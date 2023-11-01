Documentação
JUNTE-SE À NOSSA EQUIPE
Vagas:#
Especialista de Suporte ao Cliente#
Você é apaixonado por tecnologia e adora ajudar pessoas? Junte-se à nossa equipe dinâmica de serviços de proxy como Especialista de Suporte ao Cliente e desempenhe um papel fundamental na prestação de um suporte excepcional à nossa base global de usuários.
Sua Função: Como Especialista de Suporte ao Cliente, você será a linha de frente no atendimento aos nossos clientes, garantindo que eles utilizem nossos serviços com facilidade. Sua função envolve resolver problemas, responder dúvidas e assegurar uma experiência fluida com nosso serviço de proxy.
Principais Responsabilidades:
- Oferecer suporte ao cliente por e-mail e chats online de forma eficiente e precisa.
- Diagnosticar problemas técnicos relacionados aos nossos serviços e fornecer soluções claras e eficazes.
- Desenvolver um conhecimento abrangente dos nossos produtos e serviços para oferecer orientação e suporte personalizados.
- Coletar e transmitir o feedback dos clientes para contribuir com a melhoria dos nossos serviços.
Requisitos:
- Fluência em inglês e russo, tanto na escrita quanto na conversação.
- Excelentes habilidades de comunicação, com postura amigável e acessível.
- Posição remota que permite trabalhar de qualquer lugar.
- Forte interesse em tecnologias web e disposição para aprender.
- Experiência prévia em suporte ao cliente ou funções similares é desejável, mas não obrigatória.
- Deve residir fora da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia.
Salário:
- O salário será definido com base nos resultados da entrevista.
- Posição em tempo integral com salário mínimo de $800. Nos primeiros três meses após o treinamento, o salário será de $600, com possibilidade de aumento conforme qualificações e experiência.
Como se candidatar: Se você tem entusiasmo em ajudar pessoas e trabalhar com tecnologia de ponta, adoraríamos conhecê-lo! Envie seu currículo e uma breve carta de apresentação explicando por que você é o candidato ideal para nossa equipe para [email protected]
Junte-se a nós e contribua para nossa missão de oferecer um serviço e suporte excepcionais a clientes em todo o mundo!
Desenvolvedor Web Full Stack#
A FineProxy.org está em busca de um talentoso Desenvolvedor Web Full Stack para fortalecer nossa equipe. Esta é uma excelente oportunidade de trabalhar com um time dedicado de profissionais e gerar um impacto significativo em nossos serviços.
Localização: Remoto (exceto Rússia, Bielorrússia e Ucrânia)
Sobre a empresa: Na FineProxy.org, temos o compromisso de oferecer serviços de proxy de alto nível para nossa clientela global. Estamos em busca de um Desenvolvedor Web Full Stack proativo e qualificado para integrar nossa equipe remota e contribuir com o desenvolvimento e a otimização de nossas plataformas.
Requisitos:
- Experiência comprovada em Desenvolvimento Web Full Stack.
- Domínio sólido de PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git e WHMCS.
- Proficiência de nível intermediário em HTML, Smarty, CSS e JavaScript.
- Fluência em russo.
- Familiaridade com sistemas de controle de versão, especialmente Git.
- Experiência com WHMCS ou plataformas similares é altamente desejável.
- Capacidade de colaborar de forma eficaz em um ambiente de trabalho remoto.
Vantagens:
- Proficiência em Python e experiência com parsing serão consideradas um diferencial.
Salário:
- Os detalhes salariais serão discutidos durante o processo seletivo e definidos com base nas qualificações e experiência.
Como se candidatar: Você está pronto para encarar esse desafio e crescer conosco? Envie seu currículo e uma carta de apresentação explicando por que você é a pessoa ideal para essa vaga para [email protected]. Estamos ansiosos para ver o que você pode agregar à nossa equipe!