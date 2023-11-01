NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Dedikované proxy

Výhradně pro vás: podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, SSL certifikáty na každou IP, neomezený přenos dat, rychlost až 500 Mbps — od $0.07 IP/měsíc.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
Soukromé IPv4Jeden zákazník na adresu
Od 1 IPNastavte přesné množství
NeomezenýBez poplatků za GB
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif vyhrazených proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jedno vyhrazené proxy ve Spojených státech
  • Přidejte vyhrazené proxy v jiné zemi
  • Exportujte můj seznam vyhrazených proxy jako JSON
  • Aktualizujte seznam povolených IP adres u mé proxy služby
  • Zobrazte stav a termín příští platby mé služby
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Pracoval jsem s FineProxy několik měsíců. Proxy jsou dobré. Dlouho jsem je kupovala na sociálních sítích. Pokud máte nějaké otázky, odpověď přijde velmi rychle. Podmínky jsou velmi pružné, vždy je možné se dohodnout. Celkově jsou to ty nejpozititivnější. To bych rád doporučil.

Oleg BarInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Dostupnost: Vynikající proxy, které zůstávají stabilní 3–7 dní bez výpadků Rychlost: Dostatečně vysoká pro TikTok, Gmail a přihlašování do kryptoměnových peněženek Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a dokonce i UDP Globální pokrytí: USA, Německo, Francie, Japonsko a další

esta bazaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Minimální objednávky

Dobré proxy, ověřené. Koupil jsem velké IP. Všechny fungují bez problémů. Je dražší než u jiného dodavatele, který jsem použil předtím, ale tady je lepší kvalita a větší počet adres. A je také pohodlné, že můžete platit kryptoměnou, což je pro mě také plus. Celkově jsem spokojený.

VladimmirisDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Vynikající proxy, které fungují jako hodinky. Používám je už rok, využívám je neustále a kupuji jich po 1 000.

IvanTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Měl jsem skvělý zážitek s FineProxy. Rychlost a stabilita jejich proxy jsou jedinečná a nabízejí širokou škálu možností pro různé aplikace. Konfigurace byla jednoduchá a jejich zákaznická služba byla vždy dostupná a efektivní. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé proxy řešení!

Tan NguyenProxyRate, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Už nějakou dobu používám služby FineProxy a jsem velmi spokojený s kvalitou. Připojení jsou velmi stabilní, IP adresy fungují bez problémů a rychlost je konstantně rychlá. Zákaznická podpora je také velmi rychle reagující, kdykoliv je to potřeba. Ráda bych to doporučila každému, kdo hledá spolehlivé proxy.

KrzyszofNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jaký je skutečný rozdíl mezi "privátní" a "dedikovanou" proxy?Žádný rozdíl

V praxi — žádný. V oboru se oba pojmy používají pro totéž: proxy IP adresa přidělená výhradně jednomu uživateli. Někteří poskytovatelé rozlišují mezi “privátní” (momentálně nesdílená) a “dedikovanou” (trvale přiřazená), ale u FineProxy znamenají obě totéž: vaše IP, váš výhradní přístup, po celou dobu pronájmu.

Jaký je rozdíl mezi dedikovanými a rotujícími proxy?Pevné vs. rotující

Dedikovaná proxy vám přidělí pevnou IP adresu, která zůstává stejná po celou dobu pronájmu — postupně si budujete a kontrolujete její reputaci. Rotující proxy přiřadí novou IP při každém požadavku (nebo v nastavených intervalech), což je užitečné pro velkoobjemový scraping, kde potřebujete rozmanitost adres. Má to ale háček: u rotujících proxy nemáte kontrolu nad historií jednotlivých IP, takže můžete narazit na adresy, které jsou již označené jako podezřelé. Dedikované proxy jsou lepší volbou, když záleží na konzistentní identitě a čisté reputaci — správa účtů, SEO monitoring nebo jakýkoli úkol, kde je výhodou být rozpoznán jako stejný důvěryhodný návštěvník.

Čím se to liší od sdílené proxy?Jen pro vás

U sdílené proxy posílá více uživatelů provoz přes stejnou IP adresu současně. Pokud jiný uživatel způsobí zablokování této adresy, dopadne to i na vás. Analýza společnosti IPinfo zahrnující přes 170 milionů proxy IP zjistila, že většina sdílených IPv4 adres je přístupná přes více služeb současně — což znamená, že vaše “soukromá” sdílená proxy pravděpodobně vůbec soukromá není. Dedikovaná proxy toto riziko eliminuje — adresu používáte výhradně vy.

