Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

Claude için proxy

Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Bir Claude kuruluşu için bir özel ABD IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

API ve ajan erişimi

FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.

7heGoatCR7Dieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Şirketimiz SEO araştırması, sosyal medya yönetimi, rakip analizi ve otomatik görevler için proxy’lere büyük ölçüde güveniyor. FineProxy, görevlerimizi verimli biçimde yürütmemize yardımcı olan çok çeşitli hızlı, güvenli ve son derece anonim proxy’ler sunarak ekibimiz için adeta kurtarıcı oldu. Kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde birden fazla proxy’yi zahmetsizce yönetmek kolay. Geçmişte denediğimiz diğer proxy sağlayıcılarının aksine FineProxy, faaliyetlerimiz için kritik önem taşıyan istikrarlı hız ve çalışma süresini koruyor. İşletme düzeyinde bir proxy çözümüne ihtiyacınız varsa bu hizmeti denemenizi kesinlikle öneririm!

omkaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Hesap çalıştırma

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kaliteli, hızlı ve istikrarlı çalışan bir proxy; çok mutluyum, tam da ihtiyacım olan şey bu. Ülkemde (Ukrayna) birçok site ve sosyal ağ engelli, artık bu sorun çözüldü. Fiyatlar sevindirici; çok büyük sayıda proxy (1000+) için yalnızca 20 dolar ödüyorum, bundan daha ucuz ve hızlı bir proxy’yi hiçbir yerde bulamazsınız, bu yüzden bu hizmeti size tavsiye ediyorum.

Darya MolchanovaFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Minimum siparişler

Mükemmel proxy’ler saat gibi çalışıyor. Bir yıldır kullanıyorum, sürekli kullanıyorum ve 1.000 tane satın alıyorum.

IvanTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Güzel şey! VPN’e bir alternatif arıyordum ve bunu seçtim. Her şeyden önce hızı çok yüksek; diğer hizmetlerle karşılaştırırsanız bu büyük bir avantaj. İkincisi, bu fiyatı gerçekten seviyorum — 21,9 $ karşılığında 1000 IP, burada olmamın nedeni bu:) Genellikle Avrupa IP’leri satın alıyorum ama aslında Ukrayna, Rusya ve Amerika IP’lerinden oluşan bazı paketler de var. Hizmetiniz için teşekkürler arkadaşlar!

Nicky TickFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Claude'un kademelerinde ne kadar hızlı yükselebilirim?Harcamaya göre

Bu, toplamda Anthropic'e ne kadar harcadığınıza bağlıdır. Çoğu ekip ilk faturalandırma ayında Kademe 2'ye, birkaç ay düzenli kullanımdan sonra da Kademe 3-4'e ulaşır. Mevcut kademenizi Claude Console'da kontrol edin — limitlerinizi ve bir sonraki seviyeye ne kadar yakın olduğunuzu gösterir.

Birden fazla Anthropic organizasyonu çalıştırmaya değer mi?Yoğun kullanım için

Bu sınırlara düzenli olarak takılıyorsanız — kesinlikle. Her kuruluş kendi kotasına sahiptir. Her biri üç ayrı özel proxy üzerinden çalışan üç kuruluş, kapasitenizi üç katına çıkarır. Her kuruluş için ayrı fatura yönetimi gibi bir dezavantajı olsa da ciddi iş yükleri için bu çözüm kısa sürede kendini amorti edecektir.

Birden fazla organizasyon kullanmak Anthropic'in hizmet şartlarını ihlal eder mi?Açıkça yasak değil

Anthropic’in kullanım politikası birden fazla organizasyona sahip olmayı açıkça yasaklamamaktadır. Her organizasyon, kendi faturalandırması ve API anahtarlarına sahip meşru bir hesaptır. Önemli olan, her organizasyonun Anthropic’in Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına bireysel olarak uymasıdır — kötüye kullanım yok, politika ihlali yok. Bununla birlikte, Anthropic kendi takdirine bağlı olarak sınırlamalar uygulama hakkını saklı tutar; bu nedenle bağlantılı organizasyonlar arasındaki aktivite aşırı ölçekte kasıtlı bir atlatma gibi görünürse her zaman bir risk vardır. Gerçek iş yükleriyle birkaç paralel organizasyon çalıştıran çoğu ekip için bu standart bir ölçeklendirme yaklaşımıdır.

Anthropic IP'mi mi yoksa sadece API anahtarımı mı takip ediyor?Kuruluş limitleri

Limitler IP'ye değil, organizasyona bağlıdır. Ancak Anthropic, tek bir IP adresinin 10 farklı organizasyon anahtarı altında istek gönderdiğini görürse bu soru işaretleri yaratabilir. Her organizasyon için ayrı IP kullanmak, işlerin doğal görünmesini sağlar.

Her kademe için gerçek limitler nelerdir?Console'a özel

Anthropic kesin sayıları kamuya açık olarak yayınlamaz — kendi limitlerini bir hesap oluşturduktan sonra Claude Console'da görebilirsiniz. Bu limitler modele (Sonnet ve Opus gibi) ve kademeye göre değişir. 1. kademe oldukça kısıtlıyken, 4. kademe çok daha cömerttir. 4. kademenin ötesinde özel limitler için satış ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir.

token başına ödemek yerine Claude Max kullanabilir miyim?Evet

Kullanım şekliniz uygunsa evet, mümkündür. Aylık $200'lık plan, web arayüzü ve Claude CLI üzerinden sınırsız konuşma hakkı sunar. Topluluk proxy araçları bunu bir API olarak dışa açabilir. İşin püf noktası: bu plan tek bir kullanıcı için tasarlanmıştır, yanıt hızı değişkenlik gösterir ve Anthropic koşulları değiştirebilir. Ekip kullanımı ve büyük hacimler için, birden fazla organizasyona sahip doğrudan API erişimi çok daha güvenilirdir.