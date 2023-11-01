Cập nhật: 16 tháng 11, 2025 In

Vị trí tuyển dụng:#

Chuyên viên hỗ trợ khách hàng#

Bạn đam mê công nghệ và thích giúp đỡ người khác? Tham gia đội ngũ dịch vụ proxy năng động của chúng tôi với tư cách là Chuyên viên hỗ trợ khách hàng và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ vượt trội cho cộng đồng người dùng toàn cầu của chúng tôi.

Vai trò của bạn: Với tư cách là Chuyên viên hỗ trợ khách hàng, bạn sẽ là người đi đầu trong việc hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, đảm bảo họ sử dụng các dịch vụ của chúng tôi một cách dễ dàng. Vai trò của bạn bao gồm việc giải quyết vấn đề, trả lời các câu hỏi và đảm bảo trải nghiệm liền mạch với dịch vụ proxy của chúng tôi.

Trách nhiệm chính:

Cung cấp hỗ trợ khách hàng thông qua email và trò chuyện trực tuyến một cách hiệu quả và chính xác.

Khắc phục sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và cung cấp giải pháp rõ ràng, hiệu quả.

Có được sự hiểu biết toàn diện về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để đưa ra lời khuyên và hỗ trợ tùy chỉnh.

Thu thập và chuyển tiếp phản hồi của khách hàng để hỗ trợ cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Yêu cầu:

Thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga, cả bằng văn bản và bằng lời nói.

Kỹ năng giao tiếp tốt với thái độ thân thiện, dễ gần.

Một vị trí từ xa cho phép bạn làm việc từ bất cứ đâu.

Có niềm yêu thích sâu sắc với công nghệ web và sẵn sàng học hỏi.

Ưu tiên có kinh nghiệm trước đây trong lĩnh vực hỗ trợ khách hàng hoặc các vai trò tương tự nhưng không cần thiết.

Phải cư trú bên ngoài Nga, Ukraine và Belarus.

Lương:

Mức lương sẽ được xác định dựa trên kết quả phỏng vấn.

Vị trí toàn thời gian với mức lương tối thiểu $800. Ba tháng đầu sau đào tạo sẽ là $600, có khả năng tăng lương dựa trên trình độ và kinh nghiệm.

Cách đăng ký: Nếu bạn nhiệt tình hỗ trợ mọi người và làm việc với công nghệ tiên tiến, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch của bạn và thư xin việc ngắn gọn giải thích lý do tại sao bạn là ứng viên lý tưởng cho nhóm của chúng tôi đến [email protected]

Hãy tham gia cùng chúng tôi và đóng góp vào sứ mệnh cung cấp dịch vụ và hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng trên toàn thế giới!

Full Stack Web Developer#

FineProxy.org đang tìm kiếm một Nhà phát triển web Full Stack tài năng để nâng cao đội ngũ của chúng tôi. Đây là một cơ hội tuyệt vời để làm việc với một đội ngũ chuyên gia tận tâm và tạo ra tác động đáng kể đến các dịch vụ của chúng tôi.

Vị trí: Từ xa (Không bao gồm Nga, Belarus, Ukraine)

Tổng quan công ty: Tại FineProxy.org, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ proxy hàng đầu cho nhóm khách hàng toàn cầu của mình. Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhà phát triển web Full Stack chủ động, có kỹ năng để tham gia nhóm từ xa của chúng tôi và đóng góp vào việc phát triển và tối ưu hóa nền tảng của chúng tôi.

Yêu cầu:

Kinh nghiệm đã được chứng minh trong Phát triển Web Full Stack.

Sử dụng tốt PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git và WHMCS.

Trình độ trung cấp về HTML, Smarty, CSS và JavaScript.

Thông thạo tiếng Nga.

Quen thuộc với các hệ thống quản lý phiên bản, đặc biệt là Git.

Kinh nghiệm với WHMCS hoặc các nền tảng tương tự là một lợi thế lớn.

Khả năng cộng tác hiệu quả trong môi trường làm việc từ xa.

Ưu điểm:

Thành thạo Python và kinh nghiệm phân tích cú pháp sẽ được coi là một điểm cộng.

Lương:

Chi tiết mức lương sẽ được thảo luận trong quá trình phỏng vấn và được xác định dựa trên trình độ và kinh nghiệm.

Cách đăng ký: Bạn đã sẵn sàng đón nhận thử thách này và phát triển cùng chúng tôi chưa? Gửi sơ yếu lý lịch của bạn và thư xin việc nêu chi tiết lý do tại sao bạn phù hợp nhất cho vai trò này [email protected]. Chúng tôi rất vui mừng được thấy những gì bạn mang lại cho nhóm của chúng tôi!