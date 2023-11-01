بروكسي مخصص
حصرياً لك: دعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، شهادات SSL لكل IP، عرض نطاق غير محدود، سرعات تصل إلى 500 Mbps — بدءاً من $0.07 لكل IP/شهرياً.
أنشئ خطة بروكسي مخصص.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
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يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ بروكسيًا مخصصًا واحدًا في الولايات المتحدة
- أضف بروكسيات مخصصة في دولة أخرى
- صدّر قائمة البروكسي المخصص بتنسيق JSON
- حدّث قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- اعرض حالة خدمتي وتاريخ الاستحقاق التالي
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
تشغيل الحسابات
لقد عملت مع Fineproxy لعدة أشهر. الوكلاء جيدون. لقد كنت أشتري للشبكات الاجتماعية لفترة طويلة. إذا كانت هناك أسئلة، فالإجابة تأتي بسرعة كبيرة. الشروط مرنة للغاية، ويمكنك دائمًا التفاوض. بشكل عام، الانطباعات هي الأكثر إيجابية. نوصي بشدة.
وقت التشغيل: عناوين بروكسي ممتازة تظل مستقرة لمدة 3–7 أيام من دون انقطاع السرعة: سريعة بما يكفي لاستخدام TikTok وGmail وتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة البروتوكولات المدعومة: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وحتى UDP التغطية العالمية: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والمزيد
الحد الأدنى للطلبات
وكلاء جيدة، فحصها. لقد اشتريت حزمة IP كبيرة، كلها على قيد الحياة، وتعمل دون شكاوى. أكثر تكلفة من مزود آخر استخدمته من قبل، ولكن هنا جودة أفضل وعدد أكبر من العناوين. ومن الملائم أيضًا أن تتمكن من الدفع بالعملات المشفرة، وهذه أيضًا ميزة إضافية بالنسبة لي. عموما أنا راض.
عناوين بروكسي ممتازة تعمل بدقة الساعة. أستخدمها منذ عام، وأعتمد عليها طوال الوقت، وأشتري 1,000 عنوان في كل مرة.
الدعم
لقد حظيت بتجربة رائعة في استخدام FineProxy. إن سرعة واستقرار الوكلاء الخاصين بهم رائعان، وهم يقدمون مجموعة واسعة من الخيارات لحالات الاستخدام المختلفة. كان الإعداد بسيطًا، وكان دعم العملاء متاحًا وفعالًا دائمًا. أوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى حل وكيل يمكن الاعتماد عليه!
لقد كنت أستخدم خدمات FineProxy منذ فترة وأنا راضٍ جدًا عن الجودة. الاتصالات مستقرة جدًا، وتعمل عناوين IP دون أي مشاكل، والسرعة سريعة باستمرار. كما أن دعم العملاء سريع الاستجابة عند الحاجة. نوصي بشدة لأي شخص يبحث عن وكلاء موثوقين
ما الفرق الفعلي بين البروكسي "الخاص" و"المخصص"؟لا فرق
عمليًا — لا فرق. يستخدم القطاع كلا المصطلحين للإشارة إلى نفس الشيء: عنوان IP مخصص حصريًا لمستخدم واحد. بعض المزوّدين يميّزون بين “خاص” (غير مشترك حاليًا) و“مخصص” (معيّن بشكل دائم)، لكن في FineProxy كلاهما يعني الشيء نفسه: عنوان IP خاص بك، وصول حصري لك، طوال فترة الإيجار بالكامل.
ما الفرق بين البروكسيات المخصصة والبروكسيات المتناوبة؟ثابت مقابل دوّار
البروكسي المخصص يمنحك عنوان IP ثابتًا يبقى كما هو طوال فترة الإيجار — تبني سمعته وتتحكم فيها بمرور الوقت. أما البروكسي المتناوب فيعيّن عنوان IP جديدًا مع كل طلب (أو على فترات محددة)، وهو مفيد لعمليات استخراج البيانات عالية الحجم التي تتطلب تنوعًا في العناوين. المقايضة: مع البروكسيات المتناوبة لا تملك تحكمًا في تاريخ كل IP، لذا قد تصادف عناوين محظورة مسبقًا. البروكسيات المخصصة هي الخيار الأفضل عندما تكون الهوية الثابتة والسمعة النظيفة مهمة — إدارة الحسابات، مراقبة SEO، أو أي مهمة يكون فيها التعرّف عليك كزائر موثوق ومتكرر ميزة حقيقية.
