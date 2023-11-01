新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

ブロック解除されたソーシャルメディア

ソーシャルメディア向けISP（住宅用）IPv4プロキシ：アカウントごとの専用IP、HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、無制限トラフィック、アンチディテクトブラウザ対応。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからこちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • SNSアカウント用に米国の静的ISP IPを100個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

5年以上使っていますが、データスクレイピング、ソーシャルネットワーク、そのほかあらゆる自動化プロジェクトに使える素晴らしいプロキシです。IPのローテーションは速く、他社とは違ってほぼすべてのプロキシがブロックされていません。カスタマーサポートもかなり良いです。

synk.pitNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyを数週間利用していますが、心から感心しています。プロキシは高速かつ安定していて、ツールにも簡単に組み込めます。主に複数アカウントの管理とスクレイピングに使っていますが、今のところBANも速度低下もありません。 設定について質問した際、サポートはすぐに返答してくれました。特にこの品質を考えれば、価格も妥当です。間違いなく、より信頼できるプロキシプロバイダーの一つです。

KendrikDieg, 昨年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

プロキシサーバーは活用できる分野が数多くあるため、今ではとても優れていて便利です。私は長い間プロキシを使っています。ネットワーク上での匿名性が、仕事で必要なときもあれば、個人的な目的で必要なときもあります。私の顧客は米国にいて、常に連絡を取り続けなければなりません。テクニカルサポートの働きも特筆したいです。担当者は優秀で的確であり、質問にも非常に迅速に答えてくれました。

anthony richardFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

販売されているプロキシは、その品質を考えると非常に安価です。これまで見た中で最高品質のプロキシで、多くの国に対応しています。ウェブサイトはすっきりしていて分かりやすく、サポートも最高です。

Raidr PROTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

質の高いサービスです！トラフィック制限のないローテーション型を含め、さまざまな種類のプロキシがあり、価格も手頃で、地域を指定するオプションもあります。支払い方法は暗号資産、PayPal、カードなどさまざまです。

Vladimir AkimkinFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
ソーシャルメディア管理にプロキシが必要な理由は？アカウント分離向け

プラットフォームは、関連性が検出されたアカウントをBANします。1つの場所から複数のアカウントを管理すると、共有IPアドレスやブラウザフィンガープリントによってアカウント同士が紐づけられます。プロキシを使えば各アカウントに固有のIPを割り当てることができ、アンチディテクトブラウザと組み合わせることで、各アカウントが別々のデバイスを使う別々のユーザーとして認識されます。

データセンタープロキシはソーシャルメディアに使えますか？非推奨

推奨しません。データセンターIPには検出可能な特徴があり、均一なTCPレスポンスやTLSフィンガープリントはアンチボットシステムに容易に識別されます。住宅用プロキシやモバイルプロキシは実際のISPアドレスを使用するため、通常のユーザーと同じように見えます。本格的なソーシャルメディア運用には、データセンタープロキシは解決よりも多くの問題を引き起こします。

プロキシで何アカウントまで管理できますか？厳格な上限なし

厳密な上限はありません。代理店が数百のアカウントを問題なく管理している例もあります。重要なのは適切な分離です。アカウントごとに専用プロキシを1つ割り当て、固有のブラウザフィンガープリントを使用し、自然な行動パターンを維持してください。こうした対策がなければ、少数のアカウントであっても紐付けられてBANされるリスクがあります。

学校や職場でプロキシを使ってSNSにアクセスできますか？はい

はい。プロキシはトラフィックを外部サーバー経由でルーティングし、ローカルネットワークのブロックを回避します。単純なアクセス（自動化ではなく）であれば、信頼性の高いプロキシで十分です。ブラウザの設定で構成するか、プロキシ拡張機能をご利用ください。

ソーシャルメディア向けの住宅用プロキシとモバイルプロキシの違いは何ですか？ネットワークタイプ

住宅用プロキシは家庭のISPアドレスを使用し、モバイルプロキシは携帯キャリアのIPを使用します。モバイルプロキシはTikTokやInstagramなどモバイルファーストのプラットフォームで信頼度が高く、実際のユーザーがアプリにアクセスする方法と一致するためです。モバイルプロキシはコストが高めですが、検出リスクは最も低くなります。

