NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy dos EUA

Acesse sites e aplicativos baseados nos EUA com proxies de datacenter rápidos e confiáveis — perfeitos para ferramentas de SEO, scraping, streaming e testes.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em Estados Unidos e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu dos EUA tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Eu tenho usado FineProxy por vários meses, e, em geral, minha experiência tem sido positiva. As velocidades proxy são consistentes e a variedade de locais proxy disponíveis me ajuda a acessar conteúdo geo-restrito suavemente. Configurar os proxies foi simples, e sua equipe de suporte ao cliente é responsiva e útil quando eu precisava de assistência.

AmirSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

bom este serviço é ótimo desde que eu tenho o NORD E AMÉRICA DO SUD pacote antes tinha o de EUA mas eu mudo para este plano e é super rápido .

CrackerzPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

i love fineproxy the speed is great i use it em ferramentas de automação, webscrapping e para navegação, a conexão são estáveis e a velocidade é muito boa, nunca desconectar e não proibido ips, vou comprá-lo novamente e novamente, a equipe de suporte é realmente grande resposta no tempo

7heGoatCR7Dieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Eles fornecem proxies de alta velocidade, seguros com largura de banda ilimitada, preços acessíveis, e uma experiência fácil de usar para todos os usuários. É um serviço realmente agradável, eu recomendo fineproxy.org 100%.

DJPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
A Amazon.com me bloqueia depois de algumas centenas de produtos. O que realmente funciona em 2026?O anti-bot da

O anti-bot da Amazon (PerimeterX) mudou. Ele não verifica mais apenas a reputação do IP — agora faz fingerprint do handshake TLS e das assinaturas TCP. Proxies residenciais costumavam funcionar, mas agora são sinalizados após 200-300 ASINs porque a conexão subjacente não corresponde a um navegador real em um ISP real. IPs de datacenter? Taxa de sucesso em torno de 15%. O que está funcionando: proxies ISP com sessões sticky — manter o mesmo IP por horas em vez de rotacionar a cada requisição. O IP está registrado em um provedor real de consumidor, e o fingerprint TLS bate quando você combina com um headless browser adequado. Pools de proxy rotativo dos EUA ainda funcionam para alvos sem detecção no nível da Amazon.

O imposto no checkout muda dependendo de onde eu me conecto. É coisa de IP?Sim

Sim. Os EUA não têm um imposto nacional único — o sales tax varia por estado, condado e cidade. São mais de 12.000 jurisdições. Oregon não cobra nada, a Califórnia começa em 7,25%, e Nova York acumula impostos locais por cima. Sites de e-commerce calculam o imposto pelo endereço de entrega, mas muitos também usam geolocalização por IP para preencher automaticamente o estado ou mostrar totais estimados. Está monitorando preços no Walmart, Best Buy ou Target de fora dos EUA? O cálculo no checkout não vai corresponder ao que um comprador americano no Texas ou na Flórida realmente vê.

Netflix, Hulu, HBO Max — datacenter ou ISP?ISP

ISP. Todas as grandes plataformas de streaming dos EUA detectam e bloqueiam ativamente faixas de datacenter. A Netflix em particular mantém listas de bloqueio que capturam a maioria das conexões de datacenter e VPN. Proxies ISP — IPs registrados em provedores de banda larga residencial como Comcast, AT&T, Spectrum — passam porque parecem conexões domésticas comuns. IPs de datacenter ainda funcionam para fazer scraping de catálogos ou verificar metadados de disponibilidade, mas para reprodução de vídeo de fato, ISP é o caminho. As opções de proxy datacenter e ISP (residencial estático) dos EUA da FineProxy cobrem ambos os casos de uso.

O Craigslist precisa de IPs locais por cidade. A FineProxy pode ajudar?Para publicar anúncios

Para publicar anúncios — não realmente. O Craigslist é extremamente agressivo com filtros geográficos: bloqueia a maioria das faixas de datacenter na hora e restringe publicações à cidade correspondente ao seu IP. O pool dos EUA da FineProxy é em nível de país, sem segmentação por cidade ou estado. Para fazer scraping de anúncios do Craigslist em diferentes mercados — lendo dados públicos, não publicando — IPs dos EUA em nível de país funcionam bem, já que a leitura não aciona as mesmas verificações geográficas.

