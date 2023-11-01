NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy IPv4

Mais de 100.000 endereços IPv4 próprios — HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfego ilimitado, acesso via API, entrega automática. Ideal para scraping, verificação de anúncios e gestão de contas.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 IPv4 proxies de datacenter em Europa
  • Exporte meu IPv4 lista de proxies como JSON
  • Filtre minha lista de proxies IPv4 por país ou sub-rede
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu IPv4 serviço de proxy
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu IPv4 planos de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Começar com Fineproxy foi surpreendentemente fácil, mesmo para alguém que não é um especialista em tecnologia. Sua interface é intuitiva, e os próprios proxies são incrivelmente fáceis de integrar. O desempenho tem sido impecável, fazendo minhas tarefas online muito mais suave. Definitivamente uma ótima escolha!

PathanPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Muito acessível proxies europeus. Eu acho que é o único provedor proxy que manteve verdadeira para a Internet livre e segura. Enquanto outros cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras ainda oferecem planos de largura de banda ilimitados.

NemanjaDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Eu tenho usado o serviço de proxy FineProxy por vários meses e estou muito satisfeito com ele. Alta velocidade de conexão, proteção de dados confiável e uma ampla gama de locais tornam-no uma excelente ferramenta para trabalhar na Internet. Eu recomendo!

RobertSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.

Charles BrownProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Existe algum motivo para usar proxies IPv6 em vez de IPv4?Somente se

Somente se o seu alvo suportar explicitamente IPv6 E você precisar de volume massivo pelo menor custo possível por IP. Para fazer scraping em sites que aceitam IPv6 (alguns mecanismos de busca, CDNs), o IPv6 é mais barato porque os endereços são abundantes. Para todo o resto — redes sociais, e-commerce, sistemas de pagamento, plataformas de anúncios — o IPv4 é a única opção que funciona de forma confiável.

Quantos endereços IPv4 a FineProxy possui?Mais de

Mais de 100.000 endereços IPv4 distribuídos em múltiplas sub-redes e ASNs. Todos próprios — não alugados, não intermediados. Isso importa para a diversidade de IPs: se o seu alvo bloquear uma sub-rede, outras de uma faixa diferente continuam funcionando.

Os proxies IPv4 vão se tornar obsoletos?Não

Não há nenhum indício de que isso aconteça em um futuro previsível. A adoção do IPv6 tem sido «iminente» por mais de uma década e ainda está em ~40% entre os principais sites. A infraestrutura que mais importa para usuários de proxy — sistemas anti-bot, processadores de pagamento, backends de redes sociais — é profundamente construída sobre IPv4. Proxies IPv4 continuarão sendo o padrão para uso comercial ao longo de 2026 e além.

Guia

Proxies IPv4: Por Que o Tipo de Endereço Ainda Importa

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Todo proxy que a FineProxy vende é IPv4 — mais de 100.000 endereços próprios, não alugados de um intermediário nem compartilhados por um revendedor. Ao comprar acesso a servidor proxy IPv4 da FineProxy, você recebe um endereço IPv4 dedicado com suporte a SOCKS5 e HTTP/HTTPS, tráfego ilimitado e sem taxas por GB. Essa é a versão resumida. A versão mais longa explica por que IPv4 especificamente, e por que a origem do endereço importa tanto quanto o protocolo.

IPv4 vs IPv6 — a lacuna de compatibilidade

Proxies IPv6 existem e são baratos. O espaço de endereçamento é essencialmente infinito, então provedores vendem milhões de endereços IPv6 por centavos. O problema: a maioria dos alvos não suporta IPv6 totalmente. Em 2026, aproximadamente 40% dos 1.000 principais sites lidam corretamente com tráfego IPv6.

Processadores de pagamento, plataformas de redes sociais, redes de anúncios, sites de e-commerce — a grande maioria ainda executa detecção anti-bot, geolocalização e gerenciamento de sessão em IPv4.

Se o seu alvo não suporta IPv6, a conexão falha silenciosamente, volta para IPv4 pelo seu ISP (expondo seu IP real), ou é bloqueada. Não há degradação gradual — funciona ou não funciona. Para scraping, gestão de contas, verificação de anúncios e qualquer coisa que envolva detecção de bots, IPv4 é a única escolha confiável.

IPv4 barato não significa IPv4 ruim

Endereços IPv4 são escassos — existem cerca de 4,3 bilhões no total, e o pool livre se esgotou há anos. Essa escassez eleva os preços. Alguns provedores compram endereços em massa de redes desativadas, outros subalugam de detentores maiores. A cadeia de propriedade afeta a qualidade: quanto mais mãos por onde um IP passou, maior a probabilidade de carregar histórico — blacklists, bancos de dados de spam, flags de reputação.

A FineProxy possui seu próprio pool de IPv4 diretamente. Sem intermediários, sem subaluguel. Quando um endereço mostra sinais de degradação de reputação, ele é rotacionado e substituído. Um proxy datacenter IPv4 barato de um provedor direto custa menos na prática do que um endereço aparentemente mais barato que já está sinalizado em metade da internet.

SOCKS5 em cada endereço IPv4

Todo proxy da FineProxy suporta HTTP/HTTPS e SOCKS5 sem custo adicional. O acesso via proxy SOCKS5 IPv4 é importante para tarefas além da navegação web — jogos, protocolos personalizados, tráfego UDP ou ferramentas que não falam HTTP nativamente. O SOCKS5 opera em um nível mais baixo que os proxies HTTP, encaminhando qualquer tipo de tráfego sem interpretá-lo. Na infraestrutura da FineProxy — servidores AMD EPYC com canais de 80 Gbps — a escolha do protocolo não afeta a velocidade, então tanto HTTP quanto SOCKS5 entregam a mesma largura de banda e latência.