ما الفرق بينه وبين البروكسي المشترك؟تتصل وحدك
في البروكسي المشترك، يُرسل عدة مستخدمين حركة مرورهم عبر نفس عنوان IP في وقت واحد. إذا تسبب مستخدم آخر في إدراج ذلك العنوان في القائمة السوداء، فأنت أيضًا تتأثر. كشف تحليل IPinfo’s لأكثر من 170 مليون عنوان IP للبروكسيات أن غالبية عناوين IPv4 المشتركة يمكن الوصول إليها عبر خدمات متعددة في نفس الوقت — مما يعني أن بروكسيك المشترك “الخاص” على الأرجح ليس خاصًا على الإطلاق. البروكسي المخصص يزيل هذا الخطر — أنت وحدك من يستخدم العنوان.
اشتريت بروكسيات "مخصصة" من مزوّد آخر وكانت محظورة بالفعل. لماذا؟عناوين مُعاد تدويرها
هذا يحدث أكثر مما تتصور. كثير من المزوّدين يعيدون تدوير عناوين IP من عملاء سابقين دون تنظيف مناسب، أو أن تصنيف “مخصص” لديهم يعني ببساطة أن عنوان IP غير مشترك حاليًا — لكنه كان مشتركًا سابقًا، والضرر قد وقع بالفعل. بعض المزوّدين لا يتحكمون في عناوين IP أصلًا لأنهم يعيدون بيعها من شبكات أعلى. في FineProxy، نحن نمتلك البنية التحتية والعناوين. عنوان IP الخاص بك لم يمر عبر خدمات أخرى قبل أن يصل إليك.
كم عدد البروكسيات التي أحتاجها؟واحد لكل حساب
يعتمد الأمر على المهمة. بروكسي واحد لحساب وسائط اجتماعية واحد أو للتصفح الشخصي. بروكسي واحد لكل حساب إذا كنت تدير ملفات تعريف متعددة (10 حسابات = 10 بروكسيات). أما بالنسبة لاستخراج البيانات، فيعتمد العدد على حساسية الموقع المستهدف وحجم الطلبات — من 50 إلى الآلاف. نوفّر بروكسيات فردية وباقات بالجملة.
هل النطاق الترددي غير محدود فعلاً؟نعم
نعم. بروكسيات FineProxy الخاصة غير المحدودة لا تفرض أي سقف على حجم البيانات. تحميل، رفع، بث — بدون رسوم لكل جيجابايت وبدون أي خنق للسرعة. ينطبق ذلك على جميع البروتوكولات: HTTP وHTTPS وSOCKS5.
هل يمكنني استخدام نفس البروكسي لكل من HTTP و SOCKS5؟نعم
نعم. يدعم كل بروكسي مخصص البروتوكولات الثلاثة على نفس عنوان IP. يمكنك التبديل بين HTTP وHTTPS وSOCKS5 حسب احتياجات تطبيقك. لا حاجة لشراء منفصل.
ماذا تعني "شهادة SSL فردية لكل IP" بالنسبة لي؟تشفير القفزة الأولى
يعني ذلك أن الاتصال من جهازك إلى البروكسي مشفّر بـ SSL/TLS — وليس فقط الجزء الممتد من البروكسي إلى الموقع. معظم المزودين يشفّرون النصف الثاني فقط، تاركين بيانات اعتماد البروكسي ورؤوس الطلبات مكشوفة في المرحلة الأولى. شهادات SSL الخاصة بكل IP لدينا تسدّ هذه الثغرة تمامًا.
كيف أتأكد من أن عناوين IP نظيفة قبل الشراء؟تحقّق واختبر
يمكنك التحقق من سمعة ASN الخاص بنا باستخدام أدوات عامة مثل IPinfo.io أو IPQS. علاوة على ذلك، تمتلك FineProxy عناوين IP الخاصة بها — نحن لا نعيد بيع عناوين من مجموعات مشتركة تظهر عبر خدمات بروكسي متعددة. إذا وصل إليك عنوان IP نظيف وأنت الوحيد الذي يستخدمه، فسيبقى نظيفًا. ننصحك بإجراء اختبار على المواقع المستهدفة الفعلية للتأكد.
