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إلغاء حجب LinkedIn

بروكسيات IPv4 مخصصة لـ LinkedIn: عنوان IP واحد لكل حساب، 100,000 عنوان IP من مراكز البيانات لاستخراج البيانات، HTTP/HTTPS/SOCKS5، تسليم فوري.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدموصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP من نوع ISP لإدارة حسابات LinkedIn
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قوائم البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

تشغيل الحسابات

أعمل مع هذه الخدمة منذ أكثر من عام ودائمًا كل شيء على ما يرام، لا يوجد حظر أو خلافات! سهل الاستخدام، لا توجد ميزات غير ضرورية، هو كل ما هو مطلوب. أفعل ذلك في الحمام! لم أجد أي عيوب في هذا الوكيل.

Anton Smirnovالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

Fineproxy هو مزود وكيل قوي مع مجموعة جيدة من الخوادم في جميع أنحاء العالم. لقد استخدمت خدماتهم لعدة أشهر، بشكل أساسي لأدوات SEO وأبحاث السوق، وكان الأداء موثوقًا به باستمرار. سرعة الاتصال سريعة، ونادرًا ما يتم وضع علامة على IPs أو حظره. من السهل التنقل في لوحة التحكم الخاصة بهم، كما أن إعداد الوكلاء أمر بسيط. دعم العملاء احترافي ويرد بسرعة على الاستفسارات. هيكل التسعير تنافسي، خاصة بالنسبة للحزم السائبة. بشكل عام، يقدم موقع Fineproxy.org قيمة ممتازة وخدمة يمكن الاعتماد عليها للاستخدام الشخصي والتجاري.

KavieDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا راضٍ جدًا عن خدمة Fineproxy. شبكة الوكيل الخاصة بهم كبيرة وقوية، وتوفر اتصالاً مستقرًا وسريعًا. من السهل التنقل في موقعهم، كما أن الدعم الفني سريع الاستجابة ومفيد. إنه خيار قوي لأولئك الذين يتطلعون إلى تأمين تصفحهم أو تجاوز القيود الجغرافية.

amarghezaliSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر

W3sazzadProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أفضل خدمة وكيل تم استخدامها على الإطلاق. موصى به للغاية. استخدام أكثر من 8 شهر دون أي مشاكل.

matTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل يحظر LinkedIn بروكسيات مراكز البيانات؟أحياناً

ليس جميعها، لكن المنصة ترصد نطاقات IP التابعة لمزودي الاستضافة المعروفين. عناوين IP المشتركة لمراكز البيانات التي يستخدمها كثيرون في الوقت نفسه تُحظر بسرعة. أما عناوين IP المخصصة لمراكز البيانات — مثل تلك التي يوفرها FineProxy — فتصمد بشكل أفضل بكثير لأنك المستخدم الوحيد على ذلك العنوان. لأي نشاط يتضمن تسجيل الدخول إلى حساب، تبقى البروكسيات السكنية أو بروكسيات ISP الخيار الأكثر أمانًا.

حصلت على خطأ "403 Forbidden". ماذا أفعل؟غيّر عنوان IP

يعني هذا عادةً أن LinkedIn قام بحظر عنوان IP الخاص بك. انتقل إلى بروكسي مختلف، وامسح ملفات تعريف الارتباط، وانتظر بضع ساعات على الأقل قبل إعادة المحاولة. إذا تكرر ذلك، فمن المرجح أن عناوين IP الخاصة بمزود البروكسي محروقة على LinkedIn — فكّر في الانتقال إلى مزود يقدم أفضل بروكسي للوصول إلى LinkedIn، مثل FineProxy، حيث تكون العناوين أنظف ولا تُباع بشكل مفرط.

هل يمكنني استخدام بروكسي واحد لعدة حسابات LinkedIn؟لا

لا. يتتبع LinkedIn عناوين IP المرتبطة بكل حساب. حسابان على نفس عنوان IP يبدوان كشخص واحد يحاول التلاعب بالنظام. استخدم دائمًا بروكسي مخصصًا واحدًا لكل حساب.

ماذا يحدث إذا تم تقييد حسابي؟أوقف الأتمتة

أوقف جميع عمليات الأتمتة فورًا. سجّل الخروج من كل أداة. امسح بيانات المتصفح. انتظر 48-72 ساعة — ولا تحاول تسجيل الدخول خلال هذه الفترة. بعد انتهاء فترة الانتظار، سجّل الدخول يدويًا من IP نظيف (سكني أو ISP). إذا لم يُرفع التقييد، تواصل مع دعم LinkedIn وجهّز هويتك مسبقًا.

ما أفضل نوع بروكسي لاستخراج بيانات LinkedIn؟حسب تسجيل الدخول

لاستخراج بيانات الصفحات العامة دون تسجيل الدخول، تعمل بروكسيات مراكز البيانات مع التدوير بشكل ممتاز. أما لاستخراج البيانات أثناء تسجيل الدخول بحساب، فاستخدم بروكسيات سكنية — واحد لكل حساب. مجموعة بروكسيات مراكز البيانات من FineProxy (100,000 IP) هي خيار قوي لجمع البيانات العامة على نطاق واسع حيث تحتاج إلى حجم كبير وسرعة عالية.

