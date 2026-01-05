SIGNALER UN ABUS

En vigueur au 5 janvier 2026 Imprimer

Pour un Internet plus sûr : notre engagement contre les abus

Chers visiteurs,

Chez FineProxy, nous engageons à contribuer à un Internet plus sûr. Nous n’autorisons pas l’utilisation de nos Services à des fins illégales ou nuisibles, y compris les tentatives d’accès non autorisé, la fraude au paiement (« carding »), les attaques par force brute ou credential stuffing, la distribution de logiciels malveillants, ou tout autre comportement malveillant. De telles activités sont strictement interdites en vertu de nos Conditions d’utilisation.

Nous améliorons en permanence nos contrôles de sécurité et notre surveillance afin de détecter les abus et de protéger aussi bien nos clients que les tiers. Bien qu’aucun fournisseur ne puisse garantir qu’aucune utilisation abusive ne se produira jamais, nous prenons chaque signalement au sérieux et agissons rapidement dès qu’un abus est identifié.

Si vous pensez que nos adresses IP ont été impliquées dans une activité suspecte, ou si vous avez été victime d’un abus provenant de notre réseau, veuillez nous le signaler dans les meilleurs délais. Vous pouvez contacter notre équipe de sécurité par e-mail :

[email protected]

ou soumettre un ticket via notre système de support :

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Afin de nous aider à mener une enquête efficace, veuillez inclure tout détail pertinent dont vous disposez (par exemple : horodatages avec fuseau horaire, adresse IP concernée, hôte destination, journaux et éventuels identifiants de référence).

Nous examinons chaque signalement et prenons les mesures appropriées pour prévenir toute utilisation abusive ultérieure et renforcer la sécurité de nos Services.

Merci de contribuer à rendre Internet plus sûr.