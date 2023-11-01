LinkedIn engelini kaldırın

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LinkedIn için özel IPv4 proxy'leri: her hesap için bir IP, scraping için 100.000 veri merkezi IP'si, HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, anında teslimat.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denBurada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • LinkedIn hesap yönetimi için 100 ISP IP satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Hesap çalıştırma

Bir yılı aşkın süredir bu hizmetle çalışıyorum ve her şey her zaman yolunda, yasak veya anlaşmazlık yok! Kullanımı kolay, gereksiz özellik yok, ihtiyaç duyulan her şey var. Bunu duşta yapıyorum! Bu proxy’de hiçbir kusur bulamadım.

Anton SmirnovFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

FineProxy, dünya genelinde iyi bir sunucu seçeneğine sahip sağlam bir proxy sağlayıcısı. Hizmetlerini birkaç ay boyunca ağırlıklı olarak SEO araçları ve pazar araştırması için kullandım; performans sürekli güvenilir oldu. Bağlantı hızı yüksek ve IP’ler nadiren işaretleniyor veya engelleniyor. Kontrol panellerinde gezinmek kolay, proxy kurulumu ise basit. Müşteri desteği profesyonel ve sorulara hızla yanıt veriyor. Fiyatlandırma yapısı, özellikle toplu paketlerde rekabetçi. Genel olarak FineProxy.org hem kişisel hem de ticari kullanım için mükemmel değer ve güvenilir hizmet sunuyor.

KavieDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’nin hizmetinden çok memnunum. Proxy ağları geniş ve güçlü, kararlı ve hızlı bağlantı sağlıyor. Sitelerinde gezinmek kolay; teknik destek hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Gezinmelerini güvence altına almak veya coğrafi kısıtlamaları aşmak isteyenler için sağlam bir seçenek.

amarghezaliSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz

W3sazzadProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Şimdiye kadar kullandığım en iyi proxy hizmeti. Şiddetle tavsiye ederim. 8 aydan uzun süredir hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum.

matTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
LinkedIn veri merkezi proxy'lerini engelliyor mu?Bazen

Hepsi değil, ancak platform bilinen barındırma sağlayıcılarına ait IP aralıklarını işaretler. Birçok kişi tarafından aynı anda kullanılan paylaşımlı veri merkezi IP'leri hızla engellenir. FineProxy'nin sağladığı gibi özel veri merkezi IP'leri çok daha dayanıklıdır, çünkü o adresteki tek kullanıcı sizsiniz. Hesap girişi gerektiren her şey için konut veya ISP proxy'leri hâlâ daha güvenli bir seçenektir.

"403 Forbidden" hatası aldım. Ne yapmalıyım?IP'yi değiştirin

Bu genellikle LinkedIn'in IP'nizi engellediği anlamına gelir. Farklı bir proxy'ye geçin, çerezlerinizi temizleyin ve yeniden denemeden önce en az birkaç saat bekleyin. Bu durum tekrarlanıyorsa, proxy sağlayıcınızın IP'leri büyük olasılıkla LinkedIn'de yanmıştır — IP'lerin daha temiz olduğu ve aşırı satılmadığı, LinkedIn erişimi için en iyi proxy'yi sunan FineProxy gibi bir sağlayıcıya geçmeyi düşünün.

Birden fazla LinkedIn hesabı için tek bir proxy kullanabilir miyim?Hayır

Hayır. LinkedIn, hangi IP'lerin hangi hesaplara eriştiğini takip eder. Aynı IP üzerindeki iki hesap, sistemi manipüle etmeye çalışan tek bir kişi gibi görünür. Her zaman hesap başına bir özel proxy kullanın.

Hesabım kısıtlanırsa ne olur?Otomasyonu durdurun

Tüm otomasyon araçlarını derhal durdurun. Her araçtan çıkış yapın. Tarayıcınızı temizleyin. 48-72 saat bekleyin — bu süre zarfında giriş yapmaya çalışmayın. Bekleme süresi dolduktan sonra temiz bir IP'den (konut veya ISP) manuel olarak giriş yapın. Kısıtlama kalkmıyorsa kimliğinizi hazır tutarak LinkedIn desteğiyle iletişime geçin.

LinkedIn scraping için en iyi proxy türü hangisidir?Girişe bağlı

Giriş yapmadan herkese açık sayfaları scraping yapmak için rotasyonlu veri merkezi proxy'leri iyi çalışır. Bir hesaba giriş yaparak scraping yapmak içinse konut proxy'leri kullanın — hesap başına bir tane. FineProxy'nin veri merkezi havuzu (100.000 IP), hacim ve hız gerektiren büyük çaplı kamusal veri toplama işleri için sağlam bir tercihtir.

Rehber

LinkedIn sizi nasıl yakalar — ve buna karşı ne yapmalısınız

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

LinkedIn, otomasyon konusunda hoşgörülü değildir. İster outreach kampanyaları yürütüyor olun, ister potansiyel müşteri verisi çekiyor olun, ister yalnızca platformun kullanılamadığı bir bölgeden hesabınıza erişmeye çalışıyor olun — bir noktada kısıtlamalarla karşılaşırsınız. İşte gerçekte neler olduğu ve proxy'lerin nasıl yardımcı olduğu.