هل تضمنون وقت التشغيل؟ ماذا يحدث إذا توقف البروكسي الخاص بي عن العمل؟99.9% وقت التشغيل
نحافظ على وقت تشغيل بنسبة 99.9% عبر بنيتنا التحتية بالكامل، مدعومًا بمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. جميع قنوات الشبكة مزدوجة التكرار، وأحمال الخوادم موزّعة لتقليل أي انقطاع. في حال حدوث مشكلة، يمكنك فتح تذكرة دعم وسنستبدل الشبكات الفرعية المتأثرة فورًا — وعادةً ما تُستعاد الخدمة خلال ساعات قليلة.
هل تقبلون العملات الرقمية؟نعم
نعم. نقبل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى عند الدفع. سعر البروكسي الخاص المدفوع والمنتج متطابقان بغض النظر عن طريقة الدفع.
هل يمكنني الحصول على بروكسيات في دولة محددة؟نعم
نعم. يوفر FineProxy بروكسيات مخصصة في مواقع متعددة. يمكنك اختيار الدولة التي تحتاجها عند الشراء والحصول على عناوين IP من تلك المنطقة. الموقع الجغرافي مضمون طوال فترة الاشتراك.
البروكسيات الخاصة:
لماذا يغيّر عنوان IP المخصص كل شيء
كشفت دراسة أجراها IPinfo.io وحلّلت أكثر من 170 مليون عنوان IP للبروكسي أن ما يقارب نصف عناوين IP المشتركة يمكن الوصول إليها عبر شبكات مزوّدين متعددين في الوقت نفسه. بروكسيك “الخاص” ضمن خطة مشتركة؟ هناك احتمال حقيقي أن شخصًا آخر على خدمة أخرى يُرسل حركة مرور عبر نفس العنوان الآن — وأنت لا تعلم ما يفعله به. هذه هي المشكلة الجوهرية التي تحلّها البروكسيات المخصصة. عنوان IP واحد، مستخدم واحد، تحكّم كامل.
ما الذي يعنيه “مخصص” فعلًا
عندما تشتري بروكسي مخصصًا من FineProxy، يُعيَّن عنوان IPv4 حصريًا لك طوال فترة الإيجار بالكامل. لا يستطيع أي شخص آخر على منصتنا — أو أي منصة أخرى — استخدامه. نحن المزوّد وليس وسيطًا: عناوين IP هذه موجودة فقط في شبكتنا ولا تُباع عبر أي خدمة أخرى.
هذا الأمر أهم مما قد يبدو. يكتشف المستخدمون بانتظام أن البروكسيات “المخصصة” من مزودين آخرين هي في الواقع عناوين مُعاد تدويرها من مجموعة مشتركة مع تسمية تسويقية فوقها. يُعيد المزود تعيين نفس عنوان IP لعميل جديد دون تنظيف، فيجد المشتري أنه مُدرج بالفعل في القوائم السوداء قبل حتى أن يُرسل أول طلب. في FineProxy، عنوان IP الذي تتسلمه لم يتم تمريره بين خدمات مختلفة — بل يأتي من بنيتنا التحتية الخاصة ويبقى حصريًا لك.
مشكلة المجمع الراكد
إحباط آخر متكرر: مقدمو الخدمات الذين يبيعون باقات بروكسي “مدى الحياة” أو “بدون انتهاء صلاحية”. يبدو العرض مغريًا، لكن المعادلة الاقتصادية ليست في صالح العميل. بدون إيرادات متكررة، لا يملك هؤلاء المزودون أي حافز لصيانة أو تحديث مجموعات الـ IP الخاصة بهم. مع مرور الوقت، تتراكم الانتهاكات على العناوين من مئات المستخدمين السابقين، وتنخفض معدلات النجاح إلى أقل من 80%، ويصبح بروكسي “مدى الحياة” عديم الفائدة فعليًا.
FineProxy يعمل بشكل مختلف. نحن ندير مجمعنا الخاص الذي يضم حوالي 100,000 عنوان IPv4 لمراكز البيانات. ولأننا نتحكم في البنية التحتية مباشرة، فإننا نراقب صحة عناوين IP ونزيل فورًا أي عنوان يُدرج في قواعد بيانات السبام مثل Spamhaus. ما تحصل عليه يعمل فعلاً من اليوم الأول.
