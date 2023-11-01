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소셜 미디어 차단 우회

소셜 미디어용 ISP(주거용) IPv4 프록시: 계정별 전용 IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, 무제한 트래픽, 안티디텍트 브라우저 호환.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 static ISP IPs 내 the USA 용 social media accounts 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

계정 운영

5년 넘게 사용해 왔으며 데이터 스크래핑, 소셜 네트워크 및 기타 자동화 프로젝트에 쓰기 좋은 프록시입니다. 로테이팅 IP가 빠르고 다른 업체와 달리 거의 모든 프록시가 차단되지 않습니다. 고객 지원도 상당히 좋습니다.

synk.pitNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

몇 주째 Fineproxy를 사용 중인데 진심으로 감탄했습니다. 프록시가 빠르고 안정적이며 제 도구에 통합하기도 쉽습니다. 주로 여러 계정 관리와 스크래핑에 사용하는데 지금까지 차단이나 속도 저하가 없었습니다. 설정에 관해 질문했을 때 지원팀이 빠르게 답변했습니다. 특히 품질을 고려하면 가격도 합리적입니다. 확실히 시중에서 더 믿을 만한 프록시 업체 중 하나입니다.

KendrikDieg, 작년영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

요즘 프록시 서버는 적용할 수 있는 분야가 많아서 매우 좋고 유용합니다. 저는 오랫동안 프록시를 사용해 왔습니다. 네트워크 익명성은 때로는 업무상, 때로는 개인적인 목적으로 필요합니다. 제 고객들은 미국에 있고 저는 그들과 계속 연락을 유지해야 합니다. 기술 지원의 업무도 언급하고 싶습니다. 전문가들이 훌륭하고 정확하며 질문에 매우 빠르게 답했습니다.

anthony richardFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

이들이 판매하는 프록시는 품질에 비해 매우 저렴합니다. 제가 본 프록시 중 품질이 가장 뛰어나며 지원하는 국가도 많습니다. 웹사이트는 깔끔하고 이해하기 쉬우며 지원도 최고입니다.

Raidr PROTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

고품질 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공하며, 가격도 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 결제 수단도 암호화폐, PayPal, 카드 등 다양합니다.

Vladimir AkimkinFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
소셜 미디어 관리에 프록시가 필요한 이유는 무엇입니까?플랫폼은 서로 연결된

플랫폼은 서로 연결된 것으로 보이는 계정을 탐지하여 차단합니다. 한 위치에서 여러 계정을 관리하면 공유 IP 주소와 브라우저 핑거프린트를 통해 계정들이 서로 연결됩니다. 프록시는 각 계정에 고유한 IP를 부여하며, 안티디텍트 브라우저와 함께 사용하면 각 계정이 별도의 기기에서 접속하는 개별 사용자로 인식됩니다.

데이터센터 프록시를 소셜 미디어에 사용할 수 있나요?권장하지 않습니다

권장하지 않습니다. 데이터센터 IP는 균일한 TCP 응답과 TLS 핑거프린트 등 탐지 가능한 특성을 가지고 있어 안티봇 시스템이 쉽게 식별합니다. 주거용 또는 모바일 프록시는 일반 사용자처럼 보이는 실제 ISP 주소를 사용합니다. 본격적인 소셜 미디어 운영에 데이터센터 프록시는 해결하는 것보다 더 많은 문제를 야기합니다.

프록시로 몇 개의 계정을 관리할 수 있습니까?정해진 상한은 없습니다

정해진 상한은 없습니다. 에이전시에서 수백 개의 계정을 성공적으로 관리하는 경우도 있습니다. 핵심은 적절한 격리입니다. 계정당 하나의 전용 프록시, 고유한 브라우저 핑거프린트, 그리고 자연스러운 행동 패턴이 필요합니다. 이러한 조치가 없으면 소수의 계정도 서로 연결되어 차단될 수 있습니다.

학교나 직장에서 소셜 미디어에 접속하는 데 프록시가 도움이 됩니까?

네, 가능합니다. 프록시는 트래픽을 외부 서버를 통해 라우팅하여 로컬 네트워크 차단을 우회합니다. 단순 접속 목적(자동화 제외)이라면 안정적인 프록시면 충분합니다. 브라우저 설정에서 프록시를 구성하거나 프록시 확장 프로그램을 사용하십시오.

소셜 미디어용 주거용 프록시와 모바일 프록시의 차이점은 무엇입니까?주거용 프록시는

주거용 프록시는 가정용 ISP 주소를 사용하고, 모바일 프록시는 이동통신사 IP를 사용합니다. 모바일 프록시는 TikTok이나 Instagram처럼 모바일 중심 플랫폼에서 신뢰도가 더 높습니다. 실제 사용자가 앱에 접속하는 방식과 동일하기 때문입니다. 모바일 프록시는 비용이 더 높지만 탐지 위험이 가장 낮습니다.

