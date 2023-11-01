ソーシャルプラットフォームは、自動化やマルチアカウント利用の検出をますます強化しています。クライアントアカウントを管理するSMMスペシャリスト、地域別ページを運営するビジネス、制限付きネットワークでソーシャルメディアのブロックを解除したい方のいずれであっても、適切なソーシャルメディア用プロキシが、スムーズな運用と大量アカウント停止の分かれ目となります。

ソーシャルプラットフォームがアカウントをBANする理由

Instagram、Facebook、TikTok、LinkedInなど、すべての主要プラットフォームは不審な活動を特定するために複数のシグナルを追跡しています：

IPアドレス。同一IPから複数アカウントがログインすることは、最も明白な危険信号です。プラットフォームは、1人のユーザーが同じ場所から10アカウントを必要とするのは不自然だと判断します。

ブラウザフィンガープリント。Canvas描画、インストール済みフォント、WebGLデータ、画面解像度、タイムゾーンなど、数十のブラウザ特性が固有のシグネチャを形成します。同一フィンガープリントが複数アカウントで検出されると、アカウント同士が紐付けられます。

デバイス情報。OSの種類、ハードウェアスペック、モバイルデバイスID。同一のデバイスプロファイルから複数アカウントにログインすると、検出のトリガーとなります。

行動パターン。アカウントの高速切り替え、機械的な間隔での投稿、アカウント作成直後の突発的なアクティビティの急増は、いずれも自動化のシグナルとなります。

実例をご紹介します。あるデジタルマーケティング代理店がInstagramアカウント30件を適切な分離なしで管理したところ、2週間以内に18アカウントが停止されました。プラットフォームが共有IPとブラウザフィンガープリントを通じて関連性を検出したのです。

プラットフォーム別のポリシー

Instagramは個人利用に対して比較的寛容で、アプリ自体が最大5アカウントの切り替えに対応しています。しかし、それ以上のアカウントやビジネス規模での運用には、適切なアカウント隔離が必要です。Facebookは長年マルチアカウントを推奨していませんでしたが、現在は公式に「追加プロフィール」を許可しています。ただし、自動化された管理や不審なパターンは依然として制限の対象となります。TikTokは複数アカウントを許可していますが、協調的な行動パターンを厳しく監視しています。モバイルファーストの検出方式を採用しているため、デスクトップの住宅用プロキシよりもモバイルプロキシの方が効果的です。LinkedInは偽プロフィールや自動化に対して非常に厳格です。アカウント認証の要求は頻繁に行われ、アカウント停止の異議申し立ても通りにくい傾向があります。

最適なソーシャルメディア用プロキシサーバーの選び方

マルチアカウント運用に最適なソーシャルメディア用プロキシサーバーは、住宅用またはモバイルです。データセンタープロキシは決して使用しないでください。データセンタープロキシが失敗する理由：データセンターIPはクラウドサーバーから提供され、均一なTCPレスポンスとTLSフィンガープリントを持っています。アンチボットシステムはこれらのシグネチャを即座に検出します。ログインページは通過できても、継続的な活動はブロックを引き起こします。住宅用プロキシが有効な理由：住宅用プロキシは実際の家庭でISPから割り当てられた本物のIPアドレスを使用します。プラットフォームからは、自宅ネットワークで利用している一般ユーザーに見えます。画一的なサーバーシグネチャが存在しないため、検出されにくいのです。モバイルプラットフォームにはモバイルプロキシが最適な理由：TikTok、Instagram、Snapchatはモバイルファーストのプラットフォームです。モバイルプロキシは携帯キャリアのIPアドレスを使用するため、プラットフォーム側の信頼度が最も高くなります。コストは高めですが、検出リスクは最も低くなります。

マルチアカウント管理のセットアップ

標準的なセットアップでは、プロキシとアンチディテクトブラウザを組み合わせます：

1アカウントに1プロキシが原則です。アカウント間でプロキシを共有してはいけません。同じIPを共有するアカウントはプラットフォームによって紐付けられます。1つがBANされれば、すべてがBANされます。

固有のブラウザプロファイル。アンチディテクトブラウザ（Multilogin、GoLogin、AdsPower）を使えば、各アカウントごとに異なるフィンガープリントを持つ隔離された環境を構築できます。Canvas、フォント、タイムゾーン、ユーザーエージェントなど、すべてが別々になります。

地理的な一貫性。プロキシのロケーションを、アカウントが作成された場所または所在地として設定している地域と一致させてください。「マイアミのローカルビジネス」がドイツのIPから投稿すれば、フラグが立ちます。

アカウントのウォームアップ。新しいアカウントでは活動量を段階的に増やす必要があります。アカウントを作成してすぐに1日50回投稿するようなことは避けてください。実際のユーザーのように利用履歴を積み重ねていきましょう。

制限付きネットワークでのソーシャルメディアのブロック解除

学校のネットワーク、企業のファイアウォール、地域制限などにより、ソーシャルプラットフォームがブロックされていることがあります。プロキシを使えば、トラフィックを制限のないサーバー経由でルーティングし、これらのブロックを回避できます。以下のような状況でソーシャルメディアのブロックを解除する場合：

ウェブプロキシは、ソフトウェアをインストールできない環境で役立ちます。プロキシサイトにブロックされたサイトのURLを入力するだけで、ページを代わりに取得してくれます。

ブラウザのプロキシ拡張機能は、日常的な利用にはより便利です。拡張機能にプロキシのホストとポートを設定すれば、すべてのブラウザトラフィックがプロキシ経由でルーティングされます。

システムレベルのプロキシはモバイルアプリを含むすべてのアプリケーションに適用されます。デバイスのネットワーク設定から構成してください。

単純なブロック解除（マルチアカウント運用ではなく）であれば、信頼性の高いプロキシで十分です。数千件のリクエストを送るわけではないので、検出の心配はありません。ファイアウォールを迂回する経路があれば問題ありません。

FineProxyがソーシャルメディアに強い理由

FineProxyは専用IPを備えた住宅用プロキシを提供しています。つまり、割り当てられたアドレスは他のお客様のソーシャルメディア運用と共有されません。このインフラは、IPの品質と一貫性がアカウントの長期存続を直接左右する、継続的なソーシャルメディア運用の要件に特化して構築されています。具体的には以下のようなメリットがあります。