新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

イギリスプロキシ

高信頼性のイギリスIPv4静的プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、稼働率99.9%、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

英国プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 英国のデータセンターIPを100個購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • 英国向けプロキシトラフィックの本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

FineProxyは間違いなく、これまで利用した中でも最高のプロキシプロバイダーの一つです！接続速度は電光石火の速さで、サービスは信頼性が高く、カスタマーサポートチームも非常に親切です。ブラウジング、スクレイピング、地域制限コンテンツの解除のどれにプロキシが必要でも、途切れのない利用体験を提供してくれます。これまでに多くのサービスを利用しましたが、FineProxyの安定性と性能に並ぶものはありません。高品質でストレスのないプロキシサービスを探しているなら、ぜひ試してみることを強くおすすめします。

omkarDieg, 昨年英語から翻訳ソース

スタッフはとても親切で、よく助けてくれました。立地も最高でした。おすすめします！

Asmaul HoqueFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

プロキシは非常によく機能しています。一か月間利用していますが、チェックポイントや中断には一度も遭遇していません。非常に信頼できます！

lananhsoi17Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

サービスには満足しました。プロキシは正常に動作し、速度が時々遅くなりますが、単なる気のせいだったのかもしれません。それでも総合的にはすべて良好です。

InnaProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
BBC iPlayerにブロックされ続けています。データセンターとISP、どちらが良いですか？ISPプロキシ

iPlayerは、ストリーミング業界で最も厳格なジオ検出の一つを運用しています。機械学習を使って接続のフィンガープリントを行い、最高クラスのVPNでも成功率は72〜87%程度で、夜間のピーク時（英国時間19〜22時）にはブロックが強化されます。データセンターIPは、iPlayerが既知のレンジのブロックリストを保持しているため、すぐに検出されます。より効果的なのは、英国の静的住宅用（ISP）プロキシ、つまりBTやSkyなどの実際の英国ブロードバンドプロバイダーに登録されたIPです。iPlayerにとっては、これが通常の家庭用接続に見えます。FineProxyのISPプロキシはまさにそれに該当します。データセンターIPはiPlayerのカタログのスクレイピングや提供コンテンツの確認には問題なく機能しますが、実際の再生にはISPプロキシが必要です。

なぜ英国外からAmazon.co.ukにアクセスすると価格が異なるのですか？VAT込み価格

英国の価格には法律により20%のVATが含まれています。英国以外のIPからAmazon.co.ukにアクセスすると、VAT抜きの価格が表示されたり、Prime配送オプションが利用できなくなったり、別の地域バージョンにリダイレクトされる場合があります。Argos、ASOS、John Lewisも同様で、IPに基づいてストアフロントを調整します。英国市場の価格データを収集する場合、英国以外のIPでは実際に購入者が支払う金額と一致しないデータになります。

RightmoveやZooplaで数リクエスト後にスクレイパーがブロックされます。IPの問題ですか？一部はIP要因

ある程度はそうです。両サイトとも強力なアンチボット対策を実施しています — RightmoveはCloudflare、ZooplaはDataDomeを使用。IPだけでなく、ヘッダー、TLSフィンガープリント、リクエスト速度もチェックされます。無料や共有プロキシでは数時間で使い物にならなくなります。不動産データの収集に最適なイングランドプロキシサービスをお探しなら、リアルなブラウザヘッダーと適切なリクエスト間隔を設定したクリーンなUKデータセンターIPが必要です。これらのサイトはシンプルなHTMLページでもありません — JavaScriptレンダリングが必要なため、生のHTTPリクエストよりもヘッドレスブラウザの構成が効果的です。

チェックアウトテストでスコットランド・ハイランド地方への配送料が高く表示されます。バグでしょうか？いいえ

いいえ、これは英国のEコマースの仕組みそのものです。多くの小売業者がハイランド、離島、北アイルランド、チャネル諸島への配送に追加料金を設定しています。Royal Mailには標準料金がありますが、DPD、Hermes、DHLなどの宅配業者は独自のサーチャージを設定しており、その金額は大きく異なります。チェックアウトフローのテストや英国全域の配送料金比較を行う場合は、各地域に適した郵便番号を使用してください。ロンドンの郵便番号ではハイランドのサーチャージは表示されません。

UKのドロップサイトで常にウェイティングルームに入れられます。プロキシで解決できますか？IPより挙動が重要

End Clothing、Size?、Footpatrolなどのサイトやチケットプラットフォームでは、Queue-itなどのシステムを使ってトラフィック管理やボットフィルタリングを行っています。IP、ブラウザフィンガープリント、セッションの一貫性がチェックされます。同一IPからの複数接続は優先順位が下げられるか、完全にブロックされます。クリーンなUK IPプールは有効ですが、正直なところ、IP数よりもブラウザの挙動の方が重要です。リアルなヘッダー、安定したセッション、キューへの過度なリクエストを避けることが、実際に突破するポイントです。

Brexit後 — EUのジオブロッキング規制はまだ英国に適用されますか？いいえ

いいえ。EU離脱後、その規制は英国の消費者には適用されなくなりました。英国のサイトはコンテンツ、価格、アクセスをロケーションによって自由に制限でき、実際にそうしています。実態として、英国版ストアはますます独立化が進んでいます。GBP価格設定、英国限定の決済方法、地域限定の在庫などです。同じ小売業者の英国版と欧州版を比較する場合、それぞれに別のIPが必要です。

