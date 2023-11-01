Cập nhật: 17 tháng 8, 2026 In

Ngoài các gói proxy tiêu chuẩn, FineProxy còn cung cấp một loạt dịch vụ tùy chọn cho khách hàng có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. Các dịch vụ này bao gồm lắp ráp danh sách IP tùy chỉnh, tối ưu hóa GEO sử dụng cơ sở dữ liệu bên thứ ba, xác minh truy cập cho các tài nguyên cụ thể và mở rộng giới hạn kết nối.

Danh sách này chưa đầy đủ — chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các yêu cầu tùy chỉnh khác.

Mọi dịch vụ bổ sung đều có thể được yêu cầu thông qua hệ thống ticket trong tài khoản cá nhân của bạn.

Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp và cần một giải pháp được cá nhân hoá hoàn toàn, đạt chuẩn enterprise, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp proxy Business và Enterprise được tùy chỉnh theo nhu cầu của công ty bạn: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Tối ưu hóa gói proxy (danh sách IP tùy chỉnh) — $100 (một lần)#

Dịch vụ cho mọi thao tác thủ công/tùy chỉnh với danh sách proxy theo yêu cầu của khách hàng.

Các trường hợp phổ biến nhất: khách hàng mua 2–3–5 gói, một số IP bị trùng lặp và họ cần danh sách hoàn toàn duy nhất trong mỗi dịch vụ. Trường hợp thường gặp khác: khách hàng đã sử dụng một số proxy trước đó và gửi cho chúng tôi danh sách IP không được xuất hiện trong dịch vụ mới của họ.

Chi tiết bao gồm:

Xoá IP trùng lặp giữa nhiều gói đã mua

Xây dựng danh sách IP hoàn toàn riêng biệt cho từng gói để không có sự trùng lặp

Loại trừ các IP cụ thể do khách hàng cung cấp (ví dụ: các IP họ đã sử dụng trước đó)

Giao một lần danh sách IP tùy chỉnh phù hợp với các quy tắc của khách hàng

Không bao gồm:

Tối ưu hóa lại sau khi khách hàng thay đổi hoặc làm mới danh sách proxy của họ

Điều chỉnh định kỳ hàng tháng

Bảo đảm cho các đơn hàng sau này (mỗi đơn hàng mới là một dịch vụ riêng biệt)

2. Tối ưu hóa GEO theo cơ sở dữ liệu định vị tùy chỉnh — $100 (một lần)#

Dịch vụ này được sử dụng khi khách hàng muốn chọn IP dựa trên cơ sở dữ liệu GEO riêng của họ, khác với geobase tiêu chuẩn của FineProxy.

Chúng tôi kiểm tra pool proxy dựa trên geobase của khách hàng và chỉ chọn những IP khớp với quốc gia hoặc danh sách quốc gia yêu cầu. Cũng có thể là một gói GEO hỗn hợp, ví dụ như 700 IP từ Mỹ và 300 IP từ Châu Âu trong một dịch vụ duy nhất.

Chi tiết bao gồm:

Kiểm tra toàn bộ IP pool của chúng tôi trong geobase của khách hàng

Chọn lọc IP cho một quốc gia đích

Chọn lọc IP theo một số quốc gia đích

Tạo các gói GEO hỗn hợp (ví dụ N IP từ quốc gia A + M IP từ quốc gia B)

Không bao gồm:

Kiểm tra liên tục trong cơ sở dữ liệu địa lý của khách hàng sau khi giao hàng

Tự động kiểm tra lại sau khi có cập nhật từ phía khách hàng

Bất kỳ sắp xếp lại nào trong tương lai đối với cùng một gói (đây sẽ là yêu cầu trả phí mới)

3. Chọn lọc IP cho website hoặc tài nguyên cụ thể — $60 (một lần)#

Khách hàng cung cấp website hoặc một trang cụ thể. Chúng tôi chạy checker và tìm các IP proxy có quyền truy cập vào site này. Dựa trên kết quả, chúng tôi tạo danh sách cho khách hàng.

