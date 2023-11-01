Proxy satın almanın dört yolu. Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
ÖzelKişisel, tek bir IP'den
ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygun
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
Güney Amerika’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
Güney Amerika proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Test notları
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
2011yılından beri proxy hizmeti
Konumlar ve stok
Kaliteli, hızlı ve istikrarlı çalışan bir proxy; çok mutluyum, tam da ihtiyacım olan şey bu. Ülkemde (Ukrayna) birçok site ve sosyal ağ engelli, artık bu sorun çözüldü. Fiyatlar sevindirici; çok büyük sayıda proxy (1000+) için yalnızca 20 dolar ödüyorum, bundan daha ucuz ve hızlı bir proxy’yi hiçbir yerde bulamazsınız, bu yüzden bu hizmeti size tavsiye ediyorum.
Darya MolchanovaFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak
FineProxy.org, güvenilirliği ve farklı amaçlara yönelik proxy çeşitliliğiyle etkileyici. Ülke yelpazesi geniş, bağlantı kolay ve anonimlik garanti ediliyor. Ticari ve kişisel kullanıma uygun.
HanrikSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak
Yük altında hız
Yüksek kaliteli proxy’ler arıyorsanız FineProxy harika bir seçim. Yüksek hız ve kararlı bağlantı beni etkiledi. Müşteri desteği hızlı ve profesyonel çalışıyor. Evet, fiyatlar ortalamanın biraz üzerinde ama bu hizmet seviyesi için makul. Sonuçlardan memnunum.
Oscar CaldwellTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak
FineProxy, dünya genelinde iyi bir sunucu seçeneğine sahip sağlam bir proxy sağlayıcısı. Hizmetlerini birkaç ay boyunca ağırlıklı olarak SEO araçları ve pazar araştırması için kullandım; performans sürekli güvenilir oldu. Bağlantı hızı yüksek ve IP’ler nadiren işaretleniyor veya engelleniyor. Kontrol panellerinde gezinmek kolay, proxy kurulumu ise basit. Müşteri desteği profesyonel ve sorulara hızla yanıt veriyor. Fiyatlandırma yapısı, özellikle toplu paketlerde rekabetçi. Genel olarak FineProxy.org hem kişisel hem de ticari kullanım için mükemmel değer ve güvenilir hizmet sunuyor.
Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.
bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak
En sevdiğim proxy sunucularından biri. Hızlı kurulum. Sınırsız trafik ve son derece yüksek hız sunması sevindirici. Sunucuyu kullandığım altı ay boyunca teknik destek yardım etmekte hiç gecikmedi. Memnunum! Size beş yıldız vereceğim! Hak edilmiş!
irina2827FineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak
Güney Amerika proxy'lerine hangi ülkeler dahildir?Paket üç ülke
Bu paket Arjantin, Brezilya ve Meksika'dan proxy'ler içermektedir. Bu, IP adreslerinin havuzdan rastgele atandığı karma ülke yapısıdır. Belirli bir ülke seçimi mümkün değildir.
Güney Amerika proxy'leri genellikle ne için kullanılır?Yerel kazıma için
Bu proxy'leri; yerel web scraping, bölgesel arama sonuçlarını kontrol etme, sosyal medya ve pazar yerleriyle çalışma ve Latin Amerika bölgelerinden trafik üretme gibi amaçlarla kullanabilirsiniz.
Bu proxy'leri çoklu hesap yönetimi için kullanabilir miyim?Evet
Evet, belirli bir ülke gerekmediğinde Güney Amerika proxy'leri çoklu hesap görevleri için uygundur. IP'ler trafiği ayırmak için havuz genelinde dağıtılmıştır.
Güney Amerika proxy'leri AB veya ABD proxy'lerinden nasıl farklıdır?Temel fark coğrafya
Temel fark, trafik coğrafyasıdır. Bu IP'ler, Latin Amerika bölgelerinin önemli olduğu, rekabetin genellikle daha düşük olduğu ve yerel web sitelerinin farklı davrandığı durumlarda işe yarar.
Güney Amerika proxy'leri internet hızını etkiler mi?Her proxy geciktirir
Her proxy bir yönlendirme adımı ekler, ancak altyapımız 10–40 Gbit/s uplink'lere sahip son nesil AMD Threadripper hostlar üzerine kuruludur; tekil uç noktalar, hedef sitelerin izin verdiği durumlarda ~500 Mbit/s'ye kadar hız sağlar. İsteklerin hızının ve eşzamanlılığın doğru ayarlanması sayesinde, müşterilerimiz pratikte minimum gecikme yaşar.
Canlı Güney Amerika proxy'leri Her 15 dakikada güncellenir
Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Güney Amerika proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.