Dedikované proxy
Výhradně pro vás: podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, SSL certifikáty na každou IP, neomezený přenos dat, rychlost až 500 Mbps — od $0.07 IP/měsíc.
Sestavte si tarif vyhrazených proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|Doporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte jedno vyhrazené proxy ve Spojených státech
- Přidejte vyhrazené proxy v jiné zemi
- Exportujte můj seznam vyhrazených proxy jako JSON
- Aktualizujte seznam povolených IP adres u mé proxy služby
- Zobrazte stav a termín příští platby mé služby
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Správa účtů
Pracoval jsem s FineProxy několik měsíců. Proxy jsou dobré. Dlouho jsem je kupovala na sociálních sítích. Pokud máte nějaké otázky, odpověď přijde velmi rychle. Podmínky jsou velmi pružné, vždy je možné se dohodnout. Celkově jsou to ty nejpozititivnější. To bych rád doporučil.
Dostupnost: Vynikající proxy, které zůstávají stabilní 3–7 dní bez výpadků Rychlost: Dostatečně vysoká pro TikTok, Gmail a přihlašování do kryptoměnových peněženek Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a dokonce i UDP Globální pokrytí: USA, Německo, Francie, Japonsko a další
Minimální objednávky
Dobré proxy, ověřené. Koupil jsem velké IP. Všechny fungují bez problémů. Je dražší než u jiného dodavatele, který jsem použil předtím, ale tady je lepší kvalita a větší počet adres. A je také pohodlné, že můžete platit kryptoměnou, což je pro mě také plus. Celkově jsem spokojený.
Vynikající proxy, které fungují jako hodinky. Používám je už rok, využívám je neustále a kupuji jich po 1 000.
Podpora
Měl jsem skvělý zážitek s FineProxy. Rychlost a stabilita jejich proxy jsou jedinečná a nabízejí širokou škálu možností pro různé aplikace. Konfigurace byla jednoduchá a jejich zákaznická služba byla vždy dostupná a efektivní. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé proxy řešení!
Už nějakou dobu používám služby FineProxy a jsem velmi spokojený s kvalitou. Připojení jsou velmi stabilní, IP adresy fungují bez problémů a rychlost je konstantně rychlá. Zákaznická podpora je také velmi rychle reagující, kdykoliv je to potřeba. Ráda bych to doporučila každému, kdo hledá spolehlivé proxy.
Jaký je skutečný rozdíl mezi "privátní" a "dedikovanou" proxy?Žádný rozdíl
V praxi — žádný. V oboru se oba pojmy používají pro totéž: proxy IP adresa přidělená výhradně jednomu uživateli. Někteří poskytovatelé rozlišují mezi “privátní” (momentálně nesdílená) a “dedikovanou” (trvale přiřazená), ale u FineProxy znamenají obě totéž: vaše IP, váš výhradní přístup, po celou dobu pronájmu.
Jaký je rozdíl mezi dedikovanými a rotujícími proxy?Pevné vs. rotující
Dedikovaná proxy vám přidělí pevnou IP adresu, která zůstává stejná po celou dobu pronájmu — postupně si budujete a kontrolujete její reputaci. Rotující proxy přiřadí novou IP při každém požadavku (nebo v nastavených intervalech), což je užitečné pro velkoobjemový scraping, kde potřebujete rozmanitost adres. Má to ale háček: u rotujících proxy nemáte kontrolu nad historií jednotlivých IP, takže můžete narazit na adresy, které jsou již označené jako podezřelé. Dedikované proxy jsou lepší volbou, když záleží na konzistentní identitě a čisté reputaci — správa účtů, SEO monitoring nebo jakýkoli úkol, kde je výhodou být rozpoznán jako stejný důvěryhodný návštěvník.
Čím se to liší od sdílené proxy?Jen pro vás
U sdílené proxy posílá více uživatelů provoz přes stejnou IP adresu současně. Pokud jiný uživatel způsobí zablokování této adresy, dopadne to i na vás. Analýza společnosti IPinfo zahrnující přes 170 milionů proxy IP zjistila, že většina sdílených IPv4 adres je přístupná přes více služeb současně — což znamená, že vaše “soukromá” sdílená proxy pravděpodobně vůbec soukromá není. Dedikovaná proxy toto riziko eliminuje — adresu používáte výhradně vy.
