محدَّث حتى 16 نوفمبر 2025 طباعة

أخصائي دعم العملاء#

هل أنت شغوف بالتكنولوجيا وتحب مساعدة الآخرين؟ انضم إلى فريق خدمة البروكسي الديناميكي لدينا كأخصائي دعم عملاء، وأدِّ دورًا حاسمًا في تقديم الدعم المتميز لقاعدة مستخدمينا حول العالم.

دورك: باعتبارك متخصصًا في دعم العملاء، ستكون في الخطوط الأمامية لمساعدة عملائنا، مما يضمن أنهم يتنقلون في خدماتنا دون عناء. يتضمن دورك حل المشكلات والإجابة على الاستفسارات وضمان تجربة سلسة مع خدمة الوكيل الخاصة بنا.

المهام الأساسية:

تقديم دعم العملاء من خلال البريد الإلكتروني والمحادثات عبر الإنترنت بكفاءة ودقة.

تشخيص المشكلات التقنية المتعلقة بخدماتنا وتقديم حلول واضحة وفعّالة.

اكتساب فهم شامل لمنتجاتنا وخدماتنا لتقديم نصائح ودعم مخصّص.

جمع ملاحظات العملاء ونقلها للمساهمة في تحسين خدماتنا.

المتطلبات:

إتقان اللغتين الإنجليزية والروسية تحدثاً وكتابةً.

مهارات تواصل ممتازة مع أسلوب ودود وسهل التعامل.

وظيفة عن بُعد تتيح لك العمل من أي مكان.

اهتمام قوي بتقنيات الويب مع الرغبة في التعلم.

يُفضَّل وجود خبرة سابقة في دعم العملاء أو أدوار مماثلة ولكنها ليست ضرورية.

يجب الإقامة خارج روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.

الراتب:

يُحدَّد الراتب بناءً على نتائج المقابلة.

وظيفة بدوام كامل بحد أدنى للراتب $800. ستكون الأشهر الثلاثة الأولى بعد التدريب $600، مع إمكانية الزيادة بناءً على المؤهلات والخبرة.

كيفية التقديم: إذا كنت متحمسًا لمساعدة الأشخاص والعمل باستخدام أحدث التقنيات، فنحن نحب أن نسمع منك! يرجى إرسال سيرتك الذاتية وخطاب تقديمي مختصر يشرح سبب كونك المرشح المثالي لفريقنا [email protected]

انضم إلينا وساهم في مهمتنا المتمثلة في تقديم خدمة ودعم استثنائيين للعملاء في جميع أنحاء العالم!

مطور ويب Full Stack#

يبحث موقع FineProxy.org عن مطور ويب Full Stack موهوب لتعزيز فريقنا. هذه فرصة رائعة للعمل مع فريق متخصص من المحترفين وإحداث تأثير كبير على خدماتنا.

الموقع: عن بُعد (باستثناء روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا)

نبذة عن الشركة: في FineProxy.org، نحن ملتزمون بتوفير خدمات بروكسي من الدرجة الأولى لعملائنا العالميين. نحن نبحث عن مطور ويب Full Stack ماهر واستباقي للانضمام إلى فريقنا البعيد والمساهمة في تطوير منصاتنا وتحسينها.

المتطلبات:

خبرة مثبتة في تطوير الويب Full Stack.

إتقان PHP وLaravel وMySQL وREST API وLinux وGit وWHMCS.

إتقان المستوى المتوسط في HTML وSmarty وCSS وJavaScript.

يجيد اللغة الروسية.

- على دراية بأنظمة التحكم في الإصدار، وخاصة Git.

الخبرة مع WHMCS أو المنصات المماثلة أمر مرغوب فيه للغاية.

القدرة على التعاون بفعالية في بيئة العمل عن بعد.

مزايا:

تُعدّ الكفاءة في Python والخبرة في التحليل ميزة إضافية.

الراتب:

ستتم مناقشة تفاصيل الراتب أثناء عملية المقابلة وتحديده بناءً على المؤهلات والخبرة.

كيفية التقديم: هل أنت مستعد لمواجهة هذا التحدي والنمو معنا؟ أرسل سيرتك الذاتية وخطابًا توضيحيًا يوضح بالتفصيل سبب كونك الأفضل لهذا الدور [email protected]. نحن متحمسون لرؤية ما تقدمه لفريقنا!