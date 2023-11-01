Proxy para scraping na Amazon
Proxies IPv4 para scraping na Amazon e gerenciamento de contas: compatível com HTTP/HTTPS/SOCKS5, rotação de IP por requisição para coleta de dados em larga escala e IPs dedicados para separação de múltiplas contas — com entrega automática e acesso via API.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Rotativo.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|Recomendado aquiRotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre um plano rotativo de 5 milhões de créditos para coleta de dados na Amazon
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu Amazon serviço de proxy
- Exporte meu listas de proxies como JSON
- Mostre qual serviço de proxy teve a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Como um jogador MMORPG ávido que muitas vezes tem que se conectar a servidores no exterior, I .ve testado quase todas as soluções VPN e proxy lá fora. FineProxy.org é o único serviço que me deu um ping estável sem picos de lag durante as incursões de horas. crucial para mim foi a capacidade de escolher um endereço IP limpo de uma cidade específica para contornar fechaduras regionais em chaves Steam. Os endereços são marcados como hospedagem, que muitas vezes os desqualifica aos olhos de sistemas anti-cheat e lojas. A transação foi rápida, e os proxys estavam ativos imediatamente após o pagamento limpo. Minha jogabilidade virtual finalmente se tornou suave.
Contas em operação
Qualitativo, rápido e estável proxy de trabalho, Eu estou muito feliz, isso é exatamente o que eu precisava. No meu país (Ucrânia) muitos sites e redes sociais estão bloqueados, agora este problema está resolvido. Preços estão agradavelmente satisfeitos, para um número enorme de proxy (1000+) Eu estou pagando apenas 20 dlrs, é mais barato e mais rápido do que um proxy que você não vai encontrar em lugar algum, por isso eu recomendo este serviço para você.
Esta página de proxies é a melhor que já experimentei na vida. Eles não são bloqueados em lado nenhum e são totalmente privados. Adoro-os.
Localizações e estoque
O serviço FineProxy é honestamente bastante bom — suporte rápido e muitos locais diferentes. O único lado negativo deste serviço é o limite de 600 pedidos de proxy. Para algumas pessoas, isso não é suficiente; eles gostariam de mais, mas a empresa diz, "Esta é nossa política."
O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.
Quais proxies são os melhores para Amazon?Proxies residenciais e
Proxies residenciais e ISP são ideais para compras, gerenciamento de contas e marketing, devido ao seu alto nível de confiança. Proxies móveis oferecem máximo anonimato quando a reputação do IP é crítica. Proxies datacenter são frequentemente usados como proxies para scraping na Amazon, pois oferecem alta velocidade, conexões estáveis e grandes pools de IPs adequados para coleta automatizada de dados. Para scraping em larga escala, o ideal é usar um grande pool de proxies com rotação de IP a cada requisição.
Qual é o melhor proxy para Amazon Prime?O melhor proxy
O melhor proxy para Amazon Prime geralmente é um proxy residencial ou ISP com endereço IP da região desejada. Esses proxies garantem acesso adequado ao conteúdo Prime, assinaturas e recursos regionais, minimizando erros e restrições de acesso.
Posso usar proxies gratuitos para a Amazon?Tecnicamente, proxies
Tecnicamente, proxies gratuitos podem ser usados para a Amazon, mas isso é altamente desaconselhável. A maioria dos IPs gratuitos já é muito utilizada e rapidamente bloqueada pela plataforma, resultando em captchas, restrições e desempenho instável. Proxies pagos com reputação de IP limpa são uma escolha muito mais segura e confiável.
Posso usar vários IPs de proxy para uma única conta Amazon?Não
Não. Cada conta da Amazon deve usar um único IP de proxy exclusivo e um fingerprint de navegador consistente. Usar múltiplos proxies ou trocar frequentemente o IP de uma mesma conta aumenta a probabilidade de ser sinalizado por atividade suspeita e pode levar a restrições ou suspensão da conta. A prática recomendada é: uma conta, um proxy.
Com que frequência seus proxies são atualizados e há substituições disponíveis?Atualizamos
Atualizamos e expandimos continuamente nosso pool de proxies, adicionando novos IPs e ampliando a cobertura geográfica para manter alta confiabilidade e diversidade. Caso algum IP seja comprometido ou apresente desempenho inferior, substituições gratuitas estão disponíveis mediante solicitação à nossa equipe de suporte — garantindo que seu pool permaneça limpo e eficaz sem custo adicional. Nosso objetivo é fornecer endereços consistentemente novos e de alta reputação, adequados para casos de uso exigentes como scraping na Amazon e gerenciamento de contas.