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Proxy Telegram

Proxies datacenter statiques et ISP pour Telegram : SOCKS5/HTTPS, attribution IP dédiée par compte, trafic illimité, conçus pour le scraping et la gestion de groupes.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour Telegram.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un IP dédiée en Allemagne pour Telegram et autorisez 203.0.113.7
  • Affiche quel service proxy a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Renouvelle chaque service proxy qui expire cette semaine, à moins de $200
  • Remplace l’IP attribuée à mon groupe de comptes européen lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Exporte mon actuel listes de proxys au format JSON
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

J'utilise ce service depuis plus de cinq ans pour mes projets de récupération de données, et c'est excellent. Ils offrent des adresses IP rotatives, des performances rapides et contrairement à de nombreux autres proxys, ils ne sont pas bloqués sur les plateformes de réseaux sociaux.

AliceDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Proxy utilisé depuis 2 mois et entièrement satisfait, IP propre, non bloquée, bon support. Très adapté pour gérer plusieurs comptes en même temps !

phuongheocon98Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Minimums de commande

J'achète des paquets mini-proxy uniquement ici ! C’est très pratique pour travailler en cercle serré ! Et cela n’a aucun sens de payer trop cher pour ce dont vous n’avez pas besoin ! Tarif avantageux, prix le plus bas et travail sans échec !

Asmik RolinPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Bonjour ! Je cherchais depuis longtemps un grand nombre de proxys à un prix abordable. J'ai fini par les trouver sur fineproxy.org. Avant, je payais dix fois plus cher. Après un mois, tout fonctionne toujours. Merci pour votre service !

MaksymTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Assistance

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Quelle est la différence entre les proxies SOCKS5 et MTProto ?SOCKS5 est un

SOCKS5 est un protocole polyvalent qui achemine tout votre trafic via un serveur proxy, tandis que le proxy MTProto utilisé par Telegram est le protocole de chiffrement propre à l’application, conçu spécifiquement pour la messagerie sécurisée. SOCKS5 fonctionne avec toutes les applications et tous les outils, y compris Telegram, les navigateurs et les bots, alors que MTProto ne fonctionne qu'au sein des clients Telegram. Les proxies MTProto ne gèrent que le trafic Telegram et incluent une couche de chiffrement optimisée pour cette application. Ils ne sont pas interchangeables — SOCKS5 offre une flexibilité plus large, MTProto est réservé à Telegram uniquement.

Fournissez-vous des proxies MTProto pour Telegram ?FineProxy se concentre

FineProxy se concentre sur les proxies SOCKS5 et HTTPS entièrement chiffrés plutôt que sur MTProto. Un proxy SOCKS5 haute vitesse pour Telegram avec authentification (nom d'utilisateur et mot de passe) fonctionne parfaitement avec l'application et d'autres plateformes, tandis que MTProto est limité à Telegram uniquement. Les connexions SOCKS5 et HTTPS sont chiffrées de bout en bout et plus faciles à intégrer dans les outils d'automatisation, les clients API ou les logiciels de bureau. Elles vous permettent également d'utiliser un seul proxy pour plusieurs plateformes au lieu d'une seule application. Dans la plupart des cas concrets, un proxy SOCKS5 de haute qualité est plus stable et plus sécurisé qu'un serveur MTProto public.

Puis-je utiliser vos proxys à la place de MTProto ?Oui

Oui, absolument. Les proxies SOCKS5 et HTTPS de FineProxy sont entièrement compatibles avec Telegram et peuvent remplacer MTProto dans tous les scénarios pratiques. La connexion reste chiffrée de bout en bout, et les performances sont souvent supérieures grâce à une infrastructure datacenter optimisée. Vous pouvez également utiliser le même proxy dans les navigateurs, les bots et d'autres outils d'automatisation — ce que MTProto ne permet pas. Cela fait de SOCKS5 et HTTPS une option plus flexible et fiable, tant pour Telegram que pour les workflows multi-plateformes.