안티디텍트 브라우저가 필요합니까, 아니면 프록시만으로 충분합니까?여러 계정을

여러 계정을 관리하려면 프록시와 안티디텍트 브라우저를 모두 사용해야 합니다. 프록시는 IP 격리를 담당하지만, 플랫폼은 브라우저 핑거프린트도 추적합니다. 안티디텍트 브라우저는 각 계정에 고유한 핑거프린트 프로필을 생성합니다. 핑거프린트 격리 없이 프록시만 사용하면 브라우저 특성을 통해 계정 간 연결이 여전히 가능합니다.

가이드

소셜 미디어용 프록시: 다중 계정 관리 및 접근

5 분 소요FineProxy 네트워크 팀

소셜 플랫폼은 자동화 및 다중 계정 사용에 대한 탐지를 점점 더 강화하고 있습니다. 클라이언트 계정을 관리하는 SMM 전문가이든, 지역별 페이지를 운영하는 기업이든, 제한된 네트워크에서 소셜 미디어 차단을 우회해야 하는 사용자이든, 적합한 소셜 미디어용 프록시가 원활한 운영과 대량 계정 정지의 차이를 결정합니다.

소셜 플랫폼이 계정을 차단하는 이유

Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn 등 모든 주요 플랫폼은 의심스러운 활동을 식별하기 위해 다양한 신호를 추적합니다:

  • IP 주소. 동일한 IP에서 여러 계정으로 로그인하는 것은 가장 명백한 위험 신호입니다. 플랫폼은 한 사람이 하나의 위치에서 10개의 계정을 사용할 필요가 없다고 판단합니다.
  • 브라우저 핑거프린트. Canvas 렌더링, 설치된 폰트, WebGL 데이터, 화면 해상도, 타임존 및 수십 가지 브라우저 특성이 고유한 서명을 생성합니다. 계정 간 동일한 핑거프린트 = 연결된 계정으로 판별됩니다.
  • 디바이스 정보. OS 유형, 하드웨어 사양, 모바일 디바이스 ID 등이 포함됩니다. 동일한 디바이스 프로필에서 여러 계정으로 로그인하면 탐지가 촉발됩니다.
  • 행동 패턴. 빠른 계정 전환, 기계적인 간격의 게시, 계정 생성 직후의 갑작스러운 활동 급증 등은 모두 자동화를 나타내는 신호입니다.

실제 사례: 한 디지털 마케팅 에이전시가 적절한 격리 없이 Instagram 계정 30개를 운영한 결과, 2주 만에 18개 계정이 비활성화되었습니다. 플랫폼이 공유 IP와 브라우저 핑거프린트를 통해 계정 간 연결 관계를 식별한 것입니다.

플랫폼별 정책

Instagram은 개인 사용에 대해서는 비교적 관대한 편으로, 앱 자체에서 최대 5개 계정을 지원합니다. 그 이상이거나 대규모 비즈니스 용도로 사용할 경우에는 적절한 계정 격리가 필요합니다.Facebook은 오랫동안 다중 계정을 억제해 왔지만, 이제 공식적으로 “추가 프로필”을 허용합니다. 그러나 자동화된 관리나 의심스러운 패턴은 여전히 제한 조치를 유발합니다.TikTok은 다수의 계정을 허용하지만, 조직적 행동을 면밀히 모니터링합니다. 모바일 우선 탐지 방식을 채택하고 있어 데스크톱 주거용 프록시보다 모바일 프록시가 더 효과적입니다.LinkedIn은 가짜 프로필과 자동화에 대해 매우 엄격합니다. 계정 인증 요청이 빈번하며, 차단된 계정의 복구도 상당히 어렵습니다.

최적의 소셜 미디어 프록시 서버 선택

다중 계정 운영에 가장 적합한 소셜 미디어 프록시 서버는 주거용 또는 모바일 프록시이며, 데이터센터 프록시는 절대 사용하지 마십시오.데이터센터 프록시가 실패하는 이유: 데이터센터 IP는 균일한 TCP 응답과 TLS 핑거프린트를 가진 클라우드 서버에서 발급됩니다. 안티봇 시스템은 이러한 특성을 즉시 식별합니다. 로그인 페이지는 통과할 수 있어도, 지속적인 활동은 차단을 유발합니다.주거용 프록시가 효과적인 이유: 주거용 프록시는 실제 가정에 할당된 ISP IP 주소를 사용합니다. 플랫폼 입장에서는 가정 네트워크에서 접속하는 일반 사용자와 동일하게 보입니다. 서버 특유의 획일적인 시그니처가 없어 탐지가 어렵습니다.모바일 플랫폼에 모바일 프록시가 최적인 이유: TikTok, Instagram, Snapchat은 모바일 우선 플랫폼입니다. 모바일 프록시는 이동통신사의 IP 주소를 사용하므로 플랫폼이 가장 높은 신뢰를 부여합니다. 비용은 더 높지만, 탐지 위험은 가장 낮습니다.

