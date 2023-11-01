Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

SOCKS Proxy

UDP ASSOCIATE, uzaktan DNS çözümleme ve HTTP/HTTPS desteği olan tam RFC 1928 SOCKS5 — aynı IP üzerinde; sınırsız bant genişliği, 500 Mbps'ye kadar hız.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

SOCKS5 proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da SOCKS 5 destekli 1.000 veri merkezi proxy'si satın alın
  • SOCKS5 proxy sunucularımı JSON olarak dışa aktarın
  • Bu proxy hizmetinin izin verilen IP'sini güncelleyin
  • Hizmetimdeki etkin olmayan veya hatalı IP'leri kontrol edin
  • Proxy planlarımın durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

İzlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu proxy sunucusunu iş için ilk günden beri kullanmıyorum. Kullandığım süre boyunca hiçbir şikâyetim olmadı. Bunu yaparken hizmetlerin tam paketini kullanıyorum. Ayrıca bu proxy sunucusunun yüksek güvenilirliğini özellikle belirtmek isterim. Bu proxy sunucusunu tüm arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Fiyatı ortalamanın üzerinde olsa da bu proxy sunucusu fiyatını tamamen hak ediyor.

Lara SmithFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Harika müşteri desteği ve sağlam performans. FineProxy’nin dönen konut IP’leri, bölgesel kısıtlamaları hiç zorlanmadan aşmama yardımcı oldu. Kesinlikle fiyatına değer.

NisargDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Müşteri deneyimi

Buradan ilan siteleri için proxy satın aldım; genel olarak iyi çalışıyorlar, fiyatlar da fena değil. Daha fazla alacağım)

LizaProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
SOCKS5 ile HTTP proxy arasındaki fark nedir?Protokol kapsamı

HTTP proxy’leri uygulama katmanında çalışır ve web trafiğini anlar — header’leri okuyabilir, yanıtları önbelleğe alabilir ve URL’leri filtreleyebilir. SOCKS5 oturum katmanında çalışır ve ham veriyi incelemeden aktarır. Pratik fark şudur: HTTP, web görevleri (gezinme, scraping, API çağrıları) içindir. SOCKS5 herhangi bir protokolü işleyebilir — oyun, VoIP, FTP, torrent, özel TCP/UDP bağlantıları. Yazılımınız bir web tarayıcısı veya HTTP istemcisi değilse, muhtemelen SOCKS5’e ihtiyacınız vardır.

SOCKS5 trafiğimi şifreler mi?Hayır

SOCKS5 protokolünün kendisi şifreleme eklemez — veriyi olduğu gibi iletir. Ancak FineProxy’de, aynı IP üzerinde SOCKS5 ile birlikte HTTPS proxy’mizi de kullanabilirsiniz. Web trafiği için, tam şifreleme sağlayan IP başına SSL sertifikamızla HTTPS proxy’yi kullanın. SOCKS5 üzerinden geçen web dışı trafik için, veriler proxy protokolü tarafından şifrelenmez; ancak kullanılan yazılım kendi şifreleme katmanını kullanabilir (SSH, TLS vb.).

DNS sızıntıları hakkında ne söylenebilir?Uzak DNS

SOCKS5 uzaktan DNS çözümlemesini destekler — alan adları yerel makinenizde değil, proxy sunucusunda çözümlenir. Bu, ISP’nizin hangi alan adlarını ziyaret ettiğinizi göremeyeceği anlamına gelir. SOCKS5 destekleyen çoğu uygulama bunu etkinleştirmenize olanak tanır, ancak bazıları manuel ayar gerektirir. Kontrol etmeye değer — uzaktan DNS çözümlemesi, SOCKS5’in HTTP proxy’lere göre en büyük gizlilik avantajlarından biridir.

