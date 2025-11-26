Hướng dẫn tích hợp
Cài đặt proxy Microsoft Edge
Cấu hình proxy trong Edge dễ dàng chỉ với vài bước đơn giản
Cách thiết lập cài đặt máy chủ proxy trong Microsoft Edge
Microsoft Edge được xây dựng trên nền tảng Chromium, vì vậy nó thường dựa vào cài đặt proxy của hệ điều hành (tương tự Google Chrome). Điều này có nghĩa là phương pháp «system proxy» vẫn hoạt động, nhưng có thể bị hạn chế tùy thuộc vào loại proxy và yêu cầu xác thực của bạn.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày hai tùy chọn thực tế cho Edge: 1. Cấu hình proxy tại cấp hệ thống (Windows/macOS). Edge không tự quản lý proxy — nó kế thừa cài đặt proxy của hệ thống điều hành. Phương pháp này có thể hoạt động tốt trên macOS, nhưng cài đặt proxy hệ thống trên Windows bị hạn chế và thường không đáng tin cậy cho proxy có xác thực và các thiết lập không phải HTTP. 2. Sử dụng extension trình duyệt để quản lý proxy dễ dàng hơn (profile, chuyển đổi nhanh). Đây thường là lựa chọn tốt nhất nếu bạn chỉ cần proxy cho việc duyệt web trên Edge.
Hướng dẫn cài đặt proxy hệ thống: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Bạn cũng có thể cài đặt tiện ích mở rộng từ Chrome Web Store trên Edge (có thể bạn cần bật "Cho phép tiện ích mở rộng từ các cửa hàng khác" trong Edge trước).
Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thiết lập Proxy Switcher and Manager, vì đây là một trong những cách đơn giản và ổn định nhất để quản lý proxy trên Microsoft Edge.
Extension được khuyến nghị cho Edge
Cài đặt Extension ProxySwitcher
Nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Extensions → Get Extensions for Microsoft Edge Tìm kiếm Proxy Switcher và truy cập trang của tiện ích. Nhấn Get Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn.
Cấu hình proxy
Chuyển đến tab “Manual” → Bật “Manual proxy” Nhập địa chỉ proxy và port (8080 cho HTTP) Bật Authentication và nhập tên người dùng cùng mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ của mình đây.
Kiểm tra kết quả
Kiểm tra xem IP của proxy có được phát hiện hay không.
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho Cài đặt proxy Microsoft Edge ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy Cài đặt proxy Microsoft Edge đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu Cài đặt proxy Microsoft Edge không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.