다중 계정 관리를 위한 설정

표준 설정은 프록시와 안티디텍트 브라우저를 결합하여 사용합니다:

  • 계정당 프록시 하나. 여러 계정 간에 프록시를 절대 공유하지 마십시오. 계정들이 동일한 IP를 공유하면 플랫폼이 이를 서로 연결합니다. 하나가 차단되면 전부 차단됩니다.
  • 고유한 브라우저 프로필. 안티디텍트 브라우저(Multilogin, GoLogin, AdsPower)는 각 계정에 서로 다른 핑거프린트를 가진 격리된 환경을 생성합니다. 캔버스, 폰트, 타임존, 유저 에이전트 등 모든 요소가 개별적으로 설정됩니다.
  • 지리적 일관성. 프록시 위치를 계정이 생성되었거나 활동 지역으로 설정된 장소와 일치시키십시오. “마이애미 지역 비즈니스”가 독일 IP에서 게시물을 올리면 플래그가 발생합니다.
  • 계정 워밍업. 신규 계정은 활동량을 점진적으로 늘려야 합니다. 계정을 생성하자마자 하루에 50회씩 게시하지 마십시오. 실제 사용자처럼 자연스럽게 활동 이력을 쌓아야 합니다.

다양한 브라우저 및 기기별 상세 설정 가이드는 Integration Hub에서 확인하실 수 있습니다.

제한된 네트워크에서 소셜 미디어 차단 해제

학교 네트워크, 기업 방화벽 및 지역 제한은 소셜 플랫폼을 차단하는 경우가 많습니다. 프록시는 트래픽을 제한이 없는 서버를 통해 라우팅하여 이러한 차단을 우회합니다.다음과 같은 상황에서 차단 없이 소셜 미디어에 접속하려면:

  • 웹 프록시는 소프트웨어를 설치할 수 없을 때 유용합니다. 프록시 웹사이트에 차단된 사이트의 URL을 입력하면 해당 페이지를 대신 불러옵니다.
  • 브라우저 프록시 확장 프로그램은 일상적인 사용에 더 편리합니다. 확장 프로그램에 프록시의 호스트와 포트를 설정하면, 모든 브라우저 트래픽이 해당 프록시를 통해 라우팅됩니다.
  • 시스템 수준 프록시는 모바일 앱을 포함한 모든 애플리케이션에 적용됩니다. 디바이스의 네트워크 설정에서 구성하십시오.
  • 단순히 차단을 우회하는 용도(다중 계정 운영이 아닌 경우)라면 안정적인 프록시 하나면 충분합니다. 수천 건의 요청을 보내는 것이 아니므로 탐지가 문제가 되지 않으며, 방화벽을 우회할 경로만 있으면 됩니다.

FineProxy가 소셜 미디어에 효과적인 이유

FineProxy는 전용 IP가 포함된 주거용 프록시를 제공합니다. 즉, 할당받은 IP 주소가 다른 고객의 소셜 미디어 운영과 공유되지 않습니다. 이 인프라는 IP 품질과 일관성이 계정의 장기 생존을 직접적으로 좌우하는 지속적인 소셜 미디어 작업의 요구사항에 맞춰 특별히 구축되었습니다. 실제 운영에서 이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다:

  • 오염되지 않은 평판. 공유 프록시 풀을 사용하면 다른 사용자의 스팸 활동으로 인해 고객님이 사용하기도 전에 해당 IP가 플래그 처리될 수 있습니다. FineProxy의 전용 할당 방식은 각 IP가 소셜 플랫폼에서의 어뷰징 이력 없이 클린 상태로 제공되도록 보장합니다. 다른 사용자의 차단 이력을 물려받지 않고, 모든 계정을 깨끗한 기반 위에서 시작할 수 있습니다.
  • 일관된 접근과 계정 이력. 전용 IP를 사용하면 동일한 주소에서 계정 이력을 쌓을 수 있으며, 플랫폼은 지속적으로 변하는 IP보다 이를 선호합니다. 소셜 네트워크는 IP 안정성을 신뢰 지표로 추적하며, 수주에서 수개월간 동일한 IP를 유지하는 계정은 더 높은 신뢰도를 확보합니다. 로테이션 IP는 스크래핑에는 효과적일 수 있지만, 장기간 성장시켜야 하는 소셜 미디어 계정에는 일관성이 필수적입니다.
  • 미디어 중심 워크플로를 위한 무제한 대역폭. 소셜 미디어 작업에는 이미지, 동영상, 스토리, 릴스, 스트리밍 콘텐츠 등 상당한 데이터를 소비하는 요소가 포함됩니다. 트래픽 제한은 업로드 도중이나 예약 게시 작업 중 가장 치명적인 순간에 워크플로를 중단시킵니다. FineProxy의 무제한 트래픽을 활용하면 콘텐츠 중심 캠페인 운영, 피드 모니터링, 수십 개 계정에 걸친 미디어 업로드를 데이터 한도나 스로틀링 걱정 없이 수행할 수 있습니다.