Meu banco americano me bloqueia quando estou no exterior. Proxy resolve?Um IP estático

Um IP estático dos EUA ajuda. Chase, Bank of America, Wells Fargo — todos sinalizam logins de IPs estrangeiros e acionam verificação extra ou bloqueio total. Um proxy americano privado (elite) — IP estático que permanece o mesmo durante toda a sessão — mantém o acesso bancário consistente. Proxies ISP funcionam melhor, já que os bancos verificam o tipo de IP, e faixas de datacenter às vezes disparam alertas de fraude por conta própria.

Sem GDPR nos EUA — isso facilita o scraping?De certa forma

De certa forma, sim. Sem equivalente federal à GDPR, não há banners de consentimento bloqueando conteúdo a cada primeira visita. A Califórnia tem a CCPA (e a CPRA), mas isso diz respeito a direitos de coleta de dados, não a banners de cookies. Na prática: menos popups em JavaScript para lidar, sem cookies TCF para gerenciar. Anti-bot é outra história — Akamai, Cloudflare e PerimeterX em sites .com são tão agressivos quanto nos europeus. Mais fácil no consentimento, igual na detecção.

E quanto ao Ticketmaster e drops de sneakers?A lei BOTS

A lei BOTS Act dos EUA torna ilegal contornar limites de compra usando ferramentas automatizadas — a FTC já aplicou penalidades, com US$ 3,7 milhões em acordos só em 2021. Além do risco legal: Ticketmaster, Nike SNKRS, Footlocker — todos utilizam sistemas avançados de fila e fingerprinting de dispositivo. O IP é apenas um sinal entre muitos. Eles verificam fingerprint do navegador, movimento do mouse e comportamento de sessão. Um pool de IPs dos EUA ajuda a não compartilhar o mesmo endereço, mas automação de navegador realista importa muito mais do que volume de proxies.

Quais proxies dos EUA a FineProxy vende?Três tipos

Três tipos. Datacenter IPv4 — mais rápidos e mais baratos, 40.000 IPs nos EUA, para monitoramento, APIs e alvos que não filtram por tipo de IP. ISP IPv4 — registrados em provedores americanos de consumidor, parecem banda larga residencial, para streaming e sites que bloqueiam faixas de datacenter. Rotativos com EUA no pool — novo IP por requisição, para coleta em massa. Segmentação apenas por país (EUA) — sem seleção por cidade, estado ou ASN. Estáticos cobrados por IP com tráfego ilimitado, rotativos por créditos de API.

Teste, pagamento, reembolsosProxies 48 horas

Proxies por 48 horas. Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies ativos de Estados Unidos
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Estados Unidos, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
1306 online·Precisa de mais? →
172.234.38.154:3128
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 h atrás
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.69 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.86 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h atrás
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.87 Mbps
99.6%
1 h atrás
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.79 Mbps
100.0%
1 h atrás
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.86 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.69 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h atrás
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.84 Mbps
98.3%
1 h atrás
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.82 Mbps
98.3%
1 h atrás
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 h atrás
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h atrás
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 h atrás
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 h atrás
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 h atrás
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
3.30 Mbps
90.3%
1 h atrás
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.84 Mbps
100.0%
1 h atrás
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.84 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 h atrás
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h atrás
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h atrás
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
99.9%
1 h atrás
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 h atrás
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.96 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.61 Mbps
100.0%
1 h atrás
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 h atrás
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.61 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.61 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.74 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.61 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.74 Mbps
100.0%
1 h atrás
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.82 Mbps
76.8%
1 h atrás
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.77 Mbps
76.8%
1 h atrás
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.89 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.83 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.63 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.59 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.63 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.59 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 h atrás
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.73 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.73 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.54 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.01 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.01 Mbps
100.0%
1 h atrás
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
4.62 Mbps
100.0%
1 h atrás
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.09 Mbps
99.6%
1 h atrás
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 h atrás
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.08 Mbps
98.8%
1 h atrás
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.79 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.83 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.96 Mbps
100.0%
1 h atrás
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.68 Mbps
76.8%
1 h atrás
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.68 Mbps
76.8%
1 h atrás
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.64 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.64 Mbps
100.0%
1 h atrás
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.27 Mbps
76.8%
1 h atrás
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 h atrás
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.06 Mbps
49.6%
1 h atrás
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 h atrás
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.83 Mbps
99.9%
1 h atrás
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.83 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.85 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.86 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.95 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.02 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.96 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.97 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.98 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.98 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.96 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.97 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.98 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.98 Mbps
100.0%
1 h atrás
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.87 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.96 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.70 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.58 Mbps
100.0%
1 h atrás
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 h atrás
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.60 Mbps
100.0%
1 h atrás
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.77 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.77 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.77 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.62 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.67 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.80 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.60 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.65 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.59 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.67 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.69 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.64 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.57 Mbps
100.0%
1 h atrás
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.60 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.65 Mbps
100.0%
1 h atrás
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.64 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.65 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.93 Mbps
100.0%
1 h atrás
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 h atrás
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.57 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.56 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
99.7%
1 h atrás
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
99.8%
1 h atrás
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
99.7%
1 h atrás
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
Exibindo 15 de 1306

