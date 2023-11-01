場合によります。航空会社は地域によって価格を変えています — 南欧のIPは、特にヨーロッパ路線において米国よりも安い運賃が表示されることが多いです。長距離路線で$200以上の差が報告された例もあります。ただし確実ではありません。路線によっては差額がゼロのこともありますし、決済時にカードの発行国が運賃を上書きする場合もあります。地域間の価格比較には最適ですが、カードの発行国が一致しない場合は実際の予約には不向きです。