アンチディテクトブラウザは必要ですか？プロキシだけで十分ですか？両方を使用

複数アカウントを管理する場合、プロキシとアンチディテクトブラウザの両方が必要です。プロキシはIPの分離を担いますが、プラットフォームはブラウザフィンガープリントも追跡しています。アンチディテクトブラウザは各アカウントに固有のフィンガープリントプロファイルを作成します。フィンガープリントの分離なしにプロキシだけを使用しても、ブラウザ特性を通じてアカウント同士が紐付けられるリスクが残ります。

ガイド

ソーシャルメディア用プロキシ：マルチアカウント管理とアクセス

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ソーシャルプラットフォームは、自動化やマルチアカウント利用の検出をますます強化しています。クライアントアカウントを管理するSMMスペシャリスト、地域別ページを運営するビジネス、制限付きネットワークでソーシャルメディアのブロックを解除したい方のいずれであっても、適切なソーシャルメディア用プロキシが、スムーズな運用と大量アカウント停止の分かれ目となります。

ソーシャルプラットフォームがアカウントをBANする理由

Instagram、Facebook、TikTok、LinkedInなど、すべての主要プラットフォームは不審な活動を特定するために複数のシグナルを追跡しています：

  • IPアドレス。同一IPから複数アカウントがログインすることは、最も明白な危険信号です。プラットフォームは、1人のユーザーが同じ場所から10アカウントを必要とするのは不自然だと判断します。
  • ブラウザフィンガープリント。Canvas描画、インストール済みフォント、WebGLデータ、画面解像度、タイムゾーンなど、数十のブラウザ特性が固有のシグネチャを形成します。同一フィンガープリントが複数アカウントで検出されると、アカウント同士が紐付けられます。
  • デバイス情報。OSの種類、ハードウェアスペック、モバイルデバイスID。同一のデバイスプロファイルから複数アカウントにログインすると、検出のトリガーとなります。
  • 行動パターン。アカウントの高速切り替え、機械的な間隔での投稿、アカウント作成直後の突発的なアクティビティの急増は、いずれも自動化のシグナルとなります。

実例をご紹介します。あるデジタルマーケティング代理店がInstagramアカウント30件を適切な分離なしで管理したところ、2週間以内に18アカウントが停止されました。プラットフォームが共有IPとブラウザフィンガープリントを通じて関連性を検出したのです。

プラットフォーム別のポリシー

Instagramは個人利用に対して比較的寛容で、アプリ自体が最大5アカウントの切り替えに対応しています。しかし、それ以上のアカウントやビジネス規模での運用には、適切なアカウント隔離が必要です。Facebookは長年マルチアカウントを推奨していませんでしたが、現在は公式に「追加プロフィール」を許可しています。ただし、自動化された管理や不審なパターンは依然として制限の対象となります。TikTokは複数アカウントを許可していますが、協調的な行動パターンを厳しく監視しています。モバイルファーストの検出方式を採用しているため、デスクトップの住宅用プロキシよりもモバイルプロキシの方が効果的です。LinkedInは偽プロフィールや自動化に対して非常に厳格です。アカウント認証の要求は頻繁に行われ、アカウント停止の異議申し立ても通りにくい傾向があります。

最適なソーシャルメディア用プロキシサーバーの選び方

マルチアカウント運用に最適なソーシャルメディア用プロキシサーバーは、住宅用またはモバイルです。データセンタープロキシは決して使用しないでください。データセンタープロキシが失敗する理由：データセンターIPはクラウドサーバーから提供され、均一なTCPレスポンスとTLSフィンガープリントを持っています。アンチボットシステムはこれらのシグネチャを即座に検出します。ログインページは通過できても、継続的な活動はブロックを引き起こします。住宅用プロキシが有効な理由：住宅用プロキシは実際の家庭でISPから割り当てられた本物のIPアドレスを使用します。プラットフォームからは、自宅ネットワークで利用している一般ユーザーに見えます。画一的なサーバーシグネチャが存在しないため、検出されにくいのです。モバイルプラットフォームにはモバイルプロキシが最適な理由：TikTok、Instagram、Snapchatはモバイルファーストのプラットフォームです。モバイルプロキシは携帯キャリアのIPアドレスを使用するため、プラットフォーム側の信頼度が最も高くなります。コストは高めですが、検出リスクは最も低くなります。

