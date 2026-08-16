Proxy per Telegram

Sì, assolutamente. I proxy SOCKS5 e HTTPS di FineProxy sono pienamente compatibili con Telegram e possono sostituire MTProto in qualsiasi scenario pratico. La connessione resta crittografata end-to-end e le prestazioni sono spesso superiori perché il traffico passa attraverso un'infrastruttura datacenter ottimizzata. Potete inoltre utilizzare lo stesso proxy in browser, bot e altri strumenti di automazione — cosa che MTProto non supporta. Questo rende SOCKS5 e HTTPS un'opzione più flessibile e affidabile sia per Telegram sia per workflow multipiattaforma.