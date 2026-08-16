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Proxy per Telegram

Proxy datacenter e ISP static per Telegram: SOCKS5/HTTPS, binding 1:1 IP-account, traffico illimitato, progettati per scraping e gestione dei gruppi.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per Telegram.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one IP dedicato in Germania per Telegram e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate which servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
  • Rinnovate every servizio proxy in scadenza questa settimana, entro $200
  • Sostituite the IP assigned to i miei Europe account group when the next refresh is free
  • Esportate i miei correnti liste di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Gestione degli account

Uso questo servizio da oltre cinque anni per i miei progetti di data scraping ed è stato eccellente. Offre IP a rotazione e prestazioni veloci e, a differenza di molti altri proxy, non viene bloccato sulle piattaforme social.

AliceDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Ho usato i proxy per 2 mesi e sono completamente soddisfatto: IP puliti, nessun blocco e buona assistenza. Molto adatti a gestire più account contemporaneamente!

phuongheocon98Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Ordini minimi

Acquisto pacchetti Mini Proxy soltanto qui! Sono molto comodi per lavorare in un gruppo ristretto e non ha senso pagare di più per ciò che non serve. Piano conveniente, prezzo più basso e funzionamento senza interruzioni!

Asmik RolinPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Ciao! Cercavo da molto tempo un gran numero di proxy a un prezzo accessibile. Alla fine li ho trovati su fineproxy.org. Prima pagavo dieci volte tanto. Dopo un mese funziona ancora tutto. Grazie per il vostro servizio!

MaksymTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Conosco FineProxy da tempo. Ha risolto i miei problemi di estrazione dei dati da Internet e gli aspetti migliori del servizio sono la stabilità, la disponibilità e il numero di proxy offerti. Il servizio di proxy routing, dal prezzo estremamente ragionevole, ha ridotto i miei costi per l'estrazione dei dati da Internet. Un altro punto di forza è l'assistenza, che risponde alle domande e risolve i problemi nel minor tempo possibile. Se vi serve un proxy per i vostri servizi, consiglio senz'altro di acquistare il servizio di proxy routing di FineProxy.

reza bhmSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Ho avuto un'ottima esperienza con FineProxy. La velocità e la stabilità dei proxy sono eccezionali e viene offerta un'ampia varietà di opzioni per diversi casi d'uso. La configurazione è stata semplice e l'assistenza clienti è sempre disponibile ed efficiente. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di una soluzione proxy affidabile!

Tan NguyenProxyRate, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Qual è la differenza tra proxy SOCKS5 e MTProto?SOCKS5 è un

SOCKS5 è un protocollo generico che instrada tutto il traffico attraverso un server proxy, mentre il proxy MTProto utilizzato da Telegram è il protocollo di crittografia proprietario dell'app, progettato specificamente per la messaggistica sicura. SOCKS5 funziona con tutte le app e gli strumenti, inclusi Telegram, browser e bot, mentre MTProto opera esclusivamente all'interno dei client Telegram. I proxy MTProto gestiscono solo il traffico Telegram e includono un livello di crittografia ottimizzato per quell'app. Non sono intercambiabili: SOCKS5 offre una flessibilità più ampia, MTProto è limitato a Telegram.

Fornite proxy MTProto per Telegram?FineProxy si concentra

FineProxy si concentra su proxy SOCKS5 e HTTPS con crittografia completa, anziché su MTProto. Un proxy SOCKS5 ad alta velocità per Telegram con autenticazione tramite username e password funziona perfettamente con l'app e con altre piattaforme, mentre MTProto è limitato esclusivamente a Telegram. Le connessioni SOCKS5 e HTTPS sono crittografate end-to-end e più facili da integrare in strumenti di automazione, client API o software desktop. Consentono inoltre di utilizzare unico proxy per più piattaforme invece che per una singola app. Nella maggior parte degli scenari reali, un proxy SOCKS5 di alta qualità è più stabile e sicuro di un server MTProto pubblico.

Posso utilizzare i vostri proxy al posto di MTProto?

Sì, assolutamente. I proxy SOCKS5 e HTTPS di FineProxy sono pienamente compatibili con Telegram e possono sostituire MTProto in qualsiasi scenario pratico. La connessione resta crittografata end-to-end e le prestazioni sono spesso superiori perché il traffico passa attraverso un'infrastruttura datacenter ottimizzata. Potete inoltre utilizzare lo stesso proxy in browser, bot e altri strumenti di automazione — cosa che MTProto non supporta. Questo rende SOCKS5 e HTTPS un'opzione più flessibile e affidabile sia per Telegram sia per workflow multipiattaforma.