لماذا سمعة البروكسي المشترك هي مشكلتك أنت
في البروكسي المشترك، يتحوّل سلوك المستخدمين الآخرين إلى مشكلتك أنت. إذا قام مستخدم آخر بإغراق موقع تجارة إلكترونية من عنوان IP ذاته بالأمس، فإن الموقع يتذكر ذلك. طلبك النظيف والمشروع يصل اليوم — فيُحظر فورًا لأن العنوان مُدرج بالفعل في القائمة السوداء.
وفقًا لـ IPQS، تضيف قواعد بيانات الكشف أكثر من 10,000 بروكسي إلى القوائم السوداء كل ثانية. على البنية التحتية المشتركة، تتقلص فرص الحصول على عنوان نظيف يومًا بعد يوم. تُظهر الأبحاث أن معدل حظر بنسبة 30% على البروكسيات المشتركة يحوّل تكلفتك الاسمية البالغة $3/GB إلى $4.29/GB عند احتساب الطلبات المهدرة وإعادة المحاولات.
وهناك مسألة أعمق يغفل عنها كثيرون: سمعة ASN. لا تكتفي المواقع بفحص عناوين IP الفردية — بل تُقيّم كتلة الشبكة بالكامل (ASN) التي ينتمي إليها العنوان. إذا كان نطاق عناوين مزود ما معروفًا بحركة مرور البوتات، فإن كل IP في ذلك النطاق يخضع لتدقيق إضافي، بغض النظر عمّا إذا كان عنوانك المحدد قد تعرض للإساءة من قبل. بما أن FineProxy تمتلك كتل IP الخاصة بها وتتحكم فيما يحدث عليها، فإن ASN الخاص بنا يحافظ على سجل نظيف — وعنوان IP المخصص لك يستفيد من هذه السمعة الجماعية.
مع بروكسي شخصي (فردي) من FineProxy، أنت تتحكم في سمعة عنوان IP منذ اليوم الأول. كان العنوان نظيفاً عند استلامه، ويبقى نظيفاً لأن لا أحد غيرك يستخدمه.
مزوّد مباشر أم موزّع: لماذا يهمّ الفرق
معظم «مقدمي الخدمات» في سوق البروكسي هم في الواقع مُوزّعون. يشترون وصولًا بالجملة من عدد محدود من الشبكات الأساسية ويعيدون تغليفه. النتيجة؟ نفس مجموعات IP تظهر تحت أسماء تجارية مختلفة، وحظر على خدمة واحدة قد يعني أن بروكسيك «المخصص» من خدمة أخرى مُخترق بالفعل.
FineProxy يمتلك بنيته التحتية الخاصة لمراكز البيانات. نحن لا نعيد بيع عناوين تابعة لجهات أخرى. عندما نقول إن عنوان IP الخاص بك حصري، فهو حرفيًا غير موجود في كتالوج أي خدمة بروكسي أخرى. هذا ادعاء لا يستطيع معظم المزوّدين تقديمه — وهو العامل الأهم على الإطلاق للحفاظ على عمل بروكسياتك على المدى الطويل.
المصادقة: كيفية الاتصال
يتطلب FineProxy ربط IP لجميع الاتصالات — تقوم بتسجيل عنوان IP الحقيقي الخاص بك لدينا، وأي اتصال من هذا العنوان يُصرَّح له تلقائياً. لا بيانات اعتماد تُرسَل، ولا شيء يمكن تسريبه. الأنسب للخوادم ومحطات العمل ذات عنوان IP عام ثابت.
إذا كان عنوان IP العام الخاص بك يتغيّر (أجهزة محمولة، اتصالات منزلية بعناوين ديناميكية)، فإننا نوفّر مصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور بالإضافة إلى الربط. في هذا الوضع، يعمل الربط ضمن قناع الشبكة الفرعية /21، لذا حتى لو غيّر مزوّد الخدمة عنوانك ضمن هذا النطاق، لن ينقطع الوصول. تعمل كلتا الطريقتين عبر HTTP وHTTPS وSOCKS5.