Koupil jsem "dedikované" proxy od jiného poskytovatele a byly už zablokované. Proč?Recyklované adresy

To se stává častěji, než byste čekali. Mnoho poskytovatelů recykluje IP adresy od předchozích zákazníků bez řádného vyčištění, nebo jejich označení “dedikovaná” jednoduše znamená, že IP adresa momentálně není sdílená — ale dříve sdílená byla, a škoda je hotová. Někteří poskytovatelé IP adresy vůbec nevlastní, protože je přeprodávají z nadřazených sítí. Ve FineProxy vlastníme jak infrastrukturu, tak adresy. Vaše IP adresa neprošla jinými službami předtím, než se dostala k vám.

Kolik proxy potřebuji?Záleží na úloze

Záleží na úloze. Jedna proxy pro jeden účet na sociální síti nebo osobní prohlížení. Jedna na každý účet, pokud spravujete více profilů (10 účtů = 10 proxy). Pro scraping závisí počet na citlivosti cílového webu a objemu požadavků — od 50 až po tisíce. Nabízíme jak jednotlivé proxy, tak hromadné balíčky.

Je šířka pásma opravdu neomezená?Ano

Ano. Privátní proxy adresy od FineProxy s neomezeným provozem nemají žádné datové limity. Stahování, nahrávání, streamování — žádné poplatky za GB a žádné zpomalování. To platí pro všechny protokoly: HTTP, HTTPS i SOCKS5.

Mohu stejnou proxy používat pro HTTP i SOCKS5?Ano

Ano. Každá dedikovaná proxy podporuje na stejné IP adrese všechny tři protokoly. Přepínejte mezi HTTP, HTTPS a SOCKS5 podle potřeb vaší aplikace. Žádný samostatný nákup není potřeba.

Co pro mě znamená "individuální SSL certifikát na IP"?Šifrování prvního skoku

Znamená to, že spojení z vašeho zařízení k proxy je šifrované pomocí SSL/TLS — nejen úsek od proxy k cílovému webu. Většina poskytovatelů šifruje pouze druhou polovinu, čímž vaše přihlašovací údaje k proxy a hlavičky požadavků zůstávají na prvním úseku odhalené. Naše SSL certifikáty pro každou IP adresu tuto mezeru zcela eliminují.

Jak poznám, že IP adresy jsou čisté, ještě než je koupím?Ověřte a otestujte

Reputaci našeho ASN si můžete ověřit pomocí veřejných nástrojů, jako jsou IPinfo.io nebo IPQS. Navíc FineProxy vlastní své IP adresy — neprodáváme adresy ze sdílených poolů, které se objevují u více proxy služeb najednou. Pokud IP adresu dostanete čistou a používáte ji pouze vy, zůstane čistá. Doporučujeme ji otestovat přímo na vašich cílových webech.

Garantujete dostupnost? Co se stane, když mi proxy přestane fungovat?99,9% dostupnost

Udržujeme 99.9% dostupnost napříč celou naší infrastrukturou, podpořenou nepřetržitým monitoringem 24/7. Všechny síťové kanály jsou redundantní a zatížení serverů je vyvážené tak, aby se minimalizovaly výpadky. Pokud k problému přece jen dojde, stačí otevřít ticket na podporu a my neprodleně vyměníme dotčené subnety — služba je obvykle obnovena během několika hodin.

Přijímáte kryptoměny?Ano

Ano. Bitcoin i další kryptoměny jsou k dispozici při platbě. Cena i produkt privátních proxy jsou totožné bez ohledu na zvolenou platební metodu.

Mohu získat proxy v konkrétní zemi?Ano

Ano. FineProxy nabízí dedikované proxy v různých lokalitách. Při nákupu si můžete zvolit požadovanou zemi a obdržíte IP adresy z dané oblasti. Lokace je garantována po celou dobu pronájmu.

Soukromé proxy:
Proč vyhrazená IP mění všechno

Výzkum IPinfo.io, který analyzoval přes 170 milionů proxy IP adres, zjistil, že téměř polovina sdílených proxy IP je přístupná přes více providerů současně. Vaše “soukromá” proxy na sdíleném tarifu? Existuje reálná šance, že právě teď někdo jiný na jiné službě posílá provoz přes tutéž adresu — a vy nemáte ponětí, co s ní dělá. Přesně tohle dedikované proxy řeší. Jedna IP, jeden uživatel, plná kontrola.

