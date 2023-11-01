Documentazione
REGOLE
Le regole di utilizzo consentito che tutelano i clienti, terzi e l’affidabilità della rete FineProxy.
Utilizzando i Servizi di FineProxy, leutente si impegna a rispettare tutte leggi e i regolamenti applicabili e ad astenersi da qualsiasi attività che violi i presenti Termini o i diritti di terzi.
Le seguenti attività sono severamente vietate:
- Attività illegali o illecite.
Leutilizzo dei Servizi per qualsiasi scopo che violi leggi o regolamenti locali, nazionali o internazionali, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frode, riciclaggio di denaro, accesso non autorizzato a dati o furto di identità.
- Molestie e abusi.
Qualsiasi azione o comunicazione di natura minacciosa, offensiva, molesta, lesiva della privacy altrui o comunque dannosa.
- Software dannoso e codice malevolo.
Leuso, la distribuzione o la trasmissione di virus, malware, spyware, worm, trojan horse, ransomware o qualsiasi altro codice o istruzione malevola o distruttiva.
- Intercettazione e monitoraggio.
Intercettazione, monitoraggio, modifica o reindirizzamento non autorizzati di comunicazioni o dati.
- Condotte dannose o violente.
Attività volte a danneggiare terzi, incitare alla violenza o promuovere discriminazione o odio basati su età, genere, razza, etnia, nazionalità, religione, orientamento sessuale, disabilità, posizione geografica o qualsiasi altra caratteristica protetta.
- Sfruttamento minorile.
Qualsiasi forma di sfruttamento, abuso o danno che coinvolga minori.
- Beni e servizi illegali.
Pubblicizzazione, vendita, acquisto o agevolazione di beni o servizi illegali o soggetti a restrizioni.
- Contenuti espliciti.
Hosting, trasmissione o fornitura di accesso a contenuti sessualmente espliciti o violenti, laddove vietato dalla legge applicabile.
- Raccolta illecita di dati e violazioni della privacy.
Raccolta, scraping o estrazione non autorizzati di dati personali, incluse credenziali di accesso o indirizzi e-mail.
- Abuso del servizio e interferenza con la rete.
Qualsiasi attività che interrompa, interferisca o generi un carico eccessivo sui Servizi, sull’infrastruttura, sui server o sulle reti connesse di FineProxy, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attacchi DDoS o comportamenti analoghi di natura distruttiva.
- Violazioni della proprietà intellettuale.
Violazione del diritto d’autore, del marchio, del brevetto o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi.
- Integrità dell’account.
Registrazione di account utilizzando indirizzi e-mail temporanei, usa e getta o inesistenti. Gli utenti sono tenuti a mantenere un indirizzo e-mail valido e accessibile associato al proprio account.
- Rivendita o duplicazione non autorizzata.
Vendita, rivendita, sublicenza o duplicazione di qualsiasi Servizio FineProxy senza previa autorizzazione scritta da parte di FineProxy.
Gli esempi sopra riportati non sono esaustivi. FineProxy si riserva il diritto di stabilire, a propria esclusiva discrezione, se un’attività violi i presenti Termini, nonché il diritto di rimuovere qualsiasi contenuto o sospendere qualsiasi account utente ritenuto in violazione delle presenti condizioni.
Monitoraggio e applicazione#
Ci riserviamo il diritto di monitorare l’utilizzo dei Servizi per garantire la conformità ai presenti Termini. In caso di violazioni sospette o accertate, FineProxy potrà, a propria discrezione e senza preavviso ove consentito dalla legge:
- sospendere o chiudere il Servizio o l’account utente interessato;
- limitare o bloccare l’accesso ai Servizi;
- segnalare attività illecite alle autorità competenti;
- intraprendere qualsiasi altra azione ragionevolmente necessaria per proteggere i Servizi, i nostri clienti o terze parti.
Utilizzando i Servizi, l’utente accetta di rispettare e di essere vincolato dalle presenti regole.