Claude için proxy
Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Bir Claude kuruluşu için bir özel ABD IP'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
- Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
API ve ajan erişimi
FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.
Şirketimiz SEO araştırması, sosyal medya yönetimi, rakip analizi ve otomatik görevler için proxy’lere büyük ölçüde güveniyor. FineProxy, görevlerimizi verimli biçimde yürütmemize yardımcı olan çok çeşitli hızlı, güvenli ve son derece anonim proxy’ler sunarak ekibimiz için adeta kurtarıcı oldu. Kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde birden fazla proxy’yi zahmetsizce yönetmek kolay. Geçmişte denediğimiz diğer proxy sağlayıcılarının aksine FineProxy, faaliyetlerimiz için kritik önem taşıyan istikrarlı hız ve çalışma süresini koruyor. İşletme düzeyinde bir proxy çözümüne ihtiyacınız varsa bu hizmeti denemenizi kesinlikle öneririm!
Hesap çalıştırma
FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.
Kaliteli, hızlı ve istikrarlı çalışan bir proxy; çok mutluyum, tam da ihtiyacım olan şey bu. Ülkemde (Ukrayna) birçok site ve sosyal ağ engelli, artık bu sorun çözüldü. Fiyatlar sevindirici; çok büyük sayıda proxy (1000+) için yalnızca 20 dolar ödüyorum, bundan daha ucuz ve hızlı bir proxy’yi hiçbir yerde bulamazsınız, bu yüzden bu hizmeti size tavsiye ediyorum.
Minimum siparişler
Mükemmel proxy’ler saat gibi çalışıyor. Bir yıldır kullanıyorum, sürekli kullanıyorum ve 1.000 tane satın alıyorum.
Güzel şey! VPN’e bir alternatif arıyordum ve bunu seçtim. Her şeyden önce hızı çok yüksek; diğer hizmetlerle karşılaştırırsanız bu büyük bir avantaj. İkincisi, bu fiyatı gerçekten seviyorum — 21,9 $ karşılığında 1000 IP, burada olmamın nedeni bu:) Genellikle Avrupa IP’leri satın alıyorum ama aslında Ukrayna, Rusya ve Amerika IP’lerinden oluşan bazı paketler de var. Hizmetiniz için teşekkürler arkadaşlar!
Claude'un kademelerinde ne kadar hızlı yükselebilirim?Harcamaya göre
Bu, toplamda Anthropic'e ne kadar harcadığınıza bağlıdır. Çoğu ekip ilk faturalandırma ayında Kademe 2'ye, birkaç ay düzenli kullanımdan sonra da Kademe 3-4'e ulaşır. Mevcut kademenizi Claude Console'da kontrol edin — limitlerinizi ve bir sonraki seviyeye ne kadar yakın olduğunuzu gösterir.
Birden fazla Anthropic organizasyonu çalıştırmaya değer mi?Yoğun kullanım için
Bu sınırlara düzenli olarak takılıyorsanız — kesinlikle. Her kuruluş kendi kotasına sahiptir. Her biri üç ayrı özel proxy üzerinden çalışan üç kuruluş, kapasitenizi üç katına çıkarır. Her kuruluş için ayrı fatura yönetimi gibi bir dezavantajı olsa da ciddi iş yükleri için bu çözüm kısa sürede kendini amorti edecektir.
Birden fazla organizasyon kullanmak Anthropic'in hizmet şartlarını ihlal eder mi?Açıkça yasak değil
Anthropic’in kullanım politikası birden fazla organizasyona sahip olmayı açıkça yasaklamamaktadır. Her organizasyon, kendi faturalandırması ve API anahtarlarına sahip meşru bir hesaptır. Önemli olan, her organizasyonun Anthropic’in Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına bireysel olarak uymasıdır — kötüye kullanım yok, politika ihlali yok. Bununla birlikte, Anthropic kendi takdirine bağlı olarak sınırlamalar uygulama hakkını saklı tutar; bu nedenle bağlantılı organizasyonlar arasındaki aktivite aşırı ölçekte kasıtlı bir atlatma gibi görünürse her zaman bir risk vardır. Gerçek iş yükleriyle birkaç paralel organizasyon çalıştıran çoğu ekip için bu standart bir ölçeklendirme yaklaşımıdır.
Anthropic IP'mi mi yoksa sadece API anahtarımı mı takip ediyor?Kuruluş limitleri
Limitler IP'ye değil, organizasyona bağlıdır. Ancak Anthropic, tek bir IP adresinin 10 farklı organizasyon anahtarı altında istek gönderdiğini görürse bu soru işaretleri yaratabilir. Her organizasyon için ayrı IP kullanmak, işlerin doğal görünmesini sağlar.
Her kademe için gerçek limitler nelerdir?Console'a özel
Anthropic kesin sayıları kamuya açık olarak yayınlamaz — kendi limitlerini bir hesap oluşturduktan sonra Claude Console'da görebilirsiniz. Bu limitler modele (Sonnet ve Opus gibi) ve kademeye göre değişir. 1. kademe oldukça kısıtlıyken, 4. kademe çok daha cömerttir. 4. kademenin ötesinde özel limitler için satış ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir.
token başına ödemek yerine Claude Max kullanabilir miyim?Evet
Kullanım şekliniz uygunsa evet, mümkündür. Aylık $200'lık plan, web arayüzü ve Claude CLI üzerinden sınırsız konuşma hakkı sunar. Topluluk proxy araçları bunu bir API olarak dışa açabilir. İşin püf noktası: bu plan tek bir kullanıcı için tasarlanmıştır, yanıt hızı değişkenlik gösterir ve Anthropic koşulları değiştirebilir. Ekip kullanımı ve büyük hacimler için, birden fazla organizasyona sahip doğrudan API erişimi çok daha güvenilirdir.