Chi tiết bao gồm:

Kiểm tra tự động một lần quyền truy cập vào trang/trang web được chỉ định

Chọn lọc các IP mở thành công trang web tại thời điểm kiểm tra

Giao danh sách IP đã được lọc và chuẩn bị sẵn cho khách hàng

Không bao gồm:

Giám sát uptime dài hạn cho trang web này

Kiểm tra lại sau khi trang web thay đổi biện pháp bảo vệ hoặc chặn một số IP

Cam kết rằng quyền truy cập sẽ không thay đổi trong tương lai.

4. Tách gói — $80 (một lần)#

Tách một gói proxy hiện tại thành nhiều phần.

Chi tiết bao gồm:

Chia một gói hiện có thành 2, 3, 5 hoặc 10 phần

Công việc kỹ thuật tách và cấp danh sách / dịch vụ riêng biệt

Đảm bảo kích thước tối thiểu của mỗi phần không thấp hơn gói nhỏ nhất hiện có trên site

Không bao gồm:

Mọi thao tác cân bằng lại hoặc phân nhóm lại sau đó nếu khách hàng muốn một sơ đồ chia tách khác.

Gộp lại các gói hoặc chuyển đổi sang các gói cước khác

Quy tắc quan trọng cho dịch vụ 1–4#

Cả bốn dịch vụ đều là các bản lắp ráp IP tùy chỉnh.

Tuỳ chọn «làm mới danh sách proxy» tiêu chuẩn không áp dụng cho chúng.

Nếu khách hàng làm mới hoặc thay đổi danh sách proxy trong bảng điều khiển, cấu hình tùy chỉnh sẽ bị mất.

Thanh toán một lần cho mỗi thao tác.

5. Private Proxy cho một tài nguyên cụ thể — +50% giá gói (hàng tháng)#

Khách hàng sử dụng proxy trong gói nhưng muốn một tài nguyên cụ thể (ví dụ, Twitch hoặc Steam) trên các IP này chỉ do họ sử dụng.

Chi tiết bao gồm:

Đặt trước IP sao cho tài nguyên chỉ định không bị khách hàng khác sử dụng trên cùng các IP đó.

Duy trì hàng tháng tính độc quyền này cho tài nguyên đã chọn

Không bao gồm:

Trạng thái «cá nhân» đầy đủ cho tất cả các dịch vụ có thể trên các IP này (chỉ tài nguyên được chỉ định mới được bảo lưu)

Tự động chuyển tùy chọn này sang các gói mới hoặc gói khác mà không cần đặt hàng thêm

6. Hỗ trợ UDP#

Hỗ trợ giao thức UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) có thể được thêm vào bất kỳ gói dịch vụ nào. Khi bật, UDP traffic sẽ được hỗ trợ qua SOCKS5.

Việc bật hỗ trợ giao thức UDP sẽ làm tăng giá dịch vụ thêm 50%, áp dụng cho toàn bộ thời gian mà hỗ trợ UDP vẫn được kích hoạt.

Hỗ trợ giao thức UDP được cung cấp như một dịch vụ bổ sung và yêu cầu kích hoạt thủ công qua hệ thống ticket.

7. Kết nối đồng thời bổ sung — $0,03 mỗi kết nối (hàng tháng)#

Thêm kết nối đồng thời vượt quá giới hạn tiêu chuẩn.

Chi tiết bao gồm:

Kết nối đồng thời bổ sung theo khối 500 kết nối

Ví dụ về giá: $30 cho 1.000 kết nối

Thanh toán hàng tháng cùng với dịch vụ chính

Dịch vụ miễn phí#

8. Loại trừ địa chỉ IP — miễn phí trong vòng 24 giờ sau khi mua#

Trong vòng 24 giờ sau khi mua, khách hàng có thể gửi:

Danh sách IP sạch cần loại trừ

hoặc

hoặc Danh sách IP sạch cần giữ lại

Các IP bị loại trừ sẽ được thay thế bằng các IP khác từ pool theo gói cước.

9. Loại trừ Subnet (/24) — miễn phí trong vòng 24 giờ sau khi mua#

Trong vòng 24 giờ sau khi mua, khách hàng có thể gửi danh sách các subnet /24 cần loại trừ hoặc giữ lại.

Các IP bị loại trừ cũng được thay thế bằng các IP khác từ pool theo gói cước.

Giới hạn: dịch vụ số 8 và 9 chỉ có thể sử dụng tối đa 2 lần sau khi mua.