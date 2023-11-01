SOCKS Proxy

Bu bir sorun olabilir. Bazı uygulamalar SOCKS desteği sunduğunu belirtse de aslında yalnızca 1990'lı yılların başından kalma çok daha eski bir protokol olan SOCKS4 sürümünü kullanır. SOCKS4 kritik özelliklerden yoksundur: UDP desteği yok, kimlik doğrulama yok, uzak DNS çözümlemesi yok ve yalnızca IPv4 desteği var. Aracınız bağlantı kuruyorsa ancak UDP tabanlı özellikler çalışmıyorsa veya kullanıcı adı/şifre ile kimlik doğrulama yapamıyorsanız, yazılım büyük olasılıkla perde arkasında SOCKS4 kullanmaktadır. İlgili yazılımın belgelerini veya ayarlarını kontrol edin ve bir sürüm seçeneği olup olmadığına bakın. FineProxy, geriye dönük uyumluluk sağlamak için SOCKS4 destekler ancak yazılımınız izin verdiği sürece SOCKS5 kullanmanızı öneriyoruz.