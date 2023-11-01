Todo proxy que a FineProxy vende é IPv4 — mais de 100.000 endereços próprios, não alugados de um intermediário nem compartilhados por um revendedor. Ao comprar acesso a servidor proxy IPv4 da FineProxy, você recebe um endereço IPv4 dedicado com suporte a SOCKS5 e HTTP/HTTPS, tráfego ilimitado e sem taxas por GB. Essa é a versão resumida. A versão mais longa explica por que IPv4 especificamente, e por que a origem do endereço importa tanto quanto o protocolo.

IPv4 vs IPv6 — a lacuna de compatibilidade

Proxies IPv6 existem e são baratos. O espaço de endereçamento é essencialmente infinito, então provedores vendem milhões de endereços IPv6 por centavos. O problema: a maioria dos alvos não suporta IPv6 totalmente. Em 2026, aproximadamente 40% dos 1.000 principais sites lidam corretamente com tráfego IPv6.

Processadores de pagamento, plataformas de redes sociais, redes de anúncios, sites de e-commerce — a grande maioria ainda executa detecção anti-bot, geolocalização e gerenciamento de sessão em IPv4.

Se o seu alvo não suporta IPv6, a conexão falha silenciosamente, volta para IPv4 pelo seu ISP (expondo seu IP real), ou é bloqueada. Não há degradação gradual — funciona ou não funciona. Para scraping, gestão de contas, verificação de anúncios e qualquer coisa que envolva detecção de bots, IPv4 é a única escolha confiável.

IPv4 barato não significa IPv4 ruim

Endereços IPv4 são escassos — existem cerca de 4,3 bilhões no total, e o pool livre se esgotou há anos. Essa escassez eleva os preços. Alguns provedores compram endereços em massa de redes desativadas, outros subalugam de detentores maiores. A cadeia de propriedade afeta a qualidade: quanto mais mãos por onde um IP passou, maior a probabilidade de carregar histórico — blacklists, bancos de dados de spam, flags de reputação.

A FineProxy possui seu próprio pool de IPv4 diretamente. Sem intermediários, sem subaluguel. Quando um endereço mostra sinais de degradação de reputação, ele é rotacionado e substituído. Um proxy datacenter IPv4 barato de um provedor direto custa menos na prática do que um endereço aparentemente mais barato que já está sinalizado em metade da internet.

SOCKS5 em cada endereço IPv4