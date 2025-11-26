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إعدادات البروكسي في Microsoft Edge
قم بتهيئة البروكسي في Edge بسهولة في خطوات بسيطة
كيفية إعداد خادم البروكسي في Microsoft Edge
متصفح Microsoft Edge مبني على Chromium، لذا فهو يعتمد عادةً على إعدادات البروكسي الخاصة بنظام التشغيل (تمامًا مثل Google Chrome). هذا يعني أن طريقة "بروكسي النظام" تعمل، لكنها قد تكون محدودة حسب نوع البروكسي ومتطلبات المصادقة لديك.
في هذا الدليل، سنتناول خيارين عمليين لمتصفح Edge: 1. تهيئة البروكسي على مستوى النظام (Windows/macOS). لا يدير Edge إعدادات البروكسي بنفسه — بل يرثها من نظام التشغيل. قد يعمل هذا بشكل جيد على macOS، لكن إعدادات بروكسي النظام في Windows محدودة وغالبًا غير موثوقة مع البروكسيات التي تتطلب مصادقة والإعدادات غير المبنية على HTTP. 2. استخدام إضافة للمتصفح لإدارة البروكسي بسهولة أكبر (ملفات تعريف، تبديل سريع). هذا عادةً هو الخيار الأفضل إذا كنت تحتاج البروكسي فقط لتصفح الويب في Edge.
أدلة بروكسي النظام: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). يمكنك أيضًا تثبيت الإضافات من Chrome Web Store في متصفح Edge (قد تحتاج أولاً إلى تفعيل خيار "السماح بالإضافات من متاجر أخرى" في Edge).
سنركّز فيما يلي على إعداد Proxy Switcher and Manager، لأنها واحدة من أبسط الطرق وأكثرها استقرارًا لإدارة البروكسيات في متصفح Microsoft Edge.
الإضافة الموصى بها لمتصفح Edge
تثبيت إضافة ProxySwithcer
انقر على أيقونة القائمة (☰) ← الإضافات ← الحصول على إضافات لـ Microsoft Edge ابحث عن Proxy Switcher وانتقل إلى صفحته. انقر على Get قم بتأكيد التثبيت لإضافة الامتداد إلى شريط الأدوات.
إعداد البروكسي
انتقل إلى تبويب “Manual” ← فعّل خيار “Manual proxy” أدخل عنوان البروكسي والمنفذ (8080 لـ HTTP) فعّل خيار المصادقة وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا.
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ إعدادات البروكسي في Microsoft Edge؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي إعدادات البروكسي في Microsoft Edge يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال إعدادات البروكسي في Microsoft Edge عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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