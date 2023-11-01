Proxy cho Arbitrage
Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.
|Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 5,000 IP trung tâm dữ liệu cho kinh doanh chênh lệch lưu lượng
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất các danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Gia hạn mọi dịch vụ proxy hết hạn trong tuần này
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Tôi không thể tìm thấy dịch vụ nào tốt hơn dịch vụ này, đặc biệt là về mặt dân cư không giới hạn, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu có chất lượng thấp khi tôi sử dụng nhưng chết tiệt trong suốt thời gian tôi sử dụng, nó vẫn ở mức trên 99%, thật tuyệt vời. Chúc may mắn và tôi hy vọng nó vẫn như cũ
Lưu lượng không tính dung lượng
Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh giữ cho Internet miễn phí và an toàn. Tùy chọn Trung tâm dữ liệu của họ rẻ và có băng thông không giới hạn.
Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.
Vị trí và tồn kho
FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác
FineProxy đã vượt quá sự mong đợi của tôi! Proxy của họ nhanh, an toàn và đáng tin cậy đến không ngờ. Nhiều tùy chọn về IP và vị trí giúp tôi dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu của mình. Nhóm hỗ trợ luôn phản hồi nhanh chóng và hữu ích, đảm bảo mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng. Rất khuyến khích cho những ai đang tìm kiếm một dịch vụ proxy đáng tin cậy!
Nên chọn proxy nào cho arbitrage quảng cáo?IP ISP tĩnh
IP ISP tĩnh cố định trong suốt thời gian thuê. Nguyên tắc là một tài khoản = một IP ổn định. Bạn cố định quốc gia, múi giờ và ngôn ngữ, trong khi cookie và 2FA được duy trì giữa các phiên. Điều này giảm thiểu kiểm tra từ nền tảng và giữ cho hành vi tài khoản dễ dự đoán.
Và cần những gì để kinh doanh chênh lệch lưu lượng?Gói DC lớn
Gói lớn IP datacenter (DC) với băng thông cao: hàng chục nghìn địa chỉ, cấp phát ngẫu nhiên từ các subnet ít tải nhất, phân phối theo /24 và theo quốc gia. Điều này cho phép bạn song hóa các luồng mà không bị giới hạn trên một IP hoặc khu vực duy nhất.
Tốc độ nào là thực tế và nó phụ thuộc vào những yếu tố nào?400–500 Mbps
Trên các máy chủ từ xa (VPS/dedicated), chúng tôi ghi nhận mức đỉnh khoảng 400–500 Mbps với cấu hình phù hợp (keep-alive, connection pool, khoảng cách địa lý gần). Yếu tố quan trọng cần nhớ: tổng throughput của bạn bị giới hạn bởi mắt xích chậm nhất trong chuỗi — thường là mạng hoặc routing của chính bạn. Phía chúng tôi cung cấp kênh truyền dẫn ổn định, dung lượng cao; bản thân proxy không tăng tốc độ vượt quá những gì kết nối của bạn cho phép.
Bảng giá hoạt động như thế nào cho các gói lưu lượng lớn?Giá sỉ
Chúng tôi sử dụng mô hình bán sỉ với phát hành tự động. Khi mua số lượng lớn, giá mỗi IP giảm xuống dưới $0,10 (mức giá cụ thể phụ thuộc vào gói dịch vụ). Địa chỉ IP được phân bổ ngẫu nhiên trên các subnet có tải thấp nhất, và các dải có vấn đề có thể được thay thế nhanh chóng theo điều khoản của gói dịch vụ bạn sử dụng.
Có thể kết hợp proxy ISP và DC trong cùng một dự án không?Có
Có, và đây là mô hình phổ biến. Sử dụng proxy ISP tĩnh cho đăng nhập, xác thực, và các thao tác nhạy cảm nơi mà độ tin cậy quan trọng. Chuyển các tác vụ tải nặng, chạy hàng loạt, và kiểm thử qua pool DC. Giữ tên miền và vai trò tách biệt để hai kịch bản không ảnh hưởng lẫn nhau.
Những giao thức và phương pháp truy cập nào được hỗ trợ?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS và SOCKS5 (TCP). Xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu hoặc qua danh sách cho phép (liên kết IP ngoài của bạn). Đối với các tình huống Discord/RTC, chúng tôi cung cấp tùy chọn UDP (mua riêng), nhưng với hầu hết các tác vụ arbitrage thì TCP là đủ.
Bạn tránh trùng lặp tác vụ giữa các khách hàng khác trên cùng IP như thế nào?Cấp phát random
Chúng tôi phát hành địa chỉ ngẫu nhiên từ các subnet có tải thấp nhất, với giới hạn khoảng năm khách hàng trên mỗi IP. Xác suất trùng lặp là thấp. Nếu bạn nhận thấy suy giảm trên các địa chỉ cụ thể, hãy báo lại — chúng tôi sẽ đề xuất thay thế theo điều khoản gói dịch vụ của bạn.
Những giới hạn nào cần được cân nhắc khi lập kế hoạch?Kết nối concurrent
Hạn chế chính là số kết nối đồng thời trên mỗi dịch vụ. Trong phạm vi những kết nối đó, tốc độ yêu cầu phụ thuộc vào ngưỡng giới hạn của chính nền tảng đích. Phương pháp tối ưu nhất: phân tải đều trên toàn bộ danh sách IP của bạn và tuân theo mô hình giống người dùng thật — tạm dừng ngẫu nhiên, sử dụng cache khi có thể, và exponential backoff khi gặp lỗi.