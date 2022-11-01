最終更新日： 2026年1月5日 印刷

より安全なインターネットのために：不正利用防止への取り組み

ご訪問いただいた皆様へ

FineProxyは、より安全なインターネット環境の実現に取り組んでいます。当社のサービスを違法または有害な活動に使用することは一切認めておりません。これには、不正アクセスの試み、決済詐欺（「カーディング」）、ブルートフォース攻撃やクレデンシャルスタッフィング攻撃、マルウェアの配布、その他あらゆる悪意のある行為が含まれます。このような活動は、当社の 利用規約.

当社はセキュリティ管理と監視体制を継続的に強化し、不正利用の検出ならびにお客様および第三者の保護に努めています。いかなるプロバイダーも不正利用を完全に防止することを保証することはできませんが、当社は報告を真摯に受け止め、不正利用が確認された場合は迅速に対応いたします。

当社のIPアドレスが不審な活動に関与していると思われる場合、または当社ネットワークを発信元とする不正行為の被害を受けた場合は、できるだけ早くご報告ください。セキュリティチームへはメールでご連絡いただけます：

[email protected]

または、サポートシステムからチケットを送信してください：

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

迅速な調査のため、関連する詳細情報をできる限りご提供ください（例：タイムゾーン付きのタイムスタンプ、対象IPアドレス、宛先ホスト、ログ、参照IDなど）。

当社はすべての報告を確認し、さらなる不正利用の防止およびサービスのセキュリティ向上のために適切な措置を講じます。

より安全なインターネットの実現にご協力いただき、ありがとうございます。