الدليل

كيف يكشفك LinkedIn — وما الذي يمكنك فعله حيال ذلك

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

LinkedIn لا يتساهل مع الأتمتة. سواء كنت تدير حملات تواصل، أو تسحب بيانات العملاء المحتملين، أو تحاول فقط الوصول إلى حسابك من منطقة لا تتوفر فيها المنصة — ستصطدم في مرحلة ما بقيود. إليك ما يحدث فعليًا وكيف تساعدك البروكسيات.

مشكلة الأنماط

LinkedIn لا يكتفي بعدّ إجراءاتك، بل يتتبّع سلوكك. سرعة النقرات، الوقت بين طلبات الاتصال، طريقة تنقلك في الصفحة، هل تمرر للأسفل أم تقفز مباشرة إلى زر “Connect”. إذا بدا سلوكك آليًا، فحتى 20 طلب اتصال يوميًا يمكن أن تُطلق تحذيرًا.العلامات المبكرة على وجود مشكلة: تسجيل خروج إجباري، رسائل “تحقق من هويتك”، انتهاء الجلسات بدون سبب واضح. هذه ليست أخطاء تقنية — هذه رسائل من LinkedIn تطلب منك التهدئة.

لماذا يهم عنوان الـ IP الخاص بك

يحتفظ LinkedIn بقوائم لنطاقات IP مرتبطة بمراكز البيانات. إذا كان عنوان الـ IP الخاص بك تابعًا لمزوّد استضافة معروف، تتعامل المنصة مع كل إجراء من هذا العنوان بريبة إضافية. اجمع بين IP مركز بيانات وأي نوع من الأتمتة، وستحصل على خطأ 403 أو تقييد كامل للحساب.لهذا السبب تُعدّ البروكسيات السكنية الخيار الافتراضي لأي نشاط يتضمن حسابات. فهي تبدو كاتصالات سكنية عادية، ولا يجد LinkedIn سببًا للإبلاغ عنها.ومع ذلك، بروكسيات مراكز البيانات ليست عديمة الفائدة. لاستخراج بيانات إعلانات الوظائف العامة أو صفحات الشركات — مهام لا تتطلب تسجيل الدخول بحساب — تعمل عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات بشكل جيد طالما تقوم بتدويرها. يوفر FineProxy عناوين IP مخصصة لمراكز البيانات غير مشتركة بين مئات المستخدمين، وهذا يُحدث فرقًا حقيقيًا.

اختيار البروكسي المناسب لمهمتك

لتوليد العملاء المحتملين والتواصل — IP سكني ثابت واحد لكل حساب. بدون مشاركة، بدون تبديل. يربط LinkedIn حسابك بموقع جغرافي، والقفز المفاجئ من نيويورك إلى سنغافورة سيضعك تحت المراقبة فورًا.لاستخراج البيانات على نطاق واسع — بروكسيات متناوبة، مع تغيير الـ IP بعد كل 200-300 طلب. بروكسيات مراكز البيانات سريعة واقتصادية لهذا الغرض. مجموعة FineProxy المكوّنة من 100,000 IP لمراكز البيانات تمنحك مساحة واسعة للعمل.للوصول إلى LinkedIn من مناطق محظورة — يعمل البروكسي على فتح LinkedIn من أي موقع جغرافي. اختر خادمًا في دولة تتوفر فيها المنصة. بروكسيات ISP من FineProxy خيار ممتاز هنا لأنها تجمع بين استقرار سرعات مراكز البيانات وعناوين IP تابعة لمزودي إنترنت حقيقيين.

لا تنسَ بصمة المتصفح

عنوان IP النظيف وحده لا يكفي. LinkedIn يفحص أيضًا بصمة متصفحك — سلسلة User-Agent، وترويسات HTTP، ودقة الشاشة، والمنطقة الزمنية، وإعدادات اللغة. إذا كانت بصمتك لا تتطابق مع الموقع الجغرافي لبروكسيك أو تبدو كتوقيع متصفح بدون واجهة رسومية افتراضي، فسيتم تمييزك حتى على عنوان IP سكني. استخدم متصفحات antidetect أو تأكد من أن أداة الأتمتة لديك (Phantombuster، Dux-Soup، Linked Helper، إلخ) ترسل ترويسات واقعية تتوافق مع موقع البروكسي الخاص بك. بروكسيات FineProxy تعمل بسلاسة مع جميع منصات أتمتة LinkedIn الرئيسية، لذا جانب IP مُغطى — فقط تأكد أن باقي إعداداتك متوافقة.

قاعدة التسخين

الحسابات الجديدة أو الخاملة تحتاج إلى فترة تسخين. لا تربط حساباً جديداً بأداة أتمتة وتُطلق 100 طلب في اليوم الأول. ابدأ يدوياً — تصفّح، أعجب ببضع منشورات، أرسل 5-10 طلبات اتصال يدوياً. على مدار 2-3 أسابيع، زِد النشاط تدريجياً. LinkedIn يقارن نشاطك الحالي بسجلّك السابق، لذا فإن القفزة المفاجئة من الصفر إلى أتمتة مكثفة هي أسرع طريقة لتقييد حسابك.

وكيل واحد، حساب واحد

هذه هي القاعدة الأهم على الإطلاق في إدارة حسابات متعددة. كل حساب LinkedIn يحتاج إلى IP مخصص به وحده. إذا تشارك حسابان نفس الـ IP، يربط LinkedIn بينهما — وإذا حُظر أحدهما، يتبعه الآخر.