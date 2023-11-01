最終更新日： 2026年1月18日 印刷

FineProxyの本サービスをご利用いただくことにより、お客様は適用されるすべての法令を遵守し、本規約または第三者の権利を侵害するいかなる行為も行わないことに同意するものとします。

以下の行為は厳禁とします。

違法行為・不法行為

詐欺、マネーロンダリング、データへの不正アクセス、個人情報の窃取など、地域、国内、または国際的な法律・規制に違反する目的で本サービスを利用すること（これらに限定されません）。

詐欺、マネーロンダリング、データへの不正アクセス、個人情報の窃取など、地域、国内、または国際的な法律・規制に違反する目的で本サービスを利用すること（これらに限定されません）。 ハラスメント・濫用行為

脅迫的、侮辱的、嫌がらせ的、他者のプライバシーを侵害する、またはその他有害となるあらゆる行為やコミュニケーション。

脅迫的、侮辱的、嫌がらせ的、他者のプライバシーを侵害する、またはその他有害となるあらゆる行為やコミュニケーション。 悪意のあるソフトウェアおよび有害なコード

ウイルス、マルウェア、スパイウェア、ワーム、トロイの木馬、ランサムウェア、その他あらゆる悪意のあるまたは破壊的なコードや命令の使用、配布、または送信。

ウイルス、マルウェア、スパイウェア、ワーム、トロイの木馬、ランサムウェア、その他あらゆる悪意のあるまたは破壊的なコードや命令の使用、配布、または送信。 通信の傍受および監視

通信またはデータの不正な傍受、監視、改ざん、またはリダイレクト。

通信またはデータの不正な傍受、監視、改ざん、またはリダイレクト。 有害または暴力的な行為

他者への危害を意図した活動、暴力の扇動、または年齢、性別、人種、民族、国籍、宗教、性的指向、障害、地理的所在地、その他の保護された属性に基づく差別や憎悪の助長。

他者への危害を意図した活動、暴力の扇動、または年齢、性別、人種、民族、国籍、宗教、性的指向、障害、地理的所在地、その他の保護された属性に基づく差別や憎悪の助長。 児童搾取

未成年者に関わるあらゆる形態の搾取、虐待、または危害。

未成年者に関わるあらゆる形態の搾取、虐待、または危害。 違法な商品およびサービス

違法または規制対象の商品・サービスの広告、販売、購入、または取引の促進。

違法または規制対象の商品・サービスの広告、販売、購入、または取引の促進。 露骨なコンテンツ

適用法令により禁止されている場合における、性的に露骨な素材や暴力的コンテンツのホスティング、送信、またはアクセスの提供。

適用法令により禁止されている場合における、性的に露骨な素材や暴力的コンテンツのホスティング、送信、またはアクセスの提供。 データ収集およびプライバシーの侵害

アカウント認証情報やメールアドレスを含む個人データの不正な収集、スクレイピング、またはハーベスティング。

アカウント認証情報やメールアドレスを含む個人データの不正な収集、スクレイピング、またはハーベスティング。 サービスの悪用およびネットワークへの妨害

FineProxyのサービス、インフラストラクチャ、サーバー、または接続されたネットワークを妨害、干渉、または過度な負荷をかける一切の行為。DDoS攻撃やそれに類する妨害行為を含みますが、これらに限定されません。

FineProxyのサービス、インフラストラクチャ、サーバー、または接続されたネットワークを妨害、干渉、または過度な負荷をかける一切の行為。DDoS攻撃やそれに類する妨害行為を含みますが、これらに限定されません。 知的財産権の侵害

第三者の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権を侵害する行為。

第三者の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権を侵害する行為。 アカウントの健全性

一時的、使い捨て、または実在しないメールアドレスを使用してアカウントを登録する行為。ユーザーは、アカウントに関連付けられた有効かつアクセス可能なメールアドレスを維持する必要があります。

一時的、使い捨て、または実在しないメールアドレスを使用してアカウントを登録する行為。ユーザーは、アカウントに関連付けられた有効かつアクセス可能なメールアドレスを維持する必要があります。 無許可の再販または複製

FineProxyの事前の書面による承認なく、FineProxyサービスを販売、再販、サブライセンス、または複製する行為。

上記の例はすべてを網羅するものではありません。FineProxyは、ある行為が本規約に違反するかどうかを独自の裁量で判断する権利を留保します。また、これらの条件に違反していると判断したコンテンツの削除またはユーザーアカウントの停止を行う権利を留保します。

当社は、本規約の遵守状況を確認するためにサービスの利用を監視する権利を留保します。違反の疑いまたは違反の確認があった場合、FineProxyは法律で認められる範囲において、事前の通知なく、独自の裁量で以下の措置を講じることができます：

該当するサービスまたはユーザーアカウントの停止もしくは終了；

サービスへのアクセスの制限またはブロック；

違法行為の関係当局への報告；

サービス、当社のクライアント、または第三者を保護するために合理的に必要なその他の措置の実施。

本サービスを利用することにより、お客様はこれらの規則に準拠し、拘束されることに同意したものとみなされます。

利用規約