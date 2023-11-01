Le chiamate vocali su IP sono sensibili a un fattore sopra ogni altro: latenza. Un ritardo di 200ms e la conversazione si trasforma in un imbarazzante botta e risposta in cui entrambi gli interlocutori si parlano sopra. Ecco perché scegliere il proxy giusto per il traffico SIP conta più che per quasi qualsiasi altro use case.

Perché un proxy normale non funziona

Le chiamate SIP coinvolgono due flussi separati. Il signaling (impostazione della chiamata, squillo, riaggancio) passa attraverso TCP o UDP sulla porta 5060. La voce vera e propria — l'audio che sentite — viaggia come pacchetti RTP su UDP attraverso porte assegnate dinamicamente.

Un proxy HTTP o HTTPS gestisce traffico web. Non comprende l'UDP e non è in grado di inoltrare pacchetti voce. Se provate a instradare un softphone VoIP come Zoiper o Linphone attraverso un proxy HTTP, il signaling potrebbe funzionare parzialmente, ma non ci sarà audio. La chiamata risulta connessa sulla carta, ma resta muta.

Per le chiamate SIP è necessario un server proxy SIP che supporti SOCKS5 con relay UDP. Questo protocollo fa transitare sia la segnalazione sia il flusso vocale attraverso il proxy, mantenendo l'intera chiamata intatta.

Cosa fa realmente il SOCKS5 con relay UDP

Quando il vostro softphone o PBX — che si tratti di Asterisk, FreePBX o un client desktop come Zoiper — viene instradato attraverso un proxy SOCKS5 con supporto UDP, il proxy gestisce entrambi i livelli:

Segnalazione SIP: INVITE, ACK, BYE — tutti i messaggi che instaurano e terminano le chiamate

Media RTP: i pacchetti audio effettivi che viaggiano in entrambe le direzioni

Il proxy risolve anche i problemi di NAT. Il protocollo SIP è stato progettato per la comunicazione diretta peer-to-peer e incorpora indirizzi IP privati nei messaggi di segnalazione. Dietro un NAT, questi indirizzi non sono raggiungibili dall'esterno. Un proxy SIP outbound riscrive la connessione in modo che entrambe le parti possano scambiare audio normalmente — senza server STUN, senza regole firewall complesse.

Dove questo fa la differenza

I call center che operano a livello internazionale sono il caso più comune. I vostri agenti si trovano in un Paese, i numeri di telefono e i trunk SIP in un altro. Instradare le chiamate attraverso un proxy nella regione del numero mantiene latenza bassa e fa apparire il traffico come locale agli occhi del provider.

Le aziende che gestiscono più trunk SIP a volte necessitano di un IP separato per ogni trunk — i provider tracciano quali IP si connettono ai loro sistemi, e condividere unico indirizzo su molti trunk può attivare alert antifrode. Un proxy dedicato per trunk mantiene tutto in ordine.

I blocchi VoIP sono un altro caso. Alcune reti e alcuni Paesi limitano o bloccano completamente il traffico SIP. Instradare il traffico attraverso un proxy in una località senza restrizioni aggira il problema — la rete vede traffico crittografato normale anziché pacchetti SIP.

Cosa cercare in un proxy per le chiamate

La latenza è tutto. Per il web scraping, 500ms per richiesta vanno bene. Per una telefonata, qualsiasi valore oltre 150ms in una direzione diventa percepibile. I proxy datacenter vincono su questo fronte — si trovano in data center con route dirette e hop minimi. I proxy residential o mobile aggiungono punti di relay extra che aumentano il ritardo.

La stabilità conta altrettanto. Un proxy che perde la connessione per mezzo secondo durante uno scraping non è un problema — lo script riprova. A metà chiamata, significa una chiamata caduta. Gli IP statici su un'infrastruttura affidabile prevengono questo.