Yazılımım "SOCKS" desteklediğini söylüyor ancak belirli bir sürüm belirtmiyor. Bu bir sorun mu?Sürümü kontrol edin

Bu bir sorun olabilir. Bazı uygulamalar SOCKS desteği sunduğunu belirtse de aslında yalnızca 1990'lı yılların başından kalma çok daha eski bir protokol olan SOCKS4 sürümünü kullanır. SOCKS4 kritik özelliklerden yoksundur: UDP desteği yok, kimlik doğrulama yok, uzak DNS çözümlemesi yok ve yalnızca IPv4 desteği var. Aracınız bağlantı kuruyorsa ancak UDP tabanlı özellikler çalışmıyorsa veya kullanıcı adı/şifre ile kimlik doğrulama yapamıyorsanız, yazılım büyük olasılıkla perde arkasında SOCKS4 kullanmaktadır. İlgili yazılımın belgelerini veya ayarlarını kontrol edin ve bir sürüm seçeneği olup olmadığına bakın. FineProxy, geriye dönük uyumluluk sağlamak için SOCKS4 destekler ancak yazılımınız izin verdiği sürece SOCKS5 kullanmanızı öneriyoruz.

SOCKS4 hâlâ kullanmaya değer mi?Yalnızca gerekirse

Yalnızca başka seçeneğiniz olmadığında. SOCKS4 bir legacy protokoldür — yalnızca TCP, kimlik doğrulama yok, uzak DNS yok, IPv6 yok. Yazılımınız SOCKS4 kullanmaya zorluyorsa FineProxy bunu destekleyecektir; ancak SOCKS5'i kullanışlı kılan her şeyi kaybedersiniz: UDP desteği, DNS sızıntısı önleme ve doğru erişim kontrolü. Yeni bir proje için yazılım seçiyorsanız, özellikle SOCKS5 desteklediğinden emin olun. İşlevsellik farkı oldukça büyüktür.

Aynı proxy üzerinde SOCKS5 ve HTTP kullanabilir miyim?Evet

Evet. FineProxy'nin her proxy'si — özel, veri merkezi veya ISP — aynı IP adresi üzerinde HTTP, HTTPS ve SOCKS5 destekler. İhtiyaçlarınıza göre protokoller arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekstra maliyet veya ayrı bir ürün yoktur.

İyi hıza sahip SOCKS5 proxy'yi nereden satın alabilirim?500 Mbps'ye kadar

FineProxy'nin altyapısı, SOCKS5 dahil tüm protokollerde bağlantı başına 500 Mbps'e kadar hız sunar. Her proxy sınırsız bant genişliğiyle gelir — GB başına ekstra bir maliyet yok, hız kısıtlaması yok. İster tekil proxy, isterse toplu paketlerle hacim indirimlerinden yararlanın. Standart yöntemler ve kripto para dahil olmak üzere çeşitli ödeme yöntemleriyle kolayca ödeme yapabilirsiniz.

Rehber

SOCKS5 Proxy: HTTP Yeterli Olmadığında

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

HTTP proxy'ler web trafiğini anlar. Başlıkları okur, istekleri yorumlar ve tarayıcıda çalışan her şey için mükemmel performans gösterir. Ancak göreviniz web'in dışına çıktığı anda — bir oyun istemcisi, bir VoIP araması, bir torrent uygulaması, özel bir TCP bağlantısı — HTTP proxy'ler yardımcı olamaz. Bunun için tasarlanmamışlardır.

SOCKS5 proxy tam olarak bunun için tasarlandı. OSI modelinin oturum katmanında (Katman 5) çalışır; bu, HTTP’nin bulunduğu uygulama katmanının (Katman 7) altındadır. Yazılımınızın ne yaptığını anlamak yerine, SOCKS5 hedefe bir bağlantı açar ve ham baytları her iki yönde iletir. Web isteği mi, FTP üzerinden dosya transferi mi yoksa UDP üzerinden ses paketleri mi gönderdiğinizi umursamaz. Yazılımınız bir soket açabiliyorsa, SOCKS5 bunu proxy'leyebilir.

UDP desteği neden önemli

SOCKS5 proxy sunucusu ile HTTP proxy arasındaki en büyük teknik fark UDP'dir. HTTP proxy'leri yalnızca TCP bağlantılarını işler. SOCKS5, UDP ASSOCIATE özelliği (RFC 1928'de tanımlanan) aracılığıyla hem TCP'yi hem de UDP'yi destekler.

Bu neden pratikte önemlidir? DNS sorguları genellikle UDP üzerinden iletilir. Çevrim içi oyunlar, gerçek zamanlı iletişimde TCP'den daha hızlı olduğu için oyun verilerini UDP üzerinden gönderir. VoIP ve SIP aramaları ses paketleri için UDP'ye dayanır. Akış protokolleri de medya dağıtımı için sıklıkla UDP kullanır.

