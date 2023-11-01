Proxy para Reddit
Proxies IPv4 desenvolvidos para Reddit: compatíveis com PRAW, suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5 e escaláveis entre múltiplos apps OAuth a 60 req/min cada. Entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso via API.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|Recomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre um dedicated dos EUA IP para a Reddit OAuth app
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
- Exporte meu lista de proxies como JSON
- Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Contas em operação
Eu tenho sido usado por mais de 5 anos e este é um grande proxys para trabalhar com o raspamento de dados / redes sociais e quaisquer outros projetos de automação - IPs rotativos rápidos, quase todos os proxys não são bloqueados como em outros fornecedores etc. também o suporte ao cliente é bastante bom.
Trabalho com este serviço por mais de um ano e sempre tudo está bem, sem proibições ou discordâncias! Fácil de usar, sem recursos desnecessários, é tudo o que é necessário. Eu faço isso no chuveiro! Eu não encontrei falhas neste proxy.
Acesso por API e agente
Um serviço muito conveniente para aqueles que precisam de proxies sem configuração complicada. Tudo começa rapidamente, há vários países disponíveis, e uma seleção decente de planos. Eu usei o proxy para análise e trabalho de automação e estava completamente satisfeito com os resultados
O preço é justo e os proxies funcionam perfeitamente. A parte da API também é fácil de configurar. Por este preço, é fácil recomendar!
Tráfego nunca medido
Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.
Não vou dizer que os preços são os mais baixos, mas o tráfego ilimitado e a velocidade máxima é inegável. O serviço de suporte não me falhou pessoalmente – sempre em contato, sempre atual, educado e sem confusão. Eu uso o pacote por 30 dias, endereços europeus, já para o segundo ano. Após o pagamento, tudo acontece instantaneamente. Eu não tentei misturar, é suficiente para mim.
Posso fazer scraping sem pagar pelo acesso à API?Sim
Sim, mas o nível gratuito da API (sem OAuth) oferece apenas 10 requisições por minuto, rastreadas por IP. Com OAuth (gratuito para configurar), você obtém 60 por minuto por aplicativo. Após as mudanças de preços da API em 2023, o Reddit manteve o nível OAuth gratuito disponível para uso pessoal e não comercial, então desenvolvedores individuais e projetos pequenos não são afetados. Cada aplicativo OAuth adicional em seu próprio proxy adiciona mais 60 requisições por minuto à sua capacidade total. Para a maioria das coletas de dados, a API autenticada gratuita combinada com alguns proxies dedicados já resolve — sem necessidade de pagar por acesso elevado.
Como o Reddit detecta contas vinculadas?Principalmente através
Principalmente através do endereço IP e da impressão digital do navegador. Se duas contas compartilham o mesmo IP, cookies, fuso horário ou resolução de tela — elas são vinculadas. Padrões de comportamento também importam: horários de postagem semelhantes, os mesmos subreddits, votos no conteúdo uma da outra. Um proxy separado mais um perfil de navegador separado por conta quebra a maioria desses sinais.
Um proxy datacenter pode causar o banimento da minha conta?Para navegação e
Para navegação e leitura — não. Para postagens e comentários ativos — aumenta o risco. Os filtros de spam do Reddit prestam mais atenção a faixas de datacenter quando as contas estão ativamente engajando. Proxies ISP são mais seguros para qualquer coisa vinculada a uma conta. Datacenter é adequado para scraping via API e acesso simples.
Como configurar um proxy para o PRAW?Defina a
Defina a variável de ambiente HTTPS_PROXY antes de executar seu script: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py O PRAW se comunica com o Reddit exclusivamente via HTTPS, então essa única variável cobre todas as requisições. Se o seu proxy usa autenticação, inclua as credenciais na URL: http://user:pass@address:port. Os proxies HTTPS da FineProxy vêm com um certificado SSL dedicado por IP, então cada conexão é devidamente criptografada de fábrica.
É seguro usar proxies gratuitos da web para acessar?Para acesso rápido
Para acesso rápido e pontual — geralmente funciona. Para uso regular ou qualquer coisa envolvendo login na sua conta — não use. Proxies gratuitos podem registrar seu tráfego, injetar anúncios ou vazar seu IP real. Para acesso consistente, um proxy dedicado barato é mais confiável e privado.
Posso usar um proxy com o aplicativo móvel do Reddit?O aplicativo oficial
O aplicativo oficial do Reddit não possui uma configuração de proxy integrada. Para rotear seu tráfego por um proxy, configure-o no nível do sistema operacional: no Android, abra as configurações da rede Wi-Fi e insira o endereço e a porta do proxy; no iOS, vá em Ajustes → Wi-Fi → sua rede → Configurar Proxy. Para proxies SOCKS5, você precisará de um aplicativo de terceiros (como Drony no Android ou Shadowrocket no iOS) que canaliza todo o tráfego do dispositivo. Quando o proxy no nível do sistema estiver ativo, o aplicativo do Reddit — junto com todos os outros apps — o utilizará automaticamente. Para instruções detalhadas de configuração em ambas as plataformas, consulte nosso Hub de integração.