Kalıp sorunu

LinkedIn yalnızca eylemlerinizi saymaz. Nasıl davrandığınızı da takip eder. Tıklama hızınız, bağlantı istekleri arasındaki süre, sayfada nasıl gezindiğiniz, kaydırma yapıp yapmadığınız ya da doğrudan «Bağlan» düğmesine atlayıp atlamadığınız. Davranışınız mekanik görünüyorsa, günde 20 bağlantı bile bir uyarı tetikleyebilir.Sorun yaşadığınızın erken belirtileri: zorla çıkış yapılması, «kimliğinizi doğrulayın» istemleri, sebepsiz yere sona eren oturumlar. Bunlar hata değildir — LinkedIn'in yavaşlamanızı söyleme biçimidir.

IP adresiniz neden önemlidir

LinkedIn, veri merkezlerine bağlı IP aralıklarının listelerini tutar. IP'niz bilinen bir barındırma sağlayıcısına aitse platform, bu adresten gelen her eyleme ekstra şüpheyle yaklaşır. Bir veri merkezi IP'sini herhangi bir otomasyonla birleştirdiğinizde, 403 hatası veya hesap kısıtlamasını adeta davet etmiş olursunuz.Bu yüzden konut proxy'leri hesap aktivitesi içeren her şey için varsayılan tercih olarak öne çıkar. Normal ev bağlantıları gibi göründükleri için LinkedIn'in onları işaretlemesi için bir neden yoktur.Bununla birlikte, veri merkezi proxy'leri tamamen işe yaramaz değildir. Herkese açık iş ilanlarını veya şirket sayfalarını scraping yapmak gibi hesaba giriş gerektirmeyen görevlerde, döndürdüğünüz sürece veri merkezi IP'leri gayet iyi çalışır. FineProxy, yüzlerce kullanıcıyla paylaşılmayan özel veri merkezi IP'leri sunar ve bu gerçek anlamda bir fark yaratır.

Göreviniz için doğru proxy'yi seçmek

Potansiyel müşteri bulma ve iletişim için — her hesaba bir statik konut IP'si atanmalıdır. Paylaşım yok, değişiklik yok. LinkedIn hesabınızı bir konuma bağlar ve New York'tan Singapur'a ani bir geçiş anında işaretlenmenize neden olur.Büyük çaplı scraping için — dönen proxy'lerle her 200-300 istekte bir IP değiştirin. Veri merkezi proxy'leri bu iş için hızlı ve ekonomiktir. FineProxy'nin 100.000 veri merkezi IP'sinden oluşan havuzu size bolca hareket alanı sağlar.Kısıtlı bölgelerden LinkedIn'e erişim için — herhangi bir konumdan LinkedIn'i açacak bir proxy işe yarar. Platformun kullanılabilir olduğu bir ülkede sunucu seçin. FineProxy'nin ISP proxy'leri burada mükemmel bir seçenektir çünkü veri merkezi hızlarının kararlılığını gerçek internet sağlayıcılarına ait IP adresleriyle birleştirir.

Tarayıcı parmak izini unutmayın

Temiz bir IP tek başına yeterli değildir. LinkedIn tarayıcı parmak izinizi de inceler — User-Agent dizesi, HTTP başlıkları, ekran çözünürlüğü, saat dilimi ve dil ayarları. Parmak iziniz proxy'nizin coğrafi konumuyla eşleşmiyorsa veya varsayılan bir headless tarayıcı imzası gibi görünüyorsa, konut IP'sinde bile işaretlenirsiniz. Antidetect tarayıcılar kullanın veya otomasyon aracınızın (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper vb.) proxy konumunuzla örtüşen gerçekçi başlıklar gönderdiğinden emin olun. FineProxy'nin proxy'leri tüm büyük LinkedIn otomasyon platformlarıyla sorunsuz çalışır, dolayısıyla IP tarafı hallolmuştur — yalnızca kurulumunuzun geri kalanının eşleştiğinden emin olun.

Isınma kuralı

Yeni veya uzun süredir kullanılmayan hesapların bir hazırlık dönemine ihtiyacı vardır. Yeni bir hesabı bir otomasyon aracına bağlayıp ilk gün 100 istek göndermeyin. Manuel başlayın — gezinin, birkaç gönderi beğenin, elle 5-10 bağlantı isteği gönderin. 2-3 hafta içinde kademeli olarak artırın. LinkedIn mevcut aktivitenizi geçmişinizle karşılaştırır; bu nedenle sıfırdan agresif otomasyona ani bir sıçrama, kısıtlamaya uğramanın en hızlı yoludur.

Bir proxy, bir hesap

Bu, çoklu hesap yönetiminin en önemli kuralıdır. Her LinkedIn hesabının kendine özel bir IP'ye ihtiyacı vardır. İki hesap aynı IP'yi paylaşırsa LinkedIn bunları birbirine bağlar — biri yasaklanırsa diğeri de aynı akıbete uğrar.