Koupil jsem "dedikované" proxy od jiného poskytovatele a byly už zablokované. Proč?Recyklované adresy
To se stává častěji, než byste čekali. Mnoho poskytovatelů recykluje IP adresy od předchozích zákazníků bez řádného vyčištění, nebo jejich označení “dedikovaná” jednoduše znamená, že IP adresa momentálně není sdílená — ale dříve sdílená byla, a škoda je hotová. Někteří poskytovatelé IP adresy vůbec nevlastní, protože je přeprodávají z nadřazených sítí. Ve FineProxy vlastníme jak infrastrukturu, tak adresy. Vaše IP adresa neprošla jinými službami předtím, než se dostala k vám.
Kolik proxy potřebuji?Záleží na úloze
Záleží na úloze. Jedna proxy pro jeden účet na sociální síti nebo osobní prohlížení. Jedna na každý účet, pokud spravujete více profilů (10 účtů = 10 proxy). Pro scraping závisí počet na citlivosti cílového webu a objemu požadavků — od 50 až po tisíce. Nabízíme jak jednotlivé proxy, tak hromadné balíčky.
Je šířka pásma opravdu neomezená?Ano
Ano. Privátní proxy adresy od FineProxy s neomezeným provozem nemají žádné datové limity. Stahování, nahrávání, streamování — žádné poplatky za GB a žádné zpomalování. To platí pro všechny protokoly: HTTP, HTTPS i SOCKS5.
Mohu stejnou proxy používat pro HTTP i SOCKS5?Ano
Ano. Každá dedikovaná proxy podporuje na stejné IP adrese všechny tři protokoly. Přepínejte mezi HTTP, HTTPS a SOCKS5 podle potřeb vaší aplikace. Žádný samostatný nákup není potřeba.
Co pro mě znamená "individuální SSL certifikát na IP"?Šifrování prvního skoku
Znamená to, že spojení z vašeho zařízení k proxy je šifrované pomocí SSL/TLS — nejen úsek od proxy k cílovému webu. Většina poskytovatelů šifruje pouze druhou polovinu, čímž vaše přihlašovací údaje k proxy a hlavičky požadavků zůstávají na prvním úseku odhalené. Naše SSL certifikáty pro každou IP adresu tuto mezeru zcela eliminují.
Jak poznám, že IP adresy jsou čisté, ještě než je koupím?Ověřte a otestujte
Reputaci našeho ASN si můžete ověřit pomocí veřejných nástrojů, jako jsou IPinfo.io nebo IPQS. Navíc FineProxy vlastní své IP adresy — neprodáváme adresy ze sdílených poolů, které se objevují u více proxy služeb najednou. Pokud IP adresu dostanete čistou a používáte ji pouze vy, zůstane čistá. Doporučujeme ji otestovat přímo na vašich cílových webech.
Garantujete dostupnost? Co se stane, když mi proxy přestane fungovat?99,9% dostupnost
Udržujeme 99.9% dostupnost napříč celou naší infrastrukturou, podpořenou nepřetržitým monitoringem 24/7. Všechny síťové kanály jsou redundantní a zatížení serverů je vyvážené tak, aby se minimalizovaly výpadky. Pokud k problému přece jen dojde, stačí otevřít ticket na podporu a my neprodleně vyměníme dotčené subnety — služba je obvykle obnovena během několika hodin.
Přijímáte kryptoměny?Ano
Ano. Bitcoin i další kryptoměny jsou k dispozici při platbě. Cena i produkt privátních proxy jsou totožné bez ohledu na zvolenou platební metodu.
Mohu získat proxy v konkrétní zemi?Ano
Ano. FineProxy nabízí dedikované proxy v různých lokalitách. Při nákupu si můžete zvolit požadovanou zemi a obdržíte IP adresy z dané oblasti. Lokace je garantována po celou dobu pronájmu.
Soukromé proxy:
Proč vyhrazená IP mění všechno
Výzkum IPinfo.io, který analyzoval přes 170 milionů proxy IP adres, zjistil, že téměř polovina sdílených proxy IP je přístupná přes více providerů současně. Vaše “soukromá” proxy na sdíleném tarifu? Existuje reálná šance, že právě teď někdo jiný na jiné službě posílá provoz přes tutéž adresu — a vy nemáte ponětí, co s ní dělá. Přesně tohle dedikované proxy řeší. Jedna IP, jeden uživatel, plná kontrola.