英国のチェックアウトでのOpen Bankingや「Pay by Bank」はIPに関係がありますか？はい

はい。Open Bankingオプションは、FCAが規制する英国の銀行インフラに紐づいているため、英国からの訪問者にのみ表示されます。英国以外のIPからアクセスすると、通常チェックアウトはカード決済のみにフォールバックします。知っておくべき点として、Open Banking決済にはSection 75の保護が適用されません。これは£100を超える購入についてクレジットカード発行会社に責任を負わせる英国の法律です。英国のEコマースがチェックアウトをどのように処理しているかをテストまたは分析する場合、安定した英国IPが完全なバージョンを確認する唯一の方法です。

FineProxyにはどのようなUKプロキシがありますか？3種類

データセンター IPv4 — 最大500 Mbpsの高速英国プライベートプロキシ。モニタリング、API、IPタイプでフィルタリングしないスクレイピング対象に最適です。ISP IPv4 — 英国のブロードバンドプロバイダーに登録済み。家庭用接続に見えるため、ストリーミングやデータセンターレンジをブロックするサイトに適しています。英国を含むプールでのローテーション — リクエストごとに新しいIP。大量収集向けです。国レベルのターゲティング（GB）で、都市選択はありません。静的はIP単位の課金で無制限トラフィック、ローテーションはAPIクレジット単位の課金です。すべてのプロキシはエリート匿名プロキシサーバーで、転送ヘッダーなし、個別SSL証明書付きです。

稼働中のイギリスプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、イギリスの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
418 オンライン·さらに必要ですか？ →
185.238.228.71:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.33 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
7.89 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
7.53 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
4.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
4.17 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
2.87 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.17 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
3.19 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
2.88 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
2.91 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.16 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.66 Mbps
99.8%
1 時間前
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.70 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
2.61 Mbps
100.0%
1 時間前
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Slough
9.00 Mbps
28.4%
4 時間前
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
99.8%
1 時間前
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.57 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
99.9%
1 時間前
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.61 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.67 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
99.8%
1 時間前
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.53 Mbps
98.8%
1 時間前
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
99.9%
1 時間前
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.59 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
98.3%
1 時間前
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
981 Kbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.08 Mbps
98.6%
1 時間前
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
993 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
953 Kbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
936 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
988 Kbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.05 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.01 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.03 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
904 Kbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
954 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
919 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
997 Kbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
905 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型London
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
表示中 15 ／ 418

ガイド

UK IPで表示データが変わる理由 — FineProxyが提供するソリューション

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ご注意： 以下にリストされているプロキシは プレミアムサーバープロキシではありません. これは 公開無料リスト 公開情報から収集されたもので、テストや基本的な使用に役立ちます。

Brexit後、英国は独自のデータ保護規則を運用しています。EU版ではなく、ICOが執行する英国版GDPRです。英国のEコマースは20%のVATを含んだGBP価格を表示しますが、それは英国からの訪問者に対してのみです。英国外からAmazon.co.ukにアクセスすると、USD価格が表示されたり、Prime配送オプションが失われたり、まったく別のストアフロントに遷移する場合があります。Argos、ASOS、John Lewis、Tescoも同様です。ローカルIPなしで英国のリテールを追跡している場合、収集したデータは実際の買い物客が見ている内容と一致しません。

FineProxyは英国に15,000のIPv4を保有しており、データセンターおよびISPに対応しています。UKプロキシサーバーをご購入いただくと、静的IP（レンタル期間中お客様専用）またはリクエストごとに切り替わるローテーションIPが利用できます。HTTP/HTTPSおよびSOCKS5対応、無制限トラフィック、IP単位の定額制です。X-Forwarded-Forヘッダーなし、Viaヘッダーなし、アドレスごとに個別SSL証明書が付きます。

UK IPはロンドンのデータセンターから提供され、英国のターゲットへの低レイテンシを実現します。AMD Threadripperサーバー、最大500 Mbpsの接続。ストリーミング、スクレイピング、モニタリングのいずれにおいても、高速なイギリスIPアドレスが必要な場合、ターゲットサーバーへの物理的な近さが大きな違いを生みます。

BBC iPlayerは、ストリーミング業界で最も厳しいジオチェックの一つです。機械学習ベースの検出を実行しており、ほとんどのデータセンターやVPNのIPを検出します。トップクラスのVPNでも成功率は約72〜87%と報告されています。データセンターIPはすぐにフラグ付けされます。ISPプロキシ、つまり実際のブロードバンドプロバイダーに登録されたIPは、通常の家庭用接続に見えるため通過できます。これが、英国ストリーミングにおいてデータセンターよりもISPが選ばれる主な理由です。

英国の不動産プラットフォームは、スクレイピングの一般的なターゲットです。Rightmove、Zoopla、AutoTraderはいずれもCloudflareやDataDomeなどの本格的なアンチボット対策を導入しています。安価なプロキシではこれらのサイトで数時間以内に使えなくなります。クリーンIP、リアルなヘッダー、リクエスト間の適切なペーシングが成否を分けます。また、これらのサイトはJavaScriptレンダリングに依存しているため、単純なHTTPリクエストでは十分な結果を得られません。

Brexit以降、英国のルールはEUからますます乖離しています。ジオブロッキング規制はもはや適用されず、英国のサイトはロケーションによるコンテンツ制限を自由に行えます。決済にも独自の特徴があり、Open Bankingは英国からの訪問者にのみ表示され、Section 75の消費者保護はカード決済にのみ適用されます。また、UKGC管轄のベッティングプラットフォームはIPチェックをはるかに超える積極的なジオチェックを実施しています。

FineProxyの格安イギリスプロキシプランは、100 IPで月額$12から — GB単位の追加料金はありません。3,000 IPまでスケールアップ、または大量収集にはローテーションプロキシをご利用いただけます。