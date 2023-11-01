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Server proxy SIP

Proxy SOCKS5 con supporto UDP completo per signaling SIP e traffico voce RTP — IP dedicati, infrastruttura datacenter, statici per l'intero periodo di noleggio.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy SIP.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one dedicated UDP-enabled US IP per a SIP trunk
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per chiamate API
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Dopo vari tentativi sfortunati con proxy gratuiti che non funzionavano, ho provato questo servizio tramite la prova gratuita. Mi hanno fornito diversi proxy e non ho avuto problemi. Funziona benissimo, lo consiglio.

juan – darkelleDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

In precedenza usavo un altro servizio, ma grazie ai consigli dei colleghi ho scoperto questo. Velocità e traffico illimitato sono notevoli rispetto agli altri servizi. Lo uso da sei mesi e finora non si sono verificati problemi. L'assistenza clienti è sempre disponibile. Mi è piaciuto persino il pannello di controllo. Lo consiglierò agli altri conoscenti. Grazie!

Ирина КоваленкоPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla missione di mantenere Internet libero e sicuro. Le opzioni per data center sono economiche e includono larghezza di banda illimitata.

Nemanja DuricSaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Posso utilizzare un proxy HTTP per le chiamate VoIP?No

No. I proxy HTTP gestiscono solo il traffico web (HTTP/HTTPS). Le chiamate vocali utilizzano UDP per la trasmissione audio, e i proxy HTTP non supportano quel protocollo. Otterrete una connessione che sembra funzionare — la chiamata potrebbe persino “squillare” — ma non ci sarà alcun suono. Serve un SOCKS5 con supporto UDP relay.

Quanta latenza è accettabile per le chiamate?Al di

Al di sotto di 150 ms one-way la conversazione è confortevole — il dialogo risulta naturale. Tra 150 e 300 ms si inizia a percepire il ritardo. Oltre i 300 ms, le persone si sovrappongono continuamente. I proxy datacenter aggiungono in genere da 5 a 30 ms a seconda della distanza, restando ampiamente nella zona di comfort.

Il mio provider VoIP rileverà il proxy?Il provider vede

Il provider vede l’IP del proxy, non il vostro. Se l’IP del proxy è pulito (non segnalato per abusi), il provider lo tratta come una qualsiasi altra connessione. I proxy dedicati garantiscono che nessun altro utilizzi il vostro indirizzo — nessun rischio di ereditare la cattiva reputazione di qualcun altro.

Quanti proxy servono per un call center?Uno per trunk

Uno per trunk SIP, oppure uno per gruppo di agenti se il provider non limita le connessioni per IP. Per 10 trunk verso provider diversi, servono 10 proxy dedicati. Per 50 agenti che chiamano attraverso unico trunk, un solo proxy con bandwidth sufficiente di solito è sufficiente — il traffico voce è leggero, circa 80-100 Kbps per chiamata simultanea.

FineProxy supporta UDP per il SIP?

Sì. I nostri proxy SOCKS5 includono supporto completo per il relay UDP — sia il signaling SIP che il traffico voce RTP passano attraverso un'unica connessione proxy. Funziona con i softphone e le piattaforme PBX più diffusi come Zoiper, Asterisk e FreePBX. Questo è esattamente ciò di cui le applicazioni VoIP hanno bisogno, e non tutti i provider di proxy lo offrono.

Guida

Proxy per VoIP e chiamate SIP: cosa funziona e cosa no

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

Le chiamate vocali su IP sono sensibili a un fattore sopra ogni altro: latenza. Un ritardo di 200ms e la conversazione si trasforma in un imbarazzante botta e risposta in cui entrambi gli interlocutori si parlano sopra. Ecco perché scegliere il proxy giusto per il traffico SIP conta più che per quasi qualsiasi altro use case.

Perché un proxy normale non funziona

Le chiamate SIP coinvolgono due flussi separati. Il signaling (impostazione della chiamata, squillo, riaggancio) passa attraverso TCP o UDP sulla porta 5060. La voce vera e propria — l'audio che sentite — viaggia come pacchetti RTP su UDP attraverso porte assegnate dinamicamente.

Un proxy HTTP o HTTPS gestisce traffico web. Non comprende l'UDP e non è in grado di inoltrare pacchetti voce. Se provate a instradare un softphone VoIP come Zoiper o Linphone attraverso un proxy HTTP, il signaling potrebbe funzionare parzialmente, ma non ci sarà audio. La chiamata risulta connessa sulla carta, ma resta muta.

Per le chiamate SIP è necessario un server proxy SIP che supporti SOCKS5 con relay UDP. Questo protocollo fa transitare sia la segnalazione sia il flusso vocale attraverso il proxy, mantenendo l'intera chiamata intatta.

Cosa fa realmente il SOCKS5 con relay UDP

Quando il vostro softphone o PBX — che si tratti di Asterisk, FreePBX o un client desktop come Zoiper — viene instradato attraverso un proxy SOCKS5 con supporto UDP, il proxy gestisce entrambi i livelli:

  • Segnalazione SIP: INVITE, ACK, BYE — tutti i messaggi che instaurano e terminano le chiamate
  • Media RTP: i pacchetti audio effettivi che viaggiano in entrambe le direzioni

Il proxy risolve anche i problemi di NAT. Il protocollo SIP è stato progettato per la comunicazione diretta peer-to-peer e incorpora indirizzi IP privati nei messaggi di segnalazione. Dietro un NAT, questi indirizzi non sono raggiungibili dall'esterno. Un proxy SIP outbound riscrive la connessione in modo che entrambe le parti possano scambiare audio normalmente — senza server STUN, senza regole firewall complesse.

Dove questo fa la differenza

I call center che operano a livello internazionale sono il caso più comune. I vostri agenti si trovano in un Paese, i numeri di telefono e i trunk SIP in un altro. Instradare le chiamate attraverso un proxy nella regione del numero mantiene latenza bassa e fa apparire il traffico come locale agli occhi del provider.

Le aziende che gestiscono più trunk SIP a volte necessitano di un IP separato per ogni trunk — i provider tracciano quali IP si connettono ai loro sistemi, e condividere unico indirizzo su molti trunk può attivare alert antifrode. Un proxy dedicato per trunk mantiene tutto in ordine.

I blocchi VoIP sono un altro caso. Alcune reti e alcuni Paesi limitano o bloccano completamente il traffico SIP. Instradare il traffico attraverso un proxy in una località senza restrizioni aggira il problema — la rete vede traffico crittografato normale anziché pacchetti SIP.

Cosa cercare in un proxy per le chiamate

La latenza è tutto. Per il web scraping, 500ms per richiesta vanno bene. Per una telefonata, qualsiasi valore oltre 150ms in una direzione diventa percepibile. I proxy datacenter vincono su questo fronte — si trovano in data center con route dirette e hop minimi. I proxy residential o mobile aggiungono punti di relay extra che aumentano il ritardo.

La stabilità conta altrettanto. Un proxy che perde la connessione per mezzo secondo durante uno scraping non è un problema — lo script riprova. A metà chiamata, significa una chiamata caduta. Gli IP statici su un'infrastruttura affidabile prevengono questo.

FineProxy offre SOCKS5 completo con relay UDP — sia il signaling che la voce passano attraverso un'unica connessione. L'infrastruttura datacenter garantisce bassa latenza, e l'IP statico resta invariato per l'intero periodo di noleggio. Per configurazioni che richiedono crittografia a livello di signaling, i nostri proxy HTTPS con certificati SSL individuali per IP gestiscono anche questo aspetto.