يستخدم كثير من عملائنا الخيارين معاً: ربط IP ثابت لخوادم الإنتاج، وبيانات تسجيل الدخول مع مرونة /21 لبيئات التطوير والاختبار.
البروتوكولات: HTTP و HTTPS مع SSL و SOCKS5
كل بروكسي مخصص من FineProxy يدعم ثلاثة بروتوكولات:
HTTP — لحركة مرور الويب القياسية. سريع وبسيط ومتوافق مع كل شيء.
HTTPS — اتصال مشفّر من جهازك إلى البروكسي. يمتلك كل عنوان IP من FineProxy شهادة SSL فردية خاصة به، مما يعني أن المرحلة الأولى (من جهازك إلى البروكسي) مشفّرة وليس فقط المرحلة الثانية (من البروكسي إلى الموقع). معظم مزودي الخدمة يشفّرون النصف الثاني فقط، تاركين بيانات اعتمادك مكشوفة في المرحلة الأولى. نحن نشفّر السلسلة بالكامل. اتصالات البروكسي الخاص عبر SSL/HTTPS من FineProxy آمنة فعلاً من الطرف إلى الطرف.
SOCKS5 — يتعامل مع أي نوع من حركة المرور، وليس الويب فقط. VoIP، الألعاب، البروتوكولات المخصصة — SOCKS5 ينقلها جميعاً عبر الأنفاق. تتضمن بروكسيات SOCKS5 لدينا دعماً كاملاً لـ UDP المرتبط، وهو أمر مهم للتطبيقات الفورية مثل المكالمات الصوتية والبث المباشر.
الشراء بالكمية: من واحد إلى الآلاف
تحتاج بروكسي واحد فقط لمشروع شخصي؟ يمكنك شراء بروكسي خاص واحد لوسائل التواصل الاجتماعي — عنوان IP ثابت مخصص لك وحدك، مثالي لحساب واحد يحتاج إلى هوية متّسقة.
تدير وكالة تمتلك عشرات الحسابات عبر منصات متعددة؟ كل حساب يحصل على بروكسي IP مخصص خاص به لمراقبة ترتيب SEO أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أو أي مهمة أخرى. عناوين IP لا تتداخل، والجلسات لا تختلط.
هل تحتاج إلى توسيع نطاق عملك ليشمل مئات أو آلاف البروكسيات لأغراض استخراج البيانات أو المراقبة؟ تقدم FineProxy باقات بروكسي مخصصة من مراكز البيانات بأسعار تنافسية للشراء بالجملة. ينخفض سعر الـ IP الواحد كلما زاد الحجم، ويأتي كل عنوان مع نطاق ترددي غير محدود وشهادة SSL فردية ودعم كامل للبروتوكولات.
للفرق التي تحتاج إلى خدمة بروكسي خاص سريعة ومزود يعمل على نطاق واسع، توفر بنيتنا التحتية لمراكز البيانات سرعات تصل إلى 500 ميغابت في الثانية لكل اتصال. للمقارنة، غالبًا ما يقدّم المزودون ذوو الأسعار المنخفضة 1.5 إلى 3 ثوانٍ لكل طلب بمعدلات نجاح تتراوح بين 75-85%. بنيتنا التحتية مصممة للسرعة أولاً — لا ينبغي أن يكون البروكسي هو ما يبطئك.
كيف تتحقق من جودة البروكسي قبل الشراء
قلق مشروع لكل من سبق أن خاض تجربة سيئة: كيف تتأكد من أن عناوين IP نظيفة فعلًا قبل أن تدفع؟
اسأل ما إذا كان المزوّد يمتلك عناوين IP بنفسه أم يعيد بيعها. إذا لم يتمكن من الإجابة بوضوح، فهذه علامة تحذيرية. تحقّق أيضًا من سجل ASN وسمعته باستخدام أدوات عامة مثل IPinfo.io أو IPQS.
تمتلك FineProxy عناوين IP الخاصة بها، ويمكن التحقق علنًا من ASN الخاص بنا. ويشمل الشراء ضمانًا لاسترداد الأموال خلال 24 ساعة، لتتمكن من اختبار البروكسي على أهدافك الفعلية ومقارنة النتائج بحلّك الحالي — وهذا أساس لاتخاذ القرار أكثر موثوقية من أي ادعاء على صفحة هبوط.