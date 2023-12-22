全プランで競争力のある報酬をご提供。
アフィリエイトプログラム
FineProxy アフィリエイトプログラム
FineProxyに顧客を紹介し、透明性の高いパートナーダッシュボードを通じて初回注文と継続更新の報酬を獲得できます。
紹介したユーザーがプロキシプランを更新するたびに報酬が発生します。
スケールしやすいシンプルなルール。
パートナーに選ばれる理由
最も重要な3つのポイント：コントロール、正確なアトリビューション、そして確実な支払い。
柔軟な設定、詳細な統計情報、顧客向けプロモコードを備えた高機能パートナーダッシュボード。
60日間のCookieによるラストクリックアトリビューションモデルと完全自動トラッキングを採用。お客様が購入を検討する時間がかかっても、確実に成果が反映されます。
パートナーダッシュボードからUSDT TRC20で迅速に出金可能。世界中どこからでもご利用いただけます。最低出金額：100 USDT。
初めての売上は、思っているより近くにあります
プログラムに参加して報酬を得るための3つの簡単なステップ。
- ステップ 1新規登録
今すぐFineProxyパートナープログラムに参加しましょう。承認後、パートナーダッシュボードにアクセスでき、売上の追跡や各プロキシプランへのアフィリエイトリンクの生成が可能になります。
- ステップ 2プロモート
すぐに使えるプロモーション素材を活用して、あなたのオーディエンスにFineProxyを紹介しましょう。ダッシュボードでパフォーマンスを確認し、実データに基づいて戦略を最適化できます。
- ステップ 3報酬を獲得
紹介経由の全注文に対して最大30%の報酬を獲得。リピーター顧客（さらにご希望であればサブアフィリエイト）の基盤を構築し、長期的な毎月の収益を拡大しましょう。
サインアップしてパートナーダッシュボードにアクセスし、FineProxyで今日から報酬を獲得しましょう。
数字で見る収益イメージ
FineProxyの人気プランをもとにしたシミュレーション例をご紹介します。
最も人気のあるプランのひとつが、1,000 IPで$111です。このプランを選んだ5名のお客様をご紹介いただき、各お客様が継続更新された場合、あなたのコミッションは次のようになります：$166.50 / month
当アフィリエイトプログラムの最大のメリットは、更新ごとに発生する継続報酬です。紹介した顧客がプロキシサービスを更新するたびに報酬が発生します。顧客が数か月、あるいは数年にわたってプロキシを利用し続ける限り、その間ずっと報酬を受け取ることができます。毎月ゼロからやり直す必要はありません。紹介ベースを増やしていくだけで、毎月の継続収入を着実に拡大できます。
1. 総則
FineProxy パートナープログラムは、FineProxy の有料プロキシサーバーサービスに顧客を紹介する個人および法人を対象としています。
パートナープログラムに登録することにより、パートナーは本規約を確認し、すべての条件に同意したものとみなされます。
2. パートナーコミッション
- パートナーは、紹介した顧客が購入した有料サービスに対して最大30%のコミッションを獲得できます。
- コミッションは、初回購入時だけでなく、顧客によるその後のすべての更新時にも付与されます。
- 同一の顧客が複数の異なる FineProxy サービスを購入した場合、コミッションはサービスごとに個別に計算されます。
- プラン／パッケージの変更は新規サービスの購入として扱われ、別途コミッションカウンターが適用されます。
- コミッションは、返金、チャージバック、キャンセル注文、不正取引を差し引いた、正常に支払いが完了した注文に対してのみ付与されます。
コミッション率は、パートナーの種別、トラフィックの品質、販売量に応じて異なる場合があり、FineProxy アフィリエイトシステムの設定によって決定されます。
3. 顧客トラッキングとアトリビューション
- クリック、登録、決済はFineProxyアフィリエイトシステムを通じて自動的にトラッキングされます。
- FineProxyはCookieベースのラストクリックアトリビューションモデルを採用しています。
- Cookieの有効期間は、最後のアフィリエイトリンククリックから起算して60（六十）暦日です。
- 顧客がCookieの有効期間内に登録および／またはサービスの支払いを行った場合、その顧客は該当するパートナーに帰属されます。
4. 保留期間と支払い
- 計上されたすべてのコミッションには、各取引日から30（三十）暦日の必須保留期間が適用されます。
- 各取引は個別にトラッキングされ、それぞれの保留期間が終了した後にのみ出金可能となります。
- 最低出金額は100（百）USDT（TRC-20）です。
- 支払いはすべてUSDT（TRC-20）で行われ、アフィリエイトアカウントに登録されたパートナーの暗号通貨ウォレット宛てに送金されます。
- FineProxyはパートナーに対し、証拠書類および／または本人確認情報の提出を求める場合があります。
- 本パートナープログラムの規約またはFineProxy利用規約への違反が確認された場合、資金が凍結されることがあります。
5. 許可されるプロモーション方法
パートナーは以下のプロモーションチャネルを利用できます：
- ウェブサイト、ランディングページ、ブログ、レビューサイト；
- Telegramチャンネル、フォーラム、専門コミュニティ；
- 教育的、技術的、および分析的なコンテンツ；
- 有料広告。ただし、FineProxyのブランド名、FineProxyのドメイン名、およびそれらの変形を広告に使用することは禁止されています。FineProxyが書面で別途承認した場合を除きます。
6. 禁止事項
パートナーは以下の行為を禁止されています：
- FineProxyのブランド名、ドメイン名、またはそれらの変形を、有料検索広告、ドメイン、または広告クリエイティブに使用すること；
- 事前の書面による承認なく、FineProxyの公式代理人として名乗ること；
- 顧客を誤解させる行為（虚偽の保証、架空の割引、条件の不実表示を含む）；
- 受信者の同意なく、スパムや大量メッセージ／メール送信を行うこと；
- パートナー自身の購入にアフィリエイトリンクを使用すること；
- 適用される法律またはFineProxy利用規約に違反するトラフィックを誘導すること。
7. サブアフィリエイト
パートナーは他のパートナーを紹介し、独自のサブアフィリエイト構造を構築することができます。
FineProxyは、当該構造におけるパートナー間の精算、支払い、または関係について一切の責任を負いません。
8. コミッションの取消およびアカウントの停止
FineProxyは以下の権利を留保します：
- パートナープログラム規約への違反が確認された場合、付与済みのコミッションを取り消すこと。
- 調査が完了するまで支払いを保留すること。
- 重大な違反または繰り返しの違反が発生した場合、未払いコミッションを支払うことなくパートナーアカウントを終了すること。
9. プログラム規約の変更
FineProxyは、事前の通知なく、本パートナープログラム規約を一方的に変更できるものとします。
最新版の規約は、アフィリエイトダッシュボードにていつでもご確認いただけます。
プログラムへの継続的な参加をもって、パートナーは更新された規約に同意したものとみなされます。
10. 責任の制限
FineProxyは以下について責任を負いません：
- パートナーの損失；
- 逸失利益；
- 第三者および外部サービスの行為。
パートナーは、自身のプロモーション方法および適用法令の遵守について全責任を負うものとします。