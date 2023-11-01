Vigente em 16 de novembro de 2025 Imprimir

Especialista de Suporte ao Cliente#

Você é apaixonado por tecnologia e adora ajudar pessoas? Junte-se à nossa equipe dinâmica de serviços de proxy como Especialista de Suporte ao Cliente e desempenhe um papel fundamental na prestação de um suporte excepcional à nossa base global de usuários.

Sua Função: Como Especialista de Suporte ao Cliente, você será a linha de frente no atendimento aos nossos clientes, garantindo que eles utilizem nossos serviços com facilidade. Sua função envolve resolver problemas, responder dúvidas e assegurar uma experiência fluida com nosso serviço de proxy.

Principais Responsabilidades:

Oferecer suporte ao cliente por e-mail e chats online de forma eficiente e precisa.

Diagnosticar problemas técnicos relacionados aos nossos serviços e fornecer soluções claras e eficazes.

Desenvolver um conhecimento abrangente dos nossos produtos e serviços para oferecer orientação e suporte personalizados.

Coletar e transmitir o feedback dos clientes para contribuir com a melhoria dos nossos serviços.

Requisitos:

Fluência em inglês e russo, tanto na escrita quanto na conversação.

Excelentes habilidades de comunicação, com postura amigável e acessível.

Posição remota que permite trabalhar de qualquer lugar.

Forte interesse em tecnologias web e disposição para aprender.

Experiência prévia em suporte ao cliente ou funções similares é desejável, mas não obrigatória.

Deve residir fora da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia.

Salário:

O salário será definido com base nos resultados da entrevista.

Posição em tempo integral com salário mínimo de $800. Nos primeiros três meses após o treinamento, o salário será de $600, com possibilidade de aumento conforme qualificações e experiência.

Como se candidatar: Se você tem entusiasmo em ajudar pessoas e trabalhar com tecnologia de ponta, adoraríamos conhecê-lo! Envie seu currículo e uma breve carta de apresentação explicando por que você é o candidato ideal para nossa equipe para [email protected]

Junte-se a nós e contribua para nossa missão de oferecer um serviço e suporte excepcionais a clientes em todo o mundo!

Desenvolvedor Web Full Stack#

A FineProxy.org está em busca de um talentoso Desenvolvedor Web Full Stack para fortalecer nossa equipe. Esta é uma excelente oportunidade de trabalhar com um time dedicado de profissionais e gerar um impacto significativo em nossos serviços.

Localização: Remoto (exceto Rússia, Bielorrússia e Ucrânia)

Sobre a empresa: Na FineProxy.org, temos o compromisso de oferecer serviços de proxy de alto nível para nossa clientela global. Estamos em busca de um Desenvolvedor Web Full Stack proativo e qualificado para integrar nossa equipe remota e contribuir com o desenvolvimento e a otimização de nossas plataformas.

Requisitos:

Experiência comprovada em Desenvolvimento Web Full Stack.

Domínio sólido de PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git e WHMCS.

Proficiência de nível intermediário em HTML, Smarty, CSS e JavaScript.

Fluência em russo.

Familiaridade com sistemas de controle de versão, especialmente Git.

Experiência com WHMCS ou plataformas similares é altamente desejável.

Capacidade de colaborar de forma eficaz em um ambiente de trabalho remoto.

Vantagens:

Proficiência em Python e experiência com parsing serão consideradas um diferencial.

Salário:

Os detalhes salariais serão discutidos durante o processo seletivo e definidos com base nas qualificações e experiência.

Como se candidatar: Você está pronto para encarar esse desafio e crescer conosco? Envie seu currículo e uma carta de apresentação explicando por que você é a pessoa ideal para essa vaga para [email protected]. Estamos ansiosos para ver o que você pode agregar à nossa equipe!