시됩니다. 실제로는 정상적으로 작동하는 경우에도 마찬가지입니다. 화이트리스트가 적용된 프록시를 테스트하려면 사용자명/비밀번호 기반 인증을 사용하시거나, 화이트리스트에 등록된 기기에서 직접 검사하십시오.
한 줄에 하나의 프록시를 입력하십시오. host:port, host:port:user:pass, 또는 protocol://user:pass@host:port 형식을 모두 지원합니다. 프로토콜을 별도로 지정하실 필요 없이 자동으로 감지됩니다.
한 번에 몇 개의 프록시를 검사할 수 있습니까? 1회 실행 시 최대 200개까지 가능하며, 10개씩 병렬로 검사됩니다. 결과는 행 단위로 실시간 표시되므로, 전체 목록이 완료될 때까지 기다리실 필요가 없습니다.
프록시 플랜을 구성하십시오.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
현재 플랜을 불러오는 중…
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
이용 후기
아주 좋은 제품이라 마음에 듭니다. 무제한 트래픽, 최고 속도, 시장 최저가 등 모든 것이 잘 작동합니다. 기술 지원은 언제나 이용할 수 있고 신속하게 대응합니다. 친구들에게도 추천하겠습니다.
뛰어난 가동 시간, 훌륭한 지원, 합리적인 가격을 갖춘 빠르고 신뢰할 수 있는 프록시 서비스입니다. 안전한 브라우징과 자동화 작업에 완벽합니다!
FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.