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mở khóa mạng xã hội

Proxy ISP (residential) IPv4 cho mạng xã hội: IP chuyên dụng cho từng tài khoản, HTTP/HTTPS/SOCKS5, lưu lượng không giới hạn, sẵn sàng cho trình duyệt anti-detect.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPKhuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP ISP tĩnh tại Mỹ cho tài khoản mạng xã hội
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.

synk.pitNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã sử dụng Fineproxy được vài tuần và tôi thực sự ấn tượng. Proxy nhanh, ổn định và dễ tích hợp vào các công cụ của tôi. Tôi chủ yếu sử dụng chúng để quản lý nhiều tài khoản và thu thập dữ liệu - cho đến nay không có lệnh cấm hoặc tình trạng chậm lại. Bộ phận hỗ trợ đã nhanh chóng phản hồi khi tôi có câu hỏi về thiết lập. Giá cả cũng công bằng, đặc biệt là về chất lượng. Chắc chắn là một trong những nhà cung cấp proxy đáng tin cậy hơn hiện có.

KendrikDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Máy chủ proxy ngày nay rất tốt và hữu ích, vì chúng có thể được triển khai trong nhiều lĩnh vực. Tôi sử dụng proxy từ lâu. Sự ẩn danh trong mạng đôi khi cần tôi trong công việc, đôi khi vì mục đích cá nhân. Khách hàng của tôi ở Hoa Kỳ và tôi phải thường xuyên kết nối với họ. Nên đánh dấu công việc hỗ trợ kỹ thuật, các chuyên gia giỏi, chính xác và họ trả lời các câu hỏi rất nhanh.

anthony richardNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy họ bán quá rẻ so với chất lượng. Đây là những proxy chất lượng cao nhất tôi từng thấy và hỗ trợ rất nhiều quốc gia. Trang web gọn gàng, dễ hiểu và dịch vụ hỗ trợ là tốt nhất.

Raidr PROTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Dịch vụ chất lượng! Họ có các loại proxy khác nhau bao gồm các loại proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng truy cập, giá cả phải chăng và tùy chọn nhắm mục tiêu theo địa lý. Các phương thức thanh toán khác nhau: tiền điện tử, PayPal hoặc thẻ

Vladimir AkimkinNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao tôi cần proxy cho quản lý mạng xã hội?Để tách account

Các nền tảng phát hiện và cấm các tài khoản có vẻ liên kết. Khi quản lý nhiều tài khoản từ một địa điểm, địa chỉ IP chung và browser fingerprint liên kết chúng lại. Proxy cung cấp cho mỗi tài khoản một IP riêng biệt, và khi kết hợp với trình duyệt anti-detect, làm cho mỗi tài khoản xuất hiện như một người dùng riêng trên một thiết bị riêng.

Tôi có thể sử dụng proxy datacenter cho mạng xã hội không?Không khuyến nghị

Không khuyến khích. IP datacenter có các dấu hiệu dễ phát hiện — phản hồi TCP đồng nhất và TLS fingerprint mà hệ thống anti-bot nhận diện dễ dàng. Proxy residential hoặc mobile sử dụng địa chỉ IP thật từ ISP, trông giống người dùng bình thường. Với công việc mạng xã hội nghiêm túc, proxy datacenter gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết.

Tôi có thể quản lý bao nhiêu tài khoản với proxy?Không hạn cứng

Không có giới hạn cứng — các agency quản lý thành công hàng trăm tài khoản. Điều quan trọng là cách ly phù hợp: một proxy chuyên dụng cho mỗi tài khoản, browser fingerprint riêng biệt, và các mô hình hành vi thực tế. Thiếu các biện pháp này, chỉ cần vài tài khoản cũng có thể bị liên kết và cấm.

Proxy có giúp tôi truy cập mạng xã hội tại trường học hoặc nơi làm việc không?

Được. Proxy định tuyến lưu lượng truy cập của bạn qua các máy chủ bên ngoài, vượt qua chặn mạng nội bộ. Với truy cập đơn giản (không phải tự động hóa), bất kỳ proxy đáng tin cậy nào đều hoạt động. Cấu hình trong cài đặt trình duyệt hoặc sử dụng tiện ích mở rộng proxy.

Sự khác biệt giữa proxy residential và mobile proxy cho mạng xã hội là gì?Loại mạng

Proxy residential sử dụng địa chỉ IP từ ISP dân cư; mobile proxy sử dụng IP từ nhà mạng di động. Mobile proxy có mức độ tin tưởng cao hơn trên các nền tảng mobile-first như TikTok và Instagram vì chúng khớp với cách người dùng thật truy cập các app này. Mobile proxy có chi phí cao hơn nhưng mang lại rủi ro bị phát hiện thấp nhất.

