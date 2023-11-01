إلغاء حجب LinkedIn

LinkedIn لا يتساهل مع الأتمتة. سواء كنت تدير حملات تواصل، أو تسحب بيانات العملاء المحتملين، أو تحاول فقط الوصول إلى حسابك من منطقة لا تتوفر فيها المنصة — ستصطدم في مرحلة ما بقيود. إليك ما يحدث فعليًا وكيف تساعدك البروكسيات.

مشكلة الأنماط

LinkedIn لا يكتفي بعدّ إجراءاتك، بل يتتبّع سلوكك. سرعة النقرات، الوقت بين طلبات الاتصال، طريقة تنقلك في الصفحة، هل تمرر للأسفل أم تقفز مباشرة إلى زر “Connect”. إذا بدا سلوكك آليًا، فحتى 20 طلب اتصال يوميًا يمكن أن تُطلق تحذيرًا.العلامات المبكرة على وجود مشكلة: تسجيل خروج إجباري، رسائل “تحقق من هويتك”، انتهاء الجلسات بدون سبب واضح. هذه ليست أخطاء تقنية — هذه رسائل من LinkedIn تطلب منك التهدئة.

لماذا يهم عنوان الـ IP الخاص بك

يحتفظ LinkedIn بقوائم لنطاقات IP مرتبطة بمراكز البيانات. إذا كان عنوان الـ IP الخاص بك تابعًا لمزوّد استضافة معروف، تتعامل المنصة مع كل إجراء من هذا العنوان بريبة إضافية. اجمع بين IP مركز بيانات وأي نوع من الأتمتة، وستحصل على خطأ 403 أو تقييد كامل للحساب.لهذا السبب تُعدّ البروكسيات السكنية الخيار الافتراضي لأي نشاط يتضمن حسابات. فهي تبدو كاتصالات سكنية عادية، ولا يجد LinkedIn سببًا للإبلاغ عنها.ومع ذلك، بروكسيات مراكز البيانات ليست عديمة الفائدة. لاستخراج بيانات إعلانات الوظائف العامة أو صفحات الشركات — مهام لا تتطلب تسجيل الدخول بحساب — تعمل عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات بشكل جيد طالما تقوم بتدويرها. يوفر FineProxy عناوين IP مخصصة لمراكز البيانات غير مشتركة بين مئات المستخدمين، وهذا يُحدث فرقًا حقيقيًا.

اختيار البروكسي المناسب لمهمتك

لتوليد العملاء المحتملين والتواصل — IP سكني ثابت واحد لكل حساب. بدون مشاركة، بدون تبديل. يربط LinkedIn حسابك بموقع جغرافي، والقفز المفاجئ من نيويورك إلى سنغافورة سيضعك تحت المراقبة فورًا.لاستخراج البيانات على نطاق واسع — بروكسيات متناوبة، مع تغيير الـ IP بعد كل 200-300 طلب. بروكسيات مراكز البيانات سريعة واقتصادية لهذا الغرض. مجموعة FineProxy المكوّنة من 100,000 IP لمراكز البيانات تمنحك مساحة واسعة للعمل.للوصول إلى LinkedIn من مناطق محظورة — يعمل البروكسي على فتح LinkedIn من أي موقع جغرافي. اختر خادمًا في دولة تتوفر فيها المنصة. بروكسيات ISP من FineProxy خيار ممتاز هنا لأنها تجمع بين استقرار سرعات مراكز البيانات وعناوين IP تابعة لمزودي إنترنت حقيقيين.

لا تنسَ بصمة المتصفح

عنوان IP النظيف وحده لا يكفي. LinkedIn يفحص أيضًا بصمة متصفحك — سلسلة User-Agent، وترويسات HTTP، ودقة الشاشة، والمنطقة الزمنية، وإعدادات اللغة. إذا كانت بصمتك لا تتطابق مع الموقع الجغرافي لبروكسيك أو تبدو كتوقيع متصفح بدون واجهة رسومية افتراضي، فسيتم تمييزك حتى على عنوان IP سكني. استخدم متصفحات antidetect أو تأكد من أن أداة الأتمتة لديك (Phantombuster، Dux-Soup، Linked Helper، إلخ) ترسل ترويسات واقعية تتوافق مع موقع البروكسي الخاص بك. بروكسيات FineProxy تعمل بسلاسة مع جميع منصات أتمتة LinkedIn الرئيسية، لذا جانب IP مُغطى — فقط تأكد أن باقي إعداداتك متوافقة.

قاعدة التسخين

الحسابات الجديدة أو الخاملة تحتاج إلى فترة تسخين. لا تربط حساباً جديداً بأداة أتمتة وتُطلق 100 طلب في اليوم الأول. ابدأ يدوياً — تصفّح، أعجب ببضع منشورات، أرسل 5-10 طلبات اتصال يدوياً. على مدار 2-3 أسابيع، زِد النشاط تدريجياً. LinkedIn يقارن نشاطك الحالي بسجلّك السابق، لذا فإن القفزة المفاجئة من الصفر إلى أتمتة مكثفة هي أسرع طريقة لتقييد حسابك.

وكيل واحد، حساب واحد