I vostri proxy funzionano con i bot di Telegram?

Sì, i proxy SOCKS5 di FineProxy funzionano con tutti i principali bot e framework di automazione per Telegram. Per gli sviluppatori che cercano il proxy più veloce per le richieste API di Telegram, la nostra infrastruttura datacenter offre bassa latenza e tempi di risposta costanti. Potete generare liste di proxy in qualsiasi formato comodo utilizzando il costruttore di liste — CSV, TXT, JSON o tramite API. Ogni proxy opera sull'infrastruttura IPv4 proprietaria di FineProxy con traffico illimitato e uptime stabile, garantendo prestazioni costanti dei bot anche con task su larga scala.

I vostri proxy sono compatibili con Telethon, Pyrogram e altre librerie di automazione per Telegram?

Sì, i proxy SOCKS5 e HTTPS di FineProxy si integrano perfettamente con Telethon, Pyrogram, Aiogram e altre librerie Python popolari per Telegram. Questi framework supportano nativamente SOCKS5 tramite i pacchetti python-socks o PySocks — è sufficiente passare host, porta e credenziali del proxy nel costruttore del client. Per Telethon, utilizzate il parametro proxy in TelegramClient(); per Pyrogram, configurate il dizionario proxy in Client(). I proxy datacenter o ISP static sono la scelta migliore in questo caso, perché mantengono sessioni persistenti e riducono i loop di ri-autenticazione. Assegnate un IP statico per account, mantenete le dipendenze aggiornate e la vostra pipeline di automazione funzionerà in modo affidabile su larga scala.

Posso usarli per più account Telegram?Tecnicamente sì, ma

Tecnicamente sì, ma consigliamo di assegnare un IP statico per ogni account Telegram per mantenere le sessioni stabili e ridurre al minimo le richieste di verifica del login. Questo approccio isola l'attività tra i vari account e contribuisce a preservare una reputazione IP più pulita nel tempo. Per configurazioni su larga scala, utilizzate subnet o liste di proxy separate per ogni gruppo di account.

C'è il rischio di essere bloccati da Telegram?Qualsiasi tipo

Qualsiasi tipo di proxy comporta un certo rischio di limitazioni temporanee o ban, a seconda del comportamento dell'utente. FineProxy fornisce proxy IPv4 puliti e privati, ma un uso responsabile è fondamentale: evitate spam, automazione aggressiva o cambi frequenti di posizione. Il rischio dipende più dal modo in cui operate che dal proxy stesso.

Devo configurare qualcosa in Telegram?

Sì, aprite la sezione “Rete & Proxy” di Telegram, selezionate SOCKS5 e inserite IP, porta e credenziali del vostro proxy. Potete anche utilizzare qualsiasi software che supporti i proxy, come framework di automazione o client basati su browser. Una volta connessi, Telegram instraderà tutto il traffico attraverso il server FineProxy scelto con pieno supporto IPv4.

Guida

Proxy per Telegram: guida pratica per la gestione dei gruppi e dei dati pubblici

Aggiornato 16 Aug 2026 · 3 min di lettura · Team di rete FineProxy

Gestire operazioni su Telegram su larga scala — parsing dell'audience, scraping di dati pubblici, inviti utenti o gestione di numerosi gruppi — richiede un'infrastruttura proxy affidabile e workflow coerenti. Per i team alla ricerca del miglior proxy per Telegram, FineProxy offre proxy datacenter statici, proxy Static ISP e proxy datacenter a rotazione su range IPv4 e hardware di proprietà FineProxy. Tutti i nodi girano su AMD Threadripper in strutture Tier-III/IV con uplink da 10–40 Gbit/s, uptime del 99,9% e traffico illimitato; i piani differiscono solo per concorrenza, così potete scalare il throughput in modo prevedibile.

Tipologie di proxy per i workload Telegram

Proxy datacenter statici Conveniente e a bassa latenza quando si controllano i tassi di richiesta. Ideale per sessioni admin stabili, strumenti di moderazione e automazione leggera legata ad account noti. Utilizzate «un IP statico per admin/account» per ridurre le richieste di login.