Vos proxies fonctionnent-ils avec les bots Telegram ?Oui

Oui, les proxies SOCKS5 de FineProxy’s fonctionnent avec tous les principaux bots Telegram et frameworks d'automatisation. Pour les développeurs recherchant le proxy le plus rapide pour les requêtes API Telegram, notre infrastructure datacenter offre une faible latence et des temps de réponse constants. Vous pouvez générer des listes de proxies dans le format de votre choix grâce au constructeur de listes — CSV, TXT, JSON ou via API. Chaque proxy fonctionne sur l'infrastructure IPv4 propre à FineProxy avec un trafic illimité et un uptime stable, garantissant des performances de bot constantes même pour les tâches à grande échelle.

Vos proxies sont-ils compatibles avec Telethon, Pyrogram et les autres bibliothèques d'automatisation Telegram ?Oui

Oui, les proxies SOCKS5 et HTTPS de FineProxy s'intègrent parfaitement avec Telethon, Pyrogram, Aiogram et les autres bibliothèques Python populaires pour Telegram. Ces frameworks prennent nativement en charge SOCKS5 via les packages python-socks ou PySocks — il suffit de transmettre l'hôte du proxy, le port et les identifiants dans le constructeur du client. Pour Telethon, utilisez le paramètre proxy dans TelegramClient() ; pour Pyrogram, configurez le dictionnaire proxy dans Client(). Les proxies datacenter statiques ou ISP sont les plus adaptés ici car ils maintiennent des sessions persistantes et réduisent les boucles de ré-authentification. Attribuez une IP statique par compte, maintenez vos dépendances à jour, et votre pipeline d'automatisation fonctionnera de manière fiable à grande échelle.

Puis-je les utiliser pour plusieurs comptes Telegram ?Techniquement oui, mais

Techniquement oui, mais nous recommandons d'attribuer une IP statique par compte Telegram afin de maintenir la stabilité des sessions et de minimiser les demandes de vérification de connexion. Cette approche isole l'activité entre les comptes et contribue à préserver une meilleure réputation IP au fil du temps. Pour les déploiements à grande échelle, utilisez des sous-réseaux ou des listes de proxies distincts par groupe de comptes.

Y a-t-il un risque d'être bloqué par Telegram ?Tout type

Tout type de proxy comporte un certain risque de limitations temporaires ou de bannissements, en fonction du comportement de l'utilisateur. FineProxy fournit des proxies IPv4 propres et privés, mais une utilisation responsable est essentielle : évitez le spam, l'automatisation agressive ou les changements fréquents de localisation. Le risque dépend davantage de votre manière d'opérer que du proxy lui-même.

Dois-je configurer quelque chose dans Telegram ?Oui

Oui, ouvrez la section « Réseau et proxy » de Telegram, sélectionnez SOCKS5 et saisissez l»IP, le port et les identifiants de votre proxy. Vous pouvez également utiliser tout logiciel prenant en charge les proxies, comme les frameworks d'automatisation ou les clients basés sur navigateur. Une fois connecté, Telegram achemine tout le trafic via le serveur FineProxy choisi avec une prise en charge complète d'IPv4.

Guide

Proxys pour Telegram : guide pratique pour la gestion de groupes et les données publiques

Mis à jour 16 Aug 2026 · 3 min de lecture · Équipe réseau FineProxy

Utiliser Telegram à grande échelle — analyse d'audience, scraping de données publiques, invitations d'utilisateurs ou gestion de nombreux groupes — nécessite une infrastructure proxy fiable et des workflows cohérents. Pour les équipes recherchant le meilleur proxy pour Telegram chez FineProxy, nous fournissons des proxies datacenter statiques, des proxies ISP statiques et des proxies datacenter rotatifs sur des plages IPv4 et du matériel appartenant à FineProxy. Tous les nœuds fonctionnent sur AMD Threadripper dans des installations Tier-III/IV avec des liaisons montantes de 10 à 40 Gbit/s, un uptime de 99.9 % et un trafic illimité ; les offres ne diffèrent que par la concurrence, ce qui vous permet de faire évoluer le débit de manière prévisible.

Types de proxys pour les charges Telegram

Proxies datacenter statiques Économique et à faible latence lorsque vous maîtrisez le débit de requêtes. Idéal pour des sessions d'administration stables, des outils de modération et une automatisation légère liée à des comptes connus. Utilisez le principe « une IP statique par administrateur/compte » pour réduire les demandes de connexion.