Co “dedikovaná” ve skutečnosti znamená
Když si koupíte dedikovanou proxy od FineProxy, daná IPv4 adresa je přiřazena výhradně vám po celou dobu pronájmu. Nikdo jiný naší platformě — ani na jakékoli jiné — ji nemůže používat. Jsme poskytovatel, ne reseller: tyto IP adresy existují pouze v naší síti a nejsou prodávány prostřednictvím žádné jiné služby.
To je důležitější, než by se mohlo zdát. Lidé pravidelně zjišťují, že “dedikované” proxy od jiných poskytovatelů jsou ve skutečnosti recyklované adresy ze sdíleného poolu s marketingovým nálepkou navrch. Poskytovatel přiřadí tutéž IP novému zákazníkovi bez vyčištění a kupující zjistí, že adresa už je na blacklistech, ještě než odešle svůj první požadavek. U FineProxy IP adresa, kterou obdržíte, neputovala mezi různými službami — pochází z naší vlastní infrastruktury a zůstává výhradně vaše.
Problém stagnujícího poolu
Další častá frustrace: poskytovatelé prodávající “doživotní” nebo “bez expirace” balíčky proxy. Zní to lákavě, ale ekonomika nehraje ve prospěch zákazníka. Bez opakujících se příjmů nemají tito poskytovatelé žádnou motivaci udržovat nebo obnovovat své IP pooly. Časem se na adresách nahromadí zneužití od stovek předchozích uživatelů, úspěšnost klesne pod 80 % a “doživotní” proxy se stane fakticky nepoužitelnou.
FineProxy funguje jinak. Spravujeme vlastní pool přibližně 100 000 datacenter IPv4 adres. Protože infrastrukturu kontrolujeme přímo, monitorujeme zdraví IP adres a okamžitě odstraňujeme každou, která se objeví v databázi spamu, jako je Spamhaus. To, co obdržíte, skutečně funguje od prvního dne.
Proč je reputace sdílené proxy váš problém
Na sdílené proxy se chování ostatních uživatelů stává vaší starostí. Pokud někdo jiný včera z dané IP bombardoval e-shop, web si to pamatuje. Váš čistý, legitimní požadavek dorazí dnes — a je okamžitě zablokován, protože adresa je už označená.
Podle IPQS přidávají detekční databáze na blacklisty přes 10 000 proxy adres každou sekundu. Na sdílené infrastruktuře se šance získat čistou adresu každým dnem zmenšuje. Výzkumy ukazují, že 30% míra blokace na sdílených proxy změní vaše nominální náklady 3 $/GB na 4,29 $/GB, jakmile započítáte zbytečné požadavky a opakované pokusy.
A je tu ještě hlubší problém, který mnoho lidí přehlíží: reputace ASN. Webové stránky nekontrolují pouze jednotlivé IP adresy — hodnotí celý síťový blok (ASN), do kterého daná IP patří. Pokud je adresní rozsah poskytovatele známý botovým provozem, každá IP v tomto rozsahu podléhá zvýšené kontrole, bez ohledu na to, zda vaše konkrétní adresa byla někdy zneužita. Protože FineProxy vlastní své IP bloky a má pod kontrolou vše, co se na nich děje, náš ASN si udržuje čistou historii — vaše dedikovaná IP těží z této kolektivní reputace.
S osobním (individuálním) proxy od FineProxy máte reputaci pod kontrolou od prvního dne. IP adresa byla čistá, když jste ji dostali, a zůstává čistá, protože ji nikdo jiný nepoužívá.
Poskytovatel vs. reseller: proč na tom záleží
Většina “poskytovatelů” na trhu s proxy jsou ve skutečnosti reselleři. Nakupují hromadný přístup od několika nadřazených sítí a přebalí ho. Výsledek? Stejné IP pooly se objevují pod různými značkami a zablokování u jedné služby může znamenat, že vaše “dedikované” proxy od jiné služby jsou už kompromitované.
FineProxy vlastní svou infrastrukturu datových center. Neprodáváme cizí adresy. Když říkáme, že vaše IP je exkluzivní, doslova neexistuje v katalogu žádné jiné proxy služby. To je tvrzení, které si většina poskytovatelů nemůže dovolit — a je to zdaleka nejdůležitější faktor pro dlouhodobou funkčnost vašich proxy.