Tôi có cần trình duyệt anti-detect hay chỉ proxy là đủ?Dùng cả hai

Để quản lý nhiều hơn vài tài khoản, bạn cần cả hai. Proxy xử lý việc cách ly IP, nhưng các nền tảng cũng theo dõi dấu vân tay trình duyệt. Trình duyệt anti-detect tạo hồ sơ dấu vân tay riêng biệt cho từng tài khoản. Sử dụng proxy mà không cách ly dấu vân tay vẫn khiến các tài khoản có thể bị liên kết thông qua đặc điểm trình duyệt.

Hướng dẫn

Proxy cho mạng xã hội: quản lý đa tài khoản và truy cập

8 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Các nền tảng mạng xã hội ngày càng mạnh tay trong việc phát hiện tự động hóa và sử dụng đa tài khoản. Dù bạn là chuyên viên SMM quản lý tài khoản khách hàng, doanh nghiệp vận hành các trang theo khu vực, hay người cần bỏ chặn mạng xã hội trên mạng bị hạn chế — proxy phù hợp cho mạng xã hội chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa vận hành trơn tru và bị khóa hàng loạt tài khoản.

Tại sao các nền tảng mạng xã hội cấm tài khoản

Mọi nền tảng lớn — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — đều theo dõi nhiều tín hiệu để nhận diện hoạt động đáng ngờ:

  • Địa chỉ IP. Nhiều tài khoản đăng nhập từ cùng một IP là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất. Các nền tảng mặc định rằng một người không cần đến 10 tài khoản từ cùng một vị trí.
  • Browser fingerprint. Canvas rendering, font đã cài, dữ liệu WebGL, độ phân giải màn hình, múi giờ và hàng chục đặc điểm trình duyệt khác tạo ra một chữ ký duy nhất. Cùng fingerprint trên nhiều tài khoản = các tài khoản bị liên kết.
  • Thông tin thiết bị. Loại hệ điều hành, thông số phần cứng và ID thiết bị di động. Đăng nhập vào nhiều tài khoản từ cùng một hồ sơ thiết bị giống hệt nhau sẽ kích hoạt phát hiện.
  • Mẫu hành vi. Chuyển đổi tài khoản liên tục, đăng bài theo chu kỳ máy móc, hoặc đột ngột tăng hoạt động sau khi tạo tài khoản — tất cả đều là tín hiệu tự động hóa.

Một trường hợp thực tế: một agency digital marketing quản lý 30 tài khoản Instagram mà không có biện pháp cách ly phù hợp đã bị vô hiệu hóa 18 tài khoản trong vòng hai tuần. Nền tảng phát hiện kết nối thông qua IP chung và browser fingerprint.

chính sách riêng của từng nền tảng

Instagram khá dễ tính với sử dụng cá nhân — app hỗ trợ gốc tối đa 5 tài khoản. Nhiều hơn, hoặc cho doanh nghiệp quy mô lớn, bạn cần cách ly phù hợp.Facebook hiện đã chính thức cho phép “hồ sơ phụ thêm” sau nhiều năm không khuyến khích sử dụng nhiều tài khoản. Tuy nhiên, việc quản lý tự động hoặc các mẫu hành vi đáng ngờ vẫn có thể kích hoạt hạn chế.TikTok cho phép nhiều tài khoản nhưng giám sát chặt chẽ hành vi phối hợp. Cơ chế phát hiện thiên về mobile nghĩa là mobile proxy hoạt động hiệu quả hơn proxy residential dành cho desktop tại đây.LinkedIn rất nghiêm ngặt với hồ sơ giả và tự động hóa. Yêu cầu xác minh tài khoản rất phổ biến, và việc kháng cáo lệnh cấm khó khăn hơn.

Chọn máy chủ proxy tốt nhất cho mạng xã hội

Máy chủ proxy tốt nhất cho mạng xã hội khi quản lý đa tài khoản là residential hoặc mobile — tuyệt đối không dùng datacenter.Tại sao datacenter thất bại: IP datacenter đến từ các cloud server với phản hồi TCP và TLS fingerprint đồng nhất. Hệ thống anti-bot nhận diện các dấu hiệu này ngay lập tức. Bạn có thể vượt qua trang đăng nhập, nhưng hoạt động liên tục sẽ kích hoạt chặn.Tại sao residential hiệu quả: proxy residential sử dụng địa chỉ IP thật được ISP cấp cho các hộ gia đình. Đối với nền tảng, bạn trông giống như một người dùng bình thường trên mạng internet tại nhà. Không có dấu hiệu máy chủ đồng nhất để bị phát hiện.Tại sao mobile là lựa chọn tốt nhất cho nền tảng di động: TikTok, Instagram và Snapchat là các nền tảng mobile-first. Mobile proxy sử dụng địa chỉ IP từ các nhà mạng di động, vốn được các nền tảng tin tưởng nhất. Chi phí cao hơn, nhưng rủi ro bị phát hiện thấp nhất.

