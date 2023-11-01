新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

Reddit用プロキシ

Reddit向けに構築されたIPv4プロキシ：PRAWと互換性があり、HTTP/HTTPS/SOCKS5に対応、複数のOAuthアプリで各60 req/minのスケーリングが可能です。お支払い後の自動納品、無制限トラフィック、APIアクセス付き。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • Reddit OAuthアプリ用に米国専用IPを1件購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

5年以上使っていますが、データスクレイピング、ソーシャルネットワーク、そのほかあらゆる自動化プロジェクトに使える素晴らしいプロキシです。IPのローテーションは速く、他社とは違ってほぼすべてのプロキシがブロックされていません。カスタマーサポートもかなり良いです。

synk.pitNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

このサービスを1年以上使っていますが、いつもすべて順調で、BANやトラブルはありません！使いやすく、余計な機能もなく、必要なものがすべてそろっています。心の底から気に入っています！このプロキシに欠点は見つかりませんでした。

Anton SmirnovFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

複雑な設定なしでプロキシを必要とする人にとって、非常に便利なサービスです。すぐに使い始められ、さまざまな国を選べるうえ、プランの品ぞろえも十分です。分析と自動化の作業にプロキシを利用し、その結果に完全に満足しました。

EvgeniyDieg, 今年英語から翻訳ソース

価格は妥当で、プロキシも問題なく動作します。APIの設定も簡単です。この価格なら文句なくおすすめできます！

Felix KernerTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

価格が最安だとは言いませんが、トラフィックが無制限で速度が最大なのは間違いありません。少なくとも私自身は、サポートサービスに失望させられたことはありません。いつでも連絡が取れ、いつでも的確で、丁寧かつ落ち着いて対応してくれます。欧州のアドレスの30日間パッケージを、すでに2年目も使っています。支払い後は、すべてが即座に行われます。ミックスは試していませんが、私にはこれで十分です。

Юрий ЮрийFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
APIアクセスに課金せずにスクレイピングできますか？はい

はい、可能です。ただし無料APIティア（OAuth未使用）では、IPごとに1分あたり10リクエストしか利用できません。OAuth（無料で設定可能）を使用すれば、アプリごとに1分あたり60リクエストに増えます。2023年のAPI料金改定後も、Redditは個人利用および非商用利用向けに無料OAuthティアを維持しているため、個人開発者や小規模プロジェクトには影響ありません。さらにOAuthアプリを追加し、それぞれに専用プロキシを割り当てることで、合計キャパシティに1分あたり60リクエストずつ上乗せできます。ほとんどのデータ収集では、無料の認証済みAPIと数本の専用プロキシで十分対応でき、有料の上位アクセスプランは不要です。

Redditはリンクされたアカウントをどのように検出しますか？複数のシグナル

主にIPアドレスとブラウザフィンガープリントによって検出されます。2つのアカウントが同じIP、Cookie、タイムゾーン、画面解像度を共有していれば、関連付けられます。行動パターンも重要です。投稿スケジュールが似ている、同じサブレディットに参加している、互いのコンテンツに投票しているなどが該当します。アカウントごとに個別のプロキシと個別のブラウザプロファイルを使用すれば、これらのシグナルの大部分を遮断できます。

データセンタープロキシを使うとアカウントがBANされますか？アクティビティ次第

閲覧や読むだけなら問題ありません。ただし、積極的に投稿やコメントをする場合はリスクが上がります。Redditのスパムフィルターは、アカウントがアクティブに活動している際、データセンターのIP範囲をより厳しく監視します。アカウントに紐づく操作にはISPプロキシのほうが安全です。データセンタープロキシは、APIスクレイピングや単純なアクセスには問題ありません。

PRAWでプロキシを設定するには？HTTPS_PROXYを設定

スクリプトを実行する前に、HTTPS_PROXY環境変数を設定してください。 HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAWはRedditとの通信にHTTPSのみを使用するため、この1つの変数ですべてのリクエストをカバーできます。プロキシに認証が必要な場合は、URLに認証情報を含めてください：http://user:pass@address:port。FineProxyのHTTPSプロキシにはIPごとに専用のSSL証明書が付属しているため、各接続は最初から適切に暗号化されています。

無料ウェブプロキシでのアクセスは安全ですか？ログイン向けではない

一時的なアクセスであれば基本的に問題ありません。しかし、定期的な利用やアカウントログインを伴う操作には使わないでください。無料プロキシはトラフィックを記録したり、広告を挿入したり、実際のIPを漏洩させる可能性があります。安定したアクセスには、低価格の専用プロキシのほうが信頼性が高く、プライバシーも守られます。

Redditモバイルアプリでプロキシを使用できますか？OSを設定

Redditの公式アプリにはプロキシ設定機能が内蔵されていません。トラフィックをプロキシ経由にするには、OS レベルでプロキシを設定します。Androidの場合はWi-Fiネットワーク設定を開き、プロキシアドレスとポートを入力します。iOSの場合は「設定」→「Wi-Fi」→ ご利用のネットワーク →「プロキシを構成」から設定してください。SOCKS5プロキシを使用する場合は、デバイス全体のトラフィックをトンネリングするサードパーティアプリ（AndroidならDrony、iOSならShadowrocketなど）が必要です。システムレベルのプロキシが有効になると、Redditアプリを含むすべてのアプリが自動的にプロキシを経由します。両プラットフォームの詳しい設定手順については、当社のIntegration hubをご参照ください。