NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy Amérique du Nord

Proxies IPv4 statiques fiables en Amérique du Nord — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9 % de disponibilité, trafic illimité

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP de centre de données en Amérique du Nord et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche taux de réussite d’aujourd’hui pour mon North American trafic proxy
  • Renouvelle tous les services expirant cette semaine, à moins de $200
  • Fais tourner mon IPs lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte le latest liste de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

Cette application a rendu mon entreprise sur Internet fluide, aucun suivi et aucun piratage n'a été constaté, mes emplacements ont été rendus privés.

Ay LinPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Tout, depuis l’essai initial jusqu’à l’appoint du solde, se déroule sans friction. Les prix de ces proxys FAI européens de haute qualité sont très compétitifs. Il est difficile de trouver des adresses IP aussi propres avec une facturation transparente de nos jours.

yuan zhangDieg, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission de maintenir Internet gratuit et sûr. Leurs options de centre de données sont bon marché et offrent une bande passante illimitée.

Nemanja DuricSaasHub, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Qu'est-ce que les proxies Amérique du Nord ?Les proxies Amérique

Les proxies Amérique du Nord sont des points de terminaison proxy situés aux États-Unis ou au Canada. Ils attribuent à votre application une IP locale au niveau du pays, vous permettant de tester les vitrines régionales, les tarifs, la logique de livraison et les contenus multimédias géo-restreints, avec des sessions stables et des performances prévisibles — toujours dans le respect des conditions d'utilisation des sites et de la législation locale.

Comment fonctionnent les proxies Amérique du Nord ?Un proxy se

Un proxy se place entre votre client et le site destination, relayant les requêtes et les réponses via une IP américaine ou canadienne. Votre véritable IP reste masquée tandis que le HTTPS demeure chiffré de bout en bout entre votre client et le site web. FineProxy propose trois gammes incluant des localisations nord-américaines : IPv4 Datacenter statiques — rapides et économiques pour les lectures répétées et les API. IPv4 ISP statique (résidentiel statique) — IP annoncées par des FAI grand public pour des flux similaires à ceux d'un utilisateur réel (connexion/panier/paiement). Datacenter rotatifs — rotation par requête pour la collecte à grande échelle en lecture seule. Tous les forfaits incluent une bande passante illimitée, une activation instantanée, le support HTTP/HTTPS/SOCKS5 (UDP sur demande) et une API REST unique.

Quels pays sont inclus dans les offres Amérique du Nord ?États-Unis et Canada

États-Unis et Canada.

Comment les proxies Amérique du Nord renforcent-ils la sécurité et la confidentialité ?Nous exploitons notre

Nous exploitons notre propre matériel et nos plages IPv4 en propre (non revendues), visons une disponibilité de 99.9 %, prenons en charge l'autorisation par liste blanche d'IP et/ou par identifiant/mot de passe, et n'enregistrons aucun contenu de trafic. Nous bloquons également les ports de messagerie et l'accès aux domaines gouvernementaux afin de maintenir un réseau propre et conforme.

Les proxies Amérique du Nord affectent-ils la vitesse de connexion ?Tout proxy ajoute

Tout proxy ajoute un saut de routage, mais notre infrastructure repose sur des serveurs AMD Threadripper dernière génération dotés de liaisons montantes de 10 à 40 Gbit/s ; chaque point de terminaison peut atteindre environ 500 Mbit/s lorsque les sites cibles le permettent. En pratique, nos clients constatent un surcoût de latence minimal avec un rythme et une concurrence correctement configurés.

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Amérique du Nord — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
172 en ligne·Besoin de plus ? →
98.182.147.97:4145
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h auparavant
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h auparavant
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h auparavant
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 h auparavant
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 h auparavant
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 h auparavant
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 h auparavant
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 h auparavant
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 h auparavant
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 h auparavant
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h auparavant
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h auparavant
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
986 Kbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h auparavant
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h auparavant
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
806 Kbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
885 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
888 Kbps
100.0%
1 h auparavant
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
889 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h auparavant
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 h auparavant
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h auparavant
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h auparavant
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
887 Kbps
100.0%
1 h auparavant
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h auparavant
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 h auparavant
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
445 Kbps
36.0%
1 h auparavant
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 h auparavant
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 h auparavant
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