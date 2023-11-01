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무료 온라인 프록시 체커

브라우저 기반 프록시 체커로 IP 주소, 연결 속도, 익명성을 테스트하십시오. 회원가입이 필요 없습니다.

어떤 프록시가 아직 작동하는지 더 이상 추측하지 마십시오

프록시 목록을 입력하시면 온라인 상태, 속도, 실제 익명성 여부를 실시간 테이블로 확인할 수 있습니다. 스크래퍼에 문제를 일으키기 전에 작동하지 않는 프록시를 걸러내십시오. 무료이며, 가입이나 설치가 필요 없습니다.

각 프록시에 대해 확인할 수 있는 정보

  • 상태 & 프로토콜온라인/오프라인 상태와 함께 실제로 작동하는 프로토콜(HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5)을 확인할 수 있습니다.
  • 지연 시간프록시의 작동 프로토콜에 대한 응답 시간(밀리초).
  • 출구 IP & 위치프록시를 통해 인터넷에서 노출되는 IP 주소와 국가 및 ISP 정보를 확인할 수 있습니다.
  • 익명성 수준프록시가 전송하는 HTTP 헤더를 기반으로 투명(Transparent), 익명(Anonymous), 엘리트(Elite) 등급을 판별합니다.
  • 필터 & 내보내기작동 중인 프록시만 표시하거나 특정 프로토콜로 필터링할 수 있으며, 결과를 TXT 또는 CSV로 다운로드할 수 있습니다.

사용 방법

  1. 프록시 목록을 붙여넣으십시오 위 입력란에 일반 텍스트로, 한 줄에 하나씩 입력하십시오.
  2. 검사 실행을 클릭하십시오. 테스트가 진행되는 동안 결과가 한 행씩 표시됩니다.
  3. 검토, 필터링 및 내보내기 온라인 프록시만 또는 특정 프로토콜만 선택한 후 목록을 다운로드하십시오.
UDP 프록시 체커

프록시 플랜을 구성하십시오.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

이용 후기

아주 좋은 제품이라 마음에 듭니다. 무제한 트래픽, 최고 속도, 시장 최저가 등 모든 것이 잘 작동합니다. 기술 지원은 언제나 이용할 수 있고 신속하게 대응합니다. 친구들에게도 추천하겠습니다.

Anna Fletcher
FineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

뛰어난 가동 시간, 훌륭한 지원, 합리적인 가격을 갖춘 빠르고 신뢰할 수 있는 프록시 서비스입니다. 안전한 브라우징과 자동화 작업에 완벽합니다!

Margaret
SaasHub영어에서 번역됨출처

FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.

zapierdalamwbewie
Norton Safe Web영어에서 번역됨출처
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