Autentizace: jak se připojíte
FineProxy vyžaduje IP binding pro všechna připojení — zaregistrujete u nás svou skutečnou IP adresu a jakékoli připojení z této adresy je automaticky autorizováno. Žádné přihlašovací údaje k přenosu, nic, co by mohlo uniknout. Ideální pro servery a pracovní stanice se stabilní veřejnou IP.
Pokud se vaše veřejná IP mění (notebooky, domácí připojení s dynamickou adresou), nabízíme navíc k bindingu autentizaci uživatelským jménem a heslem. V tomto režimu binding funguje v rámci masky podsítě /21, takže i když vám ISP posune adresu v rámci tohoto rozsahu, přístup se nepřeruší. Obě metody fungují přes HTTP, HTTPS i SOCKS5.
Mnoho našich zákazníků využívá obojí: přísný IP binding produkční servery a přihlašovací údaje s flexibilitou /21 pro vývojová a testovací prostředí.
Protokoly: HTTP, HTTPS s SSL a SOCKS5
Každé dedikované proxy od FineProxy podporuje tři protokoly:
HTTP — standardní webový provoz. Rychlý, jednoduchý, kompatibilní se vším.
HTTPS — šifrované spojení od vašeho zařízení k proxy. Každá IP adresa FineProxy má vlastní individuální SSL certifikát, takže první úsek (vaše zařízení → proxy) je šifrovaný, nejen úsek proxy → web. Většina poskytovatelů šifruje pouze druhou polovinu a nechává vaše přihlašovací údaje odhalené na prvním úseku. My šifrujeme celý řetězec. SSL/HTTPS připojení přes privátní proxy FineProxy jsou skutečně zabezpečená od začátku do konce.
SOCKS5 — zvládne jakýkoli typ provozu, nejen web. VoIP, gaming, vlastní protokoly — SOCKS5 protuneluje vše. Naše SOCKS5 proxy zahrnují plnou podporu UDP associated, což je klíčové pro real-time aplikace jako hlasové hovory a streaming.
Nákup podle množství: od jedné až po tisíce
Potřebujete jen jeden proxy pro osobní projekt? Můžete si koupit 1 privátní proxy pro sociální sítě — jednu statickou IP adresu výhradně pro vás, ideální pro jeden účet, který vyžaduje konzistentní identitu.
Provozujete agenturu s desítkami účtů napříč platformami? Každý účet získá vlastní dedikovaný IP proxy pro SEO hodnocení, správu sociálních sítí nebo jakýkoli jiný úkol. IP adresy se nepřekrývají, sessions se nemísí.
Škálujete na stovky či tisíce proxy pro scraping nebo monitoring? FineProxy nabízí levné balíčky dedikovaných datacenter proxy velkém objemu. Cena za IP klesá s rostoucím objemem a každá adresa stále zahrnuje neomezený bandwidth, individuální SSL a plnou podporu protokolů.
Pro týmy, které potřebují rychlou privátní proxy službu a poskytovatele velkém měřítku, naše datacenter infrastruktura dosahuje rychlostí až 500 Mbps na připojení. Pro srovnání — levnější poskytovatelé často dodávají 1,5–3 sekundy na požadavek s úspěšností 75–85 %. Naše infrastruktura je postavena primárně na rychlost — proxy by nikdy nemělo být tím, co vás zpomaluje.
Jak ověřit kvalitu proxy před nákupem
Oprávněná obava pro každého, kdo se už jednou spálil: jak poznáte, že IP adresy jsou skutečně čisté, než zaplatíte?
Zjistěte, zda poskytovatel IP adresy vlastní, nebo je přeprodává. Pokud nedokáže jasně odpovědět, je to varovný signál. Ověřte také historii a reputaci ASN poskytovatele pomocí veřejných nástrojů, jako jsou IPinfo.io nebo IPQS.
FineProxy vlastní své IP adresy a náš ASN je veřejně ověřitelný. Na nákup se vztahuje 24hodinová garance vrácení peněz, takže můžete proxy prověřit na svých skutečných cílech a porovnat výsledky se současným řešením — to je spolehlivější základ pro rozhodnutí než jakékoli tvrzení na reklamní stránce.