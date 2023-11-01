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Proxy cho Arbitrage

Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 5,000 IP trung tâm dữ liệu cho kinh doanh chênh lệch lưu lượng
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất các danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Gia hạn mọi dịch vụ proxy hết hạn trong tuần này
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi không thể tìm thấy dịch vụ nào tốt hơn dịch vụ này, đặc biệt là về mặt dân cư không giới hạn, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu có chất lượng thấp khi tôi sử dụng nhưng chết tiệt trong suốt thời gian tôi sử dụng, nó vẫn ở mức trên 99%, thật tuyệt vời. Chúc may mắn và tôi hy vọng nó vẫn như cũ

ZainDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh giữ cho Internet miễn phí và an toàn. Tùy chọn Trung tâm dữ liệu của họ rẻ và có băng thông không giới hạn.

Nemanja DuricSaasHub, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác

W3sazzadProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy đã vượt quá sự mong đợi của tôi! Proxy của họ nhanh, an toàn và đáng tin cậy đến không ngờ. Nhiều tùy chọn về IP và vị trí giúp tôi dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu của mình. Nhóm hỗ trợ luôn phản hồi nhanh chóng và hữu ích, đảm bảo mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng. Rất khuyến khích cho những ai đang tìm kiếm một dịch vụ proxy đáng tin cậy!

tan55633035gNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Nên chọn proxy nào cho arbitrage quảng cáo?IP ISP tĩnh

IP ISP tĩnh cố định trong suốt thời gian thuê. Nguyên tắc là một tài khoản = một IP ổn định. Bạn cố định quốc gia, múi giờ và ngôn ngữ, trong khi cookie và 2FA được duy trì giữa các phiên. Điều này giảm thiểu kiểm tra từ nền tảng và giữ cho hành vi tài khoản dễ dự đoán.

Và cần những gì để kinh doanh chênh lệch lưu lượng?Gói DC lớn

Gói lớn IP datacenter (DC) với băng thông cao: hàng chục nghìn địa chỉ, cấp phát ngẫu nhiên từ các subnet ít tải nhất, phân phối theo /24 và theo quốc gia. Điều này cho phép bạn song hóa các luồng mà không bị giới hạn trên một IP hoặc khu vực duy nhất.

Tốc độ nào là thực tế và nó phụ thuộc vào những yếu tố nào?400–500 Mbps

Trên các máy chủ từ xa (VPS/dedicated), chúng tôi ghi nhận mức đỉnh khoảng 400–500 Mbps với cấu hình phù hợp (keep-alive, connection pool, khoảng cách địa lý gần). Yếu tố quan trọng cần nhớ: tổng throughput của bạn bị giới hạn bởi mắt xích chậm nhất trong chuỗi — thường là mạng hoặc routing của chính bạn. Phía chúng tôi cung cấp kênh truyền dẫn ổn định, dung lượng cao; bản thân proxy không tăng tốc độ vượt quá những gì kết nối của bạn cho phép.

Bảng giá hoạt động như thế nào cho các gói lưu lượng lớn?Giá sỉ

Chúng tôi sử dụng mô hình bán sỉ với phát hành tự động. Khi mua số lượng lớn, giá mỗi IP giảm xuống dưới $0,10 (mức giá cụ thể phụ thuộc vào gói dịch vụ). Địa chỉ IP được phân bổ ngẫu nhiên trên các subnet có tải thấp nhất, và các dải có vấn đề có thể được thay thế nhanh chóng theo điều khoản của gói dịch vụ bạn sử dụng.

Có thể kết hợp proxy ISP và DC trong cùng một dự án không?

Có, và đây là mô hình phổ biến. Sử dụng proxy ISP tĩnh cho đăng nhập, xác thực, và các thao tác nhạy cảm nơi mà độ tin cậy quan trọng. Chuyển các tác vụ tải nặng, chạy hàng loạt, và kiểm thử qua pool DC. Giữ tên miền và vai trò tách biệt để hai kịch bản không ảnh hưởng lẫn nhau.

Những giao thức và phương pháp truy cập nào được hỗ trợ?HTTP HTTPS SOCKS5

HTTP, HTTPS và SOCKS5 (TCP). Xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu hoặc qua danh sách cho phép (liên kết IP ngoài của bạn). Đối với các tình huống Discord/RTC, chúng tôi cung cấp tùy chọn UDP (mua riêng), nhưng với hầu hết các tác vụ arbitrage thì TCP là đủ.

Bạn tránh trùng lặp tác vụ giữa các khách hàng khác trên cùng IP như thế nào?Cấp phát random

Chúng tôi phát hành địa chỉ ngẫu nhiên từ các subnet có tải thấp nhất, với giới hạn khoảng năm khách hàng trên mỗi IP. Xác suất trùng lặp là thấp. Nếu bạn nhận thấy suy giảm trên các địa chỉ cụ thể, hãy báo lại — chúng tôi sẽ đề xuất thay thế theo điều khoản gói dịch vụ của bạn.

Những giới hạn nào cần được cân nhắc khi lập kế hoạch?Kết nối concurrent

Hạn chế chính là số kết nối đồng thời trên mỗi dịch vụ. Trong phạm vi những kết nối đó, tốc độ yêu cầu phụ thuộc vào ngưỡng giới hạn của chính nền tảng đích. Phương pháp tối ưu nhất: phân tải đều trên toàn bộ danh sách IP của bạn và tuân theo mô hình giống người dùng thật — tạm dừng ngẫu nhiên, sử dụng cache khi có thể, và exponential backoff khi gặp lỗi.