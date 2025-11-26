متصفح Microsoft Edge مبني على Chromium، لذا فهو يعتمد عادةً على إعدادات البروكسي الخاصة بنظام التشغيل (تمامًا مثل Google Chrome). هذا يعني أن طريقة "بروكسي النظام" تعمل، لكنها قد تكون محدودة حسب نوع البروكسي ومتطلبات المصادقة لديك.

في هذا الدليل، سنتناول خيارين عمليين لمتصفح Edge: 1. تهيئة البروكسي على مستوى النظام (Windows/macOS). لا يدير Edge إعدادات البروكسي بنفسه — بل يرثها من نظام التشغيل. قد يعمل هذا بشكل جيد على macOS، لكن إعدادات بروكسي النظام في Windows محدودة وغالبًا غير موثوقة مع البروكسيات التي تتطلب مصادقة والإعدادات غير المبنية على HTTP. 2. استخدام إضافة للمتصفح لإدارة البروكسي بسهولة أكبر (ملفات تعريف، تبديل سريع). هذا عادةً هو الخيار الأفضل إذا كنت تحتاج البروكسي فقط لتصفح الويب في Edge.