FineProxy アフィリエイトプログラム

数字で見る収益イメージ

FineProxyの人気プランをもとにしたシミュレーション例をご紹介します。

最も人気のあるプランのひとつが、1,000 IPで$111です。このプランを選んだ5名のお客様をご紹介いただき、各お客様が継続更新された場合、あなたのコミッションは次のようになります：

当アフィリエイトプログラムの最大のメリットは、更新ごとに発生する継続報酬です。紹介した顧客がプロキシサービスを更新するたびに報酬が発生します。顧客が数か月、あるいは数年にわたってプロキシを利用し続ける限り、その間ずっと報酬を受け取ることができます。毎月ゼロからやり直す必要はありません。紹介ベースを増やしていくだけで、毎月の継続収入を着実に拡大できます。