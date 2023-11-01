بروكسي مخصص

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في البروكسي المشترك، يتحوّل سلوك المستخدمين الآخرين إلى مشكلتك أنت. إذا قام مستخدم آخر بإغراق موقع تجارة إلكترونية من عنوان IP ذاته بالأمس، فإن الموقع يتذكر ذلك. طلبك النظيف والمشروع يصل اليوم — فيُحظر فورًا لأن العنوان مُدرج بالفعل في القائمة السوداء.

وفقًا لـ IPQS، تضيف قواعد بيانات الكشف أكثر من 10,000 بروكسي إلى القوائم السوداء كل ثانية. على البنية التحتية المشتركة، تتقلص فرص الحصول على عنوان نظيف يومًا بعد يوم. تُظهر الأبحاث أن معدل حظر بنسبة 30% على البروكسيات المشتركة يحوّل تكلفتك الاسمية البالغة $3/GB إلى $4.29/GB عند احتساب الطلبات المهدرة وإعادة المحاولات.

وهناك مسألة أعمق يغفل عنها كثيرون: سمعة ASN. لا تكتفي المواقع بفحص عناوين IP الفردية — بل تُقيّم كتلة الشبكة بالكامل (ASN) التي ينتمي إليها العنوان. إذا كان نطاق عناوين مزود ما معروفًا بحركة مرور البوتات، فإن كل IP في ذلك النطاق يخضع لتدقيق إضافي، بغض النظر عمّا إذا كان عنوانك المحدد قد تعرض للإساءة من قبل. بما أن FineProxy تمتلك كتل IP الخاصة بها وتتحكم فيما يحدث عليها، فإن ASN الخاص بنا يحافظ على سجل نظيف — وعنوان IP المخصص لك يستفيد من هذه السمعة الجماعية.

مع بروكسي شخصي (فردي) من FineProxy، أنت تتحكم في سمعة عنوان IP منذ اليوم الأول. كان العنوان نظيفاً عند استلامه، ويبقى نظيفاً لأن لا أحد غيرك يستخدمه.