Proxies ISP statiques Des IP annoncées par le fournisseur, conçues pour maintenir des sessions longue durée stables. Utiles pour les administrateurs critiques, les organisations vérifiées ou les opérations géo-restreintes où la continuité IP réduit les frictions.

Proxies datacenter rotatifs Idéal pour la collecte HTML/HTTP publique, où la diversité d'IP par requête réduit les tentatives répétées. Utilisez-les pour cataloguer les métadonnées publiques de groupes, les listes de membres accessibles, surveiller les publications publiques ou collecter les extraits de profils exposés dans les interfaces web. La rotation améliore le débit ; des paramètres de crawl modérés restent nécessaires.

MTProto vs SOCKS5 — Pourquoi nous recommandons les proxies universels

Telegram prend en charge SOCKS5 et MTProto. MTProto est le protocole de transport propriétaire de Telegram et fonctionne uniquement au sein des clients Telegram. Les proxies SOCKS5 et HTTPS entièrement chiffrés fonctionnent avec Telegram ainsi qu’avec tout autre logiciel : navigateurs, frameworks d’automatisation, clients API. Au même prix, les proxies SOCKS5/HTTPS offrent une polyvalence accrue, une compatibilité plus large avec les outils existants et une journalisation/audit simplifiés.

Un serveur proxy Telegram fiable pour un téléchargement rapide fait toute la différence lorsqu’il s’agit de transférer des médias depuis des groupes ou des chaînes. Les proxies SOCKS5 ou HTTPS à haut débit gèrent les fichiers volumineux sans limitation de bande passante, tandis que les points d’accès MTProto publics offrent rarement des vitesses constantes. Les utilisateurs situés dans des régions soumises à des restrictions peuvent également débloquer Telegram dans son intégralité grâce à des proxies SOCKS5 ou HTTPS correctement configurés, retrouvant ainsi un accès complet aux conversations, appels et médias.

un homme assis devant un ordinateur portable

Configurations pratiques pour des tâches réelles

A) Scraping des audiences de groupes

  • Utilisez des proxies datacenter rotatifs pour les workers de collecte ; ajoutez des délais aléatoires de 400 à 900 ms.
  • Limitez la concurrence par surface cible (ex. : page de groupe public, pages de résultats de recherche) pour éviter les rafales synchronisées.
  • Maintenez des identifiants par session (UA, cookies le cas échéant) et évitez de basculer rapidement entre les groupes au sein d'une même session.

Signaux à surveiller : augmentation des erreurs 429/5xx, timeouts croissants, baisse de qualité des résultats. Réagissez en réduisant la concurrence et en élargissant la variation des délais.

B) Scraping des informations publiques de groupes

  • Pool rotatif pour les collecteurs ; IP statiques datacenter pour les tableaux de bord de contrôle.
  • Stockage séparé par groupe avec horodatage des modifications ; évitez de récupérer du contenu inchangé.
  • Respectez la pagination et implémentez un backoff exponentiel en cas d'erreurs transitoires.

C) Inviter des utilisateurs dans des groupes

  • Utilisez des proxys statiques (datacenter ou ISP) attribués en 1:1 aux comptes administrateurs.
  • Maintenez des localisations cohérentes ; ne changez pas de région entre les sessions d'administration.
  • Préchauffez les comptes progressivement ; espacez les actions dans le temps ; surveillez les invites de vérification.

Gestion des risques : le principal risque est le comportement, pas le transport. Si les vérifications augmentent, faites une pause, réduisez le nombre d'invitations quotidiennes et allongez les intervalles.

D) Gestion de nombreux groupes (modération, planification, analytics)

  • Associez chaque compte administrateur ou de service à sa propre IP statique.
  • Utilisez des sous-listes distinctes pour chaque équipe/projet ; ne laissez jamais les crawlers réutiliser les IP d'administration.
  • Gardez des empreintes d'outils cohérentes (ne mélangez pas aléatoirement les modes headless et navigateur complet).

Premiers pas

Prêt à acheter un proxy fonctionnel pour Telegram ? Sélectionnez un forfait adapté à vos besoins de concurrence : IP statiques pour les sessions liées à un compte, pools rotatifs pour la collecte de données. Tous les forfaits incluent un trafic illimité, une authentification par IP ou identifiants, ainsi que la prise en charge HTTP/HTTPS + SOCKS5.