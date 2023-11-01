İspanya Proxy

Bazen. Havayolları bölgeye göre fiyatlandırma yapar — Güney Avrupa IP'leri, özellikle Avrupa rotalarında ABD'ye kıyasla genellikle daha düşük fiyatlar gösterir. Uzun mesafe uçuşlarda 200$+ tasarruf belgelenmiştir. Ancak sonuç kesin değildir: bazı rotalarda hiç fark olmaz ve kartınızın düzenlendiği ülke, ödeme sırasında IP tabanlı fiyatlandırmayı geçersiz kılabilir. Bölgeler arası fiyat karşılaştırması için en iyisidir. Kartınız eşleşmiyorsa gerçek rezervasyon için daha az güvenilirdir.