Proxy ISP statici IP annunciati dal provider, progettati per mantenere stabili le sessioni di lunga durata. Ideali per amministratori con esigenze business-critical, organizzazioni verificate o operazioni con vincoli regionali in cui la continuità dell'IP riduce le problematiche di accesso.

Proxy datacenter a rotazione Ideali per la raccolta di dati pubblici tramite HTML/HTTP, dove la diversificazione degli IP per ogni richiesta riduce al minimo i retry. Utilizzateli per catalogare i metadati dei gruppi pubblici, le liste dei membri dove accessibili, monitorare i post pubblici o raccogliere frammenti di profilo esposti nelle interfacce web. La rotazione migliora il throughput; è comunque necessario configurare un crawling rispettoso dei limiti.

MTProto vs SOCKS5 — Perché consigliamo proxy universali

Telegram supporta SOCKS5 e MTProto. MTProto è il protocollo di trasporto proprietario di Telegram e funziona solo all'interno dei client Telegram. I proxy SOCKS5 e HTTPS con crittografia completa funzionano con Telegram e con qualsiasi altro software — browser, framework di automazione, client API. Allo stesso prezzo, SOCKS5/HTTPS offrono un'utilità più ampia, un supporto più semplice degli strumenti e una gestione dei log e dell'auditing più agevole.

Un proxy server per Telegram affidabile e veloce nel download fa la differenza quando si trasferiscono file multimediali da gruppi o canali. I proxy SOCKS5 o HTTPS ad alta bandwidth gestiscono file di grandi dimensioni senza throttling, mentre gli endpoint pubblici MTProto spesso non garantiscono velocità costanti. Gli utenti in aree soggette a restrizioni possono inoltre sbloccare completamente Telegram tramite proxy SOCKS5 o HTTPS correttamente configurati, ripristinando l'accesso completo a chat, chiamate e contenuti multimediali.

Configurazioni pratiche per attività reali

A) Scraping del pubblico dei gruppi

  • Utilizzate proxy datacenter a rotazione per i worker di raccolta dati; aggiungete delay randomizzati tra 400 e 900 ms.
  • Limitate la concorrenza per ciascuna superficie target (ad es. pagina di un gruppo pubblico, pagine dei risultati di ricerca) per evitare burst sincronizzati.
  • Mantenete identificatori per sessione (UA, cookie dove applicabile) ed evitate di passare rapidamente da un gruppo all'altro in una singola sessione.

Segnali da monitorare: aumento di errori 429/5xx, timeout in crescita, variazione nella qualità dei risultati. Rispondete riducendo la concorrenza e ampliando il jitter dei delay.

B) Scraping di informazioni da gruppi pubblici

  • Pool a rotazione per i fetcher; IP datacenter statici per le dashboard di controllo.
  • Storage separato per gruppo e modifiche al timestamp; evitate di recuperare contenuti non modificati.
  • Rispettate la paginazione e implementate un backoff esponenziale sugli errori transitori.

C) Invito di utenti nei gruppi

  • Utilizzate proxy static (datacenter o ISP) con binding 1:1 sugli account admin.
  • Mantenete le posizioni coerenti; non cambiate regione tra le sessioni di amministrazione.
  • Riscaldate gli account gradualmente; distribuite le azioni nel tempo; monitorate i prompt di verifica.

Controllo del rischio: il rischio principale è legato al comportamento, non al trasporto. Se le richieste di verifica aumentano, mettete in pausa, riducete il numero di inviti giornalieri e allungate gli intervalli.

D) Gestione di molti gruppi (moderazione, scheduling, analytics)

  • Associa a ogni amministratore o account di servizio il proprio IP statico dedicato.
  • Utilizzate sottoliste separate per team/progetti; non lasciate mai che i crawler riutilizzino gli IP di amministrazione.
  • Mantenete coerenti le fingerprint degli strumenti (non alternate in modo casuale tra modalità headless e browser completo).

Per iniziare

Pronti ad acquistare un proxy funzionante per Telegram? Scegliete un piano in base alle vostre esigenze di concorrenza: IP statici per sessioni vincolate all'account, pool a rotazione per la raccolta dati. Tutti i piani includono traffico illimitato, autenticazione tramite IP o login e supporto HTTP/HTTPS + SOCKS5.