マルチアカウント管理のセットアップ

標準的なセットアップでは、プロキシとアンチディテクトブラウザを組み合わせます：

  • 1アカウントに1プロキシが原則です。アカウント間でプロキシを共有してはいけません。同じIPを共有するアカウントはプラットフォームによって紐付けられます。1つがBANされれば、すべてがBANされます。
  • 固有のブラウザプロファイル。アンチディテクトブラウザ（Multilogin、GoLogin、AdsPower）を使えば、各アカウントごとに異なるフィンガープリントを持つ隔離された環境を構築できます。Canvas、フォント、タイムゾーン、ユーザーエージェントなど、すべてが別々になります。
  • 地理的な一貫性。プロキシのロケーションを、アカウントが作成された場所または所在地として設定している地域と一致させてください。「マイアミのローカルビジネス」がドイツのIPから投稿すれば、フラグが立ちます。
  • アカウントのウォームアップ。新しいアカウントでは活動量を段階的に増やす必要があります。アカウントを作成してすぐに1日50回投稿するようなことは避けてください。実際のユーザーのように利用履歴を積み重ねていきましょう。

さまざまなブラウザやデバイス向けの詳細な設定ガイドは、Integration Hubでご確認いただけます。

制限付きネットワークでのソーシャルメディアのブロック解除

学校のネットワーク、企業のファイアウォール、地域制限などにより、ソーシャルプラットフォームがブロックされていることがあります。プロキシを使えば、トラフィックを制限のないサーバー経由でルーティングし、これらのブロックを回避できます。以下のような状況でソーシャルメディアのブロックを解除する場合：

  • ウェブプロキシは、ソフトウェアをインストールできない環境で役立ちます。プロキシサイトにブロックされたサイトのURLを入力するだけで、ページを代わりに取得してくれます。
  • ブラウザのプロキシ拡張機能は、日常的な利用にはより便利です。拡張機能にプロキシのホストとポートを設定すれば、すべてのブラウザトラフィックがプロキシ経由でルーティングされます。
  • システムレベルのプロキシはモバイルアプリを含むすべてのアプリケーションに適用されます。デバイスのネットワーク設定から構成してください。
  • 単純なブロック解除（マルチアカウント運用ではなく）であれば、信頼性の高いプロキシで十分です。数千件のリクエストを送るわけではないので、検出の心配はありません。ファイアウォールを迂回する経路があれば問題ありません。

FineProxyがソーシャルメディアに強い理由

FineProxyは専用IPを備えた住宅用プロキシを提供しています。つまり、割り当てられたアドレスは他のお客様のソーシャルメディア運用と共有されません。このインフラは、IPの品質と一貫性がアカウントの長期存続を直接左右する、継続的なソーシャルメディア運用の要件に特化して構築されています。具体的には以下のようなメリットがあります。

  • 継承されるレピュテーションの心配がありません。共有プロキシプールでは、他のユーザーのスパム活動により、お客様が使用する前に「お客様の」IPがフラグ付けされる可能性があります。FineProxyの専用IP割り当てにより、各IPはソーシャルプラットフォームでの過去の悪用履歴がないクリーンな状態で提供されます。他人のBAN履歴を引き継ぐことなく、すべてのアカウントをクリーンな基盤から開始できます。
  • 安定したアクセスとアカウント履歴の蓄積。専用IPを使えば、一貫したアドレス上でアカウント履歴を構築できます。プラットフォームは頻繁に変わるIPよりも安定したIPを好みます。ソーシャルネットワークはIPの安定性を信頼シグナルとして追跡しており、数週間から数か月にわたって同じIPを維持するアカウントほど高い信頼性を獲得します。ローテーションIPはスクレイピングには有効ですが、エイジングと成長が必要なソーシャルメディアアカウントにとって、一貫性は譲れない要素です。
  • メディア集約型ワークフローに対応する無制限帯域幅。ソーシャルメディア運用では画像、動画、ストーリーズ、リール、ストリーミングコンテンツなど大量のデータを消費します。トラフィック上限があると、アップロード中や予約投稿の一括処理中など、最悪のタイミングでワークフローが中断されます。FineProxyの無制限トラフィックなら、コンテンツ量の多いキャンペーンの実行、フィードの監視、数十アカウントへのメディアアップロードを、データ制限やスロットリングを気にせず行えます。