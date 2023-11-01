LinkedIn engelini kaldırın

LinkedIn, otomasyon konusunda hoşgörülü değildir. İster outreach kampanyaları yürütüyor olun, ister potansiyel müşteri verisi çekiyor olun, ister yalnızca platformun kullanılamadığı bir bölgeden hesabınıza erişmeye çalışıyor olun — bir noktada kısıtlamalarla karşılaşırsınız. İşte gerçekte neler olduğu ve proxy'lerin nasıl yardımcı olduğu.

Kalıp sorunu

LinkedIn yalnızca eylemlerinizi saymaz. Nasıl davrandığınızı da takip eder. Tıklama hızınız, bağlantı istekleri arasındaki süre, sayfada nasıl gezindiğiniz, kaydırma yapıp yapmadığınız ya da doğrudan «Bağlan» düğmesine atlayıp atlamadığınız. Davranışınız mekanik görünüyorsa, günde 20 bağlantı bile bir uyarı tetikleyebilir.Sorun yaşadığınızın erken belirtileri: zorla çıkış yapılması, «kimliğinizi doğrulayın» istemleri, sebepsiz yere sona eren oturumlar. Bunlar hata değildir — LinkedIn'in yavaşlamanızı söyleme biçimidir.

IP adresiniz neden önemlidir

LinkedIn, veri merkezlerine bağlı IP aralıklarının listelerini tutar. IP'niz bilinen bir barındırma sağlayıcısına aitse platform, bu adresten gelen her eyleme ekstra şüpheyle yaklaşır. Bir veri merkezi IP'sini herhangi bir otomasyonla birleştirdiğinizde, 403 hatası veya hesap kısıtlamasını adeta davet etmiş olursunuz.Bu yüzden konut proxy'leri hesap aktivitesi içeren her şey için varsayılan tercih olarak öne çıkar. Normal ev bağlantıları gibi göründükleri için LinkedIn'in onları işaretlemesi için bir neden yoktur.Bununla birlikte, veri merkezi proxy'leri tamamen işe yaramaz değildir. Herkese açık iş ilanlarını veya şirket sayfalarını scraping yapmak gibi hesaba giriş gerektirmeyen görevlerde, döndürdüğünüz sürece veri merkezi IP'leri gayet iyi çalışır. FineProxy, yüzlerce kullanıcıyla paylaşılmayan özel veri merkezi IP'leri sunar ve bu gerçek anlamda bir fark yaratır.

Göreviniz için doğru proxy'yi seçmek

Potansiyel müşteri bulma ve iletişim için — her hesaba bir statik konut IP'si atanmalıdır. Paylaşım yok, değişiklik yok. LinkedIn hesabınızı bir konuma bağlar ve New York'tan Singapur'a ani bir geçiş anında işaretlenmenize neden olur.Büyük çaplı scraping için — dönen proxy'lerle her 200-300 istekte bir IP değiştirin. Veri merkezi proxy'leri bu iş için hızlı ve ekonomiktir. FineProxy'nin 100.000 veri merkezi IP'sinden oluşan havuzu size bolca hareket alanı sağlar.Kısıtlı bölgelerden LinkedIn'e erişim için — herhangi bir konumdan LinkedIn'i açacak bir proxy işe yarar. Platformun kullanılabilir olduğu bir ülkede sunucu seçin. FineProxy'nin ISP proxy'leri burada mükemmel bir seçenektir çünkü veri merkezi hızlarının kararlılığını gerçek internet sağlayıcılarına ait IP adresleriyle birleştirir.

Tarayıcı parmak izini unutmayın

Temiz bir IP tek başına yeterli değildir. LinkedIn tarayıcı parmak izinizi de inceler — User-Agent dizesi, HTTP başlıkları, ekran çözünürlüğü, saat dilimi ve dil ayarları. Parmak iziniz proxy'nizin coğrafi konumuyla eşleşmiyorsa veya varsayılan bir headless tarayıcı imzası gibi görünüyorsa, konut IP'sinde bile işaretlenirsiniz. Antidetect tarayıcılar kullanın veya otomasyon aracınızın (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper vb.) proxy konumunuzla örtüşen gerçekçi başlıklar gönderdiğinden emin olun. FineProxy'nin proxy'leri tüm büyük LinkedIn otomasyon platformlarıyla sorunsuz çalışır, dolayısıyla IP tarafı hallolmuştur — yalnızca kurulumunuzun geri kalanının eşleştiğinden emin olun.

Isınma kuralı

Yeni veya uzun süredir kullanılmayan hesapların bir hazırlık dönemine ihtiyacı vardır. Yeni bir hesabı bir otomasyon aracına bağlayıp ilk gün 100 istek göndermeyin. Manuel başlayın — gezinin, birkaç gönderi beğenin, elle 5-10 bağlantı isteği gönderin. 2-3 hafta içinde kademeli olarak artırın. LinkedIn mevcut aktivitenizi geçmişinizle karşılaştırır; bu nedenle sıfırdan agresif otomasyona ani bir sıçrama, kısıtlamaya uğramanın en hızlı yoludur.

Bir proxy, bir hesap