01

Co “dedikovaná” ve skutečnosti znamená

Když si koupíte dedikovanou proxy od FineProxy, daná IPv4 adresa je přiřazena výhradně vám po celou dobu pronájmu. Nikdo jiný naší platformě — ani na jakékoli jiné — ji nemůže používat. Jsme poskytovatel, ne reseller: tyto IP adresy existují pouze v naší síti a nejsou prodávány prostřednictvím žádné jiné služby.

To je důležitější, než by se mohlo zdát. Lidé pravidelně zjišťují, že “dedikované” proxy od jiných poskytovatelů jsou ve skutečnosti recyklované adresy ze sdíleného poolu s marketingovým nálepkou navrch. Poskytovatel přiřadí tutéž IP novému zákazníkovi bez vyčištění a kupující zjistí, že adresa už je na blacklistech, ještě než odešle svůj první požadavek. U FineProxy IP adresa, kterou obdržíte, neputovala mezi různými službami — pochází z naší vlastní infrastruktury a zůstává výhradně vaše.

02

Problém stagnujícího poolu

Další častá frustrace: poskytovatelé prodávající “doživotní” nebo “bez expirace” balíčky proxy. Zní to lákavě, ale ekonomika nehraje ve prospěch zákazníka. Bez opakujících se příjmů nemají tito poskytovatelé žádnou motivaci udržovat nebo obnovovat své IP pooly. Časem se na adresách nahromadí zneužití od stovek předchozích uživatelů, úspěšnost klesne pod 80 % a “doživotní” proxy se stane fakticky nepoužitelnou.

FineProxy funguje jinak. Spravujeme vlastní pool přibližně 100 000 datacenter IPv4 adres. Protože infrastrukturu kontrolujeme přímo, monitorujeme zdraví IP adres a okamžitě odstraňujeme každou, která se objeví v databázi spamu, jako je Spamhaus. To, co obdržíte, skutečně funguje od prvního dne.

03

Proč je reputace sdílené proxy váš problém

Na sdílené proxy se chování ostatních uživatelů stává vaší starostí. Pokud někdo jiný včera z dané IP bombardoval e-shop, web si to pamatuje. Váš čistý, legitimní požadavek dorazí dnes — a je okamžitě zablokován, protože adresa je už označená.

Podle IPQS přidávají detekční databáze na blacklisty přes 10 000 proxy adres každou sekundu. Na sdílené infrastruktuře se šance získat čistou adresu každým dnem zmenšuje. Výzkumy ukazují, že 30% míra blokace na sdílených proxy změní vaše nominální náklady 3 $/GB na 4,29 $/GB, jakmile započítáte zbytečné požadavky a opakované pokusy.

A je tu ještě hlubší problém, který mnoho lidí přehlíží: reputace ASN. Webové stránky nekontrolují pouze jednotlivé IP adresy — hodnotí celý síťový blok (ASN), do kterého daná IP patří. Pokud je adresní rozsah poskytovatele známý botovým provozem, každá IP v tomto rozsahu podléhá zvýšené kontrole, bez ohledu na to, zda vaše konkrétní adresa byla někdy zneužita. Protože FineProxy vlastní své IP bloky a má pod kontrolou vše, co se na nich děje, náš ASN si udržuje čistou historii — vaše dedikovaná IP těží z této kolektivní reputace.

S osobním (individuálním) proxy od FineProxy máte reputaci pod kontrolou od prvního dne. IP adresa byla čistá, když jste ji dostali, a zůstává čistá, protože ji nikdo jiný nepoužívá.

04

Poskytovatel vs. reseller: proč na tom záleží

Většina “poskytovatelů” na trhu s proxy jsou ve skutečnosti reselleři. Nakupují hromadný přístup od několika nadřazených sítí a přebalí ho. Výsledek? Stejné IP pooly se objevují pod různými značkami a zablokování u jedné služby může znamenat, že vaše “dedikované” proxy od jiné služby jsou už kompromitované.

FineProxy vlastní svou infrastrukturu datových center. Neprodáváme cizí adresy. Když říkáme, že vaše IP je exkluzivní, doslova neexistuje v katalogu žádné jiné proxy služby. To je tvrzení, které si většina poskytovatelů nemůže dovolit — a je to zdaleka nejdůležitější faktor pro dlouhodobou funkčnost vašich proxy.

