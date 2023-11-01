SOCKS Proxy

HTTP proxy'ler web trafiğini anlar. Başlıkları okur, istekleri yorumlar ve tarayıcıda çalışan her şey için mükemmel performans gösterir. Ancak göreviniz web'in dışına çıktığı anda — bir oyun istemcisi, bir VoIP araması, bir torrent uygulaması, özel bir TCP bağlantısı — HTTP proxy'ler yardımcı olamaz. Bunun için tasarlanmamışlardır.
SOCKS5 proxy tam olarak bunun için tasarlandı. OSI modelinin oturum katmanında (Katman 5) çalışır; bu, HTTP’nin bulunduğu uygulama katmanının (Katman 7) altındadır. Yazılımınızın ne yaptığını anlamak yerine, SOCKS5 hedefe bir bağlantı açar ve ham baytları her iki yönde iletir. Web isteği mi, FTP üzerinden dosya transferi mi yoksa UDP üzerinden ses paketleri mi gönderdiğinizi umursamaz. Yazılımınız bir soket açabiliyorsa, SOCKS5 bunu proxy'leyebilir.
UDP desteği neden önemli
SOCKS5 proxy sunucusu ile HTTP proxy arasındaki en büyük teknik fark UDP'dir. HTTP proxy'leri yalnızca TCP bağlantılarını işler. SOCKS5, UDP ASSOCIATE özelliği (RFC 1928'de tanımlanan) aracılığıyla hem TCP'yi hem de UDP'yi destekler.
Bu neden pratikte önemlidir? DNS sorguları genellikle UDP üzerinden iletilir. Çevrim içi oyunlar, gerçek zamanlı iletişimde TCP'den daha hızlı olduğu için oyun verilerini UDP üzerinden gönderir. VoIP ve SIP aramaları ses paketleri için UDP'ye dayanır. Akış protokolleri de medya dağıtımı için sıklıkla UDP kullanır.
HTTP proxy ile bunların tümü ya çalışmaz ya da geçici çözümler gerektirir. SOCKS5 ile ise sorunsuz çalışır — proxy, UDP paketlerini TCP trafiğiyle birlikte aynı bağlantı üzerinden iletir.
FineProxy’nin SOCKS5 implementasyonu tam UDP associated desteği içerir. Bu, SOCKS5 etiketine rağmen yalnızca TCP’yi işleyen eksik bir uygulama değildir — RFC 1928’in tanımladığı şekliyle protokolün eksiksiz bir implementasyonudur.
DNS sızıntısı önleme
İşte çoğu proxy alıcısının işten geçene kadar düşünmediği bir güvenlik ayrıntısı. HTTP proxy üzerinden bağlandığınızda, bilgisayarınız genellikle alan adlarını yerel olarak çözümler — proxy devreye girmeden önce DNS sorgularını ISP’nizin sunucularına gönderir. Bu durumda ISP’niz, asıl bağlantı proxy üzerinden geçse bile ziyaret ettiğiniz her alan adını görür.
SOCKS5 bunu farklı şekilde ele alır. Uzaktan DNS çözümlemesini destekler: uygulamanız alan adını doğrudan proxy sunucusuna gönderir ve sunucu çözümlemeyi kendisi yapar. Yerel ağınız DNS sorgusunu hiç görmez. Bu, birçok kişiyi hazırlıksız yakalayan önemli bir gizlilik açığını kapatır.
SOCKS5 destekleyen çoğu tarayıcı ve uygulama uzak DNS çözümleme seçeneği sunar; ancak bu seçeneğin bazen manuel olarak etkinleştirilmesi gerekir (örneğin Firefox'ta bunun için özel bir ayar bulunmaktadır). Bu özellik protokolde mevcuttur — tek yapmanız gereken istemcinizin bunu kullandığından emin olmaktır.
SOCKS5 ve HTTP: Hangisi ne zaman mantıklı?
HTTP proxy, göreviniz tamamen web tabanlı olduğunda doğru seçimdir. Web sitelerinden veri kazıma, tarayıcı oturumlarını yönetme, web API'lerine erişim — HTTP proxy'leri tüm bunları verimli bir şekilde yönetir ve her tarayıcı ile çoğu HTTP kütüphanesi tarafından yerel olarak desteklenir.
Trafiğiniz web trafiği olmadığında veya UDP’ye ihtiyaç duyduğunuzda bir SOCKS proxy gerekli hale gelir. Proxy üzerinden oyun oynama. Özel TCP protokolleri kullanan otomasyon araçlarını çalıştırma. HTTP’yi yerel olarak desteklemeyen yazılımları bağlama. VoIP trafiğini yönlendirme. HTTP istekleri yerine doğrudan soketler üzerinden iletişim kuran her senaryo bu kapsamdadır.
Benchmark'lar, SOCKS5 bağlantılarının aynı trafiği işleyen HTTP proxy'lere kıyasla 35-50 ms daha düşük gecikme ve -30 daha yüksek verimlilik sağladığını göstermektedir (Dicloak, 2025). Fark, protokolün sadeliğinden kaynaklanır — header ayrıştırma yok, içerik inceleme yok, yalnızca ham veri aktarımı.
FineProxy olarak her proxy'miz her iki protokolü de destekler. HTTP, HTTPS (IP başına bireysel SSL sertifikası ile) ve SOCKS5 — hepsi aynı adres üzerinde kullanılabilir. Uygulamanıza uygun protokolü seçin. Ayrı satın alma veya farklı ürün seviyesi gerekmez.
FineProxy'nin SOCKS5 proxy'leri neleri içerir
UDP ASSOCIATE destekli, RFC 1928 uyumlu tam SOCKS5 desteği. Özel proxy'ler, veri merkezi proxy'leri ve ISP proxy'leri dahil katalogumuzda yer alan her proxy türünde kullanılabilir. Sınırsız bant genişliği, 500 Mbps'ye kadar hız, /21 alt ağ maskesi üzerinden IP beyaz liste kimlik doğrulaması ve isteğe bağlı kullanıcı adı/şifre desteği.
Altyapının sahibi biziz. Bunlar üçüncü taraf bir ağdan kiralanan SOCKS5 uç noktaları değildir — kendi sunucularımız, kendi IP adreslerimiz, kendi temiz ASN'miz.