Guia

O que 40.000 IPs dos EUA realmente oferecem — e onde ficam devendo

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Atenção: Os proxies listados abaixo não são nossos proxies de servidor premium.. Esta é uma lista pública gratuita coletada de fontes abertas — úteis para testes ou uso básico.

Os EUA são a maior geo da FineProxy — 40.000 endereços IPv4, datacenter e ISP. Quando você compra acesso a um servidor proxy dos EUA barato, recebe IPs estáticos pelo período da locação ou IPs rotativos que trocam a cada requisição. Tarifa fixa por IP, tráfego ilimitado, HTTP/HTTPS e SOCKS5 inclusos. Todo proxy funciona como um IP americano anônimo — sem X-Forwarded-For, sem cabeçalhos Via, certificado SSL individual.

O e-commerce americano não mostra imposto no preço de etiqueta — o sales tax é adicionado no checkout, e a alíquota depende do estado do comprador. Oregon cobra 0%, Califórnia 7,25%+, e existem mais de 12.000 jurisdições fiscais pelo país. Walmart, Best Buy e Target calculam o imposto com base no endereço de entrega e na localização detectada por IP. Se você está monitorando preços de varejo nos EUA de fora do país, os totais no checkout não vão corresponder ao que qualquer comprador americano realmente vê.

Fazer scraping na Amazon.com em 2026 é um jogo diferente de apenas um ano atrás. O PerimeterX agora sinaliza configurações de proxy residencial após 200-300 consultas de produtos — não porque o IP é ruim, mas porque o fingerprint TLS não corresponde a um navegador real em uma conexão real. IPs de datacenter têm sucesso em cerca de 15% das vezes. Proxies ISP funcionam melhor porque estão registrados em provedores reais de consumidor, e sessões sticky — manter o mesmo IP por horas em vez de rotacionar — importam mais do que o tamanho do pool.

Para um endereço IP rápido dos EUA, os servidores americanos da FineProxy rodam em hardware AMD Threadripper com até 500 Mbps por conexão. Um servidor proxy americano rápido fisicamente nos EUA significa baixa latência para alvos americanos — essencial para qualquer operação em tempo real.

Streaming — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — todos bloqueados por geolocalização para espectadores dos EUA e todos detectam proxies ativamente. IPs de datacenter são pegos rapidamente. Proxies ISP passam porque se parecem com banda larga residencial comum. Para streaming, ISP é a única opção realista.

Uma coisa que a FineProxy não oferece para os EUA: segmentação por cidade ou estado. Todos os 40.000 IPs são de nível nacional. Se você precisa de IPs de uma cidade específica para postar no Craigslist ou testar impostos por estado, isso não está disponível aqui. Para scraping, monitoramento, streaming e gestão de contas — a segmentação por país dá conta.