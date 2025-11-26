Cách thiết lập cài đặt máy chủ proxy trong Microsoft Edge

Microsoft Edge được xây dựng trên nền tảng Chromium, vì vậy nó thường dựa vào cài đặt proxy của hệ điều hành (tương tự Google Chrome). Điều này có nghĩa là phương pháp «system proxy» vẫn hoạt động, nhưng có thể bị hạn chế tùy thuộc vào loại proxy và yêu cầu xác thực của bạn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày hai tùy chọn thực tế cho Edge: 1. Cấu hình proxy tại cấp hệ thống (Windows/macOS). Edge không tự quản lý proxy — nó kế thừa cài đặt proxy của hệ thống điều hành. Phương pháp này có thể hoạt động tốt trên macOS, nhưng cài đặt proxy hệ thống trên Windows bị hạn chế và thường không đáng tin cậy cho proxy có xác thực và các thiết lập không phải HTTP. 2. Sử dụng extension trình duyệt để quản lý proxy dễ dàng hơn (profile, chuyển đổi nhanh). Đây thường là lựa chọn tốt nhất nếu bạn chỉ cần proxy cho việc duyệt web trên Edge.

Hướng dẫn cài đặt proxy hệ thống: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Bạn cũng có thể cài đặt tiện ích mở rộng từ Chrome Web Store trên Edge (có thể bạn cần bật "Cho phép tiện ích mở rộng từ các cửa hàng khác" trong Edge trước).

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thiết lập Proxy Switcher and Manager, vì đây là một trong những cách đơn giản và ổn định nhất để quản lý proxy trên Microsoft Edge.

Extension được khuyến nghị cho Edge

Step 1 Cài đặt Extension ProxySwitcher Nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Extensions → Get Extensions for Microsoft Edge Tìm kiếm Proxy Switcher và truy cập trang của tiện ích. Nhấn Get Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn. Click the image to view it in full size.

Step 2 Cấu hình proxy Chuyển đến tab “Manual” → Bật “Manual proxy” Nhập địa chỉ proxy và port (8080 cho HTTP) Bật Authentication và nhập tên người dùng cùng mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ của mình đây. Click the image to view it in full size.