05

Autentizace: jak se připojíte

FineProxy vyžaduje IP binding pro všechna připojení — zaregistrujete u nás svou skutečnou IP adresu a jakékoli připojení z této adresy je automaticky autorizováno. Žádné přihlašovací údaje k přenosu, nic, co by mohlo uniknout. Ideální pro servery a pracovní stanice se stabilní veřejnou IP.

Pokud se vaše veřejná IP mění (notebooky, domácí připojení s dynamickou adresou), nabízíme navíc k bindingu autentizaci uživatelským jménem a heslem. V tomto režimu binding funguje v rámci masky podsítě /21, takže i když vám ISP posune adresu v rámci tohoto rozsahu, přístup se nepřeruší. Obě metody fungují přes HTTP, HTTPS i SOCKS5.

Mnoho našich zákazníků využívá obojí: přísný IP binding produkční servery a přihlašovací údaje s flexibilitou /21 pro vývojová a testovací prostředí.

06

Protokoly: HTTP, HTTPS s SSL a SOCKS5

Každé dedikované proxy od FineProxy podporuje tři protokoly:

HTTP — standardní webový provoz. Rychlý, jednoduchý, kompatibilní se vším.

HTTPS — šifrované spojení od vašeho zařízení k proxy. Každá IP adresa FineProxy má vlastní individuální SSL certifikát, takže první úsek (vaše zařízení → proxy) je šifrovaný, nejen úsek proxy → web. Většina poskytovatelů šifruje pouze druhou polovinu a nechává vaše přihlašovací údaje odhalené na prvním úseku. My šifrujeme celý řetězec. SSL/HTTPS připojení přes privátní proxy FineProxy jsou skutečně zabezpečená od začátku do konce.

SOCKS5 — zvládne jakýkoli typ provozu, nejen web. VoIP, gaming, vlastní protokoly — SOCKS5 protuneluje vše. Naše SOCKS5 proxy zahrnují plnou podporu UDP associated, což je klíčové pro real-time aplikace jako hlasové hovory a streaming.

07

Nákup podle množství: od jedné až po tisíce

Potřebujete jen jeden proxy pro osobní projekt? Můžete si koupit 1 privátní proxy pro sociální sítě — jednu statickou IP adresu výhradně pro vás, ideální pro jeden účet, který vyžaduje konzistentní identitu.

Provozujete agenturu s desítkami účtů napříč platformami? Každý účet získá vlastní dedikovaný IP proxy pro SEO hodnocení, správu sociálních sítí nebo jakýkoli jiný úkol. IP adresy se nepřekrývají, sessions se nemísí.

Škálujete na stovky či tisíce proxy pro scraping nebo monitoring? FineProxy nabízí levné balíčky dedikovaných datacenter proxy velkém objemu. Cena za IP klesá s rostoucím objemem a každá adresa stále zahrnuje neomezený bandwidth, individuální SSL a plnou podporu protokolů.

Pro týmy, které potřebují rychlou privátní proxy službu a poskytovatele velkém měřítku, naše datacenter infrastruktura dosahuje rychlostí až 500 Mbps na připojení. Pro srovnání — levnější poskytovatelé často dodávají 1,5–3 sekundy na požadavek s úspěšností 75–85 %. Naše infrastruktura je postavena primárně na rychlost — proxy by nikdy nemělo být tím, co vás zpomaluje.

08

Jak ověřit kvalitu proxy před nákupem

Oprávněná obava pro každého, kdo se už jednou spálil: jak poznáte, že IP adresy jsou skutečně čisté, než zaplatíte?

Zjistěte, zda poskytovatel IP adresy vlastní, nebo je přeprodává. Pokud nedokáže jasně odpovědět, je to varovný signál. Ověřte také historii a reputaci ASN poskytovatele pomocí veřejných nástrojů, jako jsou IPinfo.io nebo IPQS.

FineProxy vlastní své IP adresy a náš ASN je veřejně ověřitelný. Na nákup se vztahuje 24hodinová garance vrácení peněz, takže můžete proxy prověřit na svých skutečných cílech a porovnat výsledky se současným řešením — to je spolehlivější základ pro rozhodnutí než jakékoli tvrzení na reklamní stránce.