HTTP proxy ile bunların tümü ya çalışmaz ya da geçici çözümler gerektirir. SOCKS5 ile ise sorunsuz çalışır — proxy, UDP paketlerini TCP trafiğiyle birlikte aynı bağlantı üzerinden iletir.

FineProxy’nin SOCKS5 implementasyonu tam UDP associated desteği içerir. Bu, SOCKS5 etiketine rağmen yalnızca TCP’yi işleyen eksik bir uygulama değildir — RFC 1928’in tanımladığı şekliyle protokolün eksiksiz bir implementasyonudur.

DNS sızıntısı önleme

İşte çoğu proxy alıcısının işten geçene kadar düşünmediği bir güvenlik ayrıntısı. HTTP proxy üzerinden bağlandığınızda, bilgisayarınız genellikle alan adlarını yerel olarak çözümler — proxy devreye girmeden önce DNS sorgularını ISP’nizin sunucularına gönderir. Bu durumda ISP’niz, asıl bağlantı proxy üzerinden geçse bile ziyaret ettiğiniz her alan adını görür.

SOCKS5 bunu farklı şekilde ele alır. Uzaktan DNS çözümlemesini destekler: uygulamanız alan adını doğrudan proxy sunucusuna gönderir ve sunucu çözümlemeyi kendisi yapar. Yerel ağınız DNS sorgusunu hiç görmez. Bu, birçok kişiyi hazırlıksız yakalayan önemli bir gizlilik açığını kapatır.

SOCKS5 destekleyen çoğu tarayıcı ve uygulama uzak DNS çözümleme seçeneği sunar; ancak bu seçeneğin bazen manuel olarak etkinleştirilmesi gerekir (örneğin Firefox'ta bunun için özel bir ayar bulunmaktadır). Bu özellik protokolde mevcuttur — tek yapmanız gereken istemcinizin bunu kullandığından emin olmaktır.

SOCKS5 ve HTTP: Hangisi ne zaman mantıklı?

HTTP proxy, göreviniz tamamen web tabanlı olduğunda doğru seçimdir. Web sitelerinden veri kazıma, tarayıcı oturumlarını yönetme, web API'lerine erişim — HTTP proxy'leri tüm bunları verimli bir şekilde yönetir ve her tarayıcı ile çoğu HTTP kütüphanesi tarafından yerel olarak desteklenir.

Trafiğiniz web trafiği olmadığında veya UDP’ye ihtiyaç duyduğunuzda bir SOCKS proxy gerekli hale gelir. Proxy üzerinden oyun oynama. Özel TCP protokolleri kullanan otomasyon araçlarını çalıştırma. HTTP’yi yerel olarak desteklemeyen yazılımları bağlama. VoIP trafiğini yönlendirme. HTTP istekleri yerine doğrudan soketler üzerinden iletişim kuran her senaryo bu kapsamdadır.

Benchmark'lar, SOCKS5 bağlantılarının aynı trafiği işleyen HTTP proxy'lere kıyasla 35-50 ms daha düşük gecikme ve -30 daha yüksek verimlilik sağladığını göstermektedir (Dicloak, 2025). Fark, protokolün sadeliğinden kaynaklanır — header ayrıştırma yok, içerik inceleme yok, yalnızca ham veri aktarımı.

FineProxy olarak her proxy'miz her iki protokolü de destekler. HTTP, HTTPS (IP başına bireysel SSL sertifikası ile) ve SOCKS5 — hepsi aynı adres üzerinde kullanılabilir. Uygulamanıza uygun protokolü seçin. Ayrı satın alma veya farklı ürün seviyesi gerekmez.

FineProxy'nin SOCKS5 proxy'leri neleri içerir

UDP ASSOCIATE destekli, RFC 1928 uyumlu tam SOCKS5 desteği. Özel proxy'ler, veri merkezi proxy'leri ve ISP proxy'leri dahil katalogumuzda yer alan her proxy türünde kullanılabilir. Sınırsız bant genişliği, 500 Mbps'ye kadar hız, /21 alt ağ maskesi üzerinden IP beyaz liste kimlik doğrulaması ve isteğe bağlı kullanıcı adı/şifre desteği.

Altyapının sahibi biziz. Bunlar üçüncü taraf bir ağdan kiralanan SOCKS5 uç noktaları değildir — kendi sunucularımız, kendi IP adreslerimiz, kendi temiz ASN'miz.