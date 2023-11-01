Reddit用プロキシ

プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- Reddit OAuthアプリ用に米国専用IPを1件購入
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
- 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
アカウント運用
5年以上使っていますが、データスクレイピング、ソーシャルネットワーク、そのほかあらゆる自動化プロジェクトに使える素晴らしいプロキシです。IPのローテーションは速く、他社とは違ってほぼすべてのプロキシがブロックされていません。カスタマーサポートもかなり良いです。
このサービスを1年以上使っていますが、いつもすべて順調で、BANやトラブルはありません！使いやすく、余計な機能もなく、必要なものがすべてそろっています。心の底から気に入っています！このプロキシに欠点は見つかりませんでした。
APIとエージェントによるアクセス
複雑な設定なしでプロキシを必要とする人にとって、非常に便利なサービスです。すぐに使い始められ、さまざまな国を選べるうえ、プランの品ぞろえも十分です。分析と自動化の作業にプロキシを利用し、その結果に完全に満足しました。
価格は妥当で、プロキシも問題なく動作します。APIの設定も簡単です。この価格なら文句なくおすすめできます！
通信量による従量課金なし
素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。
価格が最安だとは言いませんが、トラフィックが無制限で速度が最大なのは間違いありません。少なくとも私自身は、サポートサービスに失望させられたことはありません。いつでも連絡が取れ、いつでも的確で、丁寧かつ落ち着いて対応してくれます。欧州のアドレスの30日間パッケージを、すでに2年目も使っています。支払い後は、すべてが即座に行われます。ミックスは試していませんが、私にはこれで十分です。
APIアクセスに課金せずにスクレイピングできますか？はい
はい、可能です。ただし無料APIティア（OAuth未使用）では、IPごとに1分あたり10リクエストしか利用できません。OAuth（無料で設定可能）を使用すれば、アプリごとに1分あたり60リクエストに増えます。2023年のAPI料金改定後も、Redditは個人利用および非商用利用向けに無料OAuthティアを維持しているため、個人開発者や小規模プロジェクトには影響ありません。さらにOAuthアプリを追加し、それぞれに専用プロキシを割り当てることで、合計キャパシティに1分あたり60リクエストずつ上乗せできます。ほとんどのデータ収集では、無料の認証済みAPIと数本の専用プロキシで十分対応でき、有料の上位アクセスプランは不要です。
Redditはリンクされたアカウントをどのように検出しますか？複数のシグナル
主にIPアドレスとブラウザフィンガープリントによって検出されます。2つのアカウントが同じIP、Cookie、タイムゾーン、画面解像度を共有していれば、関連付けられます。行動パターンも重要です。投稿スケジュールが似ている、同じサブレディットに参加している、互いのコンテンツに投票しているなどが該当します。アカウントごとに個別のプロキシと個別のブラウザプロファイルを使用すれば、これらのシグナルの大部分を遮断できます。
データセンタープロキシを使うとアカウントがBANされますか？アクティビティ次第
閲覧や読むだけなら問題ありません。ただし、積極的に投稿やコメントをする場合はリスクが上がります。Redditのスパムフィルターは、アカウントがアクティブに活動している際、データセンターのIP範囲をより厳しく監視します。アカウントに紐づく操作にはISPプロキシのほうが安全です。データセンタープロキシは、APIスクレイピングや単純なアクセスには問題ありません。
PRAWでプロキシを設定するには？HTTPS_PROXYを設定
スクリプトを実行する前に、HTTPS_PROXY環境変数を設定してください。 HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAWはRedditとの通信にHTTPSのみを使用するため、この1つの変数ですべてのリクエストをカバーできます。プロキシに認証が必要な場合は、URLに認証情報を含めてください：http://user:pass@address:port。FineProxyのHTTPSプロキシにはIPごとに専用のSSL証明書が付属しているため、各接続は最初から適切に暗号化されています。
無料ウェブプロキシでのアクセスは安全ですか？ログイン向けではない
一時的なアクセスであれば基本的に問題ありません。しかし、定期的な利用やアカウントログインを伴う操作には使わないでください。無料プロキシはトラフィックを記録したり、広告を挿入したり、実際のIPを漏洩させる可能性があります。安定したアクセスには、低価格の専用プロキシのほうが信頼性が高く、プライバシーも守られます。
Redditモバイルアプリでプロキシを使用できますか？OSを設定
Redditの公式アプリにはプロキシ設定機能が内蔵されていません。トラフィックをプロキシ経由にするには、OS レベルでプロキシを設定します。Androidの場合はWi-Fiネットワーク設定を開き、プロキシアドレスとポートを入力します。iOSの場合は「設定」→「Wi-Fi」→ ご利用のネットワーク →「プロキシを構成」から設定してください。SOCKS5プロキシを使用する場合は、デバイス全体のトラフィックをトンネリングするサードパーティアプリ（AndroidならDrony、iOSならShadowrocketなど）が必要です。システムレベルのプロキシが有効になると、Redditアプリを含むすべてのアプリが自動的にプロキシを経由します。両プラットフォームの詳しい設定手順については、当社のIntegration hubをご参照ください。