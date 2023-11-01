Services complémentaires

En vigueur au 17 août 2026 Imprimer

En complément des forfaits proxy standard, FineProxy propose un ensemble de services optionnels destinés aux clients ayant des exigences techniques spécifiques. Ces services incluent l’assemblage de listes IP personnalisées, l’optimisation GEO à l’aide de bases de données tierces, la validation d’accès pour des ressources spécifiques et l’extension des limites de connexion.

Cette liste n’est pas exhaustive — nous sommes ouverts à toute personnalisation supplémentaire sur demande.

Tout service complémentaire peut être demandé via le système de tickets dans votre espace personnel.

Si vous êtes un client entreprise et avez besoin d’une solution entièrement personnalisée de niveau professionnel, nous proposons également des offres proxy Business et Enterprise adaptées aux besoins de votre société : https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Optimisation du package proxy (liste d’IP personnalisée) — 100 $ (unique)#

Service de traitement manuel et personnalisé des listes de proxies selon les exigences du client.

Cas d’usage les plus courants : un client achète 2, 3 ou 5 packs dont certaines IP se chevauchent, et il souhaite obtenir des listes entièrement uniques pour chaque service. Autre cas fréquent : le client a déjà utilisé certains proxies auparavant et nous transmet une liste d’IP qui ne doivent pas figurer dans son nouveau service.

Ce qui est inclus :

Suppression des IP en double entre plusieurs packs achetés

Création de listes IP totalement distinctes pour chaque pack, sans aucun chevauchement

Exclusion d’IP spécifiques fournies par le client (par exemple, des IP déjà utilisées précédemment)

Livraison unique et définitive d’une liste IP personnalisée conforme aux critères du client

Non inclus :

Ré-optimisation après modification ou actualisation de la liste de proxies par le client

Ajustements réguliers/récurrents chaque mois

Toute garantie sur les commandes futures (chaque nouvelle commande constitue une prestation distincte)

2. Optimisation GEO par base de données de géolocalisation personnalisée — 100 $ (unique)#

Ce service s’adresse aux clients souhaitant une sélection d’IP basée sur leur propre base GEO, différente de la base de géolocalisation standard de FineProxy.

Nous vérifions notre pool de proxies par rapport à la base GEO du client et sélectionnons uniquement les IP correspondant au pays ou à la liste de pays requis. Il est également possible de créer un package GEO mixte, par exemple 700 IP des États-Unis et 300 IP d’Europe au sein d’un même service.

Ce qui est inclus :

Vérification complète de notre pool d’IP dans la base GEO du client

Sélection d’IP pour un pays cible unique

Sélection d’IP pour plusieurs pays cibles

Création de packages GEO mixtes (par exemple, N IP du pays A + M IP du pays B)

Non inclus :

Vérification continue dans la base GEO du client après livraison

Re-vérifications automatiques après mises à jour côté client

Tout re-tri ultérieur du même package (cela ferait l’objet d’une nouvelle demande payante)

3. Sélection d’IP pour un site ou une ressource spécifique — 60 $ (unique)#

Le client fournit un site web ou une page spécifique. Nous exécutons un vérificateur pour identifier les IP proxy ayant accès à ce site. Sur la base des résultats, nous constituons une liste personnalisée pour le client.

Ce qui est inclus :

Vérification automatisée unique de l’accès au site ou à la page spécifié(e)

Sélection des IP qui ouvrent le site avec succès au moment du test

Livraison d’une liste d’IP filtrée et prête à l’emploi pour le client

Non inclus :

Surveillance à long terme de la disponibilité de ce site

Nouvelles vérifications après modification de la protection du site ou blocage de certaines IP

Garanties que l’accès restera inchangé à l’avenir

4. Fractionnement de forfait — 80 $ (paiement unique)#

Fractionnement d’un forfait proxy existant en plusieurs parties.

Ce qui est inclus :

Division d’un forfait existant en 2, 3, 5 ou 10 parties

Travaux techniques de fractionnement et mise à disposition des listes/services séparés

Respect d’une taille minimale pour chaque partie, qui ne peut être inférieure au plus petit forfait disponible sur le site

Non inclus :

Tout rééquilibrage ou regroupement ultérieur si le client souhaite un autre schéma de répartition

Fusion de forfaits ou conversion vers d’autres plans tarifaires

Règles importantes pour les services 1 à 4#

Ces quatre services sont des assemblages d’IP personnalisés.

L’option standard de « renouvellement de la liste de proxies » ne s»applique pas à ces services.

Si le client actualise ou modifie la liste de proxies dans le panneau, la configuration personnalisée est perdue.

Le paiement est unique pour chaque opération.

5. Proxies dédiés pour une ressource spécifique — +50 % sur le prix du package (mensuel)#

Le client utilise les proxies de son forfait, mais souhaite qu’une ressource spécifique (par exemple, Twitch ou Steam) sur ces IP soit réservée exclusivement à son usage.

Ce qui est inclus :

Réservation des IP afin que la ressource indiquée ne soit pas utilisée par d’autres clients sur les mêmes IP

Maintien mensuel de cette exclusivité pour la ressource choisie

Non inclus :

Statut « personnel » complet pour l»ensemble des services possibles sur ces IP (seule la ressource désignée est réservée)

Transfert automatique de cette option vers de nouveaux forfaits ou d’autres forfaits sans commande supplémentaire

6. Support UDP#

La prise en charge du protocole UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) peut être ajoutée à tout abonnement. Une fois activée, le trafic UDP est pris en charge via SOCKS5.

L’activation du support du protocole UDP entraîne une majoration de 50 % du tarif du service, applicable pendant toute la durée durant laquelle le support UDP reste actif.

Le support du protocole UDP est proposé en tant que service complémentaire et nécessite une activation manuelle via le système de tickets.

7. Connexions simultanées supplémentaires — $0.03 par connexion (mensuel)#

Connexions simultanées supplémentaires au-delà de la limite standard.

Ce qui est inclus :

Connexions simultanées supplémentaires par blocs de 500 connexions

Exemple de tarification : 30 $ pour 1 000 connexions

Facturation mensuelle conjointement avec le service principal

Services gratuits#

8. Exclusion d’adresses IP — gratuit dans les 24 heures suivant l’achat#

Dans les 24 heures suivant l’achat, le client peut envoyer :

Une liste d’IP à exclure

ou

ou Une liste d’IP à conserver

Les IP exclues sont remplacées par d’autres IP du pool conformément au tarif.

9. Exclusion de sous-réseau (/24) — gratuit dans les 24 heures suivant l’achat#

Dans les 24 heures suivant l’achat, le client peut envoyer une liste de sous-réseaux /24 à exclure ou à conserver.

Les IP exclues sont également remplacées par d’autres IP du pool conformément au tarif.

Limite : les services 8 et 9 ne peuvent être utilisés que 2 fois maximum après l’achat.