Thiết lập cho quản lý đa tài khoản

Setup tiêu chuẩn là kết hợp proxy với trình duyệt anti-detect:

  • Một proxy cho mỗi tài khoản. Tuyệt đối không dùng chung proxy giữa các tài khoản. Nếu các tài khoản dùng chung IP, nền tảng sẽ liên kết chúng lại với nhau. Một tài khoản bị cấm, tất cả đều bị cấm.
  • Hồ sơ trình duyệt riêng biệt. Các trình duyệt anti-detect (Multilogin, GoLogin, AdsPower) tạo môi trường cô lập với fingerprint khác nhau cho từng tài khoản. Canvas, font chữ, timezone, user agent khác nhau — tất cả mọi thứ.
  • Nhất quán địa lý. Khớp vị trí proxy với nơi tài khoản được tạo hoặc nhận là đang hoạt động. Một “nhà kinh doanh địa phương tại Miami” đăng bài từ IP của Đức sẽ bị gắn cờ.
  • Warm-up tài khoản. Tài khoản mới cần tăng hoạt động từ từ, từng bước. Đừng tạo tài khoản rồi ngay lập tức đăng 50 bài mỗi ngày. Hãy xây dựng lịch sử hoạt động như một người dùng thật.

Hướng dẫn cấu hình chi tiết cho các trình duyệt và thiết bị khác nhau có trong Integration Hub.

Mở chặn mạng xã hội trên các mạng bị hạn chế

Mạng trường học, tường lửa doanh nghiệp và các hạn chế theo khu vực thường chặn các nền tảng mạng xã hội. Proxy định tuyến lưu lượng truy cập của bạn qua một máy chủ không bị giới hạn, giúp vượt qua các rào cản này.Để truy cập mạng xã hội không bị chặn trong các tình huống này:

  • Web proxy hữu dụng khi bạn không thể cài đặt phần mềm. Nhập URL của trang bị chặn vào một trang web proxy, và nó sẽ tải trang đó cho bạn.
  • Tiện mở rộng proxy cho trình duyệt tiện lợi hơn cho sử dụng thường ngày. Cấu hình tiện mở rộng với host và port của proxy, và toàn bộ lưu lượng trình duyệt sẽ được định tuyến qua đó.
  • Proxy cấp hệ thống áp dụng cho tất cả các ứng dụng, bao gồm cả app di động. Cấu hình trong phần cài đặt mạng trên thiết bị của bạn.
  • Khi chỉ cần bỏ chặn đơn giản (không phải làm việc đa tài khoản), bất kỳ proxy đáng tin cậy nào cũng đủ dùng. Bạn không thực hiện hàng nghìn request, nên việc phát hiện không phải mối lo — bạn chỉ cần một đường vượt tường lửa.

Điều gì khiến FineProxy hiệu quả cho mạng xã hội

FineProxy cung cấp proxy residential với IP chuyên dụng — nghĩa là các địa chỉ được gán cho bạn không bị chia sẻ với hoạt động mạng xã hội của khách hàng khác. Hạ tầng này được xây dựng riêng cho nhu cầu vận hành mạng xã hội lâu dài, nơi chất lượng và tính nhất quán của IP trực tiếp quyết định tài khoản có tồn tại được hay không. Dưới đây là ý nghĩa thực tế:

  • Không kế thừa danh tiếng xấu. Proxy pool dùng chung đồng nghĩa với việc hoạt động spam của người khác có thể khiến IP “của bạn” bị gắn cờ trước cả khi bạn sử dụng. Phân bổ chuyên dụng của FineProxy đảm bảo mỗi IP được cung cấp sạch, không có lịch sử lạm dụng trước đó liên quan đến các nền tảng mạng xã hội. Bạn bắt đầu mọi tài khoản trên nền tảng hoàn toàn mới thay vì kế thừa lệnh cấm của người khác.
  • Truy cập nhất quán và lịch sử tài khoản. IP chuyên dụng cho phép bạn xây dựng lịch sử tài khoản trên các địa chỉ nhất quán — điều mà các nền tảng đánh giá cao hơn so với IP liên tục thay đổi. Mạng xã hội theo dõi độ ổn định của IP như một tín hiệu tin cậy — các tài khoản duy trì cùng một IP trong nhiều tuần và nhiều tháng sẽ phát triển mức độ tín nhiệm cao hơn. IP xoay có thể phù hợp cho scraping, nhưng đối với tài khoản mạng xã hội cần thời gian "nuôi" và phát triển, sự nhất quán là điều bắt buộc.
  • Băng thông không giới hạn cho quy trình làm việc nặng media. Công việc mạng xã hội liên quan đến hình ảnh, video, stories, reels và nội dung streaming — tất cả đều tiêu tốn lượng dữ liệu đáng kể. Giới hạn lưu lượng làm gián đoạn quy trình làm việc vào những thời điểm tồi tệ nhất, chẳng hạn như giữa lúc upload hoặc trong các đợt đăng bài theo lịch. Lưu lượng không giới hạn của FineProxy cho phép bạn chạy các chiến dịch nặng nội dung, theo dõi feed và upload media trên hàng chục tài khoản mà không lo đạt giới hạn dữ liệu hay bị throttle.