Anthropic’in kullanım politikası birden fazla organizasyona sahip olmayı açıkça yasaklamamaktadır. Her organizasyon, kendi faturalandırması ve API anahtarlarına sahip meşru bir hesaptır. Önemli olan, her organizasyonun Anthropic’in Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına bireysel olarak uymasıdır — kötüye kullanım yok, politika ihlali yok. Bununla birlikte, Anthropic kendi takdirine bağlı olarak sınırlamalar uygulama hakkını saklı tutar; bu nedenle bağlantılı organizasyonlar arasındaki aktivite aşırı ölçekte kasıtlı bir atlatma gibi görünürse her zaman bir risk vardır. Gerçek iş yükleriyle birkaç paralel organizasyon çalıştıran çoğu ekip için bu standart bir ölçeklendirme yaklaşımıdır.